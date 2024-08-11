РФ надіслала підкріплення в Курську область, але це не допомогло відбити втрачені райони, - FT
РФ не змогла відтіснити українські війська у Курській області, попри те, що кинула туди додаткові підрозділи.
Про це пише видання Financial Times, яке поспілкувалося з українськими військовими, інформує Цензор.НЕТ.
Після прориву кордону в Курській області росіяни були змушені відправити туди підкріплення, проте відтіснити українські війська не вийшло. Видання зазначає, що станом на 11 серпня наступ триває вже шостий день.
Начальник російського Генштабу Валерій Герасимов неодноразово намагався представити ситуацію як контрольовану. Міноборони РФ навіть опублікувало відео винищувачів і вертольотів, які нібито завдають ударів по колонах української техніки.
Однак перевірені журналістами відео та фотографії показують, що українські війська та техніка просунулися на 30 км усередині Росії з початку операції та зайняли місто Суджа Курської області неподалік від російського кордону.
"Ми йдемо глибше", - заявив у коментарі FT український солдат Денис, який здійснив три ротації на російській території з початку вторгнення.
Інший військовослужбовець, Костянтин, сказав, що ранній успіх раптової операції "справді підняв нам настрій".
"Ми впевнені в перемозі України", - заявив він.
FT пише, що у суботу ввечері, 10 серпня, президент України Володимир Зеленський порушив п’ятиденне мовчання, щоб уперше публічно згадати про вторгнення своїх військ до Росії. У своєму традиційному вечірньому відеозверненні він сказав, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів йому про "витискання війни на територію агресора".
Своєю чергою неназваний представник Міністерства оборони України у коментарі FT сказав, що українська сторона не збирається розголошувати деталі операції, оскільки вони "спочатку чекають, як вона розвиватиметься".
Зазначимо, що українська сторона офіційно не коментує ситуацію.
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тут ЗСУ самим прийдеться піти, з часом
просування вже немає.
Зарубіжні ip тішать
такі бредні пишуть, що б отримати реакції. ви ж їх бачите.
може тому шо все давно на Донбасі?
По друге - великих просувань , таких як на початку , і не буде . ЗСУ не можуть дозволити собі надто розтягнути лінію боєзіткнення , бо кількість військ в місці прориву - обмежена , і подальше розширення плацдарму може зіграти не за а вже проти . Тобто - треба знати міру .
Головне зараз добряче закріпитися , а тоді вже можна й планувати й інші дії .
через місяць все буде гранично ясно
- Пью, доктор - не помогает! (с)
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Колишня - "вторая армія міря " щосили прагне виправити свої пройоби , хоча б медійно . Тому взялася демонструвати фраєрам вухастим з умовної Рязані - відосіки з минулих часів , видаючи його за теперішнє відео з під Курська . Це саме пробує робити і кадирня .
Не ведіться на провокацію .