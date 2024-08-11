Цель операции в Курской области – дестабилизация ситуации в России, - France24
ВСУ не собираются аннексировать территорию Курской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет France24.
"Мы идем в наступление. Цель - растянуть позиции противника, нанести максимальные потери и дестабилизировать ситуацию в России, поскольку они не в состоянии защитить свою границу", - сказал изданию высокопоставленный военный чиновник на условиях анонимности, добавив, что в операции участвуют "гораздо больше" украинских военных, чем 1000, о которой заявляли в РФ, речь идет о "тысячах".
Собеседник France24 сказал, что украинские войска будут придерживаться международного гуманитарного права, находясь на территории России, и не планируют аннексировать территории, которые они сейчас контролируют.
"Нет никакой идеи аннексии... Мы действуем в строгом соответствии с международным правом", - сказал он, сравнивая это с вероятными нарушениями со стороны российских войск на оккупированной территории.
Отвечая на вопрос, был ли целью захват Курской АЭС у границы, он сказал следующее.
"Посмотрим, как будет развиваться Курская операция. Мы абсолютно не будем создавать проблемы для ядерной безопасности. Это мы можем гарантировать", - сказал он.
Что происходит в Курской области
Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.
Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".
Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.
В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ
Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".
Сейчас украинская сторона официально не комментирует ситуацию.
Тем временем глава оборонного комитета Бундестага Фабер пожелал ВСУ удачи под Курском. По данным Минобороны Франции, "наступление ВСУ в Курской области имеет начальный успех". The Washington Post сообщает, что Украина взяла под контроль газовую станцию "Суджа".
Вместе с тем, у Генсека ООН не имеют никакой информации о событиях в Курской области РФ: "У нас нет представителей в этом районе".
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Колективний Захід в певному сенсі зазомбований кацапськими кліше про "расею невозможно поставить *аком потому что 1..2..3.."
В цьому СВІТІ МОЖЛИВО ВСЕ що МОЖЛИВО реалізувати. І навіть тисячолітні США чи Китай можуть перестати існувати через 10-20-100 років. Тому що це МОЖЛИВО.
Ось Українці знову сюди повернулись.
Україна - понад усе! Слава Україні!!! Слава!Слава! Слава!
"Дивлюся на війсьвово-полоненних стрій,
Рашизм зруйнував, рашисти і ха будують"!!
А у Вас?
Я мав на увазі не нашу доморощену "вату", а дамбасітав-пєрєсєлєнцав. Перший час вони навіть пробували бикувати. Але отримавши кілька разів в рило (одного разу навіть за моєї скромної участі), сіли на дупу рівно. Лиш зирять недобрими поглядами. Декого з них наразі взагалі не видно (чи то загнулись від пальоного бухла, чи то забрались в раднийе ******).
ПНХ, чмо прокацапське.
...Дивно, що досі ти не отримало Премію Дарвіна. Та не журися: на все свій час. Наздожене тебе твоя Премія. Головно, вір у то. І буде тобі по вірі твоїй.
І - так: за вказаною тобою адресою мені робити нема чого. Бо ти там. Сиди там і не відсвічуй. Бо Премію проїбеш.
І, враховуючи твою клінічну тупість, повторю: сиди на дупі рівно та не відсвічуй.
от же що в криму вата що там вата
А от утворити федерацію/конфедерацію це дуже файно
Тоді і цілісність та Конституція України ( суверенітет) не буде порушено, і військовий союз буде
Але це неточно.
Україні чужого не треба, обміняти захоплені території росії на те, що росія окупувала з 2014 року, та й потому.
👀👀
Захід допомагає Україні доти, доки Україна намагається повернути свою визнану територію. А не заради анексії частин росії. Тим більше, давайте реально дивитись на речі - якщо весь той величезний натовп з Донбасу і Запоріжжя перетягнеться в Курську область 🇺🇦 - ЗСУ її не втримає, як зараз не втримує Донецьку область, то навіщо марити про якісь анексії? Україні потрібно те, що росія відібрала за останні 10 років, тобто НАШЕ.
Они самостоятельно присоединятся к Украине. Без постороннего вмешательства.
До москви то далеко, так. Там є дівізія дзєржинскава та які-не-які резерви авіації та ракет.
Але кошмарити рашку - цілком реально!
Втрата контролю, навіть на пару тижнів над логістикою , ГТС, АЕС, чорноземи , залізниця, зв'язок , аеродроми це вже не ЧП а фактично агонія. + Моральне добивання , бо пропаганда накрутила на максімум істерії а тут пелена омани спаде вмить! Що хан москви голий, що армії немає, що втрати захмарні, що корон порушено.... Це тектонічний здвиг після років істерії та пропаганди.
Тим більше, це подальший зрив мобілізації на Рф та зрив роботи держапарату.....
Хто завгодно буде пропонувати те чім завідує: склади, бункери, держескрети, кадрові списки о.с. тощо
Якщо вагнер зміг, то у ВСУ техніки більше і краще!! Рейд до москви визове паніку і не тільки "біржеву" а просто підрив пердаків на реактівній тязі!!!!!
Якщо москва оголена, то залишається тільки питання ПВО-прикриття прориву!! Резерви вони не встигнуть поставити перед напрямком атаки, лише наздоганяти або йти паралельно до москви. А прикрити від літаків можно безперервними атаками "бобрів" на аеродроми ворога - щоб не давати їм сісти для заправки і БК.
Тримаємо кулаки за рейд Туарегів-Запорожців. ( Живуть мабуть за- порогами Нілу в далекій Бедуїнщіні)))))
головним усіпхом буде якщо орки заберуть частину сили з Донбасу і не зможуть там уже наступати... та і взагалі любе перекидання частин, погрузка-вигрузка, де війська більш вразливі можливість нанести удар по колонам високоточним озброєнням