Сырский доложил о вытеснении войны на территорию агрессора, - Зеленский. ВИДЕО
В течение дня 10 августа президент Украины Владимир Зеленский несколько раз заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Среди прочего речь шла и о "выдавливании войны на территорию агрессора".
Об этом глава государства заявил в традиционном вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
Президент отметил, что Украина доказывает, что действительно умеет возвращать справедливость.
"Сегодня несколько раз уже докладывал главком Сырский - относительно фронта и наших действий и выдавливания войны на территорию агрессора. Спасибо каждому нашему подразделению Сил обороны, которые это обеспечивают. Украина доказывает, что действительно умеет возвращать справедливость и гарантирует именно такое давление, которое нужно, - давление на агрессора", - сказал Зеленский.
Также президент отметил боевые бригады, которые результативно защищают наше государство и уничтожают российских захватчиков.
"Весь фронт мы не оставляем без внимания. Каждое направление, все точки боевых столкновений. Сумщина, Харьковщина, все направления в Донецкой области, в частности наиболее жесткие - Покровский, Торецкий, Краматорский, юг нашего государства. Всюду есть за что поблагодарить украинских воинов. Особенно отмечу 47-ю и 110-ю отдельные механизированные бригады. Это - именно Покровское направление. Молодцы, ребята! Еще - 1-й отдельный штурмовой батальон, 35-я отдельная бригада морской пехоты, 54-я отдельная механизированная бригада, 57-я и 59-я отдельные мотопехотные, 77-я отдельная аэромобильная и 100-я отдельная механизированная бригады. Спасибо всем вам! А также - специальным подразделеним ГУР за действия на Южном направлении", - заявил президент.
Кроме этого, глава государства поблагодарил союзников, которые сделали неделю "результативной в санкциях против России и лиц, которые с ней связаны". Также Зеленский сообщил о подготовке новых решений, "которые ограничат российское государство".
"Мы также ожидаем решений по дальнобойности - и от США, и от Великобритании, и от Франции - сильных решений ожидаем, которые приблизят справедливый мир", - добавил глава государства.
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Слава ЗСУ!
Или у мамы Риммы с папой Сяшей на израильской вилле?
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Вибачте, що трохи внесу дисонанс у вашу тотальну ейфорію з приводу вдалої операції на Курщині. Але треба звертати увагу не лише на позитивні новини.
Щоденно спілкуюся зі своїми побратимами та друзями, що сьогодні біля Часіка, Торецька, Покровська. На тому напрямку зараз складна та важка ситуація. І окупанти там тиснуть, тому що хочуть перерізати трасу та взяти Покровськ до кінця місяця. Вони готові його стерти з обличчя землі, як це було в Бахмуті чи зараз відбувається у Часіку. І ця наволоч, з культом смерті, не рахується з жертвами в своєму особовому складі. Фактично окупанти використовують тактику знищення міст та закидання противника трупами своїх солдат. В цій стратегії в РФ за 100 років нічого не змінилося. Важливо зараз допомагати нашим воїнам всім, що їм потрібно - від fpv-дронів до РЕБів. Пам'ятайте, що важливо не лише переносити війну на територію ворога, а й не втрачати свою.
І не створюйте собі ілюзій. Рожеві окуляри завжди розбиваються склом всередину. І це дуже боляче. Хоча розумію, що дехто і далі готується до "шашликів 2.0", щоб "не дивитися вгору".
Але я і сумніву не маю, що приклавши максимум зусиль ми отримаємо перемогу! У нас немає іншого вибору.
Це не контрнаступальна операція , це рейд, який передбачає повернення на свою територію, бо логістика навіть просто утримування цих територій - не створена !
А от наступ росіян на Харківщині і Донеччині - цілком реальний.
Витискання було би, якби рашисти почали ВІДСТУПАТИ з нашої землі.
Але вони наступають і захоплюють нові території.
*********!
Якщо я у відповідь підпалив хату сусіди-палія, то моя пожежа нікуди не переїхала, Плятт
Ростислав!
Навіть в цьому разі це допомога ЗСУ на тих участках звідкіля кацапські частини будуть зняті.
Про участь Сирського теж цікаво взнати.