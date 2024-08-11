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Новости Война
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Цель операции в Курской области – дестабилизация ситуации в России, - France24

курська

ВСУ не собираются аннексировать территорию Курской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет France24.

"Мы идем в наступление. Цель - растянуть позиции противника, нанести максимальные потери и дестабилизировать ситуацию в России, поскольку они не в состоянии защитить свою границу", - сказал изданию высокопоставленный военный чиновник на условиях анонимности, добавив, что в операции участвуют "гораздо больше" украинских военных, чем 1000, о которой заявляли в РФ, речь идет о "тысячах".

Собеседник France24 сказал, что украинские войска будут придерживаться международного гуманитарного права, находясь на территории России, и не планируют аннексировать территории, которые они сейчас контролируют.

"Нет никакой идеи аннексии... Мы действуем в строгом соответствии с международным правом", - сказал он, сравнивая это с вероятными нарушениями со стороны российских войск на оккупированной территории.

Отвечая на вопрос, был ли целью захват Курской АЭС у границы, он сказал следующее.

"Посмотрим, как будет развиваться Курская операция. Мы абсолютно не будем создавать проблемы для ядерной безопасности. Это мы можем гарантировать", - сказал он.

Читайте также: Операция в Курской области – самое рискованное решение Зеленского, - The Times

Что происходит в Курской области

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Сейчас украинская сторона официально не комментирует ситуацию.

Тем временем глава оборонного комитета Бундестага Фабер пожелал ВСУ удачи под Курском. По данным Минобороны Франции, "наступление ВСУ в Курской области имеет начальный успех". The Washington Post сообщает, что Украина взяла под контроль газовую станцию "Суджа".

Вместе с тем, у Генсека ООН не имеют никакой информации о событиях в Курской области РФ: "У нас нет представителей в этом районе".

Автор: 

ВСУ (6551) Курск (1082)


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Топ комментарии
+16
Да наше военное руководство само в шоке. Сидит и офигивает от того что там творит местное ополчение Курской Народной Республики.
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11.08.2024 15:59
+10
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11.08.2024 15:54
+9
тисячолітні США
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11.08.2024 16:14
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Навести кіпіш - шоб в рашкованів очко заграло
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11.08.2024 15:49 Ответить
Та вже навели шухер на весь свiт-усi в шоцi вiд ЗСУ....😁
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11.08.2024 18:51 Ответить
Хух...нарешті. А я то думаю, ну де ж https://www.france24.com/en/europe/20240811-thousands-of-troops-part-of-incursion-aiming-to-destabilise-russia-says-top-ukrainian-official-border-regions France24
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11.08.2024 15:50 Ответить
Типовий приклад як західна преса свої домисли прагне видати за реальність.
Колективний Захід в певному сенсі зазомбований кацапськими кліше про "расею невозможно поставить *аком потому что 1..2..3.."
В цьому СВІТІ МОЖЛИВО ВСЕ що МОЖЛИВО реалізувати. І навіть тисячолітні США чи Китай можуть перестати існувати через 10-20-100 років. Тому що це МОЖЛИВО.
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11.08.2024 16:12 Ответить
тисячолітні США
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11.08.2024 16:14 Ответить
Ну... країна що називає себе над-державою - та що може планувати свій розвиток на тисячу років вперед.
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11.08.2024 16:19 Ответить
https://youtu.be/P2BuUejjRlo?t=179
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11.08.2024 16:32 Ответить
Гарна казка від києвлянина булгакова.
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11.08.2024 16:45 Ответить
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11.08.2024 15:54 Ответить
Розкажеш це діду лисому. землю й захоплюють для того що б її забрати. Навіщо писати всяку дурню видаючи хибне благородство.
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11.08.2024 15:59 Ответить
це х..ло так робить, а тут самі будуть приєднуватись
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11.08.2024 21:36 Ответить
Да наше военное руководство само в шоке. Сидит и офигивает от того что там творит местное ополчение Курской Народной Республики.
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11.08.2024 15:59 Ответить
Треба знаходити та жорстко пи#дити оцих діряворотих "чиновників на умовах анонімності". Звісно,якщо вони не плід хворої уяви охочих до дешевих сенсацій журнашлюх ,як в даному випадку з France 24.
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11.08.2024 16:01 Ответить
Повірити France24, це все одно, що рашистському пропагадиському Россия24. Що там, що там - брешуть однаково. ************ один в одного. ЗСУ повертають єтнічно українські землі. Курськ, Брянська, Белгородська, Воронежська, Кубанська області були землями України. І там до репресій сталіна жили Українці.
Ось Українці знову сюди повернулись.
Україна - понад усе! Слава Україні!!! Слава!Слава! Слава!
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11.08.2024 16:02 Ответить
І що потім з ватоголовими дебілами на тих територях робити, ви не подумали?
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11.08.2024 16:24 Ответить
На переформатування всіх дл жодного, будуть вчити Українську солов'їну, працювати на Україну та Українців, відновлювати те, що через їх тупі голови і руки які за бунукрного голосували, було знищено, зруйновано, понівечено.
"Дивлюся на війсьвово-полоненних стрій,
Рашизм зруйнував, рашисти і ха будують"!!
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11.08.2024 20:04 Ответить
Ніхто цивільних не буде для цього використовувати, не пишіть дитсадкову чухню.
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11.08.2024 21:40 Ответить
Навіщо винаходити біциґля, коли це вже давно зроблено без нашої участі? Лаптєлапе насєлєніє строєм, з піснею, рівними рядами забереться туди, звідки ще тхне руZZкім духам. Ну, залишиться трохи упоротої вати, трохи гебні... Але то - дрібниці. З упоротими тихцем розберуться цивільні, а проти гебні працюватимуть спеціально навчені люди.
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11.08.2024 21:31 Ответить
А ви вже з українською ватою за 30 років розібралися, чи все ще винаходите біцигля?
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11.08.2024 21:41 Ответить
Здивую Вас. У нас "вата" сидить ціхо, як гівно у траві.
А у Вас?
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11.08.2024 21:54 Ответить
А хто ж тоді військові авто палить і ракети кацапські наводить? Вам таких мало? Ви ще кілька мільйонів таких хочете?
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11.08.2024 21:59 Ответить
Військових у нас не ображають і не ображали. А ТЦК-шники... що з них узяти - тітухани і є тітухани. Хоч і в одностроях. На все свій час: вони дадуть відповідь за свої художества - ніґде не подінуться.
Я мав на увазі не нашу доморощену "вату", а дамбасітав-пєрєсєлєнцав. Перший час вони навіть пробували бикувати. Але отримавши кілька разів в рило (одного разу навіть за моєї скромної участі), сіли на дупу рівно. Лиш зирять недобрими поглядами. Декого з них наразі взагалі не видно (чи то загнулись від пальоного бухла, чи то забрались в раднийе ******).
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11.08.2024 22:18 Ответить
Отже, ти з тих підарів, що толерують ці підпали. Може, ти й саме вже палило не раз?

ПНХ, чмо прокацапське.
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11.08.2024 22:37 Ответить
Ти такий розумний, а череп тебі не тисне? (с)
...Дивно, що досі ти не отримало Премію Дарвіна. Та не журися: на все свій час. Наздожене тебе твоя Премія. Головно, вір у то. І буде тобі по вірі твоїй.

І - так: за вказаною тобою адресою мені робити нема чого. Бо ти там. Сиди там і не відсвічуй. Бо Премію проїбеш.
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11.08.2024 23:02 Ответить
Скільки тобі платять за підпали, гандоне?
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11.08.2024 23:10 Ответить
От і спитай у гандона, тобто у себе.
І, враховуючи твою клінічну тупість, повторю: сиди на дупі рівно та не відсвічуй.
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11.08.2024 23:57 Ответить
Все правильно він каже. Не важливо, хто вважає ці території етнічнно своїми. Важлива лише повага до встановлених кордоннів і міжнародого права.
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11.08.2024 16:37 Ответить
Ці території хрущов поміняв на крим крім кубані... в той же час в криму не було створено жодної української школи...а а не територіях що увійшли до кацапстану тим більше....
от же що в криму вата що там вата
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11.08.2024 16:51 Ответить
Досить версій всіляких, всі негаразди на користь майбутнього, якщо це знешкодить паразита людства то це правильно
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11.08.2024 16:02 Ответить
Східна Слобожанщина це землі Українські!
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11.08.2024 16:08 Ответить
Не можно анексувати, адже ми 10 років боремося саме проти цього, маючи міжнародну підтримку.
А от утворити федерацію/конфедерацію це дуже файно
Тоді і цілісність та Конституція України ( суверенітет) не буде порушено, і військовий союз буде
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11.08.2024 17:51 Ответить
Шановні Західні партнери,хто ще не висказався щодо мети деху@ляндизації Східної Слобожанщини,записуйтесь на прийом в українське посольство в Лондоні адреса: 60 Holland Park, London W11 3SJ, Велика Британія з 9.00 до 18.00,в робочі дні,Валерій Федорович вас проконсультує
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11.08.2024 16:12 Ответить
Тепер кацапам точно кранти
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11.08.2024 16:19 Ответить
Торкатися цієї "святині" вкрай небезпечно, бо Новічок- отрута контактної дії, а "святиню" гундяєвці готували.
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11.08.2024 16:57 Ответить
Не забувайте: у кацапні є ще кілька "козирів" (не плутати з нашим Команданте Козирем!): "бабушкі путєна", бойові шамани Шойги та інші подібні страховища.
Але це неточно.
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11.08.2024 21:35 Ответить
ЗСУ не збираються анексувати територію Курської області

Україні чужого не треба, обміняти захоплені території росії на те, що росія окупувала з 2014 року, та й потому.
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11.08.2024 16:24 Ответить
Кажуть, у АТБ в Суджі дуже «прийнятні ціни» 🌚
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11.08.2024 16:27 Ответить
Продовжуємо операцію, - Сирський

👀👀
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11.08.2024 16:28 Ответить
Ничего нового, зелёные человечки с легиона свобода раиси порезвится, пока подтянут резервы, а потом в ихтамнетов сыграют
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11.08.2024 16:28 Ответить
https://t.me/c/1198589840/95836 Свіжі полонені з Курщини в копілочці до фонду
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11.08.2024 16:31 Ответить
шо ты лепишь , там наши регулярные войска
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11.08.2024 16:32 Ответить
Всім, хто сп'янів від успіхів останніх днів - от вам я таки нагадаю, що кацапи продовжують просуватися на Сході. Мета захоплення прикордонних російських територій - перетягнути туди частину кацапів зі Сходу та Півдня, а також мати, що обміняти на перемовинах на нашу визнану територію.

Захід допомагає Україні доти, доки Україна намагається повернути свою визнану територію. А не заради анексії частин росії. Тим більше, давайте реально дивитись на речі - якщо весь той величезний натовп з Донбасу і Запоріжжя перетягнеться в Курську область 🇺🇦 - ЗСУ її не втримає, як зараз не втримує Донецьку область, то навіщо марити про якісь анексії? Україні потрібно те, що росія відібрала за останні 10 років, тобто НАШЕ.
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11.08.2024 16:37 Ответить
Попробуйте еще раз прочесть статью. Там совершенно ясно написано: "украинские войска ... не планируют аннексировать территории, которые они сейчас контролируют"
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11.08.2024 16:47 Ответить
ЗСУ "не планируют аннексировать территории".
Они самостоятельно присоединятся к Украине. Без постороннего вмешательства.
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11.08.2024 18:11 Ответить
Ще декілька днів і в Курську обл.можна завести переселенців і роздати їм житло.
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11.08.2024 19:52 Ответить
Високопоставлений військовий чиновник на умовах анонімності - абдристович.
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11.08.2024 16:44 Ответить
А можливо і ОБС - одна баба сказала.
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11.08.2024 16:45 Ответить
Високопоставлений військовий чиновник на умовах анонімності - це наш вєлікій стратєг і развєдчік всєх врємьон і народов кірюха бодунов .
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11.08.2024 18:53 Ответить
...або Мар'яша - .
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11.08.2024 21:38 Ответить
Так безмозгла ще не доросла до цього рівня.
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11.08.2024 21:42 Ответить
Хто-зна... Ану як днями пішла на підвищення, а ми про то і не знали?
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11.08.2024 21:53 Ответить
Як би ми не дотримувались правил ведення війни але перед виходом з Курської області потрібно знищити всі авто і жд мости, підприємства, нафтобази, транспорт конфіскувати та вивезти на нашу територію. Це законні воєнні цілі. То чому б це не зробити якщо є такий випадок. Не потрібні дрони чи артилерія. Закладай вибухівку під мости та нищ щоб потім кацапня це довго відбудовувала та витрачала кошти. Плюс порушення їх військової логістики. Якщо ми це не зробимо. то я буду думати що це зрада.
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11.08.2024 17:10 Ответить
Яким чином три бригади збираються " дестабілізувати ситуацію в Росії і "анексувати Курську область " - ну атаку маячню може ляпнути тільки наш великий розвідник Кірюха Баданов.
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11.08.2024 17:11 Ответить
??? А що можуть зробити малі сили срочніков та омон/госгвагдіі )? Проти навчених важких бригад? Та те саме що й легіон "ахматсіла" .... Чкурнути або прийняти на грудь фольфрамові кульки з хаймарсів...
До москви то далеко, так. Там є дівізія дзєржинскава та які-не-які резерви авіації та ракет.
Але кошмарити рашку - цілком реально!
Втрата контролю, навіть на пару тижнів над логістикою , ГТС, АЕС, чорноземи , залізниця, зв'язок , аеродроми це вже не ЧП а фактично агонія. + Моральне добивання , бо пропаганда накрутила на максімум істерії а тут пелена омани спаде вмить! Що хан москви голий, що армії немає, що втрати захмарні, що корон порушено.... Це тектонічний здвиг після років істерії та пропаганди.
Тим більше, це подальший зрив мобілізації на Рф та зрив роботи держапарату.....
Хто завгодно буде пропонувати те чім завідує: склади, бункери, держескрети, кадрові списки о.с. тощо
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11.08.2024 17:48 Ответить
Може вам нагадати початок війни і за скільки днів ми втратили контроль над над Херсонщиною ,більшою частиною Запоріжжя ( в тому числі над ЗАЕС) , Луганщини , Донеччини ,половиною Харківщини, Чернігівщини ,Сумщини ,Київщини ,а тут зайняли наші невеличку частину Курщини і в нас вже почалось "побєдобісся" ,і на рахунок Курської АЕС ,- кацапи ніякий контроль над нею не втрачали , не треба видавати бажане за дійсне і не потрібно транслювати буданівські фантазії. А якщо армії в кацапів немає ,то хто ж тоді наступає на Донеччині і Харківщині ? І не пишіть про зрив кацапської мобілізації (бажаючих воювати за гроші в них достатньо ),а краще згадайте про нашу мобілізацію і бусифікацію.
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11.08.2024 18:22 Ответить
В лютому 2022-го з Криму наступало угрупування аж в 20.000 морд. Ті самі 3 бригади...
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11.08.2024 18:58 Ответить
А потім іх ледве зупинили ,аж біля Запоріжжя. Ну а якщо в нас такий великий наступ ,то чому ж мовчать Зеля і Сирник ,чому ж немає нічого на карті Діп Стейт ( крім прикордоних сіл)
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11.08.2024 19:05 Ответить
Аби ж то!! Хоч восени, хоч в цьому році дочекатися!!
Якщо вагнер зміг, то у ВСУ техніки більше і краще!! Рейд до москви визове паніку і не тільки "біржеву" а просто підрив пердаків на реактівній тязі!!!!!
Якщо москва оголена, то залишається тільки питання ПВО-прикриття прориву!! Резерви вони не встигнуть поставити перед напрямком атаки, лише наздоганяти або йти паралельно до москви. А прикрити від літаків можно безперервними атаками "бобрів" на аеродроми ворога - щоб не давати їм сісти для заправки і БК.
Тримаємо кулаки за рейд Туарегів-Запорожців. ( Живуть мабуть за- порогами Нілу в далекій Бедуїнщіні)))))
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11.08.2024 17:38 Ответить
Яка Москва при такій перевазі в авіації та дронах, вагнер тому і зупинився що навіть маючи в своїй колоні ППО ближньої дії, вони б не змогли відбити балістику чи масовану атаку Ланцетами....

головним усіпхом буде якщо орки заберуть частину сили з Донбасу і не зможуть там уже наступати... та і взагалі любе перекидання частин, погрузка-вигрузка, де війська більш вразливі можливість нанести удар по колонам високоточним озброєнням
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11.08.2024 18:26 Ответить
До речі 1-ша Чеченська так і закінчилась. Кацапи, поклавши тищі ваньок, взяли Грозний та почали штурмувати Гудермес. Поки штурмували, чечени їх обійшли і майже без втрат захопили Грозний знову. Після цього кацапи підписали перемир'я і вивели війська...
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11.08.2024 19:04 Ответить
Багато українців походять з Курської области, так що щодо анексії треба подумати…
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11.08.2024 19:19 Ответить
 
 