Украина может использовать переданное Германией оружие по собственному усмотрению, препятствий нет, - Минобороны ФРГ

Переданное Германией оружие может использоваться Украиной так, как она считает нужным.

Об этом заявил представитель Министерства обороны ФРГ Арно Коллац, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По его словам, для Минобороны Германии не стоит вопрос законности действий на территории Курской области: международное право предусматривает возможность ради защиты собственного государства ведения военных действий на территории страны-агрессора

Поэтому это не предусматривает каких-то специальных условий использования оружия, предоставленного Бундесвером, добавил спикер.

"После того, как оружие из Германии было передано в распоряжение Украины, оно уже принадлежит Украине, это - украинское оружие... Нет никаких препятствий, следовательно, Украина является свободной в выборе возможностей", - сказал Коллац, добавив, что Украина при этом обязана соблюдать международное право.

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Он уточнил, что использование дальнобойного оружия - другой, политический вопрос, но в данном случае о таком речь не идет.

В то же время заместитель спикера Федерального правительства Вольфганг Бюхнер заявил, что Берлин интенсивно консультируется с ближайшими союзниками и с правительством в Киеве относительно "специфических вооруженных систем", которые использует Украина.

Бюхнер не стал давать оценку операции в Курской области, отметив, что военная ситуация постоянно меняется, с места событий поступают "противоречивые и иногда намеренно сфальсифицированные новости".

Это очень тайная операция, "подготовленная без обратной связи", добавил он, отметив, что все указывает на то, что речь идет об ограниченной операции, так что оценивать ее рано.

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