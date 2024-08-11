Операция в Курской области – самое рискованное решение Зеленского, - The Times

Украина планировала начать наступление на Курскую область даже если бы партнеры были против этого.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times.

"Наступление Вооруженных сил Украины на Курскую область - это самое рискованное решение президента Владимира Зеленского. Оно готовилось месяцами. А Москва, скорее всего, сделает все возможное, чтобы вернуть свои территории, захваченные украинскими войсками", - говорится в материале.

Издание отмечает, что в течение нескольких месяцев Зеленский давил на военное руководство, чтобы спланировать и начать наступление на Курскую область.

"Учитывая проблемы с рабочей силой и ресурсами в Украине, они колебались. Но Зеленский отчаянно пытается изменить нарратив о том, что Украина проигрывает войну", - добавляет СМИ.

Отмечается, что выделенные на эту операцию силы ВСУ составляют от 6000 до 10000 военных.

"Военное руководство готово рискнуть ценными солдатами и техникой, чтобы достичь чего-то на этом направлении", - резюмировало издание.

Что происходит в Курской области

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Сейчас украинская сторона официально не комментирует ситуацию.

Тем временем глава оборонного комитета Бундестага Фабер пожелал ВСУ удачи под Курском. По данным Минобороны Франции, "наступление ВСУ в Курской области имеет начальный успех". The Washington Post сообщает, что Украина взяла под контроль газовую станцию "Суджа".

Вместе с тем, у Генсека ООН не имеют никакой информации о событиях в Курской области РФ: "У нас нет представителей в этом районе".