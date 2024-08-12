На Курщині пошкоджено газовимірювальну станцію "Суджа", через яку йде газ до ЄС. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Газовимірювальну станцію "Суджа" у Курській області РФ, через яку йде газ до ЄС, пошкоджено.

Світлини оприлюднило Радио Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

Так, частина пошкоджень з'явилася між 9 та 10 серпня, а частина - між 10 та 11.

"На фото за 11 серпня видно, що практично повністю зруйновано одну з адміністративних будівель станції, а також один із майданчиків, на якому встановлено вимірювальне обладнання. При цьому вранці у понеділок "Газпром" стверджував, що продовжує прокачування газу через ГВС "Суджа" до Європи у звичайному обсязі", - пише видання.

Також читайте: Україна може використовувати передану Німеччиною зброю на власний розсуд, перешкод немає, - Міноборони ФРН











