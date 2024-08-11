РФ направила подкрепление в Курскую область, но это не помогло вернуть утраченные районы, - FT

РФ не смогла оттеснить украинские войска в Курской области, несмотря на то, что бросила туда дополнительные подразделения.

Об этом пишет издание Financial Times, которое пообщалось с украинскими военными, информирует Цензор.НЕТ.

После прорыва границы в Курской области россияне были вынуждены отправить туда подкрепление, однако оттеснить украинские войска не получилось. Издание отмечает, что по состоянию на 11 августа наступление продолжается уже шестой день.

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов неоднократно пытался представить ситуацию как контролируемую. Минобороны РФ даже опубликовало видео истребителей и вертолетов, которые якобы наносят удары по колоннам украинской техники.

Однако проверенные журналистами видео и фотографии показывают, что украинские войска и техника продвинулись на 30 км внутри России с начала операции и заняли город Суджа Курской области недалеко от российской границы.

"Мы идем глубже", - заявил в комментарии FT украинский солдат Денис, который совершил три ротации на российской территории с начала вторжения.

Другой военнослужащий, Константин, сказал, что успех внезапной операции "действительно поднял нам настроение".

"Мы уверены в победе Украины", - заявил он.

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FT пишет, что в субботу вечером, 10 августа, президент Украины Владимир Зеленский нарушил пятидневное молчание, чтобы впервые публично вспомнить о вторжении своих войск в Россию. В своем традиционном вечернем видеообращении он сказал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил ему о "выдавливании войны на территорию агрессора".

В свою очередь неназванный представитель Министерства обороны Украины в комментарии FT сказал, что украинская сторона не собирается разглашать детали операции, поскольку они "сначала ждут, как она будет развиваться".

Отметим, что украинская сторона официально не комментирует ситуацию.

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