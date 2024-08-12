УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10145 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 179 34

Китай закликає всі сторони дотримуватися принципів деескалації "ситуації у Курській області", - МЗС КНР

Китай про прорив ЗСУ у Курську область РФ

Китай уважно стежить за ситуацією в Курській області РФ та закликає всі сторони до деескалації, зокрема дотримуватись "трьох принципів". Пекін продовжуватиме підтримувати контакти з міжнародною спільнотою щодо війни в Україні. 

Про це заявили в МЗС КНР, передає Цензор.НЕТ.

"Китай звернув увагу на ситуацію, що склалася (в Курській області Росії – ред. Китайська сторона закликає всі сторони дотримуватися трьох принципів деескалації ситуації, а саме: заборона розширення зони бойових дій, не слід допускати ескалації збройного конфлікту та не допускати провокацій, які ведуть до посилення вогню будь-якою стороною", - йдеться у коментарі.

У МЗС КНР наголосили, що позиція Китаю в українському питанні "послідовна та чітка".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай пропонує Індонезії долучитися до відновлення прямого діалогу між Україною та РФ

У зовнішньополітичному відомстві додали, що Китай продовжуватиме підтримувати контакти з міжнародною спільнотою та відігравати конструктивну роль у просуванні політичного врегулювання "української кризи" (так у Китаї називають російську війну проти України – ред.).

Водночас, у коментарі МЗС КНР не вказуються деталі "ситуації в Курській області".

Що передувало?

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Читайте також: Українські війська просунулись на 30 км углиб території РФ, - ВВС

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.

Тим часом глава оборонного комітету Бундестагу Фабер побажав ЗСУ удачі під Курськом. За даними Міноборони Франції, "наступ ЗСУ в Курській області має початковий успіх". The Washington Post повідомляє, що Україна взяла під контроль газову станцію "Суджа".

Разом з тим, у Генсека ООН не мають жодної інформації щодо подій у Курській області РФ: "У нас немає представників у цьому районі".

Видання Forbes писало, що в операції у Курській області беруть участь щонайменше три бригади, кожна з яких налічує до 2 000 військовослужбовців. Одна з них, 80-та десантно-штурмова бригада є однією з найпотужніших у ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ скликає неформальну зустріч Радбезу ООН, щоб поскаржитися на наступ ЗСУ в Курській області

Автор: 

Китай (4517) росія (64969) Курськ (1094)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+25
косоокі вишкребки, і жодного слова про територіальну цілісність.
показати весь коментар
12.08.2024 09:28
+13
йуХ вам, жовтопикі.
показати весь коментар
12.08.2024 09:30
+13
Китайці! Оце саме зазначте стосовно Донецької області, Луганської, Харківської, Запорізької, Херсонської, АР Крим та й усієї України по котрій рашисти б'ють далекобійною зброєю і прошу дублювати це багато разів бо щось з 24.02.2022 ми нічого подібного від вас не чули!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
12.08.2024 09:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
косоокі вишкребки, і жодного слова про територіальну цілісність.
показати весь коментар
12.08.2024 09:28 Відповісти
Китайська пропозиція "заморозки" по лінії вогню стала смішною
показати весь коментар
12.08.2024 11:08 Відповісти
Не тільки смішна, але цінічна. Москалі вбивають українців по всій території України. А москалів, що Китай дозволяє вбивати тільки в донецькій області? Просто якийсь піздєц!
показати весь коментар
12.08.2024 11:22 Відповісти
Позиція України щодо кєтайського питання завжди була послідовна та чітка: СІ, ***** САСІ!
показати весь коментар
12.08.2024 09:29 Відповісти
йуХ вам, жовтопикі.
показати весь коментар
12.08.2024 09:30 Відповісти
члін їм, а не Тайвань, комуняцькі виродки із потрійними стандартами та мінетом від *****.
показати весь коментар
12.08.2024 09:31 Відповісти
увесь так званий "китай" є т.о. комуняками територія Тайваню, справжня, закоона влада Китаю на Тайвані !!!
показати весь коментар
12.08.2024 09:35 Відповісти
показати весь коментар
12.08.2024 09:32 Відповісти
косоокі комуняцкі мавпи, закличте )(уйло та інших нащадків червоних комуно-нацистів вивести свої війська з усіх окупованих кацапами, міжнародно визнаних територій України !!!
показати весь коментар
12.08.2024 09:32 Відповісти
Китайці! Оце саме зазначте стосовно Донецької області, Луганської, Харківської, Запорізької, Херсонської, АР Крим та й усієї України по котрій рашисти б'ють далекобійною зброєю і прошу дублювати це багато разів бо щось з 24.02.2022 ми нічого подібного від вас не чули!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
12.08.2024 09:32 Відповісти
Як казав один персонаж - китаиоз не можливо слухати не наівшись гороху
показати весь коментар
12.08.2024 09:34 Відповісти
А Китай не може закликати росію вивести своїх варварів з території України і припинити вогон, тоді і курськ відпаде ,всі ці так звані "миротворчі" заяви дуже цинічні.
показати весь коментар
12.08.2024 09:39 Відповісти
Китай уважно стежить

китай молодець! як румуни у другій світовій, в потрібний час, приймуть сторону переможця.
і потечуть в україну, 子轩 宇辰 浩然 (це імена).
раніше, речові ринки україни, барабашова, троєщина, 7 км, були філіалом в'єтнамка. тепер ховайся від китайців.
показати весь коментар
12.08.2024 09:39 Відповісти
Помним рыбу, которая ищет где глубже.
Как только экономическая ситуация в странах начала отличаться. Вьетнамцы бросили наши рынки, и перекочевали в Россию
показати весь коментар
12.08.2024 10:04 Відповісти
Косоокі вилупки Українські Козаки вам показали що в Сибір ви можете їхати на велосипедах і ніхто вам не буде брикатись.
показати весь коментар
12.08.2024 09:39 Відповісти
Коли почалось вторгнення рф наші китайські "друзі" не казали про "заборону розширення зони бойових дій", Джерело:
показати весь коментар
12.08.2024 09:40 Відповісти
Блин, Китай несёт постоянную дичь и, видимо понимает, что Тайвань ему не видать, как и рф Украины.
показати весь коментар
12.08.2024 09:43 Відповісти
Жовті!
Їжте качку по-пекінські, пийте водичку з термоса - нагуй вам та політика?
показати весь коментар
12.08.2024 09:44 Відповісти
Гниды жолтомордые
показати весь коментар
12.08.2024 09:44 Відповісти
Китай закликає до деескалації "української кризи" у Курській області,
і чому це криза "українська", (яка виникла виключно у головах скажених московитів),
і чому китайські комуністи закликають до деескалації лише на території Московщини?
Яке огидне словоблуддя, але чого ще чекати від таких публічно декларованих найкращих друзів як Пуйло і Сі
показати весь коментар
12.08.2024 09:55 Відповісти
Пі шли нах уй)здається так говорить давнє китайське прислів'я)
показати весь коментар
12.08.2024 10:02 Відповісти
Взагалі коментатори дарма накинулись на Китай.
Пошарудіть звивинами в макітрах - відбулось вторгнення сил іншої держави до нібито "союзника" (як думають свинособаки) Китаю. І що ж китайці? Так само "занепокоєні" і точно тими ж самими словами закликають до ескалації що й у випадку свинособачого вторгнення в Україну. Ось і всі - міф про союзників зруйновано остаточно.
показати весь коментар
12.08.2024 10:05 Відповісти
Деескалація? Саме так, таким чином потрібно деескалувати рашистську пітьму:
як повіідомляється, з 06.08.2024 після початку просування ЗСУ в КурНР було взято в полон більше 1000 військових російської армії і "фсб". В зв'язку із цим по всіх місцях тримання на пітьмі українських військовополонених по лінії "М ФСБ" та "2 Службьі" було розіслано негласну https://www.facebook.com/share/p/9iZ27xWDSvYTwjea/ вказівку для "ГОУ и ГУСБ ФСИН" "не допускать впредь очевидньіх ЧП и явньіх пьіток".. "снижению уровня произвола по отношению к военнопленньім".
показати весь коментар
12.08.2024 10:23 Відповісти
от нехай ***** і пишуть, доних теж колись черга дійде.
показати весь коментар
12.08.2024 11:11 Відповісти
.
показати весь коментар
12.08.2024 10:33 Відповісти
показати весь коментар
12.08.2024 10:46 Відповісти
Китай, а где Ваша фраза: "русский кризис"?
Как в Украине - так "украинский кризис" (в целом в стране), а как в россии, то только "ситуация" на отдельном участке - "ситуация в Курской области"
показати весь коментар
12.08.2024 11:00 Відповісти
Отже зарази вузькоокі!
показати весь коментар
12.08.2024 11:03 Відповісти
Підкажіть,як китайською буде:" поцілуй мене у сраку"?
показати весь коментар
12.08.2024 11:08 Відповісти
Кризис в россии, кажіть правильно
показати весь коментар
12.08.2024 11:11 Відповісти
Україна повністю та стстематично дотримується принципів деескалації! ЗСУ навіть були змушені 6 серпня розпочати миротворчу операцію з примушення до миру агресорів-рашистів. Ці дії позитивно впливають на палестино-ізраїльський конфлікт, стримуючі Іран від його ескалації.
Аби ж китайці не були такими лицемірами, вони б підтримали цей односторонній миротворчій рух України. Як то вже зробили цивілізовані країни та наддержавні організації.
показати весь коментар
12.08.2024 11:44 Відповісти
Китай закликає Пуйла віддати Курську область, щоб зупинити кровопролиття?
показати весь коментар
12.08.2024 12:08 Відповісти
Когда россияне пошли на Волчанск , я ничего не слышал от Китая "о трех принципах деэскалации". Избирательная получается "принципиальность".
показати весь коментар
12.08.2024 12:34 Відповісти
 
 