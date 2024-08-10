Сырский доложил о вытеснении войны на территорию агрессора, - Зеленский. ВИДЕО

В течение дня 10 августа президент Украины Владимир Зеленский несколько раз заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Среди прочего речь шла и о "выдавливании войны на территорию агрессора".

Об этом глава государства заявил в традиционном вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Президент отметил, что Украина доказывает, что действительно умеет возвращать справедливость.

"Сегодня несколько раз уже докладывал главком Сырский - относительно фронта и наших действий и выдавливания войны на территорию агрессора. Спасибо каждому нашему подразделению Сил обороны, которые это обеспечивают. Украина доказывает, что действительно умеет возвращать справедливость и гарантирует именно такое давление, которое нужно, - давление на агрессора", - сказал Зеленский.

Также президент отметил боевые бригады, которые результативно защищают наше государство и уничтожают российских захватчиков.

"Весь фронт мы не оставляем без внимания. Каждое направление, все точки боевых столкновений. Сумщина, Харьковщина, все направления в Донецкой области, в частности наиболее жесткие - Покровский, Торецкий, Краматорский, юг нашего государства. Всюду есть за что поблагодарить украинских воинов. Особенно отмечу 47-ю и 110-ю отдельные механизированные бригады. Это - именно Покровское направление. Молодцы, ребята! Еще - 1-й отдельный штурмовой батальон, 35-я отдельная бригада морской пехоты, 54-я отдельная механизированная бригада, 57-я и 59-я отдельные мотопехотные, 77-я отдельная аэромобильная и 100-я отдельная механизированная бригады. Спасибо всем вам! А также - специальным подразделеним ГУР за действия на Южном направлении", - заявил президент.

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Кроме этого, глава государства поблагодарил союзников, которые сделали неделю "результативной в санкциях против России и лиц, которые с ней связаны". Также Зеленский сообщил о подготовке новых решений, "которые ограничат российское государство".

"Мы также ожидаем решений по дальнобойности - и от США, и от Великобритании, и от Франции - сильных решений ожидаем, которые приблизят справедливый мир", - добавил глава государства.

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