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Новости Видео Война
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Сырский доложил о вытеснении войны на территорию агрессора, - Зеленский. ВИДЕО

В течение дня 10 августа президент Украины Владимир Зеленский несколько раз заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Среди прочего речь шла и о "выдавливании войны на территорию агрессора".

Об этом глава государства заявил в традиционном вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Президент отметил, что Украина доказывает, что действительно умеет возвращать справедливость.

"Сегодня несколько раз уже докладывал главком Сырский - относительно фронта и наших действий и выдавливания войны на территорию агрессора. Спасибо каждому нашему подразделению Сил обороны, которые это обеспечивают. Украина доказывает, что действительно умеет возвращать справедливость и гарантирует именно такое давление, которое нужно, - давление на агрессора", - сказал Зеленский.

Также президент отметил боевые бригады, которые результативно защищают наше государство и уничтожают российских захватчиков.

"Весь фронт мы не оставляем без внимания. Каждое направление, все точки боевых столкновений. Сумщина, Харьковщина, все направления в Донецкой области, в частности наиболее жесткие - Покровский, Торецкий, Краматорский, юг нашего государства. Всюду есть за что поблагодарить украинских воинов. Особенно отмечу 47-ю и 110-ю отдельные механизированные бригады. Это - именно Покровское направление. Молодцы, ребята! Еще - 1-й отдельный штурмовой батальон, 35-я отдельная бригада морской пехоты, 54-я отдельная механизированная бригада, 57-я и 59-я отдельные мотопехотные, 77-я отдельная аэромобильная и 100-я отдельная механизированная бригады. Спасибо всем вам! А также - специальным подразделеним ГУР за действия на Южном направлении", - заявил президент.

Также смотрите: Зеленский: На Ставке заслушали Сырского по поводу наших оборонных действий на направлениях, откуда Россия наносила удары. ВИДЕО

Кроме этого, глава государства поблагодарил союзников, которые сделали неделю "результативной в санкциях против России и лиц, которые с ней связаны". Также Зеленский сообщил о подготовке новых решений, "которые ограничат российское государство".

"Мы также ожидаем решений по дальнобойности - и от США, и от Великобритании, и от Франции - сильных решений ожидаем, которые приблизят справедливый мир", - добавил глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поблагодарил США за военную помощь: Это крайне необходимо для противостояния российским наступлениям

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) обращение (748) Александр Сырский (589)


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Топ комментарии
+21
на Курщині збитий Су-34 Можливо, працював F-16
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10.08.2024 21:28
+13
А Сирський із Зеленським брешуть про витискання війни з України...

Витискання було би, якби рашисти почали ВІДСТУПАТИ з нашої землі.
Але вони наступають і захоплюють нові території.
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10.08.2024 21:42
+12
35 км - це гарно!!!

Слава ЗСУ!
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10.08.2024 21:29
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Правила форума Совет форумчан
Ооо! Ішак намалювався. Зараз нам розкаже, як під його керівництвом наступають на москву.
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10.08.2024 21:27 Ответить
Війну не витискають, Вова, а ось боєві дії - переносять на територію агресора.
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10.08.2024 21:27 Ответить
"Переносять бойові діїТільки "не трьома бригадами ,чого недостатньо а набагато більшими силами ,так поки що наші воюють зі строковиками ,а якщо кацапи перекинуть фронтові частини ,що тоді буде ,оце питання ?
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10.08.2024 21:37 Ответить
Тільки останній чмоня може своєю балакучою дупою абсолютно незнайомих йому людей називати "ухилянтами".
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10.08.2024 21:43 Ответить
перший раз бачю клована-репортера.
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10.08.2024 21:28 Ответить
на Курщині збитий Су-34 Можливо, працював F-16
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10.08.2024 21:28 Ответить
бравіссімо, якщо так
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10.08.2024 21:30 Ответить
Чекаємо подробиць!!!!
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10.08.2024 23:01 Ответить
Ну всьо, понеслась....
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10.08.2024 21:29 Ответить
35 км - це гарно!!!

Слава ЗСУ!
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10.08.2024 21:29 Ответить
нравіцца нінравіцца тірпі красавіца
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10.08.2024 21:37 Ответить
35 км для рф це злегка погладили по попці. Потрібно мінімум 350
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10.08.2024 22:28 Ответить
Вже як гладиш попу, то далі справа техніки
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10.08.2024 22:40 Ответить
Шашлычки на следующие майские будут под мааацквой?
Или у мамы Риммы с папой Сяшей на израильской вилле?
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10.08.2024 21:29 Ответить
Поки що нас з Донбасу витискають ,і взагалі ,чому ніхто з вищого військово-політичного керівництва не коментує бойові діі в Курській області ,щось це мене насторожує .
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10.08.2024 21:30 Ответить
Режим тиші.
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10.08.2024 21:34 Ответить
Щоб цей "режим тиші" нам боком не виліз ,в Кринках вже був "режим тиші " де тільки за офіційними даними загинуло ,чи пропало безвісти майже 800 чоловік ( насправді -набагато більше ).
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10.08.2024 21:41 Ответить
Нам вже боком виліз "контрнаступ" про який з кожного утюга говорили.
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10.08.2024 22:14 Ответить
На тебя посмотришь - никакого цисплатина не надо.
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10.08.2024 21:30 Ответить
Буба, тебе разрешили шота вякнуть?
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10.08.2024 21:32 Ответить
Більше схоже на те, що Зеленському ніхрена вже особливо не доповідають. Або доповідають якісь колискові мугикання. Якби Зеленський був у темі - він би вже на всю піарився на курській операції і натякав на те, що це його задум з єрмачком. А так Зеленський спантеличено сидить збоку і розповідає про те, що ЗСУ можуть дивувати - вочевидь і Зеленського теж здивували. Крім того, якби Зеленський з Єрмачком щось точно наперед знали - рашисти точно були би до того готові.
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10.08.2024 21:32 Ответить
+++
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10.08.2024 21:57 Ответить
А може пока не поспішати з такими заявами?
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10.08.2024 21:33 Ответить
В Курську рашку опустили по повніи - ше б Украіні іх зупинити
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10.08.2024 21:33 Ответить
Цитата:

https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=*****************************************************************************************************************************************-IgoyEo1J2vymHo0mkMc8O2Rk1slD4M8kgO0BTyGiOBicoIlhP_Cqs0r5y3smZVgUSYBNm2qSrlmtyB2EvwtG-**********************************-E&__tn__=-UC%2CP-y-R Borislav Bereza

·

Вибачте, що трохи внесу дисонанс у вашу тотальну ейфорію з приводу вдалої операції на Курщині. Але треба звертати увагу не лише на позитивні новини.

Щоденно спілкуюся зі своїми побратимами та друзями, що сьогодні біля Часіка, Торецька, Покровська. На тому напрямку зараз складна та важка ситуація. І окупанти там тиснуть, тому що хочуть перерізати трасу та взяти Покровськ до кінця місяця. Вони готові його стерти з обличчя землі, як це було в Бахмуті чи зараз відбувається у Часіку. І ця наволоч, з культом смерті, не рахується з жертвами в своєму особовому складі. Фактично окупанти використовують тактику знищення міст та закидання противника трупами своїх солдат. В цій стратегії в РФ за 100 років нічого не змінилося. Важливо зараз допомагати нашим воїнам всім, що їм потрібно - від fpv-дронів до РЕБів. Пам'ятайте, що важливо не лише переносити війну на територію ворога, а й не втрачати свою.

І не створюйте собі ілюзій. Рожеві окуляри завжди розбиваються склом всередину. І це дуже боляче. Хоча розумію, що дехто і далі готується до "шашликів 2.0", щоб "не дивитися вгору".

Але я і сумніву не маю, що приклавши максимум зусиль ми отримаємо перемогу! У нас немає іншого вибору.

Це не контрнаступальна операція , це рейд, який передбачає повернення на свою територію, бо логістика навіть просто утримування цих територій - не створена !

А от наступ росіян на Харківщині і Донеччині - цілком реальний.
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10.08.2024 21:37 Ответить
А Сирський із Зеленським брешуть про витискання війни з України...

Витискання було би, якби рашисти почали ВІДСТУПАТИ з нашої землі.
Але вони наступають і захоплюють нові території.
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10.08.2024 21:42 Ответить
Так наші ура -патріоти на вас не звернуть ,ще й кацапським агентом обізвуть .
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10.08.2024 21:44 Ответить
Або зухвалий рейд намацкву, або вдале повернення на Батьківщину! Є внші пропозиції?
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10.08.2024 23:05 Ответить
витискання війни на територію агресора

*********!
Якщо я у відповідь підпалив хату сусіди-палія, то моя пожежа нікуди не переїхала, Плятт Ростислав!
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10.08.2024 21:49 Ответить
Бреше аж не червоніє. Сил не вистачить ні на Курськ, ні на Бєлгород. Провели операцію, де кацапи не чекали і ... будя. День-два і кацапи наваляться всім м'ясом.
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10.08.2024 21:59 Ответить
Щоб кацапи навалили м'ясом, м'ясо треба зняти з Донбаського або Харківського або Херсонського напрямків.
Навіть в цьому разі це допомога ЗСУ на тих участках звідкіля кацапські частини будуть зняті.
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11.08.2024 00:34 Ответить
пошкрібуть по сусекам і вишкрібуть
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11.08.2024 01:33 Ответить
і що вони вишкребуть - вишкребків чмобиків чи варіанти якісь є
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11.08.2024 13:24 Ответить
Знову робить перекличку дурніших за себе.
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10.08.2024 22:18 Ответить
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10.08.2024 22:24 Ответить
Що тільки тіктокери не вигадають аби не воювати.
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10.08.2024 22:43 Ответить
Ще й срачка надодачу
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10.08.2024 23:17 Ответить
невже перше бойове застосування сала?
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10.08.2024 23:47 Ответить
Смілива заява. На кого розрахована?
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10.08.2024 22:25 Ответить
На тих, на кого вони завжди і розраховують, на лохів.
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10.08.2024 22:29 Ответить
Ніяке це не витискання, максимум створення нового фронту.
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10.08.2024 22:48 Ответить
Нужно поддержать власть Украины. Момент то очень важный.
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10.08.2024 22:49 Ответить
Власть столько наворовала, что ноги не держат, в этом смысле поддержать?
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10.08.2024 22:59 Ответить
🤣 Як і у випадку з Харківським контрнаступом цей контрнаступ був утаємничений від ОП - Зеленського і Єрмака, проводився за участю США і штабу НАТО,тому такий успіх.
Про участь Сирського теж цікаво взнати.
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11.08.2024 00:31 Ответить
А вичавлювання потужне? Ти забув че слово
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11.08.2024 07:07 Ответить
Сама фраза - це вже якийсь сюр. Генерал доповідає ухилянту-рецидивісту! Як низько розумні вкраїнчики опустили армію!
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11.08.2024 08:54 Ответить
 
 