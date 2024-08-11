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Новини Війна
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РФ надіслала підкріплення в Курську область, але це не допомогло відбити втрачені райони, - FT

РФ надіслала підкріплення в Курську область, але це не допомогло відбити втрачені райони, - FT

РФ не змогла відтіснити українські війська у Курській області, попри те, що кинула туди додаткові підрозділи.

Про це пише видання Financial Times, яке поспілкувалося з українськими військовими, інформує Цензор.НЕТ.

Після прориву кордону в Курській області росіяни були змушені відправити туди підкріплення, проте відтіснити українські війська не вийшло. Видання зазначає, що станом на 11 серпня наступ триває вже шостий день.

Начальник російського Генштабу Валерій Герасимов неодноразово намагався представити ситуацію як контрольовану. Міноборони РФ навіть опублікувало відео винищувачів і вертольотів, які нібито завдають ударів по колонах української техніки.

Однак перевірені журналістами відео та фотографії показують, що українські війська та техніка просунулися на 30 км усередині Росії з початку операції та зайняли місто Суджа Курської області неподалік від російського кордону.

"Ми йдемо глибше", - заявив у коментарі FT український солдат Денис, який здійснив три ротації на російській території з початку вторгнення.

Інший військовослужбовець, Костянтин, сказав, що ранній успіх раптової операції "справді підняв нам настрій".

"Ми впевнені в перемозі України", - заявив він.

Читайте також: Операція у Курській області заклала хорошу основу для переговорів з наступником Путіна, - глава оборонного комітету Бундестагу Фабер

FT пише, що у суботу ввечері, 10 серпня, президент України Володимир Зеленський порушив п’ятиденне мовчання, щоб уперше публічно згадати про вторгнення своїх військ до Росії. У своєму традиційному вечірньому відеозверненні він сказав, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів йому про "витискання війни на територію агресора".

Своєю чергою неназваний представник Міністерства оборони України у коментарі FT сказав, що українська сторона не збирається розголошувати деталі операції, оскільки вони "спочатку чекають, як вона розвиватиметься".

Зазначимо, що українська сторона офіційно не коментує ситуацію.

Читайте також: Мета операції у Курській області - дестабілізація ситуації в Росії, - France24

Автор: 

росія (65114) ЗСУ (7538) Курськ (1103)


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Топ коментарі
+22
Якщо москалі знімають техніку зі сходу України і вантажать на платформи,то це бінго:ЗСУ важко на лінії суравікіна палити їх,бо ППО,реб,дрони,а тут колоною,їх палять ЗСУ,як в 2022 році)
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11.08.2024 21:44
+15
Який він британець? Це звичайний кацап під впеном.
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11.08.2024 22:00
+12
обмельчали козломордые за 2.5 года от ла манша за неделю до отстоять курчатов и толстые быки)
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11.08.2024 22:12
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говорят немного начали с покровского направления оттягивать войска)
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11.08.2024 21:39 Відповісти
та ніхто звідти не зніме, швидше наростять
тут ЗСУ самим прийдеться піти, з часом

просування вже немає.
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11.08.2024 21:46 Відповісти
Який він британець? Це звичайний кацап під впеном.
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11.08.2024 22:00 Відповісти
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11.08.2024 22:06 Відповісти
Та забий, бач, то вася Британський. Завтра він буде писати як краще наступати/оборонятися.
Зарубіжні ip тішать
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11.08.2024 22:10 Відповісти
це навіть з логістики складніше, ніж взяти з найближчого військового округу.

такі бредні пишуть, що б отримати реакції. ви ж їх бачите.
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11.08.2024 22:10 Відповісти
Вам з Британії видніше де у росіян є резерви і звідки їх перекинути.
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11.08.2024 22:13 Відповісти
експерДь, а підкажи нам в якому військовому окрузі в кацапів тусуються зайві 3-5 бригад з технікою, не задіяні на війні в Україні?
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11.08.2024 22:33 Відповісти
у Московському і Ленінградському нашкребуть з лишком.
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11.08.2024 23:14 Відповісти
мрії-мрії
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12.08.2024 10:42 Відповісти
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12.08.2024 10:44 Відповісти
а чого ж не з Лєнінградскага округа, га?
може тому шо все давно на Донбасі?
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12.08.2024 11:30 Відповісти
морпіхи то там звідки ?
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12.08.2024 11:32 Відповісти
там навіть моряки з Калінінграду воюють давно.
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12.08.2024 11:38 Відповісти
ті з самого початку там.
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12.08.2024 11:45 Відповісти
Обов'язково зніматимуть , бо русні нікуди діватися . А нарощувати їм нема звідки , що б телевізор і пропагандони соловйова в ньому там не мололи . Кацапські військові блогери , котрі не працюють на солов'я , говорять зовсім протилежне його пропагандонам .
По друге - великих просувань , таких як на початку , і не буде . ЗСУ не можуть дозволити собі надто розтягнути лінію боєзіткнення , бо кількість військ в місці прориву - обмежена , і подальше розширення плацдарму може зіграти не за а вже проти . Тобто - треба знати міру .
Головне зараз добряче закріпитися , а тоді вже можна й планувати й інші дії .
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11.08.2024 22:53 Відповісти
поживемо-побачимо.

через місяць все буде гранично ясно
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11.08.2024 23:15 Відповісти
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11.08.2024 21:40 Відповісти
Красивий ...реальний Шмульке
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11.08.2024 22:03 Відповісти
Якщо москалі знімають техніку зі сходу України і вантажать на платформи,то це бінго:ЗСУ важко на лінії суравікіна палити їх,бо ППО,реб,дрони,а тут колоною,їх палять ЗСУ,як в 2022 році)
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11.08.2024 21:44 Відповісти
- Больной, у вас тремор. Одеколон пьете?
- Пью, доктор - не помогает! (с)
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11.08.2024 21:49 Відповісти
коментар відмічено як спам
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11.08.2024 21:58 Відповісти
Щось твій перекладач партачить. Вчи мову, поки не пізно.
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11.08.2024 22:01 Відповісти
Що це за генератор випадкових літер?
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11.08.2024 22:05 Відповісти
садись кацап,опять 2ка,какие вы все таки тууупые козломордые емели_)
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11.08.2024 22:06 Відповісти
Ну що, бачите - щелепа не справляється...особлива
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11.08.2024 22:22 Відповісти
Москалик, твій рот і обличчя це не українське суспільство.
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11.08.2024 22:19 Відповісти
Кацапи краще б скріпляючого попили. А то обсираються вже п'ятий день.)
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11.08.2024 22:04 Відповісти
У клованів свої, https://bastion.tv/lgbt-shabash-pid-chas-vijni-v-*************** більш нагальні проблеми.
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11.08.2024 22:11 Відповісти
обмельчали козломордые за 2.5 года от ла манша за неделю до отстоять курчатов и толстые быки)
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11.08.2024 22:12 Відповісти
3 дня - 1%, 6 дней - 2%, 9 дней - 4%, ... (продолжение следует)
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11.08.2024 22:25 Відповісти
за умови що 80 відсотків мармеладу з говна то я навіть не знаю
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11.08.2024 22:27 Відповісти
1% рф це приблизно 5 курських областей.
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11.08.2024 22:32 Відповісти
"Жаль, подмога не пришла, подкрепленье не прислали. Нас осталось только два, нас с тобою *******" (С)
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11.08.2024 22:26 Відповісти
Як солдати повертаються з завдання? Вони можуть легко потрапити в засідку, коли повернуться.
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11.08.2024 22:26 Відповісти
Від " Курська " до Курська - це все , на що було здатне фельдмаршал Х..@. ло ...
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11.08.2024 22:28 Відповісти
Донатимо на ЗСУ і віримо в Перемогу!
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11.08.2024 22:38 Відповісти
Начальник російського Генштабу неодноразово намагався представити ситуацію як контрольовану. Міноборони РФ навіть опублікувало відео винищувачів і вертольотів, які нібито завдають ударів по колонах української техніки. Джерело:
-----------
Колишня - "вторая армія міря " щосили прагне виправити свої пройоби , хоча б медійно . Тому взялася демонструвати фраєрам вухастим з умовної Рязані - відосіки з минулих часів , видаючи його за теперішнє відео з під Курська . Це саме пробує робити і кадирня .
Не ведіться на провокацію .
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11.08.2024 23:07 Відповісти
вторая армія третього світу..
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11.08.2024 23:44 Відповісти
Боже врятуй країну від цих вилупків тупорилих!
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11.08.2024 23:49 Відповісти
Taktiiceski ocen gramotno idiot nastup ,netu atak v lob.Kacapi neznajut kuda budet sleduci udar.Vot eto manevrenaja vojna,gde idiot udari gde tebia ******.Tysiaca plenix,mnogo trofejex,tysiaci unictozenix kacapov vot i rezultat takoj taktiki
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11.08.2024 23:56 Відповісти
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12.08.2024 00:12 Відповісти
FT: Россия не может отбить потерянные районы Курской области, несмотря на подкрепление..
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12.08.2024 07:19 Відповісти
 
 