Операция в Курской области заложила хорошую основу для переговоров с преемником Путина, - глава оборонного комитета Бундестага Фабер

Курская операция ВСУ показала населению РФ, что российский диктатор Владимир Путин ничего не контролирует.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер написал в соцсети Х (Twitter).

Он подчеркнул, что операция в Курской области идет лучше, чем ожидалось.

"Прогресс показывает российскому населению, что их диктатор ничего не контролирует и что для военного руководства это слишком. Хорошая основа для мирных переговоров с преемником Путина. И переговоров с Путиным перед Международным уголовным судом", - написал политик.

Он отметил, что наступление ВСУ заставляет агрессора отвести свои войска с фронта на востоке Украины, что уменьшает давление на украинских военных там. Также Фабер считает это хорошим поводом поговорить о Leopard2.

"Наша военная помощь Украине - лучшая инвестиция в нашу безопасность. Это ежедневно уменьшает потенциал российской угрозы. Это защищает мирное население Украины от того, чтобы оно стало беженцами. Рупоры Путина в Германии теперь тоже могут это осознать", - говорится в заметке.

Напомним, на днях Фабер отметил, что атака Украины на Курск является вполне законной и обоснованной с военной точки зрения.

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Ситуация в Курской области РФ

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".