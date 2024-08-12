Операция в Курской области: Путин шокирован действиями ВСУ, - Bild
Внезапной атакой на Курскую область украинские военные шокировали российского диктатора Владимира Путина и военное руководство РФ. Остановить украинское наступление Россия пока не может.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет немецкое издание Bild.
"ВСУ оказывает неустанное давление ракетами, беспилотниками и артиллерией. Российские войска вызвали подкрепление - пока безуспешно. Однако, по мнению экспертов Института изучения войны США (ISW), украинское продвижение может замедлиться", - говорится в статье.
Издание отмечает, что в Курской области уже несколько дней подряд царит беспорядок. Российские власти объявили об эвакуации населения из нескольких районов области.
Издание также приводит цитату украинского военного, который заявляет, что операция в Курской области имеет целью "дестабилизировать Россию": "Мы идем в наступление. Задействованы тысячи украинских военных. Цель рассредоточить позиции противника, нанести ему максимальные потери и дестабилизировать ситуацию в России".
Bild добавляет, что в ответ на наступательные действия, Россия продолжает применять удары с воздуха по территории Украины.
Напомним, Россия снимает части с других участков фронта не теми темпами, которых хотелось бы украинскому командованию.
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алє ж нічо - другий двойнік йому в куй надує знову
https://censor.net/user/349447
Когда закончится война,
Так будет выглядеть победа.
За павших выпьем мы до дна,
Живые к матерям приедут.
А будет радость у страны,
Похоронившей сотни сотен
Героев проклятой войны,
Парней,которых не воротишь ???
ПРОДОЛЖЕНИЕ...Когда закончится война, лишь на могиле Вовы я не буду,
На радостях усугублю бокал вина - я праздник этот не забуду.
На памятник я скинусь для муйла, задорный дифирамб там будет,
Родное оркам Ла-Ла-Ла - ТАМ скрепа(ВАТА) хоровод пусть водит...
Где ярость благородная? Где вскипающая волна? Где ополчение? Где 28 панфиловцев? Где подвиг русского солдата освободителя? Где слава русского оружия?
Где Алеша в Болгарии русский солдат?
Где не числом, а умением?
Где «братья и сестры».
Где Совинформбюро.
Зоя Космодемьянская.
Суворов, ты где?
Ну или Жуков.
Хотя бы.
Ау…
https://t.me/babchenko77/10359
"Братья і сєстри, ацци і матєрЯ!
Извєнітє што я к вам абращаюсь!
Самі ми нємєсниє!"
.......
https://www.youtube.com/watch?v=szph74jmbDY В Курске массовая паника. Весь город пустой. Жители плачут. Срочники рассказали правду.
https://www.youtube.com/watch?v=Ikt-KNAQ5ak Убегают из Курска на лодках. Город берут в кольцо. Жители в панике.
Ну, так какое тогда, *****, вторжение.
Гражданская война.
Впервые с 1917-го.
https://t.me/babchenko77/10377
Слава ЗСУ!
Багато чого видають бажане за дійсне.
Шокуйся далі задниця.
так само, як пукін-шаломов напав спочатку на Грузію прямо під час олімпіади 2008, а потім зразу після олімпіади 2014 на Україну, то так само і тепер другий єврей зЄлЄнскій напав на єврея пукіна ЗНОВУ під час олімпіади! ХАХАХАХАХА!!!!
Друже ти забув олімпіаду 1936 року