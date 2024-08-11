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Новости Война
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Операция в Курской области – самое рискованное решение Зеленского, - The Times

ЗСУ

Украина планировала начать наступление на Курскую область даже если бы партнеры были против этого.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times.

"Наступление Вооруженных сил Украины на Курскую область - это самое рискованное решение президента Владимира Зеленского. Оно готовилось месяцами. А Москва, скорее всего, сделает все возможное, чтобы вернуть свои территории, захваченные украинскими войсками", - говорится в материале.

Издание отмечает, что в течение нескольких месяцев Зеленский давил на военное руководство, чтобы спланировать и начать наступление на Курскую область.

"Учитывая проблемы с рабочей силой и ресурсами в Украине, они колебались. Но Зеленский отчаянно пытается изменить нарратив о том, что Украина проигрывает войну", - добавляет СМИ.

Отмечается, что выделенные на эту операцию силы ВСУ составляют от 6000 до 10000 военных.

"Военное руководство готово рискнуть ценными солдатами и техникой, чтобы достичь чего-то на этом направлении", - резюмировало издание.

Что происходит в Курской области

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Сейчас украинская сторона официально не комментирует ситуацию.

Тем временем глава оборонного комитета Бундестага Фабер пожелал ВСУ удачи под Курском. По данным Минобороны Франции, "наступление ВСУ в Курской области имеет начальный успех". The Washington Post сообщает, что Украина взяла под контроль газовую станцию "Суджа".

Вместе с тем, у Генсека ООН не имеют никакой информации о событиях в Курской области РФ: "У нас нет представителей в этом районе".

Автор: 

Курск (1082) The Times (9)


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Топ комментарии
+43
Э великий сумнів, що це рішення Зе.
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11.08.2024 10:44
+34
Зі всією повагою до ЗСУ. Хтось вірить у те, що шайка Зеленського щось могла місяцями планувати, аби у кемлі про те не знали в усіх деталях? Чекати щось розумне від Зеленського - то ніби у моря погоди. Максимум - не дуже розумний хайп. Тож, як пишуть розумні люди - поки що це "туман війни".
Усі задають питання - і що це таке? Для чого? І чим воно закінчиться? Щоб Зеленський сам до того додумався - не смішіть нічиї тапочки. А хто впливає на Зеленського? Рашистські щурі.
Все би нічого, якби не було регулярних втрат на Донбасі...
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11.08.2024 10:50
+18
Учора було тут від США, що не можна усі дані операції розкривати. Мене прокритикували тут,але таки Курщина це не проект зе,ботщотзнає дерьмак, знає і ботокс
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11.08.2024 10:48
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"Уря, уря!!!, слава великому ЗЕ!!!"

https://x.com/hochu_dodomu

Hochu dodomu v UA



https://x.com/hochu_dodomu

Кацапня просунулись біля Піщаного, Стельмахівки, в Іванівці та Красногорівці.
Ворог намагається оточити частину наших позицій біля Стельмахівки та Піщаного. - DeepState
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11.08.2024 13:00 Ответить
З чого ви взяли що ця операція це ідея Зеленського.
З якого перепугу 🤣
Для нього територія раши завжди була свята і неприкосновєнна.
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11.08.2024 13:29 Ответить
Дивлячись яка мета цієї операції.
Якщо йому потрібно відвернути увагу від здачі пуйлу Донецької області, розміняти цю болючу втрату на тимчасове перебування наших військ в Курській області, то саме йому це вигідно.
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11.08.2024 13:35 Ответить
Він не керує цією операцію і немає впливу на ії розвиток як і Єрмак.
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11.08.2024 13:37 Ответить
При Залужному воно постійно пхало носа у справи військових, звільняло і призначало командирів через голову Залужного.

Чому ви вважаєте що зараз воно цього не робить?
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11.08.2024 13:44 Ответить
Бо операція проводиться через штаби НАТО за допомоги США.
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11.08.2024 13:51 Ответить
Ого. Звідки інформація?
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11.08.2024 13:54 Ответить
Від Зе клоуна який всіма силами хоче закінчення курського наступу.
В цю чергу входять і спроби ускладнити і затримати логістичне забезпечення військових з'єднань ЗСУ на території росії.
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25.08.2024 02:03 Ответить
Достатньо дізнатися на що спроможне з' єднання на 6000 -10000 чоловік у на ступі смуга,ближня задача ,кінцева,без підтримки авіації і рештою без,щоб зрозуміти всю "геніальність' плана наркомана.
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11.08.2024 13:27 Ответить
Операція у Курській області - найризикованіше рішення Зеленського, - The Times Джерело:

Зеленський і у кошмарному сні такий би наказ не віддав - атакувати російську територію
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11.08.2024 13:28 Ответить
Похоже что в Таймс пишет статью дилетант
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11.08.2024 13:40 Ответить
Це не рішення Зе, а узгоджений план россійської та американської влади. Зеленський та Сирський лише мають виконувати те що їм скаже Єрмак, який виступає посередникок між закордонням та всіма ланками влади в Україні. Безглуздо вважати, що усе відбувається насправді, що россійська влада не знала про наступ, не мала інформації від кротів при владі, не мала знімків із супутників та дронів..
Варто також розуміти, що така операція просто не може бути не узгодженою із США, Китаєм та рашкою яка має ЯО, не дарма всі ці країни зовсім не проти того, що зараз відбувається, розуміючи, що операцією на Курщині командує "своя людина", яка не буде діяти всупереч плану.
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11.08.2024 13:40 Ответить
1. Єрмаку треба було негайно внести якийсь позітівчик у потужні відосики його гундосого підопічного.
2. Треба було якусь ромашку вставити в ту дупу, яка зараз на донецькому фронті.
3. Дійсно треба було відволікти резерви росіян від Покровська і примусити їх розтянути якісь мобільні резерви впродовж українсько-російського кордону.
От воно все і зійшлося.
Треба не забувати про рейд 95-ї бригади під командування Забродського влітку 2014 року - можемо ж , якщо захочемо.
Але головне, щоб не було так, як Харківський наступ 1942 року, коли закінчилося 240 000 полонених і 170 000 поранених і вбитих, і який відкрив німцям дорогу на Волгу і Кавказ.
Найкраще що можна зробити зараз, це збудувати надійні укріплення наколо Суджинської перекачувальної станції і стати там в глуху оборону. Нехай вони своїми КАБами спробують знищувати наші позиції навколо компрессорів - власними руками нищити майно ГАЗпрому і стати винуватцями зриву газопостачання до Європу. Там тільки того й чекають, щоб постачання зупинилося, а європейці не платили штрафні санкції.
Ну і знищити всю інфракструкту на своєму шляху - мости, підстанції, нафтобази, заправки, склади. Я думаю взяли з собою запас вибухівки у дорогу...
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11.08.2024 14:05 Ответить
у нелюдей своє бачення реальності , маски скинуті

По ее словам, украинский лидер «долго и небезуспешно камуфлировал свою истинную личину». «Многие на Западе уверовали в его якобы благие намерения». Но вот краска сошла, и террористическая сущность обнажилась», - заявила Захарова.

https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/08/11/23660437.shtml
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11.08.2024 14:32 Ответить
Ну, так їм можна все, а нам зась ...
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11.08.2024 16:28 Ответить
впевнений і нам можна, союзники потроху розуміють це
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11.08.2024 16:37 Ответить
А може бути і не "потроху". Останні події та реакція ОПи навіюють думки, що "вояж" Залужного до Лондона не пройшов без наслідків і з партнерами знайдено консенсус і добро на своєрідний "режим військової хунти" отримано. Деюре все ніби то залишиться як і раніше, а ось дефакто у ЗСУ "руки будуть розв'язані". Поживемо - побачимо ...
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11.08.2024 17:09 Ответить
Не ругайте полководца, воюет как умеет.
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11.08.2024 14:57 Ответить
Ключова фраза "...Зеленський тиснув на військове керівництво..."
Це важко уявити, що клован із падваротні, шо у Крівом Рогу̀, рулить генералами.
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11.08.2024 15:03 Ответить
З рейдом у курську область не все так просто.На відео ,знищена Хаймарсом, колона кацапської техніки,але є нюанс - на техніці,а також на прилеглих будівлях,не видно слідів від уламків,або від вольфрамових кульок касетних ************** Хаймарса.Зелені відволікають увагу українців від подій на Донбасі.Мо-моєму знову кварталкіно.https://www.youtube.com/shorts/xHtva-a2UJA
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11.08.2024 15:58 Ответить
Західні стурбованці вже штанці поміняли?
А місцеві свідєтєлі второй арміі міра вже всі висрались, що краще подихати під КАБами і ланцетами на донбасі, ніж здійснити дійсно контрнаступ і відвоювати шматок кацапської території, яку потім поміняти на шматок української?
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11.08.2024 16:06 Ответить
Отвоевать кусок? А как ты собираешься удерживать этот кусок? Там будут сыпать на голову те же ФАБы и Ланцеты.
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11.08.2024 16:13 Ответить
Вже сиплять і в основному на голови своїх некомботантів, які традиційно плачуть "А нас за що?" Карма, вона така ...
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11.08.2024 16:36 Ответить
Одна справа, коли тебе атакує натовп кацапів, який хоче воювати і який набагато переважає тебе у кількості та має необхідну зброю.
Зовсім інша справа, коли проти тебе строковики та інший "хлам", який прямо зараз воювати не планував і в якого такої зброї в необхідній кількості нема, бо майже все відправили на Донбас.
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11.08.2024 16:50 Ответить
Туда давным давно переброшены волчары которые Бахмут превратили в щебень, а теперь почувствуй разницу, держать оборону в бетонной многоэтажке с подвалами или в деревенском доме, стены которого прошиваются со свистом из ДШК.
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11.08.2024 17:02 Ответить
Залужний ще торік в інтерв'ю The Times натякнув, що ця війна перетворилась в таку, що без технологічного прориву українці на полі бою закінчаться раніше за кацапів. Всі чекали, що кацапи самі втомляться воювати, але вони третій рік дуже охоче продовжують лізти, вводять все нові і нові сили і постійно тиснуть.
Принципового технологічного прориву, який би не з'явився в кацапів, досягти майже неможливо, власне виробництво ракет зробити ще важче, бо навіть Київ пропускає ракетні удари, при чому навіть не балістичні! А будувати щось під землею - в тому ж Києві багато нових станцій метро набудували? Нову гілку вже 30 років будують - ще навіть не почали. А ви хочете повний цикл виробництва ракет запхати глибоко під землю - що ж, успіху вам, диванні теоретики!

То що, треба продовжувати таку саму дебільну війну, чекаючи що #уйло помре і його не замінить таке саме #уйло, чи що кацапи всі здохнуть від голоду, чи що кацапи закінчаться раніше (?!)? Молодці, що намагаються вигадати щось нове і атакують там, де їх замість мотивованих ВОЮВАТИ кацапів зустрічає різне лайно, яке про війну взагалі не замислювалось! Вони хоча б спробували щось змінити замість того, щоб продовжувати сидіти під постійними обстрілами на Донбасі, втрачати солдатів і відступати. Чи як треба було відвоювати окуповані території? У контрнаступі минулого року багато навоювали? Думайте вже нарешті головою, а не дупою.
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11.08.2024 16:10 Ответить
Замовна та проплачена ОПГ дєрмака стаття. Ішак про цю операцію, скоріше за все, навіть і не здогадуався. Тому і маємо успіх. Операція спланована ЗСУ та USA без відома дєрмака. Ішак і будь-який успіх - речі не сумісні.
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11.08.2024 21:47 Ответить
Гундосий блазень-малорос не може жити без самопіару. Якби воно та керуюча рука дєрьмака в його дупі знали б про плаг наступу на КуНР - то :
1. В кремлі про це знали б ще за пів року на етапі підготовки; ще до розгортання ударної групи ЗСУ вся курщина була б перекопана кацапами і залита бетонними укріпленнями в кілька ешелонів.
2. З кожної праски белькотіло б переможне гундосіння про "потужний контрнаступ", що готується
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12.08.2024 08:01 Ответить
Чомусь здається, що успіх операції якраз обумовлений тим, що ЗЄрмаки не мають до нього ніякого стосунку.
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11.08.2024 23:54 Ответить
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