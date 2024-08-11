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РФ созывает неформальную встречу Совбеза ООН, чтобы пожаловаться на наступление ВСУ в Курской области

РФ скликає неформальну зустріч Радбезу ООН, щоб поскаржитися на наступ ЗСУ в Курській області

Россия созывает неформальную встречу членов Совбеза ООН, чтобы пожаловаться на атаку украинских сил в Курской области.

Об этом пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в разосланном российским постпредством при ООН письме членам Совбеза указано, что темой обсуждения будут "преступления, совершенные киевскими властями".

СМИ пишет, что неформальная встреча членов Совбеза ООН состоится во вторник в 17:00 (в полночь по Киеву).

Что происходит в Курской области

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Сейчас украинская сторона официально не комментирует ситуацию.

Тем временем глава оборонного комитета Бундестага Фабер пожелал ВСУ удачи под Курском. По данным Минобороны Франции, "наступление ВСУ в Курской области имеет начальный успех". The Washington Post сообщает, что Украина взяла под контроль газовую станцию "Суджа".

Вместе с тем, у Генсека ООН не имеют никакой информации о событиях в Курской области РФ: "У нас нет представителей в этом районе".

Издание Forbes писало, что в операции в Курской области участвуют как минимум три бригады, каждая из которых насчитывает до 2 000 военнослужащих. Одна из них, 80-я десантно-штурмовая бригада является одной из самых мощных в ВСУ.

Читайте также: РФ направила подкрепление в Курскую область, но это не помогло вернуть утраченные районы, - FT

Автор: 

россия (95388) Совбез ООН (1106) Курск (1082)


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Топ комментарии
+48
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11.08.2024 22:18
+33
Цинізм виглядає саме так - нам можна, їм - ні.
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11.08.2024 22:21
+28
Дебилы блд...
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11.08.2024 22:18
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Доки ставленики рашистської пітьми засідатимуть в ООН, українське угрупування, яке діє в КуНРі, буде перемелювати розрізнені й наспіх сколочені загони й залишки резервів ворога, щоби потім без перешкод https://www.tiktok.com/@animation_ukraine/video/7401601524520078597 просуватись далі: вийти за трасу Е-38, зайняти Льгов, оточити Курчатов і АЕС, підійти з трьох сторін до Курська та перерізати іншу трасу - Е-105 - дорогу на Бєлгород.
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11.08.2024 23:48 Ответить
А ЗАЕС? Не хочуть обговорити?))
Якби то в нас був Президент та МЗС, можно було б щодня тролити сасапів , нагадувати про незаконну анексію, про вишки бойкі та інше сакрально-крадене майно, про збитки, про террор
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12.08.2024 00:11 Ответить
Одночасно - супертролінг , що ""Смєхдєржава" - члєнкіня Радбезу отримує люлів від пари бригад на власній территорії, після 450 запевнень що ЗСУ вони так розбили, що аж ссали під себе у вологих снах...
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12.08.2024 00:13 Ответить
То біполярочка, друже. В чистому та еталонному вигляді біполярочка. Але у кацапні це не ганебна болячка, а звична буденна дійсність.
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12.08.2024 00:25 Ответить
Після зайняття Курської АЕС і розхерачення цаккапів у Криму
набагато легше вести перемовини з урахуванням реалій.
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12.08.2024 00:49 Ответить
Опущена москальня хоче, розказати всьому світові, як їх опустили.
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12.08.2024 02:20 Ответить
дна нема.
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12.08.2024 02:29 Ответить
А все таки, як трапилось що кацапня застукана зненацька? Невже агентура Кремля біля Бубона не доповіла точно і вовремя ? Відать Дерьмак та його Мар'яна точно не знали. Як і у вересні 2022 року.
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12.08.2024 02:37 Ответить
а ми мирні курчянці, сиділи собі тихесенько,
підтримували вбивства українців - нас то за шо?
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12.08.2024 02:40 Ответить
взувайся, фрол, - ми тебе вибрали знищювателем укронацистів,
yявляєш як тобі звезло?
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12.08.2024 02:47 Ответить
Гитлер: А что, так можно было?!!! 😳
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12.08.2024 07:14 Ответить
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12.08.2024 08:39 Ответить
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