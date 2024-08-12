На Бєлгородщині оголосили евакуацію з прикордонного району через "активність ЗСУ"
Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков уранці 12 серпня оголосив про евакуацію населення прикордонного Красноярузького району у "більш безпечні міста" через нібито активність українських військ на кордоні.
Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"У нас тривожний ранок. Активність ворога на кордоні Красноярузького району... Починаємо переміщення мешканців Красноярузького району в більш безпечні місця", - зазначив Гладков.
За його словами, "транспорт у цей район уже відправлено".
Зазначимо, що Красноярузький район розташований на північному заході Бєлгородської області, від райцентру, Красної Яруги, до Суджі в Курській області, куди 6 серпня увійшли українські частини, - приблизно 45 км.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а от, що робити з тими слобожанами, що всі тридцять років, чекали повернення в україну?