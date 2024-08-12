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Новости Война
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Украина может использовать переданное Германией оружие по собственному усмотрению, препятствий нет, - Минобороны ФРГ

леопард,leopard

Переданное Германией оружие может использоваться Украиной так, как она считает нужным.

Об этом заявил представитель Министерства обороны ФРГ Арно Коллац, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По его словам, для Минобороны Германии не стоит вопрос законности действий на территории Курской области: международное право предусматривает возможность ради защиты собственного государства ведения военных действий на территории страны-агрессора

Поэтому это не предусматривает каких-то специальных условий использования оружия, предоставленного Бундесвером, добавил спикер.

"После того, как оружие из Германии было передано в распоряжение Украины, оно уже принадлежит Украине, это - украинское оружие... Нет никаких препятствий, следовательно, Украина является свободной в выборе возможностей", - сказал Коллац, добавив, что Украина при этом обязана соблюдать международное право.

Также читайте: Операция в Курской области заложила хорошую основу для переговоров с преемником Путина, - глава оборонного комитета Бундестага Фабер

Он уточнил, что использование дальнобойного оружия - другой, политический вопрос, но в данном случае о таком речь не идет.

В то же время заместитель спикера Федерального правительства Вольфганг Бюхнер заявил, что Берлин интенсивно консультируется с ближайшими союзниками и с правительством в Киеве относительно "специфических вооруженных систем", которые использует Украина.

Бюхнер не стал давать оценку операции в Курской области, отметив, что военная ситуация постоянно меняется, с места событий поступают "противоречивые и иногда намеренно сфальсифицированные новости".

Это очень тайная операция, "подготовленная без обратной связи", добавил он, отметив, что все указывает на то, что речь идет об ограниченной операции, так что оценивать ее рано.

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Автор: 

Германия (6930) россия (95388) Курск (1082)


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Топ комментарии
+20
Нормально так тролять *****. Воно ж думало, що буде грати в одні ворота, але он як виходить.
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12.08.2024 14:03
+9
агонь!
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12.08.2024 14:02
+7
Нарешті німці роздуплились,краще пізно ніж ніколи,Дякуємо вам за підтримку
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12.08.2024 15:02
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
агонь!
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12.08.2024 14:02 Ответить
Нормально так тролять *****. Воно ж думало, що буде грати в одні ворота, але он як виходить.
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12.08.2024 14:03 Ответить
как приЗЕдент просрочился, так и разрешили
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12.08.2024 14:03 Ответить
Вже чуй вой на болотах
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12.08.2024 14:05 Ответить
ага...

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12.08.2024 14:10 Ответить
Ще б трохи не переданих Таурусів...
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12.08.2024 14:11 Ответить
то, може, бюргери, саме такої війни чекали.
бо, навіщо давати зброю, армії, котра кожного дня відступає?
а, тут, на тобі. як, зсу вломило кацапам, так всі у дикому ****: беріть, що хочете, скільки унесете.
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12.08.2024 14:38 Ответить
Чем ближе ЗСУ к моцкве тем больше у немцев просыпается азарт
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12.08.2024 14:59 Ответить
Yavol ist mein Kommandant !
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12.08.2024 15:02 Ответить
Нарешті німці роздуплились,краще пізно ніж ніколи,Дякуємо вам за підтримку
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12.08.2024 15:02 Ответить
Найулюбленіша кацапська приказка - нас е@ут а мьі крепчаем...
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12.08.2024 22:00 Ответить
Тільки от Тауруси не дають. Ета другоє.
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12.08.2024 15:58 Ответить
Дякуємо Німеччина !!!👍
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12.08.2024 18:55 Ответить
Так і зброї справжньої немає!!!
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12.08.2024 22:00 Ответить
ЭТО ПОТОМУ ЧТО ОНИ ЕГО В ГДР НЕ ЛИКВИДИРОВАЛИ !?) ПОКАЖИТЕ ШТАЙЗЕ !)
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12.08.2024 23:20 Ответить
ДОПУСТИЛИ !!! ВСЁ ОРУЖИЕ НАМ ДАВАЙТЕ !!!
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12.08.2024 23:21 Ответить
 
 