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Операция в Курской области: Путин шокирован действиями ВСУ, - Bild

Влада Курської області заявили про спроби прориву кордону

Внезапной атакой на Курскую область украинские военные шокировали российского диктатора Владимира Путина и военное руководство РФ. Остановить украинское наступление Россия пока не может.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет немецкое издание Bild.

"ВСУ оказывает неустанное давление ракетами, беспилотниками и артиллерией. Российские войска вызвали подкрепление - пока безуспешно. Однако, по мнению экспертов Института изучения войны США (ISW), украинское продвижение может замедлиться", - говорится в статье.

Издание отмечает, что в Курской области уже несколько дней подряд царит беспорядок. Российские власти объявили об эвакуации населения из нескольких районов области.

Издание также приводит цитату украинского военного, который заявляет, что операция в Курской области имеет целью "дестабилизировать Россию": "Мы идем в наступление. Задействованы тысячи украинских военных. Цель рассредоточить позиции противника, нанести ему максимальные потери и дестабилизировать ситуацию в России".

Bild добавляет, что в ответ на наступательные действия, Россия продолжает применять удары с воздуха по территории Украины.

Также читайте: Китай призывает все стороны придерживаться принципов деэскалации "ситуации в Курской области", - МИД КНР

Напомним, Россия снимает части с других участков фронта не теми темпами, которых хотелось бы украинскому командованию.

Автор: 

путин владимир (31217) боевые действия (3956) Курск (1082)


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Топ комментарии
+18
Вєраломна, бєз об'явлєнія вайни, ровна в чітирє чіса.
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12.08.2024 10:47
+14
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12.08.2024 10:43
+14
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12.08.2024 10:57
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Агония чєво?
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12.08.2024 10:52 Ответить
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12.08.2024 11:38 Ответить
знатно ліліпутіну фуфєл начистили ЗСУ!
алє ж нічо - другий двойнік йому в куй надує знову
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12.08.2024 12:21 Ответить
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12.08.2024 10:43 Ответить
Шо за призывы отплатить. Надоть следующим образом...
https://censor.net/user/349447
Когда закончится война,
Так будет выглядеть победа.
За павших выпьем мы до дна,
Живые к матерям приедут.
А будет радость у страны,
Похоронившей сотни сотен
Героев проклятой войны,
Парней,которых не воротишь ???
ПРОДОЛЖЕНИЕ...Когда закончится война, лишь на могиле Вовы я не буду,
На радостях усугублю бокал вина - я праздник этот не забуду.
На памятник я скинусь для муйла, задорный дифирамб там будет,
Родное оркам Ла-Ла-Ла - ТАМ скрепа(ВАТА) хоровод пусть водит...
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12.08.2024 11:41 Ответить
Если убрать букву т, тогда с вата оплатит я соглашусь.
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12.08.2024 11:44 Ответить
Вєраломна, бєз об'явлєнія вайни, ровна в чітирє чіса.
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12.08.2024 10:47 Ответить
+ Я чот не пойму… А где вставай страна огромная? Впервые с 1941-го года вражеская армия вторглась на территорию России и захватила города. Танки НАТО - немецкие с крестами на боках, между прочим - топчут святую землю Курской дуги. Утыканную памятниками дедов воевалов. Сто километров до Прохоровки, если что. Идет война народная. Священная война.
Где ярость благородная? Где вскипающая волна? Где ополчение? Где 28 панфиловцев? Где подвиг русского солдата освободителя? Где слава русского оружия?
Где Алеша в Болгарии русский солдат?
Где не числом, а умением?
Где «братья и сестры».
Где Совинформбюро.
Зоя Космодемьянская.
Суворов, ты где?
Ну или Жуков.
Хотя бы.
Ау…
https://t.me/babchenko77/10359
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12.08.2024 10:58 Ответить
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12.08.2024 11:02 Ответить
"Где «братья и сестры»."
"Братья і сєстри, ацци і матєрЯ!
Извєнітє што я к вам абращаюсь!
Самі ми нємєсниє!"
.......
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12.08.2024 12:32 Ответить
А ще, добре що на Курщині паніка й безвладдя. Далі погроми. росісяни це діло *******.
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12.08.2024 10:49 Ответить
Подобається цей ютуб-канал:

https://www.youtube.com/watch?v=szph74jmbDY В Курске массовая паника. Весь город пустой. Жители плачут. Срочники рассказали правду.

https://www.youtube.com/watch?v=Ikt-KNAQ5ak Убегают из Курска на лодках. Город берут в кольцо. Жители в панике.
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12.08.2024 10:51 Ответить
Подождите, я чот не понял... Русские и украинцы - один же народ, правильно?
Ну, так какое тогда, *****, вторжение.
Гражданская война.
Впервые с 1917-го.

https://t.me/babchenko77/10377
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12.08.2024 10:54 Ответить
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12.08.2024 10:57 Ответить
Ми теж далеко не попрем - тиждень назад США надали Украіні віиськовоі допомоги на 125 млн дол -- Ізраілю на 3.5 млд дол
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12.08.2024 11:00 Ответить
так звісно...це тільки ,для піднесення морального духу.рашисти перекидають туди війська і ще невідомо ,чим цей контрнаступ закінчиться,.Ми вже мали один контрнаступ,про нього пів року трубили..
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12.08.2024 11:05 Ответить
Блискуче продумана операція.
Слава ЗСУ!
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12.08.2024 11:02 Ответить
Таке враження, що зеля нічого не знав про цю операцію, і не знає, як виправдатись за неї перед путлєром по оману. І поки не знає, як припинити стріляти і продовжити переговори. Марафон, навіть заткнувся і мовчить.
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12.08.2024 11:16 Ответить
Без підпису верховний головнокомандуючого країни ніяка військова операція не почнеться ніколи впринципі.
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12.08.2024 12:25 Ответить
Зеля ніяких підписів не залишить після себе, всі вони це гаага. Тим більше, що його легетимність під питанням.
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12.08.2024 12:42 Ответить
паніки не було в )(уйла..паніка була в курчан..)(уйло був знервований і вже перекидають війська.
Багато чого видають бажане за дійсне.
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12.08.2024 11:02 Ответить
Ай да, кацапня , вместе с лабухом пынею(ржунiмагу с того, шо кремлядь его еще не замочила), на примере Курской битвы видно , что даже с амерпомощью , без 4-х украинских фронтов , кацапы Вторую Мировую ни в жисть не выиграли бы.
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12.08.2024 11:10 Ответить
Фу-ты, ну-ты, какую в .ера Вторую Мировую... Свою, мокшанско-аатечественную.
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12.08.2024 11:24 Ответить
Так за всю свою вигадану історію кацапи жодної війни не виграли без участі військових формувань з України. Вбивати з-за кута, нападати гуртом на слабкого, грабувати і мародерити це вони вміють, а вийти один на один з сильним суперником то кишка тонка.
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12.08.2024 11:24 Ответить
Нравіца не нравіца
Шокуйся далі задниця.
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12.08.2024 11:16 Ответить
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12.08.2024 11:29 Ответить
****** стидобіща!Не хотів би я бути зараз на місці пині бункерного.
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12.08.2024 11:42 Ответить
Тут головне не затримуватися,бо як показав час,несподіванка працює проти москалів,але з часом вони підлаштовуються,і час грає на них.
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12.08.2024 11:45 Ответить
мені подобається, що євреї суворо притримуються своїх звичаїв і традицій!

так само, як пукін-шаломов напав спочатку на Грузію прямо під час олімпіади 2008, а потім зразу після олімпіади 2014 на Україну, то так само і тепер другий єврей зЄлЄнскій напав на єврея пукіна ЗНОВУ під час олімпіади! ХАХАХАХАХА!!!!
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12.08.2024 11:53 Ответить
Ах ось воно що! Ета все олімпіада віной!
Друже ти забув олімпіаду 1936 року
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12.08.2024 12:31 Ответить
Друзі, поважаю позицію РДК чи Легіону та їх лідерів. ПРОТЕ, почув від Цезаря, що він бажає таку Росію, в якій будуть народи будуть вільні й добровільно у складі єдиної країни. ЯКА ПОМИЛКА !!! срср за конституцією був країною вільних республік, які добровільно перебувають в складі срср. І на це комуняки постійно наполягали. Пуща показала, як тільки розійшлись республіки в реальності, назад добровільно вже ніхто не бажає. Тому московія має бути на початку розвалитись добровільно (розвалена населенням федерації) - всі народи будують свої країни на початку. А потім хто забажає - будь ласка, вступайте у федерацію. Впевнений на 99 % повертатись "добровільно" ніхто не забажає. Бо народи відчують "подих свободи" і у казарму чи свинарник повертатись за своїм бажанням не захочуть. А "референдуми" чи "волевиявлення народу" - це байки владних структур, які призначили у регіони своїх лизоблюдів, і ті, "с кожи вылезут", щоб залишитись правити ресурсами регіону та платити москві за дозвіл.
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12.08.2024 14:41 Ответить
 
 