На Белгородщине объявили эвакуацию из пограничного района из-за "активности ВСУ"
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков утром 12 августа объявил об эвакуации населения приграничного Красноярузского района в "более безопасные города" из-за якобы активности украинских войск на границе.
Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"У нас тревожное утро. Активность врага на границе Красноярузского района... Начинаем перемещение жителей Красноярузского района в более безопасные места", - отметил Гладков.
По его словам, "транспорт в этот район уже отправлен".
Отметим, что Краснояружский район расположен на северо-западе Белгородской области, от райцентра, Красной Яруги, до Суджи в Курской области, куда 6 августа вошли украинские части, - примерно 45 км.
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а от, що робити з тими слобожанами, що всі тридцять років, чекали повернення в україну?