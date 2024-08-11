РФ созывает неформальную встречу Совбеза ООН, чтобы пожаловаться на наступление ВСУ в Курской области

Россия созывает неформальную встречу членов Совбеза ООН, чтобы пожаловаться на атаку украинских сил в Курской области.

Об этом пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в разосланном российским постпредством при ООН письме членам Совбеза указано, что темой обсуждения будут "преступления, совершенные киевскими властями".

СМИ пишет, что неформальная встреча членов Совбеза ООН состоится во вторник в 17:00 (в полночь по Киеву).

Что происходит в Курской области

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Сейчас украинская сторона официально не комментирует ситуацию.

Тем временем глава оборонного комитета Бундестага Фабер пожелал ВСУ удачи под Курском. По данным Минобороны Франции, "наступление ВСУ в Курской области имеет начальный успех". The Washington Post сообщает, что Украина взяла под контроль газовую станцию "Суджа".

Вместе с тем, у Генсека ООН не имеют никакой информации о событиях в Курской области РФ: "У нас нет представителей в этом районе".

Издание Forbes писало, что в операции в Курской области участвуют как минимум три бригады, каждая из которых насчитывает до 2 000 военнослужащих. Одна из них, 80-я десантно-штурмовая бригада является одной из самых мощных в ВСУ.

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