На Бєлгородщині оголосили евакуацію з прикордонного району через "активність ЗСУ"

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков уранці 12 серпня оголосив про евакуацію населення прикордонного Красноярузького району у "більш безпечні міста" через нібито активність українських військ на кордоні.

Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"У нас тривожний ранок. Активність ворога на кордоні Красноярузького району... Починаємо переміщення мешканців Красноярузького району в більш безпечні місця", - зазначив Гладков.

За його словами, "транспорт у цей район уже відправлено".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські військові записали звернення з села Пороз Бєлгородської області. ВIДЕО

Зазначимо, що Красноярузький район розташований на північному заході Бєлгородської області, від райцентру, Красної Яруги, до Суджі в Курській області, куди 6 серпня увійшли українські частини, - приблизно 45 км.