Китай призывает все стороны придерживаться принципов деэскалации "ситуации в Курской области", - МИД КНР

Китай внимательно следит за ситуацией в Курской области РФ и призывает все стороны к деэскалации, в частности придерживаться "трех принципов". Пекин будет продолжать поддерживать контакты с международным сообществом по войне в Украине.

Об этом заявили в МИД КНР, передает Цензор.НЕТ.

"Китай обратил внимание на сложившуюся ситуацию (в Курской области России - ред. Китайская сторона призывает все стороны придерживаться трех принципов деэскалации ситуации, а именно: запрет расширения зоны боевых действий, не следует допускать эскалации вооруженного конфликта и не допускать провокаций, которые ведут к усилению огня любой стороной", - говорится в комментарии.

В МИД КНР отметили, что позиция Китая в украинском вопросе "последовательная и четкая".

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Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Китай будет продолжать поддерживать контакты с международным сообществом и играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования "украинского кризиса" (так в Китае называют российскую войну против Украины - ред.).

В то же время, в комментарии МИД КНР не указываются детали "ситуации в Курской области".

Что предшествовало?

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Сейчас украинская сторона официально не комментирует ситуацию.

Тем временем глава оборонного комитета Бундестага Фабер пожелал ВСУ удачи под Курском. По данным Минобороны Франции, "наступление ВСУ в Курской области имеет начальный успех". The Washington Post сообщает, что Украина взяла под контроль газовую станцию "Суджа".

Вместе с тем, у Генсека ООН не имеют никакой информации о событиях в Курской области РФ: "У нас нет представителей в этом районе".

Издание Forbes писало, что в операции в Курской области участвуют как минимум три бригады, каждая из которых насчитывает до 2 000 военнослужащих. Одна из них, 80-я десантно-штурмовая бригада является одной из самых мощных в ВСУ.

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