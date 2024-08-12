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Новини Війна
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На Бєлгородщині оголосили евакуацію з прикордонного району через "активність ЗСУ"

У прикордонному районі Бєлгородської області оголосили евакуацію

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков уранці 12 серпня оголосив про евакуацію населення прикордонного Красноярузького району у "більш безпечні міста" через нібито активність українських військ на кордоні.

Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"У нас тривожний ранок. Активність ворога на кордоні Красноярузького району... Починаємо переміщення мешканців Красноярузького району в більш безпечні місця", - зазначив Гладков.

За його словами, "транспорт у цей район уже відправлено".

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Зазначимо, що Красноярузький район розташований на північному заході Бєлгородської області, від райцентру, Красної Яруги, до Суджі в Курській області, куди 6 серпня увійшли українські частини, - приблизно 45 км.

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росія (64969) евакуація (2305) Бєлгород (503)


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цікаво!
а от, що робити з тими слобожанами, що всі тридцять років, чекали повернення в україну?
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12.08.2024 08:58 Відповісти
Це добре - хаи прибирають населення - сіра зона
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12.08.2024 08:58 Відповісти
Не "сіра зона"! А "санітарна"! Путін наказав? І ми - ВИКОНУЄМО!
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12.08.2024 09:01 Відповісти
пуйло сам казав "у расійі нєт граніц", ну нема так нема, тоді ми йдем до вас.
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12.08.2024 09:06 Відповісти
Для більшої паніки ще б колії підірвати..щоб евакуація потягами була неможливою..бо обстрілювати евакопотяги й автотранспорт з мирняком, як робили русофашиздо, неможна..
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12.08.2024 09:12 Відповісти
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12.08.2024 09:27 Відповісти
Раз похід на Курщину не стимулює достатньо москалів до значного перекидання під#рів зі сходу,то незабаром і на Брянщині буде похід ЗСУ)
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12.08.2024 10:05 Відповісти
 
 