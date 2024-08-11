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РФ скликає неформальну зустріч Радбезу ООН, щоб поскаржитися на наступ ЗСУ в Курській області

РФ скликає неформальну зустріч Радбезу ООН, щоб поскаржитися на наступ ЗСУ в Курській області

Росія скликає неформальну зустріч членів Радбезу ООН, щоб поскаржитися на атаку українських сил в Курській області.

Про це пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у розісланому російським постпредством при ООН листі членам Радбезу, вказано, що темою обговорення будуть "злочини, скоєні київською владою".

ЗМІ пише, що неформальна зустріч членів Радбезу ООН відбудеться у вівторок о 17:00 (опівночі за Києвом).

Що відбувається у Курській області

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.

Тим часом глава оборонного комітету Бундестагу Фабер побажав ЗСУ удачі під Курськом. За даними Міноборони Франції, "наступ ЗСУ в Курській області має початковий успіх". The Washington Post повідомляє, що Україна взяла під контроль газову станцію "Суджа".

Разом з тим, у Генсека ООН не мають жодної інформації щодо подій у Курській області РФ: "У нас немає представників у цьому районі".

Видання Forbes писало, що в операції у Курській області беруть участь щонайменше три бригади, кожна з яких налічує до 2 000 військовослужбовців. Одна з них, 80-та десантно-штурмова бригада є однією з найпотужніших у ЗСУ.

Читайте також: РФ надіслала підкріплення в Курську область, але це не допомогло відбити втрачені райони, - FT

Автор: 

росія (65114) Радбез ООН (852) Курськ (1103)


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Топ коментарі
+48
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11.08.2024 22:18
+33
Цинізм виглядає саме так - нам можна, їм - ні.
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11.08.2024 22:21
+28
Дебилы блд...
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11.08.2024 22:18
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Доки ставленики рашистської пітьми засідатимуть в ООН, українське угрупування, яке діє в КуНРі, буде перемелювати розрізнені й наспіх сколочені загони й залишки резервів ворога, щоби потім без перешкод https://www.tiktok.com/@animation_ukraine/video/7401601524520078597 просуватись далі: вийти за трасу Е-38, зайняти Льгов, оточити Курчатов і АЕС, підійти з трьох сторін до Курська та перерізати іншу трасу - Е-105 - дорогу на Бєлгород.
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11.08.2024 23:48 Відповісти
А ЗАЕС? Не хочуть обговорити?))
Якби то в нас був Президент та МЗС, можно було б щодня тролити сасапів , нагадувати про незаконну анексію, про вишки бойкі та інше сакрально-крадене майно, про збитки, про террор
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12.08.2024 00:11 Відповісти
Одночасно - супертролінг , що ""Смєхдєржава" - члєнкіня Радбезу отримує люлів від пари бригад на власній территорії, після 450 запевнень що ЗСУ вони так розбили, що аж ссали під себе у вологих снах...
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12.08.2024 00:13 Відповісти
То біполярочка, друже. В чистому та еталонному вигляді біполярочка. Але у кацапні це не ганебна болячка, а звична буденна дійсність.
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12.08.2024 00:25 Відповісти
Після зайняття Курської АЕС і розхерачення цаккапів у Криму
набагато легше вести перемовини з урахуванням реалій.
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12.08.2024 00:49 Відповісти
Опущена москальня хоче, розказати всьому світові, як їх опустили.
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12.08.2024 02:20 Відповісти
дна нема.
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12.08.2024 02:29 Відповісти
А все таки, як трапилось що кацапня застукана зненацька? Невже агентура Кремля біля Бубона не доповіла точно і вовремя ? Відать Дерьмак та його Мар'яна точно не знали. Як і у вересні 2022 року.
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12.08.2024 02:37 Відповісти
а ми мирні курчянці, сиділи собі тихесенько,
підтримували вбивства українців - нас то за шо?
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12.08.2024 02:40 Відповісти
взувайся, фрол, - ми тебе вибрали знищювателем укронацистів,
yявляєш як тобі звезло?
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12.08.2024 02:47 Відповісти
Гитлер: А что, так можно было?!!! 😳
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12.08.2024 07:14 Відповісти
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12.08.2024 08:39 Відповісти
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