На Курщині пошкоджено газовимірювальну станцію "Суджа", через яку йде газ до ЄС. СУПУТНИКОВІ ФОТО
Газовимірювальну станцію "Суджа" у Курській області РФ, через яку йде газ до ЄС, пошкоджено.
Світлини оприлюднило Радио Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
Так, частина пошкоджень з'явилася між 9 та 10 серпня, а частина - між 10 та 11.
"На фото за 11 серпня видно, що практично повністю зруйновано одну з адміністративних будівель станції, а також один із майданчиків, на якому встановлено вимірювальне обладнання. При цьому вранці у понеділок "Газпром" стверджував, що продовжує прокачування газу через ГВС "Суджа" до Європи у звичайному обсязі", - пише видання.
Топ коментарі
+42 Rostyslav Komarnytsky
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бо московські терористи зовсім абарзєлі..
?????
ЗСУ може тоді не буде палити москву..
але дешевого газу всерівно вже не буде!
А якщо захочете знати де знаходиться компресорна станція, яка качає на ГВС "Суджа", то точне місезнаходження можу вам надати. Сєвєрнєє вона не знаходиться.
Зараз питання виникне про те, скільки його прокачується.
А сума сплати - це ціна за одиницю помножити на кількість.
Кількості ніхто тепер не знає. Тобто за що платити ?
Качають кілометрів на 50-50 північно-західніше, ніж Суджа.
В Суджі не качають, а лише лічильники стоять
згорів сєвєрний поток, гори і газовимірювальна станція!
безкоштовний...
Газпром подал заявку сегодня примерно на 39 млн куб. Если завтра не будет - значит усе. Еще жирный кусок из прибыли выпал. Примерно 5 млрд баксов в год или 450 ярдов рублей.
Как жить то блдь!? Как жить то?! На что башни новые строить и негров в Зенит докупать?
Туарегі слаиалі счьотчік