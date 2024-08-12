На Белгородщине объявили эвакуацию из пограничного района из-за "активности ВСУ"

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков утром 12 августа объявил об эвакуации населения приграничного Красноярузского района в "более безопасные города" из-за якобы активности украинских войск на границе.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"У нас тревожное утро. Активность врага на границе Красноярузского района... Начинаем перемещение жителей Красноярузского района в более безопасные места", - отметил Гладков.

По его словам, "транспорт в этот район уже отправлен".

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Отметим, что Краснояружский район расположен на северо-западе Белгородской области, от райцентра, Красной Яруги, до Суджи в Курской области, куда 6 августа вошли украинские части, - примерно 45 км.