РФ направила подкрепление в Курскую область, но это не помогло вернуть утраченные районы, - FT
РФ не смогла оттеснить украинские войска в Курской области, несмотря на то, что бросила туда дополнительные подразделения.
Об этом пишет издание Financial Times, которое пообщалось с украинскими военными, информирует Цензор.НЕТ.
После прорыва границы в Курской области россияне были вынуждены отправить туда подкрепление, однако оттеснить украинские войска не получилось. Издание отмечает, что по состоянию на 11 августа наступление продолжается уже шестой день.
Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов неоднократно пытался представить ситуацию как контролируемую. Минобороны РФ даже опубликовало видео истребителей и вертолетов, которые якобы наносят удары по колоннам украинской техники.
Однако проверенные журналистами видео и фотографии показывают, что украинские войска и техника продвинулись на 30 км внутри России с начала операции и заняли город Суджа Курской области недалеко от российской границы.
"Мы идем глубже", - заявил в комментарии FT украинский солдат Денис, который совершил три ротации на российской территории с начала вторжения.
Другой военнослужащий, Константин, сказал, что успех внезапной операции "действительно поднял нам настроение".
"Мы уверены в победе Украины", - заявил он.
FT пишет, что в субботу вечером, 10 августа, президент Украины Владимир Зеленский нарушил пятидневное молчание, чтобы впервые публично вспомнить о вторжении своих войск в Россию. В своем традиционном вечернем видеообращении он сказал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил ему о "выдавливании войны на территорию агрессора".
В свою очередь неназванный представитель Министерства обороны Украины в комментарии FT сказал, что украинская сторона не собирается разглашать детали операции, поскольку они "сначала ждут, как она будет развиваться".
Отметим, что украинская сторона официально не комментирует ситуацию.
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тут ЗСУ самим прийдеться піти, з часом
просування вже немає.
Зарубіжні ip тішать
такі бредні пишуть, що б отримати реакції. ви ж їх бачите.
може тому шо все давно на Донбасі?
По друге - великих просувань , таких як на початку , і не буде . ЗСУ не можуть дозволити собі надто розтягнути лінію боєзіткнення , бо кількість військ в місці прориву - обмежена , і подальше розширення плацдарму може зіграти не за а вже проти . Тобто - треба знати міру .
Головне зараз добряче закріпитися , а тоді вже можна й планувати й інші дії .
через місяць все буде гранично ясно
- Пью, доктор - не помогает! (с)
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Колишня - "вторая армія міря " щосили прагне виправити свої пройоби , хоча б медійно . Тому взялася демонструвати фраєрам вухастим з умовної Рязані - відосіки з минулих часів , видаючи його за теперішнє відео з під Курська . Це саме пробує робити і кадирня .
Не ведіться на провокацію .