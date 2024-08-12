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Новини Війна
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Україна може використовувати передану Німеччиною зброю на власний розсуд, перешкод немає, - Міноборони ФРН

леопард,leopard

Передана Німеччиною зброя може використовуватися Україною так, як вона вважає за потрібне.

Про це заявив речник Міністерства оборони ФРН Арно Коллац, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, для Міноборони Німеччини не стоїть питання законності дій на території Курської області: міжнародне право передбачає можливість заради захисту власної держави ведення воєнних дій на території країни-агресора

Тому це не передбачає якихось спеціальних умов використання зброї, наданої Бундесвером, додав речник.

"Після того, як зброя з Німеччини була передана в розпорядження України, вона вже належить Україні, це – українська зброя… Немає жодних перешкод, отже Україна є вільною у виборі можливостей", - сказав Коллац, додавши, що Україна при цьому зобов’язана дотримуватися міжнародного права.

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Він уточнив, що використання далекобійної зброї - інше, політичне питання, але в цьому випадку про таке не йдеться.

Водночас заступник речника Федерального уряду Вольфганг Бюхнер заявив, що Берлін інтенсивно консультується із ближчими союзниками та з урядом у Києві стосовно "специфічних збройних систем", які використовує Україна.

Бюхнер не став давати оцінку операції в Курській області, зазначивши, що військова ситуація постійно змінюється, з місця подій надходять "суперечливі та подекуди навмисно сфальшовані новини". 

Це дуже таємна операція, "підготовлена без зворотнього зв’язку", додав він, зазначивши, що все вказує на те, що йдеться про обмежену операцію, отже оцінювати її зарано.

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Автор: 

Німеччина (7327) росія (64969) Курськ (1094)


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Топ коментарі
+20
Нормально так тролять *****. Воно ж думало, що буде грати в одні ворота, але он як виходить.
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12.08.2024 14:03
+9
агонь!
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12.08.2024 14:02
+7
Нарешті німці роздуплились,краще пізно ніж ніколи,Дякуємо вам за підтримку
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12.08.2024 15:02
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агонь!
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12.08.2024 14:02 Відповісти
Нормально так тролять *****. Воно ж думало, що буде грати в одні ворота, але он як виходить.
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12.08.2024 14:03 Відповісти
как приЗЕдент просрочился, так и разрешили
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12.08.2024 14:03 Відповісти
Вже чуй вой на болотах
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12.08.2024 14:05 Відповісти
ага...

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12.08.2024 14:10 Відповісти
Ще б трохи не переданих Таурусів...
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12.08.2024 14:11 Відповісти
то, може, бюргери, саме такої війни чекали.
бо, навіщо давати зброю, армії, котра кожного дня відступає?
а, тут, на тобі. як, зсу вломило кацапам, так всі у дикому ****: беріть, що хочете, скільки унесете.
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12.08.2024 14:38 Відповісти
Чем ближе ЗСУ к моцкве тем больше у немцев просыпается азарт
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12.08.2024 14:59 Відповісти
Yavol ist mein Kommandant !
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12.08.2024 15:02 Відповісти
Нарешті німці роздуплились,краще пізно ніж ніколи,Дякуємо вам за підтримку
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12.08.2024 15:02 Відповісти
Найулюбленіша кацапська приказка - нас е@ут а мьі крепчаем...
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12.08.2024 22:00 Відповісти
Тільки от Тауруси не дають. Ета другоє.
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12.08.2024 15:58 Відповісти
Дякуємо Німеччина !!!👍
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12.08.2024 18:55 Відповісти
Так і зброї справжньої немає!!!
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12.08.2024 22:00 Відповісти
ЭТО ПОТОМУ ЧТО ОНИ ЕГО В ГДР НЕ ЛИКВИДИРОВАЛИ !?) ПОКАЖИТЕ ШТАЙЗЕ !)
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12.08.2024 23:20 Відповісти
ДОПУСТИЛИ !!! ВСЁ ОРУЖИЕ НАМ ДАВАЙТЕ !!!
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12.08.2024 23:21 Відповісти
 
 