Китай закликає всі сторони дотримуватися принципів деескалації "ситуації у Курській області", - МЗС КНР
Китай уважно стежить за ситуацією в Курській області РФ та закликає всі сторони до деескалації, зокрема дотримуватись "трьох принципів". Пекін продовжуватиме підтримувати контакти з міжнародною спільнотою щодо війни в Україні.
Про це заявили в МЗС КНР, передає Цензор.НЕТ.
"Китай звернув увагу на ситуацію, що склалася (в Курській області Росії – ред. Китайська сторона закликає всі сторони дотримуватися трьох принципів деескалації ситуації, а саме: заборона розширення зони бойових дій, не слід допускати ескалації збройного конфлікту та не допускати провокацій, які ведуть до посилення вогню будь-якою стороною", - йдеться у коментарі.
У МЗС КНР наголосили, що позиція Китаю в українському питанні "послідовна та чітка".
У зовнішньополітичному відомстві додали, що Китай продовжуватиме підтримувати контакти з міжнародною спільнотою та відігравати конструктивну роль у просуванні політичного врегулювання "української кризи" (так у Китаї називають російську війну проти України – ред.).
Водночас, у коментарі МЗС КНР не вказуються деталі "ситуації в Курській області".
Що передувало?
Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.
Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".
Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.
У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ
Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".
Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.
Тим часом глава оборонного комітету Бундестагу Фабер побажав ЗСУ удачі під Курськом. За даними Міноборони Франції, "наступ ЗСУ в Курській області має початковий успіх". The Washington Post повідомляє, що Україна взяла під контроль газову станцію "Суджа".
Разом з тим, у Генсека ООН не мають жодної інформації щодо подій у Курській області РФ: "У нас немає представників у цьому районі".
Видання Forbes писало, що в операції у Курській області беруть участь щонайменше три бригади, кожна з яких налічує до 2 000 військовослужбовців. Одна з них, 80-та десантно-штурмова бригада є однією з найпотужніших у ЗСУ.
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китай молодець! як румуни у другій світовій, в потрібний час, приймуть сторону переможця.
і потечуть в україну, 子轩 宇辰 浩然 (це імена).
раніше, речові ринки україни, барабашова, троєщина, 7 км, були філіалом в'єтнамка. тепер ховайся від китайців.
Как только экономическая ситуация в странах начала отличаться. Вьетнамцы бросили наши рынки, и перекочевали в Россию
Їжте качку по-пекінські, пийте водичку з термоса - нагуй вам та політика?
і чому це криза "українська", (яка виникла виключно у головах скажених московитів),
і чому китайські комуністи закликають до деескалації лише на території Московщини?
Яке огидне словоблуддя, але чого ще чекати від таких публічно декларованих найкращих друзів як Пуйло і Сі
Пошарудіть звивинами в макітрах - відбулось вторгнення сил іншої держави до нібито "союзника" (як думають свинособаки) Китаю. І що ж китайці? Так само "занепокоєні" і точно тими ж самими словами закликають до ескалації що й у випадку свинособачого вторгнення в Україну. Ось і всі - міф про союзників зруйновано остаточно.
як повіідомляється, з 06.08.2024 після початку просування ЗСУ в КурНР було взято в полон більше 1000 військових російської армії і "фсб". В зв'язку із цим по всіх місцях тримання на пітьмі українських військовополонених по лінії "М ФСБ" та "2 Службьі" було розіслано негласну https://www.facebook.com/share/p/9iZ27xWDSvYTwjea/ вказівку для "ГОУ и ГУСБ ФСИН" "не допускать впредь очевидньіх ЧП и явньіх пьіток".. "снижению уровня произвола по отношению к военнопленньім".
Как в Украине - так "украинский кризис" (в целом в стране), а как в россии, то только "ситуация" на отдельном участке - "ситуация в Курской области"
Аби ж китайці не були такими лицемірами, вони б підтримали цей односторонній миротворчій рух України. Як то вже зробили цивілізовані країни та наддержавні організації.