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Новости Война
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На Белгородщине объявили эвакуацию из пограничного района из-за "активности ВСУ"

У прикордонному районі Бєлгородської області оголосили евакуацію

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков утром 12 августа объявил об эвакуации населения приграничного Красноярузского района в "более безопасные города" из-за якобы активности украинских войск на границе.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"У нас тревожное утро. Активность врага на границе Красноярузского района... Начинаем перемещение жителей Красноярузского района в более безопасные места", - отметил Гладков.

По его словам, "транспорт в этот район уже отправлен".

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Отметим, что Краснояружский район расположен на северо-западе Белгородской области, от райцентра, Красной Яруги, до Суджи в Курской области, куда 6 августа вошли украинские части, - примерно 45 км.

Автор: 

россия (95388) эвакуация (2066) Белгород (448)


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цікаво!
а от, що робити з тими слобожанами, що всі тридцять років, чекали повернення в україну?
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12.08.2024 08:58 Ответить
Це добре - хаи прибирають населення - сіра зона
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12.08.2024 08:58 Ответить
Не "сіра зона"! А "санітарна"! Путін наказав? І ми - ВИКОНУЄМО!
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12.08.2024 09:01 Ответить
пуйло сам казав "у расійі нєт граніц", ну нема так нема, тоді ми йдем до вас.
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12.08.2024 09:06 Ответить
Для більшої паніки ще б колії підірвати..щоб евакуація потягами була неможливою..бо обстрілювати евакопотяги й автотранспорт з мирняком, як робили русофашиздо, неможна..
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12.08.2024 09:12 Ответить
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12.08.2024 09:27 Ответить
Раз похід на Курщину не стимулює достатньо москалів до значного перекидання під#рів зі сходу,то незабаром і на Брянщині буде похід ЗСУ)
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12.08.2024 10:05 Ответить
 
 