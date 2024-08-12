Китай закликає всі сторони дотримуватися принципів деескалації "ситуації у Курській області", - МЗС КНР

Китай уважно стежить за ситуацією в Курській області РФ та закликає всі сторони до деескалації, зокрема дотримуватись "трьох принципів". Пекін продовжуватиме підтримувати контакти з міжнародною спільнотою щодо війни в Україні.

Про це заявили в МЗС КНР, передає Цензор.НЕТ.

"Китай звернув увагу на ситуацію, що склалася (в Курській області Росії – ред. Китайська сторона закликає всі сторони дотримуватися трьох принципів деескалації ситуації, а саме: заборона розширення зони бойових дій, не слід допускати ескалації збройного конфлікту та не допускати провокацій, які ведуть до посилення вогню будь-якою стороною", - йдеться у коментарі.

У МЗС КНР наголосили, що позиція Китаю в українському питанні "послідовна та чітка".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай пропонує Індонезії долучитися до відновлення прямого діалогу між Україною та РФ

У зовнішньополітичному відомстві додали, що Китай продовжуватиме підтримувати контакти з міжнародною спільнотою та відігравати конструктивну роль у просуванні політичного врегулювання "української кризи" (так у Китаї називають російську війну проти України – ред.).

Водночас, у коментарі МЗС КНР не вказуються деталі "ситуації в Курській області".

Що передувало?

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Читайте також: Українські війська просунулись на 30 км углиб території РФ, - ВВС

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.

Тим часом глава оборонного комітету Бундестагу Фабер побажав ЗСУ удачі під Курськом. За даними Міноборони Франції, "наступ ЗСУ в Курській області має початковий успіх". The Washington Post повідомляє, що Україна взяла під контроль газову станцію "Суджа".

Разом з тим, у Генсека ООН не мають жодної інформації щодо подій у Курській області РФ: "У нас немає представників у цьому районі".

Видання Forbes писало, що в операції у Курській області беруть участь щонайменше три бригади, кожна з яких налічує до 2 000 військовослужбовців. Одна з них, 80-та десантно-штурмова бригада є однією з найпотужніших у ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ скликає неформальну зустріч Радбезу ООН, щоб поскаржитися на наступ ЗСУ в Курській області