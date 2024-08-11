Операция в Курской области заложила хорошую основу для переговоров с преемником Путина, - глава оборонного комитета Бундестага Фабер
Курская операция ВСУ показала населению РФ, что российский диктатор Владимир Путин ничего не контролирует.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер написал в соцсети Х (Twitter).
Он подчеркнул, что операция в Курской области идет лучше, чем ожидалось.
"Прогресс показывает российскому населению, что их диктатор ничего не контролирует и что для военного руководства это слишком. Хорошая основа для мирных переговоров с преемником Путина. И переговоров с Путиным перед Международным уголовным судом", - написал политик.
Он отметил, что наступление ВСУ заставляет агрессора отвести свои войска с фронта на востоке Украины, что уменьшает давление на украинских военных там. Также Фабер считает это хорошим поводом поговорить о Leopard2.
"Наша военная помощь Украине - лучшая инвестиция в нашу безопасность. Это ежедневно уменьшает потенциал российской угрозы. Это защищает мирное население Украины от того, чтобы оно стало беженцами. Рупоры Путина в Германии теперь тоже могут это осознать", - говорится в заметке.
Напомним, на днях Фабер отметил, что атака Украины на Курск является вполне законной и обоснованной с военной точки зрения.
Ситуация в Курской области РФ
Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.
Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".
Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.
В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ
Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".
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Жертва украинской агрессии из Суджи рассказывает: "Вломились люди в военной форме, отобрали все ценности и электронику, жену и собаку изнасиловали, меня изнасиловали, сняли унитаз, а потом один из них говорит : "Валить надо, сейчас укры придут!"
То був натяк на 100500 двійників путлєра.
Де протести?Істоти мовчки все кидають і їдуть з насидженого місця,і може пара процентів звинувачує прутіна,решта проклятих укрофашистів,які так опираються звільненню,,ісконно узькіх зємєль".
ЗСУ показали, що це була ідіотична ідея від початку.
А ще - ***** обісрався жиденьким і в нього тече по ногам - бо не виставив ультиматума щодо застосування ЯО і не застосував його. А може там і ЯО вже протухло - хєр зна. Але ультиматума немає - значить слабаки.
Це покращить політичну та геополітичну позицію України. Гарантовано.
А це і є "початок кінця" - коли твоє місце в головах твоїх підлеглих - стало доступним.
До першої світової випускали по одному тяжкому військовому кораблю в місяць, до другої світової - по одній підлодці в тиждень. І це без переводу економіки на військові рейки. Може й зараз так зможуть.
по-друге, а як же вєлічіє, кожному диктатору в дупі пече вєлічіє.
по третє, китай хотів руками кацапів створити прецендент по змінам кордонів. ну так беріть і створюйте, якшо вам так треба.
по-четверте, хто говорить про війну? для початку вєжлівиє люді, референдуми, інспіровані і спровоковані масові безлади, нє всьо так однозначьна і т.д.
А також зверніть увагу - щось #уйло навіть не погрожує ядерною зброєю, хоча іноземне військо запхалось на визнану всім світом російську територію! Тому вже давно час надати Україні всю необхідну зброю без дебільних обмежень по дальності, обмеження може бути лише таке: бити по військовим об'єктам, тобто військовим аеродромам, виробництву компонентів зброї, військовим складам. Тоді війна може закінчитись за кілька місяців.
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Цікаво...може вже щось вирішили...це ж не жовтопресний балабол, і не наше зелене фуфло...а все ж таки глава оборонного комітету Бундестагу...
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Єдине чого боюсь що є домовленість "виправляти помилки хрущова" нам передані кацапам райони чорнозем'я, а кацапам крим...