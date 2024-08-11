РФ скликає неформальну зустріч Радбезу ООН, щоб поскаржитися на наступ ЗСУ в Курській області

Росія скликає неформальну зустріч членів Радбезу ООН, щоб поскаржитися на атаку українських сил в Курській області.

Про це пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у розісланому російським постпредством при ООН листі членам Радбезу, вказано, що темою обговорення будуть "злочини, скоєні київською владою".

ЗМІ пише, що неформальна зустріч членів Радбезу ООН відбудеться у вівторок о 17:00 (опівночі за Києвом).

Що відбувається у Курській області

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.

Тим часом глава оборонного комітету Бундестагу Фабер побажав ЗСУ удачі під Курськом. За даними Міноборони Франції, "наступ ЗСУ в Курській області має початковий успіх". The Washington Post повідомляє, що Україна взяла під контроль газову станцію "Суджа".

Разом з тим, у Генсека ООН не мають жодної інформації щодо подій у Курській області РФ: "У нас немає представників у цьому районі".

Видання Forbes писало, що в операції у Курській області беруть участь щонайменше три бригади, кожна з яких налічує до 2 000 військовослужбовців. Одна з них, 80-та десантно-штурмова бригада є однією з найпотужніших у ЗСУ.

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