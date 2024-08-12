Китай призывает все стороны придерживаться принципов деэскалации "ситуации в Курской области", - МИД КНР
Китай внимательно следит за ситуацией в Курской области РФ и призывает все стороны к деэскалации, в частности придерживаться "трех принципов". Пекин будет продолжать поддерживать контакты с международным сообществом по войне в Украине.
Об этом заявили в МИД КНР, передает Цензор.НЕТ.
"Китай обратил внимание на сложившуюся ситуацию (в Курской области России - ред. Китайская сторона призывает все стороны придерживаться трех принципов деэскалации ситуации, а именно: запрет расширения зоны боевых действий, не следует допускать эскалации вооруженного конфликта и не допускать провокаций, которые ведут к усилению огня любой стороной", - говорится в комментарии.
В МИД КНР отметили, что позиция Китая в украинском вопросе "последовательная и четкая".
Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Китай будет продолжать поддерживать контакты с международным сообществом и играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования "украинского кризиса" (так в Китае называют российскую войну против Украины - ред.).
В то же время, в комментарии МИД КНР не указываются детали "ситуации в Курской области".
Что предшествовало?
Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.
Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".
Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.
В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ
Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".
Сейчас украинская сторона официально не комментирует ситуацию.
Тем временем глава оборонного комитета Бундестага Фабер пожелал ВСУ удачи под Курском. По данным Минобороны Франции, "наступление ВСУ в Курской области имеет начальный успех". The Washington Post сообщает, что Украина взяла под контроль газовую станцию "Суджа".
Вместе с тем, у Генсека ООН не имеют никакой информации о событиях в Курской области РФ: "У нас нет представителей в этом районе".
Издание Forbes писало, что в операции в Курской области участвуют как минимум три бригады, каждая из которых насчитывает до 2 000 военнослужащих. Одна из них, 80-я десантно-штурмовая бригада является одной из самых мощных в ВСУ.
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китай молодець! як румуни у другій світовій, в потрібний час, приймуть сторону переможця.
і потечуть в україну, 子轩 宇辰 浩然 (це імена).
раніше, речові ринки україни, барабашова, троєщина, 7 км, були філіалом в'єтнамка. тепер ховайся від китайців.
Как только экономическая ситуация в странах начала отличаться. Вьетнамцы бросили наши рынки, и перекочевали в Россию
Їжте качку по-пекінські, пийте водичку з термоса - нагуй вам та політика?
і чому це криза "українська", (яка виникла виключно у головах скажених московитів),
і чому китайські комуністи закликають до деескалації лише на території Московщини?
Яке огидне словоблуддя, але чого ще чекати від таких публічно декларованих найкращих друзів як Пуйло і Сі
Пошарудіть звивинами в макітрах - відбулось вторгнення сил іншої держави до нібито "союзника" (як думають свинособаки) Китаю. І що ж китайці? Так само "занепокоєні" і точно тими ж самими словами закликають до ескалації що й у випадку свинособачого вторгнення в Україну. Ось і всі - міф про союзників зруйновано остаточно.
як повіідомляється, з 06.08.2024 після початку просування ЗСУ в КурНР було взято в полон більше 1000 військових російської армії і "фсб". В зв'язку із цим по всіх місцях тримання на пітьмі українських військовополонених по лінії "М ФСБ" та "2 Службьі" було розіслано негласну https://www.facebook.com/share/p/9iZ27xWDSvYTwjea/ вказівку для "ГОУ и ГУСБ ФСИН" "не допускать впредь очевидньіх ЧП и явньіх пьіток".. "снижению уровня произвола по отношению к военнопленньім".
Как в Украине - так "украинский кризис" (в целом в стране), а как в россии, то только "ситуация" на отдельном участке - "ситуация в Курской области"
Аби ж китайці не були такими лицемірами, вони б підтримали цей односторонній миротворчій рух України. Як то вже зробили цивілізовані країни та наддержавні організації.