РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12327 посетителей онлайн
Новости Война
13 432 47

РФ направила подкрепление в Курскую область, но это не помогло вернуть утраченные районы, - FT

РФ надіслала підкріплення в Курську область, але це не допомогло відбити втрачені райони, - FT

РФ не смогла оттеснить украинские войска в Курской области, несмотря на то, что бросила туда дополнительные подразделения.

Об этом пишет издание Financial Times, которое пообщалось с украинскими военными, информирует Цензор.НЕТ.

После прорыва границы в Курской области россияне были вынуждены отправить туда подкрепление, однако оттеснить украинские войска не получилось. Издание отмечает, что по состоянию на 11 августа наступление продолжается уже шестой день.

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов неоднократно пытался представить ситуацию как контролируемую. Минобороны РФ даже опубликовало видео истребителей и вертолетов, которые якобы наносят удары по колоннам украинской техники.

Однако проверенные журналистами видео и фотографии показывают, что украинские войска и техника продвинулись на 30 км внутри России с начала операции и заняли город Суджа Курской области недалеко от российской границы.

"Мы идем глубже", - заявил в комментарии FT украинский солдат Денис, который совершил три ротации на российской территории с начала вторжения.

Другой военнослужащий, Константин, сказал, что успех внезапной операции "действительно поднял нам настроение".

"Мы уверены в победе Украины", - заявил он.

Читайте также: Операция в Курской области заложила хорошую основу для переговоров с преемником Путина, - глава оборонного комитета Бундестага Фабер

FT пишет, что в субботу вечером, 10 августа, президент Украины Владимир Зеленский нарушил пятидневное молчание, чтобы впервые публично вспомнить о вторжении своих войск в Россию. В своем традиционном вечернем видеообращении он сказал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил ему о "выдавливании войны на территорию агрессора".

В свою очередь неназванный представитель Министерства обороны Украины в комментарии FT сказал, что украинская сторона не собирается разглашать детали операции, поскольку они "сначала ждут, как она будет развиваться".

Отметим, что украинская сторона официально не комментирует ситуацию.

Читайте также: Цель операции в Курской области – дестабилизация ситуации в России, - France24

Автор: 

россия (95388) ВСУ (6551) Курск (1082)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+22
Якщо москалі знімають техніку зі сходу України і вантажать на платформи,то це бінго:ЗСУ важко на лінії суравікіна палити їх,бо ППО,реб,дрони,а тут колоною,їх палять ЗСУ,як в 2022 році)
показать весь комментарий
11.08.2024 21:44
+15
Який він британець? Це звичайний кацап під впеном.
показать весь комментарий
11.08.2024 22:00
+12
обмельчали козломордые за 2.5 года от ла манша за неделю до отстоять курчатов и толстые быки)
показать весь комментарий
11.08.2024 22:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
говорят немного начали с покровского направления оттягивать войска)
показать весь комментарий
11.08.2024 21:39 Ответить
та ніхто звідти не зніме, швидше наростять
тут ЗСУ самим прийдеться піти, з часом

просування вже немає.
показать весь комментарий
11.08.2024 21:46 Ответить
Який він британець? Це звичайний кацап під впеном.
показать весь комментарий
11.08.2024 22:00 Ответить
показать весь комментарий
11.08.2024 22:06 Ответить
Та забий, бач, то вася Британський. Завтра він буде писати як краще наступати/оборонятися.
Зарубіжні ip тішать
показать весь комментарий
11.08.2024 22:10 Ответить
це навіть з логістики складніше, ніж взяти з найближчого військового округу.

такі бредні пишуть, що б отримати реакції. ви ж їх бачите.
показать весь комментарий
11.08.2024 22:10 Ответить
Вам з Британії видніше де у росіян є резерви і звідки їх перекинути.
показать весь комментарий
11.08.2024 22:13 Ответить
експерДь, а підкажи нам в якому військовому окрузі в кацапів тусуються зайві 3-5 бригад з технікою, не задіяні на війні в Україні?
показать весь комментарий
11.08.2024 22:33 Ответить
у Московському і Ленінградському нашкребуть з лишком.
показать весь комментарий
11.08.2024 23:14 Ответить
мрії-мрії
показать весь комментарий
12.08.2024 10:42 Ответить
показать весь комментарий
12.08.2024 10:44 Ответить
а чого ж не з Лєнінградскага округа, га?
може тому шо все давно на Донбасі?
показать весь комментарий
12.08.2024 11:30 Ответить
морпіхи то там звідки ?
показать весь комментарий
12.08.2024 11:32 Ответить
там навіть моряки з Калінінграду воюють давно.
показать весь комментарий
12.08.2024 11:38 Ответить
ті з самого початку там.
показать весь комментарий
12.08.2024 11:45 Ответить
Обов'язково зніматимуть , бо русні нікуди діватися . А нарощувати їм нема звідки , що б телевізор і пропагандони соловйова в ньому там не мололи . Кацапські військові блогери , котрі не працюють на солов'я , говорять зовсім протилежне його пропагандонам .
По друге - великих просувань , таких як на початку , і не буде . ЗСУ не можуть дозволити собі надто розтягнути лінію боєзіткнення , бо кількість військ в місці прориву - обмежена , і подальше розширення плацдарму може зіграти не за а вже проти . Тобто - треба знати міру .
Головне зараз добряче закріпитися , а тоді вже можна й планувати й інші дії .
показать весь комментарий
11.08.2024 22:53 Ответить
поживемо-побачимо.

через місяць все буде гранично ясно
показать весь комментарий
11.08.2024 23:15 Ответить
показать весь комментарий
11.08.2024 21:40 Ответить
Красивий ...реальний Шмульке
показать весь комментарий
11.08.2024 22:03 Ответить
Якщо москалі знімають техніку зі сходу України і вантажать на платформи,то це бінго:ЗСУ важко на лінії суравікіна палити їх,бо ППО,реб,дрони,а тут колоною,їх палять ЗСУ,як в 2022 році)
показать весь комментарий
11.08.2024 21:44 Ответить
- Больной, у вас тремор. Одеколон пьете?
- Пью, доктор - не помогает! (с)
показать весь комментарий
11.08.2024 21:49 Ответить
комментарий отмечен как спам
показать весь комментарий
11.08.2024 21:58 Ответить
Щось твій перекладач партачить. Вчи мову, поки не пізно.
показать весь комментарий
11.08.2024 22:01 Ответить
Що це за генератор випадкових літер?
показать весь комментарий
11.08.2024 22:05 Ответить
садись кацап,опять 2ка,какие вы все таки тууупые козломордые емели_)
показать весь комментарий
11.08.2024 22:06 Ответить
Ну що, бачите - щелепа не справляється...особлива
показать весь комментарий
11.08.2024 22:22 Ответить
Москалик, твій рот і обличчя це не українське суспільство.
показать весь комментарий
11.08.2024 22:19 Ответить
Кацапи краще б скріпляючого попили. А то обсираються вже п'ятий день.)
показать весь комментарий
11.08.2024 22:04 Ответить
У клованів свої, https://bastion.tv/lgbt-shabash-pid-chas-vijni-v-*************** більш нагальні проблеми.
показать весь комментарий
11.08.2024 22:11 Ответить
обмельчали козломордые за 2.5 года от ла манша за неделю до отстоять курчатов и толстые быки)
показать весь комментарий
11.08.2024 22:12 Ответить
3 дня - 1%, 6 дней - 2%, 9 дней - 4%, ... (продолжение следует)
показать весь комментарий
11.08.2024 22:25 Ответить
за умови що 80 відсотків мармеладу з говна то я навіть не знаю
показать весь комментарий
11.08.2024 22:27 Ответить
1% рф це приблизно 5 курських областей.
показать весь комментарий
11.08.2024 22:32 Ответить
"Жаль, подмога не пришла, подкрепленье не прислали. Нас осталось только два, нас с тобою *******" (С)
показать весь комментарий
11.08.2024 22:26 Ответить
Як солдати повертаються з завдання? Вони можуть легко потрапити в засідку, коли повернуться.
показать весь комментарий
11.08.2024 22:26 Ответить
Від " Курська " до Курська - це все , на що було здатне фельдмаршал Х..@. ло ...
показать весь комментарий
11.08.2024 22:28 Ответить
Донатимо на ЗСУ і віримо в Перемогу!
показать весь комментарий
11.08.2024 22:38 Ответить
Начальник російського Генштабу неодноразово намагався представити ситуацію як контрольовану. Міноборони РФ навіть опублікувало відео винищувачів і вертольотів, які нібито завдають ударів по колонах української техніки. Джерело:
-----------
Колишня - "вторая армія міря " щосили прагне виправити свої пройоби , хоча б медійно . Тому взялася демонструвати фраєрам вухастим з умовної Рязані - відосіки з минулих часів , видаючи його за теперішнє відео з під Курська . Це саме пробує робити і кадирня .
Не ведіться на провокацію .
показать весь комментарий
11.08.2024 23:07 Ответить
вторая армія третього світу..
показать весь комментарий
11.08.2024 23:44 Ответить
Боже врятуй країну від цих вилупків тупорилих!
показать весь комментарий
11.08.2024 23:49 Ответить
Taktiiceski ocen gramotno idiot nastup ,netu atak v lob.Kacapi neznajut kuda budet sleduci udar.Vot eto manevrenaja vojna,gde idiot udari gde tebia ******.Tysiaca plenix,mnogo trofejex,tysiaci unictozenix kacapov vot i rezultat takoj taktiki
показать весь комментарий
11.08.2024 23:56 Ответить
показать весь комментарий
12.08.2024 00:12 Ответить
FT: Россия не может отбить потерянные районы Курской области, несмотря на подкрепление..
показать весь комментарий
12.08.2024 07:19 Ответить
 
 