Операция в Курской области – самое рискованное решение Зеленского, - The Times
Украина планировала начать наступление на Курскую область даже если бы партнеры были против этого.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times.
"Наступление Вооруженных сил Украины на Курскую область - это самое рискованное решение президента Владимира Зеленского. Оно готовилось месяцами. А Москва, скорее всего, сделает все возможное, чтобы вернуть свои территории, захваченные украинскими войсками", - говорится в материале.
Издание отмечает, что в течение нескольких месяцев Зеленский давил на военное руководство, чтобы спланировать и начать наступление на Курскую область.
"Учитывая проблемы с рабочей силой и ресурсами в Украине, они колебались. Но Зеленский отчаянно пытается изменить нарратив о том, что Украина проигрывает войну", - добавляет СМИ.
Отмечается, что выделенные на эту операцию силы ВСУ составляют от 6000 до 10000 военных.
"Военное руководство готово рискнуть ценными солдатами и техникой, чтобы достичь чего-то на этом направлении", - резюмировало издание.
Что происходит в Курской области
Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.
Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".
Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.
В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ
Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".
Сейчас украинская сторона официально не комментирует ситуацию.
Тем временем глава оборонного комитета Бундестага Фабер пожелал ВСУ удачи под Курском. По данным Минобороны Франции, "наступление ВСУ в Курской области имеет начальный успех". The Washington Post сообщает, что Украина взяла под контроль газовую станцию "Суджа".
Вместе с тем, у Генсека ООН не имеют никакой информации о событиях в Курской области РФ: "У нас нет представителей в этом районе".
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Кацапня просунулись біля Піщаного, Стельмахівки, в Іванівці та Красногорівці.
Ворог намагається оточити частину наших позицій біля Стельмахівки та Піщаного. - DeepState
З якого перепугу 🤣
Для нього територія раши завжди була свята і неприкосновєнна.
Якщо йому потрібно відвернути увагу від здачі пуйлу Донецької області, розміняти цю болючу втрату на тимчасове перебування наших військ в Курській області, то саме йому це вигідно.
Чому ви вважаєте що зараз воно цього не робить?
В цю чергу входять і спроби ускладнити і затримати логістичне забезпечення військових з'єднань ЗСУ на території росії.
Зеленський і у кошмарному сні такий би наказ не віддав - атакувати російську територію
Варто також розуміти, що така операція просто не може бути не узгодженою із США, Китаєм та рашкою яка має ЯО, не дарма всі ці країни зовсім не проти того, що зараз відбувається, розуміючи, що операцією на Курщині командує "своя людина", яка не буде діяти всупереч плану.
2. Треба було якусь ромашку вставити в ту дупу, яка зараз на донецькому фронті.
3. Дійсно треба було відволікти резерви росіян від Покровська і примусити їх розтянути якісь мобільні резерви впродовж українсько-російського кордону.
От воно все і зійшлося.
Треба не забувати про рейд 95-ї бригади під командування Забродського влітку 2014 року - можемо ж , якщо захочемо.
Але головне, щоб не було так, як Харківський наступ 1942 року, коли закінчилося 240 000 полонених і 170 000 поранених і вбитих, і який відкрив німцям дорогу на Волгу і Кавказ.
Найкраще що можна зробити зараз, це збудувати надійні укріплення наколо Суджинської перекачувальної станції і стати там в глуху оборону. Нехай вони своїми КАБами спробують знищувати наші позиції навколо компрессорів - власними руками нищити майно ГАЗпрому і стати винуватцями зриву газопостачання до Європу. Там тільки того й чекають, щоб постачання зупинилося, а європейці не платили штрафні санкції.
Ну і знищити всю інфракструкту на своєму шляху - мости, підстанції, нафтобази, заправки, склади. Я думаю взяли з собою запас вибухівки у дорогу...
По ее словам, украинский лидер «долго и небезуспешно камуфлировал свою истинную личину». «Многие на Западе уверовали в его якобы благие намерения». Но вот краска сошла, и террористическая сущность обнажилась», - заявила Захарова.
https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/08/11/23660437.shtml
Це важко уявити, що клован із падваротні, шо у Крівом Рогу̀, рулить генералами.
А місцеві свідєтєлі второй арміі міра вже всі висрались, що краще подихати під КАБами і ланцетами на донбасі, ніж здійснити дійсно контрнаступ і відвоювати шматок кацапської території, яку потім поміняти на шматок української?
Зовсім інша справа, коли проти тебе строковики та інший "хлам", який прямо зараз воювати не планував і в якого такої зброї в необхідній кількості нема, бо майже все відправили на Донбас.
Принципового технологічного прориву, який би не з'явився в кацапів, досягти майже неможливо, власне виробництво ракет зробити ще важче, бо навіть Київ пропускає ракетні удари, при чому навіть не балістичні! А будувати щось під землею - в тому ж Києві багато нових станцій метро набудували? Нову гілку вже 30 років будують - ще навіть не почали. А ви хочете повний цикл виробництва ракет запхати глибоко під землю - що ж, успіху вам, диванні теоретики!
То що, треба продовжувати таку саму дебільну війну, чекаючи що #уйло помре і його не замінить таке саме #уйло, чи що кацапи всі здохнуть від голоду, чи що кацапи закінчаться раніше (?!)? Молодці, що намагаються вигадати щось нове і атакують там, де їх замість мотивованих ВОЮВАТИ кацапів зустрічає різне лайно, яке про війну взагалі не замислювалось! Вони хоча б спробували щось змінити замість того, щоб продовжувати сидіти під постійними обстрілами на Донбасі, втрачати солдатів і відступати. Чи як треба було відвоювати окуповані території? У контрнаступі минулого року багато навоювали? Думайте вже нарешті головою, а не дупою.
1. В кремлі про це знали б ще за пів року на етапі підготовки; ще до розгортання ударної групи ЗСУ вся курщина була б перекопана кацапами і залита бетонними укріпленнями в кілька ешелонів.
2. З кожної праски белькотіло б переможне гундосіння про "потужний контрнаступ", що готується