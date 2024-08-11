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Операция в Курской области заложила хорошую основу для переговоров с преемником Путина, - глава оборонного комитета Бундестага Фабер

Маркус Фабер

Курская операция ВСУ показала населению РФ, что российский диктатор Владимир Путин ничего не контролирует.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер написал в соцсети Х (Twitter).

Он подчеркнул, что операция в Курской области идет лучше, чем ожидалось.

"Прогресс показывает российскому населению, что их диктатор ничего не контролирует и что для военного руководства это слишком. Хорошая основа для мирных переговоров с преемником Путина. И переговоров с Путиным перед Международным уголовным судом", - написал политик.

Он отметил, что наступление ВСУ заставляет агрессора отвести свои войска с фронта на востоке Украины, что уменьшает давление на украинских военных там. Также Фабер считает это хорошим поводом поговорить о Leopard2.

"Наша военная помощь Украине - лучшая инвестиция в нашу безопасность. Это ежедневно уменьшает потенциал российской угрозы. Это защищает мирное население Украины от того, чтобы оно стало беженцами. Рупоры Путина в Германии теперь тоже могут это осознать", - говорится в заметке.

Напомним, на днях Фабер отметил, что атака Украины на Курск является вполне законной и обоснованной с военной точки зрения.

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Ситуация в Курской области РФ

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Автор: 

Германия (6930) Бундестаг (223) Курск (1082)


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Топ комментарии
+38
Знайдено свіжину:
Жертва украинской агрессии из Суджи рассказывает: "Вломились люди в военной форме, отобрали все ценности и электронику, жену и собаку изнасиловали, меня изнасиловали, сняли унитаз, а потом один из них говорит : "Валить надо, сейчас укры придут!"
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11.08.2024 15:15
+21
мені подобається цей майбутгій канцлер ФРГ !
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11.08.2024 15:18
+7
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11.08.2024 15:16
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Знайдено свіжину:
Жертва украинской агрессии из Суджи рассказывает: "Вломились люди в военной форме, отобрали все ценности и электронику, жену и собаку изнасиловали, меня изнасиловали, сняли унитаз, а потом один из них говорит : "Валить надо, сейчас укры придут!"
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11.08.2024 15:15 Ответить
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11.08.2024 15:16 Ответить
мені подобається цей майбутгій канцлер ФРГ !
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11.08.2024 15:18 Ответить
Його віра в те, що прийде адекватний наступник пуйла?)) путя ж безсмертний поні..він пожиттєвий лідор расєї.
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11.08.2024 15:41 Ответить
Никто не живёт вечно, кроме Смерти.
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11.08.2024 16:18 Ответить
САНТА МУЕРТЕ - амінь...
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11.08.2024 16:23 Ответить
Ага, а Бога не існує.

То був натяк на 100500 двійників путлєра.
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11.08.2024 17:54 Ответить
Двійники бункерного скоріше за все журналістки й міф. Дуже вже фантастична теорія.
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11.08.2024 18:30 Ответить
Чому? Їх публічних тільки 6 шт. Погоняла власні мають. Крім того, по вухах їх вже розпізнали давно.
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11.08.2024 19:32 Ответить
чому фантастична? якутський скульптор вже давно виліпив
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11.08.2024 19:33 Ответить
Дело не в адекватности следующего царя, их там не может быть по определению, как и адекватных "русских". Наверное, расчет на то, что следующий сможет сдать назад, списав все на *****. А на кого спишет нынешний фюрерок? Ему обратной дороги нет.
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11.08.2024 16:40 Ответить
Мало, коли заскавчить і попроситься в камеру Гааги, то можна і переговори
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11.08.2024 15:19 Ответить
... камера Гааги... камера газова... Яка різниця?
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11.08.2024 16:16 Ответить
Гаазова камера.
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11.08.2024 16:59 Ответить
)(уйлу потрібно довбешку відрубати в Києві на стадіоні.Так по феншую буде.
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11.08.2024 19:34 Ответить
Далеко він вудочку закинув
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11.08.2024 15:30 Ответить
Прутін контролює своє зомбоване стадо,і цього досить.
Де протести?Істоти мовчки все кидають і їдуть з насидженого місця,і може пара процентів звинувачує прутіна,решта проклятих укрофашистів,які так опираються звільненню,,ісконно узькіх зємєль".
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11.08.2024 15:32 Ответить
Захоплення 2% цієї червоної плями мало для серйозних збурень. Потрібно більше, але чи вистачить сил?
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11.08.2024 15:47 Ответить
Мантра "треба переговори з врахуванням геополітичних реалій" - поки що не має сенсу. Це що - ***** домовлятися про віддачу частини курської області Україні?!?

ЗСУ показали, що це була ідіотична ідея від початку.

А ще - ***** обісрався жиденьким і в нього тече по ногам - бо не виставив ультиматума щодо застосування ЯО і не застосував його. А може там і ЯО вже протухло - хєр зна. Але ультиматума немає - значить слабаки.

Це покращить політичну та геополітичну позицію України. Гарантовано.
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11.08.2024 23:10 Ответить
За протесты на бутылку сажают там.
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11.08.2024 16:19 Ответить
Я шо-та пропустил? Пыня - на смертном одре...
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11.08.2024 15:33 Ответить
...да, годів з 10 вже, підтримують якось там....в холодильнику
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11.08.2024 15:47 Ответить
Навіть Гундяй вже давно знає, що ***** несправжнє, і по батькові воно Васільїч...

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11.08.2024 16:54 Ответить
Це він так намікає,що ху@ло вже цього місяця зустрінеться з Кобзоном?
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11.08.2024 15:35 Ответить
так і є. Табакєрочка для ***** все чіткіша і чіткіша. Фігура "наступника" вже вимальована. І точно багато хто на засрашці вже пробує себе в цей контур вмістити.

А це і є "початок кінця" - коли твоє місце в головах твоїх підлеглих - стало доступним.
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11.08.2024 23:13 Ответить
А ми точно до наступника утримаємо той клапоть КуНР?
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11.08.2024 15:41 Ответить
Німці стають борзими. Це радує. Державне телебачення також повністю змінило вектор - з проросійського на мілітаристський. Включилась пропаганда. Третя економіка світу реально не на жарт готується.

До першої світової випускали по одному тяжкому військовому кораблю в місяць, до другої світової - по одній підлодці в тиждень. І це без переводу економіки на військові рейки. Може й зараз так зможуть.
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11.08.2024 15:45 Ответить
зараз самий час для ввічливих жовтих чоловічків на протилежному кінці рашки. бо рашка єдина країна, що володіє ісконно китайськими землями. такого шансу у жовтопиких більше не буде ніколи. але ж, інший мудрий лідор - сці воліє воювати із заходом, із якого сам собі і зліпив ворога. дебільний жовтопикий вилупок робить вигляд, шо не розуміє: справжні вороги китайців якраз біля кордонів китаю.
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11.08.2024 16:06 Ответить
Навіщо Китаю воювати з тим хто все продае майже за безцінь
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11.08.2024 16:45 Ответить
ну по-перше не все і не за безцінь, хоч і дешевше ринку.
по-друге, а як же вєлічіє, кожному диктатору в дупі пече вєлічіє.
по третє, китай хотів руками кацапів створити прецендент по змінам кордонів. ну так беріть і створюйте, якшо вам так треба.
по-четверте, хто говорить про війну? для початку вєжлівиє люді, референдуми, інспіровані і спровоковані масові безлади, нє всьо так однозначьна і т.д.
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11.08.2024 16:58 Ответить
Це те ж саме, що гвалтувати дешеву повію.
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11.08.2024 17:01 Ответить
самий час зайти в Калінінградську обл. неідинтифікованим військовим з українськими шевронами
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11.08.2024 19:36 Ответить
Курська оборонна операція дала взнаки всім кацапам, що незабаром їх кацапії настане п*****ь, а їх землі стануть по праву Українськими. Бункерного незабаром стратять і весь світ заживе спокійно, по-європейськи!
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11.08.2024 16:17 Ответить
Фаберу - респект ! НО небольшое уточнение : переговоры с преемником ***** о БЕЗОГОВОРОЧНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ, выплаты репараций и выдача военных преступников.
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11.08.2024 16:20 Ответить
Будь ласка, дайте Тауруси, не заважайте ними бити по території росії! А також IRIS-T, бронетехніку з набоями. Більшого у вас Україна ніколи не просила, решту ЗСУ можуть зробити самі.

А також зверніть увагу - щось #уйло навіть не погрожує ядерною зброєю, хоча іноземне військо запхалось на визнану всім світом російську територію! Тому вже давно час надати Україні всю необхідну зброю без дебільних обмежень по дальності, обмеження може бути лише таке: бити по військовим об'єктам, тобто військовим аеродромам, виробництву компонентів зброї, військовим складам. Тоді війна може закінчитись за кілька місяців.
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11.08.2024 16:22 Ответить
Классно этот немец кацапню задрачивает.
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11.08.2024 16:37 Ответить
Насправді ми дуже грамотно працюємо з німцями і їхньою пам'яттю. Думаєте вони не реваншисти в глибині душі ? Думаєте у них не викликають щем наші хрести на військовій техніці і наш захід на наші землі окуповані московитами і їхні танки там де колись була Курська дуга ? Це все дуже зачіпає душевні струни німців і їхні політики це швидко відчули.
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11.08.2024 17:03 Ответить
вони не реваншисти
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12.08.2024 01:55 Ответить
їхній диктатор нічого не контролює і що для військового керівництва це занадто. Хороша основа для мирних переговорів із наступником Путіна.
==========
Цікаво...може вже щось вирішили...це ж не жовтопресний балабол, і не наше зелене фуфло...а все ж таки глава оборонного комітету Бундестагу...
=========
Єдине чого боюсь що є домовленість "виправляти помилки хрущова" нам передані кацапам райони чорнозем'я, а кацапам крим...
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11.08.2024 20:20 Ответить
 
 