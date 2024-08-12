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Новости Война
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Китай призывает все стороны придерживаться принципов деэскалации "ситуации в Курской области", - МИД КНР

Китай про прорив ЗСУ у Курську область РФ

Китай внимательно следит за ситуацией в Курской области РФ и призывает все стороны к деэскалации, в частности придерживаться "трех принципов". Пекин будет продолжать поддерживать контакты с международным сообществом по войне в Украине.

Об этом заявили в МИД КНР, передает Цензор.НЕТ.

"Китай обратил внимание на сложившуюся ситуацию (в Курской области России - ред. Китайская сторона призывает все стороны придерживаться трех принципов деэскалации ситуации, а именно: запрет расширения зоны боевых действий, не следует допускать эскалации вооруженного конфликта и не допускать провокаций, которые ведут к усилению огня любой стороной", - говорится в комментарии.

В МИД КНР отметили, что позиция Китая в украинском вопросе "последовательная и четкая".

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Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Китай будет продолжать поддерживать контакты с международным сообществом и играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования "украинского кризиса" (так в Китае называют российскую войну против Украины - ред.).

В то же время, в комментарии МИД КНР не указываются детали "ситуации в Курской области".

Что предшествовало?

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Сейчас украинская сторона официально не комментирует ситуацию.

Тем временем глава оборонного комитета Бундестага Фабер пожелал ВСУ удачи под Курском. По данным Минобороны Франции, "наступление ВСУ в Курской области имеет начальный успех". The Washington Post сообщает, что Украина взяла под контроль газовую станцию "Суджа".

Вместе с тем, у Генсека ООН не имеют никакой информации о событиях в Курской области РФ: "У нас нет представителей в этом районе".

Издание Forbes писало, что в операции в Курской области участвуют как минимум три бригады, каждая из которых насчитывает до 2 000 военнослужащих. Одна из них, 80-я десантно-штурмовая бригада является одной из самых мощных в ВСУ.

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Автор: 

Китай (2923) россия (95388) Курск (1082)


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Топ комментарии
+25
косоокі вишкребки, і жодного слова про територіальну цілісність.
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12.08.2024 09:28
+13
йуХ вам, жовтопикі.
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12.08.2024 09:30
+13
Китайці! Оце саме зазначте стосовно Донецької області, Луганської, Харківської, Запорізької, Херсонської, АР Крим та й усієї України по котрій рашисти б'ють далекобійною зброєю і прошу дублювати це багато разів бо щось з 24.02.2022 ми нічого подібного від вас не чули!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.08.2024 09:32
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Правила форума Совет форумчан
косоокі вишкребки, і жодного слова про територіальну цілісність.
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12.08.2024 09:28 Ответить
Китайська пропозиція "заморозки" по лінії вогню стала смішною
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12.08.2024 11:08 Ответить
Не тільки смішна, але цінічна. Москалі вбивають українців по всій території України. А москалів, що Китай дозволяє вбивати тільки в донецькій області? Просто якийсь піздєц!
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12.08.2024 11:22 Ответить
Позиція України щодо кєтайського питання завжди була послідовна та чітка: СІ, ***** САСІ!
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12.08.2024 09:29 Ответить
йуХ вам, жовтопикі.
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12.08.2024 09:30 Ответить
члін їм, а не Тайвань, комуняцькі виродки із потрійними стандартами та мінетом від *****.
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12.08.2024 09:31 Ответить
увесь так званий "китай" є т.о. комуняками територія Тайваню, справжня, закоона влада Китаю на Тайвані !!!
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12.08.2024 09:35 Ответить
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12.08.2024 09:32 Ответить
косоокі комуняцкі мавпи, закличте )(уйло та інших нащадків червоних комуно-нацистів вивести свої війська з усіх окупованих кацапами, міжнародно визнаних територій України !!!
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12.08.2024 09:32 Ответить
Китайці! Оце саме зазначте стосовно Донецької області, Луганської, Харківської, Запорізької, Херсонської, АР Крим та й усієї України по котрій рашисти б'ють далекобійною зброєю і прошу дублювати це багато разів бо щось з 24.02.2022 ми нічого подібного від вас не чули!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.08.2024 09:32 Ответить
Як казав один персонаж - китаиоз не можливо слухати не наівшись гороху
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12.08.2024 09:34 Ответить
А Китай не може закликати росію вивести своїх варварів з території України і припинити вогон, тоді і курськ відпаде ,всі ці так звані "миротворчі" заяви дуже цинічні.
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12.08.2024 09:39 Ответить
Китай уважно стежить

китай молодець! як румуни у другій світовій, в потрібний час, приймуть сторону переможця.
і потечуть в україну, 子轩 宇辰 浩然 (це імена).
раніше, речові ринки україни, барабашова, троєщина, 7 км, були філіалом в'єтнамка. тепер ховайся від китайців.
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12.08.2024 09:39 Ответить
Помним рыбу, которая ищет где глубже.
Как только экономическая ситуация в странах начала отличаться. Вьетнамцы бросили наши рынки, и перекочевали в Россию
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12.08.2024 10:04 Ответить
Косоокі вилупки Українські Козаки вам показали що в Сибір ви можете їхати на велосипедах і ніхто вам не буде брикатись.
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12.08.2024 09:39 Ответить
Коли почалось вторгнення рф наші китайські "друзі" не казали про "заборону розширення зони бойових дій", Джерело:
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12.08.2024 09:40 Ответить
Блин, Китай несёт постоянную дичь и, видимо понимает, что Тайвань ему не видать, как и рф Украины.
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12.08.2024 09:43 Ответить
Жовті!
Їжте качку по-пекінські, пийте водичку з термоса - нагуй вам та політика?
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12.08.2024 09:44 Ответить
Гниды жолтомордые
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12.08.2024 09:44 Ответить
Китай закликає до деескалації "української кризи" у Курській області,
і чому це криза "українська", (яка виникла виключно у головах скажених московитів),
і чому китайські комуністи закликають до деескалації лише на території Московщини?
Яке огидне словоблуддя, але чого ще чекати від таких публічно декларованих найкращих друзів як Пуйло і Сі
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12.08.2024 09:55 Ответить
Пі шли нах уй)здається так говорить давнє китайське прислів'я)
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12.08.2024 10:02 Ответить
Взагалі коментатори дарма накинулись на Китай.
Пошарудіть звивинами в макітрах - відбулось вторгнення сил іншої держави до нібито "союзника" (як думають свинособаки) Китаю. І що ж китайці? Так само "занепокоєні" і точно тими ж самими словами закликають до ескалації що й у випадку свинособачого вторгнення в Україну. Ось і всі - міф про союзників зруйновано остаточно.
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12.08.2024 10:05 Ответить
Деескалація? Саме так, таким чином потрібно деескалувати рашистську пітьму:
як повіідомляється, з 06.08.2024 після початку просування ЗСУ в КурНР було взято в полон більше 1000 військових російської армії і "фсб". В зв'язку із цим по всіх місцях тримання на пітьмі українських військовополонених по лінії "М ФСБ" та "2 Службьі" було розіслано негласну https://www.facebook.com/share/p/9iZ27xWDSvYTwjea/ вказівку для "ГОУ и ГУСБ ФСИН" "не допускать впредь очевидньіх ЧП и явньіх пьіток".. "снижению уровня произвола по отношению к военнопленньім".
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12.08.2024 10:23 Ответить
от нехай ***** і пишуть, доних теж колись черга дійде.
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12.08.2024 11:11 Ответить
.
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12.08.2024 10:33 Ответить
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12.08.2024 10:46 Ответить
Китай, а где Ваша фраза: "русский кризис"?
Как в Украине - так "украинский кризис" (в целом в стране), а как в россии, то только "ситуация" на отдельном участке - "ситуация в Курской области"
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12.08.2024 11:00 Ответить
Отже зарази вузькоокі!
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12.08.2024 11:03 Ответить
Підкажіть,як китайською буде:" поцілуй мене у сраку"?
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12.08.2024 11:08 Ответить
Кризис в россии, кажіть правильно
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12.08.2024 11:11 Ответить
Україна повністю та стстематично дотримується принципів деескалації! ЗСУ навіть були змушені 6 серпня розпочати миротворчу операцію з примушення до миру агресорів-рашистів. Ці дії позитивно впливають на палестино-ізраїльський конфлікт, стримуючі Іран від його ескалації.
Аби ж китайці не були такими лицемірами, вони б підтримали цей односторонній миротворчій рух України. Як то вже зробили цивілізовані країни та наддержавні організації.
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12.08.2024 11:44 Ответить
Китай закликає Пуйла віддати Курську область, щоб зупинити кровопролиття?
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12.08.2024 12:08 Ответить
Когда россияне пошли на Волчанск , я ничего не слышал от Китая "о трех принципах деэскалации". Избирательная получается "принципиальность".
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12.08.2024 12:34 Ответить
 
 