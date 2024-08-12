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На Курщині пошкоджено газовимірювальну станцію "Суджа", через яку йде газ до ЄС. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Газовимірювальну станцію "Суджа" у Курській області РФ, через яку йде газ до ЄС, пошкоджено.

Світлини оприлюднило Радио Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

Так, частина пошкоджень з'явилася між 9 та 10 серпня, а частина - між 10 та 11.

"На фото за 11 серпня видно, що практично повністю зруйновано одну з адміністративних будівель станції, а також один із майданчиків, на якому встановлено вимірювальне обладнання. При цьому вранці у понеділок "Газпром" стверджував, що продовжує прокачування газу через ГВС "Суджа" до Європи у звичайному обсязі", - пише видання.

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Пошкоджена газовимірювальна станція Суджа
Пошкоджена газовимірювальна станція Суджа
Пошкоджена газовимірювальна станція Суджа
Пошкоджена газовимірювальна станція Суджа
Пошкоджена газовимірювальна станція Суджа
Пошкоджена газовимірювальна станція Суджа

Автор: 

газ (10410) росія (64969) Курськ (1094)


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Топ коментарі
+42
Що цікаво, коли туди зайшли хороші хлопці, станція була ціла і неушкоджена. Тому виходить, що її потім обстрілювали самі кацапи. Ну не будуть же Сиди Добра обстрілювати самі себе? 🤔
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12.08.2024 14:25
+37
нато, ввєді вайска в рф..
бо московські терористи зовсім абарзєлі..
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12.08.2024 14:24
+26
Угорщина, Словаччина, Австрія і Італія, тепер повинні тиснути на рф, щоб та закінчила війну, та пішла геть з української землі..
ЗСУ може тоді не буде палити москву..
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12.08.2024 14:38
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нато, ввєді вайска в рф..
бо московські терористи зовсім абарзєлі..
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12.08.2024 14:24 Відповісти
...так пуйло сам скоро миротворців запросить..
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12.08.2024 14:25 Відповісти
😁пошкоджено... Та її бл@ розлюбили вхлам. Як мінімум облік відсутній))
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12.08.2024 14:24 Відповісти
От вам і привід запустити північний потік.
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12.08.2024 15:04 Відповісти
але і ПП1 і ПП
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12.08.2024 15:26 Відповісти
Чого обрізало мій комент "але і ПП1 і ПП2 підірвано так, що вони відновленню не підлягають"
?????
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12.08.2024 15:28 Відповісти
обрізання коменту - це баг останніх днів на форумі. Коли натискаєте "відправити", то слідкуйте щоб курсор знаходився у полі комента.
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12.08.2024 17:35 Відповісти
В мене часом коментар не відправляється.
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13.08.2024 00:31 Відповісти
Що цікаво, коли туди зайшли хороші хлопці, станція була ціла і неушкоджена. Тому виходить, що її потім обстрілювали самі кацапи. Ну не будуть же Сиди Добра обстрілювати самі себе? 🤔
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12.08.2024 14:25 Відповісти
ну так. Ціль - щоби Угорщина, Словаччина, Австрія і Італія тиснули на нас, ну і взагалі внести розбрат у позицію ЄС.
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12.08.2024 14:28 Відповісти
Угорщина, Словаччина, Австрія і Італія, тепер повинні тиснути на рф, щоб та закінчила війну, та пішла геть з української землі..
ЗСУ може тоді не буде палити москву..
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12.08.2024 14:38 Відповісти
е занадто складна схема. Простіше тиснути на Україну, щоби ЗСУ пішли із Суджи. А те, що рф буде палити Київ - їм *****. Головне, що вони будуть палити дешевий газ.
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12.08.2024 14:57 Відповісти
звичайно, будуть давити на слабшого..
але дешевого газу всерівно вже не буде!
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12.08.2024 15:02 Відповісти
тепер не буде, бо всі п'ять ниток на ГВС Суджа, судячі з останного фото у новині, пошкоджені. Тому, думаю, компресорна станція "Чєрємісовская" вже не качає. Для порівняння - ось фото, як це виглядало до ураження https://moskva-tr.gazprom.ru/d/textpage/5d/93/_gis-sudzha.jpg
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12.08.2024 15:18 Відповісти
а якось нам сховища не можна наповнити? Зайвим би не було
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13.08.2024 02:57 Відповісти
щось мені підказує, що там ніхєра вже не качається. Через пару днів дізнаємось.
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13.08.2024 03:09 Відповісти
Шановний, а покажіть мені мій комент, в якому я стверджував, що у Суджі знаходиться компресорна станція. Якщо не знайдете, то приберіть, будь ласка, ваш комент.
А якщо захочете знати де знаходиться компресорна станція, яка качає на ГВС "Суджа", то точне місезнаходження можу вам надати. Сєвєрнєє вона не знаходиться.
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12.08.2024 17:30 Відповісти
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12.08.2024 18:58 Відповісти
дякую. Координати треба?
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12.08.2024 19:05 Відповісти
Я и сам знаю
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12.08.2024 19:52 Відповісти
так що, вже не північніше?
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12.08.2024 19:58 Відповісти
Северо-западнее если уже точнее. 51°51'42.58" С 37°15'34.74" В
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12.08.2024 20:08 Відповісти
ну так, тільки північно-східніше
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12.08.2024 20:15 Відповісти
Да ... восточнее ... - описка
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12.08.2024 21:48 Відповісти
та я розумію. Просто уточнив, щоб інші не перебували у дезорієнтації.
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12.08.2024 21:51 Відповісти
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12.08.2024 14:53 Відповісти
Ну шо, хитрожопі? Доторгувалися з кацапами? Газу вам хотілося дешевого?
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12.08.2024 14:25 Відповісти
ну газ і далі прокачується. Навіть ціна його не зросла.

Зараз питання виникне про те, скільки його прокачується.

А сума сплати - це ціна за одиницю помножити на кількість.

Кількості ніхто тепер не знає. Тобто за що платити ?
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12.08.2024 15:04 Відповісти
))))) валяюсь! Оце приємно! А ще тепер можна качати скільки хочеш. Обліку нема!)))
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12.08.2024 14:29 Відповісти
Україна зараз з відбором за прокачку має можливість затарити всі підземні сховища так, шо внукам вистачить
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12.08.2024 15:05 Відповісти
Корчинський про це казав пару днів назад.
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13.08.2024 08:30 Відповісти
тепер вже не можна качати взагалі. На останньму фото можно бачити знищені всі п'ять ниток магістралей. Ось як вони виглядали на фото
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12.08.2024 15:08 Відповісти
фото тут https://moskva-tr.gazprom.ru/d/textpage/5d/93/_gis-sudzha.jpg
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12.08.2024 15:12 Відповісти
московський піздьож, який для користувачів в Україні навіть не відкривається.

Качають кілометрів на 50-50 північно-західніше, ніж Суджа.

В Суджі не качають, а лише лічильники стоять
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12.08.2024 15:59 Відповісти
Одну из четырех комплексов повредили, а остальные три, вроде, целые..
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12.08.2024 16:01 Відповісти
я не про будівлі кажу, а про магістралі. Дивіться останнє фото, і порівняйте з реальним фото по посиланню.
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12.08.2024 17:39 Відповісти
Азохенвей! І чим тепер угорці з австрійцями топити будуть? Я висловлюю рішучу занепокоєнність!
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12.08.2024 14:30 Відповісти
Як чим топитимуть? Як і раніше газом, але є нюанс...
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12.08.2024 14:35 Відповісти
Ну там можливі варіанти. Якщо несильно злякати - топитимуть газом. Якщо сильно - може ще біокізяк додастся.
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12.08.2024 14:37 Відповісти
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12.08.2024 14:40 Відповісти
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12.08.2024 14:48 Відповісти
угорці - австрійцями, а австрійці - угорцями..
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12.08.2024 14:39 Відповісти
Цікаво, не чим топити, а кого?
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12.08.2024 14:51 Відповісти
Чи ким...
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12.08.2024 14:59 Відповісти
Нові контракти на газ вже трохи пізно укладати на зиму 24, тому будуть якісь екстренні контракти втри дорога. А станцію *********** в ноль. Не сумнівайтеся. Впевнений,що у Орбана гроші на дорогий газ в бюджеті не закладено. Сподіваюсь, мадяри трохи протрезвіють на холоді і винесуть цю мерзотну жабу з крісла глави держави прямо в буцигарню.
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12.08.2024 15:51 Відповісти
там всі мадяри - орбани. І навпаки
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13.08.2024 02:59 Відповісти
Австрицы будут топить угорцами. Пусть и те и другие знают как наживатся на смертях Украинцев поддерживая Парашу
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12.08.2024 17:11 Відповісти
Та фігня... Подумаєш по битоФкьє пАпАлі...
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12.08.2024 14:30 Відповісти
Украіна вАруєт газ....десь ми це чули
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12.08.2024 14:31 Відповісти
пуйлер кабом або іскандером увалив. боявся, що багато чого вспливе в доках та вимірювальних приладах
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12.08.2024 14:32 Відповісти
Ну так не доставайся же ты никому!

згорів сєвєрний поток, гори і газовимірювальна станція!
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12.08.2024 14:34 Відповісти
Почнеться хаи в Європі - кацапам це на руку - вони и роздовбали
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12.08.2024 14:38 Відповісти
Більшості Європи на це посрати. Волатимуть тільки хитрозроблені.
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12.08.2024 14:44 Відповісти
в самий раз качнуть газку а потім нехай кацапи дадуть сваі даказатєльства какіє нє даказатєльства
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12.08.2024 14:43 Відповісти
Не качнеш...орбан засмердить якщо тиск впаде....а надлишково кацапи не дадуть
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12.08.2024 14:45 Відповісти
Накачати халявного газу в Україну і Європу, а показиники скрутити
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12.08.2024 14:45 Відповісти
нема меж моїй стурбованості
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12.08.2024 14:48 Відповісти
Хлопці,откривайте вєнтіль на всю,щотчик не рахує )
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12.08.2024 14:53 Відповісти
Какая жаль
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12.08.2024 14:53 Відповісти
Значить так тому і бути
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12.08.2024 14:53 Відповісти
Прям любо дивитися коли щось руйнується не у нас а на території савинособак насолоджуюсь
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12.08.2024 14:59 Відповісти
Турне Орбана скінчилось не вдало)
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12.08.2024 15:00 Відповісти
хло його підставило..
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12.08.2024 15:03 Відповісти
Дуже "тяжке" завдання зрозуміти а хто ж це зробив?! Для цього мабуть потрібні "великі фахівці" та "аналітики" хоча можна просто згадати що відбувається з містами та селами котрі були відвойовані ЗСУ чи не були захоплені рашистами але знаходяться надто близько для ударів артилерією, РСЗО, КАБами московських нацистів. Ну що ж, як бачимо, хоча бачили вже на прикладі Шебекіно, що для московських нацистів не має різниці між українськими та московитськими (т.з. "руССкими") селищами і іншими об'єктами. Вони просто не вміють воювати не руйнуючи цивільні будівлі. Рашисти, це варвари що не цінують ані чуже ані власне життя, ані чужий ані свій труд та майно. Баби в них "ще народять" а таджики "ще відбудують"!!!
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12.08.2024 15:01 Відповісти
Кацапи, подойдите ближ-ж-же, еще ближ-же...
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12.08.2024 15:03 Відповісти
Несколько дней назад в Европе подскочили цены на газ, в ожидании прекращения поставок через Украину. Прогнозы начинают сбываться.
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12.08.2024 15:10 Відповісти
Газом, який прокачується через Суджу- Юнаківку, користується Сумська область і не тільки.
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12.08.2024 15:12 Відповісти
да пох.то болотные сами.......................СЛАВА И РЕСПЕКТ ЗСУ!
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12.08.2024 15:12 Відповісти
Не исключено , кацапье умышлено подорвало , дабы запад должен повлиять на ВСУ , груз который упал на ********** головы кацапью от ВСУ.
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12.08.2024 15:14 Відповісти
Ну шо, пішов бескоштовний необліковний газ в Україну! Хлопці, відкручуй крани на повну! Вони всеодно з нами ніколи не розрахуються!
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12.08.2024 15:25 Відповісти
нафтогаз тобі нарахує, не переживай так..
безкоштовний...
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12.08.2024 15:30 Відповісти
Навіть не сумніваюсь, я з ними добре знайомий
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12.08.2024 15:35 Відповісти
Ойропа втягивается все больше. Пока тянули с помощью, усугубилось весьма
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12.08.2024 16:30 Відповісти
Згідно контракту відповідальність за безпеку транспортування по їх территорії лежить на раші тому хай руйнують - будуть ще за це сплачувати.
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12.08.2024 16:52 Відповісти
З кацапніх боліт (перепрошую за ізик)

Газпром подал заявку сегодня примерно на 39 млн куб. Если завтра не будет - значит усе. Еще жирный кусок из прибыли выпал. Примерно 5 млрд баксов в год или 450 ярдов рублей.

Как жить то блдь!? Как жить то?! На что башни новые строить и негров в Зенит докупать?
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12.08.2024 17:39 Відповісти
Кому должен всєм прощаю 😆
Туарегі слаиалі счьотчік
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12.08.2024 18:07 Відповісти
китай остаточно відрізає росію від цивілізованого світу.
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12.08.2024 18:12 Відповісти
упс
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12.08.2024 21:13 Відповісти
 
 