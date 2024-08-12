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Операція у Курській області: Путін шокований діями ЗСУ, - Bild

Влада Курської області заявили про спроби прориву кордону

Раптовою атакою на Курську область українські військові шокували російського диктатора Володимира Путіна та військове керівництво РФ. Зупинити український наступ Росія наразі не може.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише німецьке видання Bild.

"ЗСУ чинить невпинний тиск ракетами, безпілотниками та артилерією. Російські війська викликали підкріплення – поки що безуспішно. Однак, на думку експертів Інституту вивчення війни США (ISW), українське просування може сповільнитися", – йдеться у статті.

Видання зазначає, що у Курській області вже кілька днів поспіль панує безлад. Російська влада оголосила про евакуацію населення з декількох районів області. 

Видання також наводить цитату українського військового, який заявляє, що операція в Курській області має на меті "дестабілізувати Росію": "Ми йдемо в наступ. Задіяні тисячі українських військових. Мета  розосередити позиції противника, завдати йому максимальних втрат і дестабілізувати ситуацію в Росії".

Bild додає, що у відповідь на наступальні дії Росія продовжує застосовувати удари з повітря по території України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай закликає всі сторони дотримуватися принципів деескалації "ситуації у Курській області", - МЗС КНР

Нагадаємо, Росія знімає частини з інших ділянок фронту не тими темпами, яких хотілося б українському командуванню.

Автор: 

путін володимир (23766) бойові дії (3714) Курськ (1094)


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Топ коментарі
+18
Вєраломна, бєз об'явлєнія вайни, ровна в чітирє чіса.
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12.08.2024 10:47
+14
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12.08.2024 10:43
+14
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12.08.2024 10:57
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Агония чєво?
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12.08.2024 10:52 Відповісти
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12.08.2024 11:38 Відповісти
знатно ліліпутіну фуфєл начистили ЗСУ!
алє ж нічо - другий двойнік йому в куй надує знову
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12.08.2024 12:21 Відповісти
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12.08.2024 10:43 Відповісти
Шо за призывы отплатить. Надоть следующим образом...
https://censor.net/user/349447
Когда закончится война,
Так будет выглядеть победа.
За павших выпьем мы до дна,
Живые к матерям приедут.
А будет радость у страны,
Похоронившей сотни сотен
Героев проклятой войны,
Парней,которых не воротишь ???
ПРОДОЛЖЕНИЕ...Когда закончится война, лишь на могиле Вовы я не буду,
На радостях усугублю бокал вина - я праздник этот не забуду.
На памятник я скинусь для муйла, задорный дифирамб там будет,
Родное оркам Ла-Ла-Ла - ТАМ скрепа(ВАТА) хоровод пусть водит...
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12.08.2024 11:41 Відповісти
Если убрать букву т, тогда с вата оплатит я соглашусь.
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12.08.2024 11:44 Відповісти
Вєраломна, бєз об'явлєнія вайни, ровна в чітирє чіса.
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12.08.2024 10:47 Відповісти
+ Я чот не пойму… А где вставай страна огромная? Впервые с 1941-го года вражеская армия вторглась на территорию России и захватила города. Танки НАТО - немецкие с крестами на боках, между прочим - топчут святую землю Курской дуги. Утыканную памятниками дедов воевалов. Сто километров до Прохоровки, если что. Идет война народная. Священная война.
Где ярость благородная? Где вскипающая волна? Где ополчение? Где 28 панфиловцев? Где подвиг русского солдата освободителя? Где слава русского оружия?
Где Алеша в Болгарии русский солдат?
Где не числом, а умением?
Где «братья и сестры».
Где Совинформбюро.
Зоя Космодемьянская.
Суворов, ты где?
Ну или Жуков.
Хотя бы.
Ау…
https://t.me/babchenko77/10359
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12.08.2024 10:58 Відповісти
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12.08.2024 11:02 Відповісти
"Где «братья и сестры»."
"Братья і сєстри, ацци і матєрЯ!
Извєнітє што я к вам абращаюсь!
Самі ми нємєсниє!"
.......
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12.08.2024 12:32 Відповісти
А ще, добре що на Курщині паніка й безвладдя. Далі погроми. росісяни це діло *******.
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12.08.2024 10:49 Відповісти
Подобається цей ютуб-канал:

https://www.youtube.com/watch?v=szph74jmbDY В Курске массовая паника. Весь город пустой. Жители плачут. Срочники рассказали правду.

https://www.youtube.com/watch?v=Ikt-KNAQ5ak Убегают из Курска на лодках. Город берут в кольцо. Жители в панике.
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12.08.2024 10:51 Відповісти
Подождите, я чот не понял... Русские и украинцы - один же народ, правильно?
Ну, так какое тогда, *****, вторжение.
Гражданская война.
Впервые с 1917-го.

https://t.me/babchenko77/10377
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12.08.2024 10:54 Відповісти
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12.08.2024 10:57 Відповісти
Ми теж далеко не попрем - тиждень назад США надали Украіні віиськовоі допомоги на 125 млн дол -- Ізраілю на 3.5 млд дол
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12.08.2024 11:00 Відповісти
так звісно...це тільки ,для піднесення морального духу.рашисти перекидають туди війська і ще невідомо ,чим цей контрнаступ закінчиться,.Ми вже мали один контрнаступ,про нього пів року трубили..
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12.08.2024 11:05 Відповісти
Блискуче продумана операція.
Слава ЗСУ!
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12.08.2024 11:02 Відповісти
Таке враження, що зеля нічого не знав про цю операцію, і не знає, як виправдатись за неї перед путлєром по оману. І поки не знає, як припинити стріляти і продовжити переговори. Марафон, навіть заткнувся і мовчить.
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12.08.2024 11:16 Відповісти
Без підпису верховний головнокомандуючого країни ніяка військова операція не почнеться ніколи впринципі.
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12.08.2024 12:25 Відповісти
Зеля ніяких підписів не залишить після себе, всі вони це гаага. Тим більше, що його легетимність під питанням.
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12.08.2024 12:42 Відповісти
паніки не було в )(уйла..паніка була в курчан..)(уйло був знервований і вже перекидають війська.
Багато чого видають бажане за дійсне.
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12.08.2024 11:02 Відповісти
Ай да, кацапня , вместе с лабухом пынею(ржунiмагу с того, шо кремлядь его еще не замочила), на примере Курской битвы видно , что даже с амерпомощью , без 4-х украинских фронтов , кацапы Вторую Мировую ни в жисть не выиграли бы.
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12.08.2024 11:10 Відповісти
Фу-ты, ну-ты, какую в .ера Вторую Мировую... Свою, мокшанско-аатечественную.
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12.08.2024 11:24 Відповісти
Так за всю свою вигадану історію кацапи жодної війни не виграли без участі військових формувань з України. Вбивати з-за кута, нападати гуртом на слабкого, грабувати і мародерити це вони вміють, а вийти один на один з сильним суперником то кишка тонка.
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12.08.2024 11:24 Відповісти
Нравіца не нравіца
Шокуйся далі задниця.
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12.08.2024 11:16 Відповісти
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12.08.2024 11:29 Відповісти
****** стидобіща!Не хотів би я бути зараз на місці пині бункерного.
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12.08.2024 11:42 Відповісти
Тут головне не затримуватися,бо як показав час,несподіванка працює проти москалів,але з часом вони підлаштовуються,і час грає на них.
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12.08.2024 11:45 Відповісти
мені подобається, що євреї суворо притримуються своїх звичаїв і традицій!

так само, як пукін-шаломов напав спочатку на Грузію прямо під час олімпіади 2008, а потім зразу після олімпіади 2014 на Україну, то так само і тепер другий єврей зЄлЄнскій напав на єврея пукіна ЗНОВУ під час олімпіади! ХАХАХАХАХА!!!!
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12.08.2024 11:53 Відповісти
Ах ось воно що! Ета все олімпіада віной!
Друже ти забув олімпіаду 1936 року
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12.08.2024 12:31 Відповісти
Друзі, поважаю позицію РДК чи Легіону та їх лідерів. ПРОТЕ, почув від Цезаря, що він бажає таку Росію, в якій будуть народи будуть вільні й добровільно у складі єдиної країни. ЯКА ПОМИЛКА !!! срср за конституцією був країною вільних республік, які добровільно перебувають в складі срср. І на це комуняки постійно наполягали. Пуща показала, як тільки розійшлись республіки в реальності, назад добровільно вже ніхто не бажає. Тому московія має бути на початку розвалитись добровільно (розвалена населенням федерації) - всі народи будують свої країни на початку. А потім хто забажає - будь ласка, вступайте у федерацію. Впевнений на 99 % повертатись "добровільно" ніхто не забажає. Бо народи відчують "подих свободи" і у казарму чи свинарник повертатись за своїм бажанням не захочуть. А "референдуми" чи "волевиявлення народу" - це байки владних структур, які призначили у регіони своїх лизоблюдів, і ті, "с кожи вылезут", щоб залишитись правити ресурсами регіону та платити москві за дозвіл.
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12.08.2024 14:41 Відповісти
 
 