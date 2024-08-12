Операція у Курській області: Путін шокований діями ЗСУ, - Bild
Раптовою атакою на Курську область українські військові шокували російського диктатора Володимира Путіна та військове керівництво РФ. Зупинити український наступ Росія наразі не може.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише німецьке видання Bild.
"ЗСУ чинить невпинний тиск ракетами, безпілотниками та артилерією. Російські війська викликали підкріплення – поки що безуспішно. Однак, на думку експертів Інституту вивчення війни США (ISW), українське просування може сповільнитися", – йдеться у статті.
Видання зазначає, що у Курській області вже кілька днів поспіль панує безлад. Російська влада оголосила про евакуацію населення з декількох районів області.
Видання також наводить цитату українського військового, який заявляє, що операція в Курській області має на меті "дестабілізувати Росію": "Ми йдемо в наступ. Задіяні тисячі українських військових. Мета розосередити позиції противника, завдати йому максимальних втрат і дестабілізувати ситуацію в Росії".
Bild додає, що у відповідь на наступальні дії Росія продовжує застосовувати удари з повітря по території України.
Нагадаємо, Росія знімає частини з інших ділянок фронту не тими темпами, яких хотілося б українському командуванню.
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алє ж нічо - другий двойнік йому в куй надує знову
https://censor.net/user/349447
Когда закончится война,
Так будет выглядеть победа.
За павших выпьем мы до дна,
Живые к матерям приедут.
А будет радость у страны,
Похоронившей сотни сотен
Героев проклятой войны,
Парней,которых не воротишь ???
ПРОДОЛЖЕНИЕ...Когда закончится война, лишь на могиле Вовы я не буду,
На радостях усугублю бокал вина - я праздник этот не забуду.
На памятник я скинусь для муйла, задорный дифирамб там будет,
Родное оркам Ла-Ла-Ла - ТАМ скрепа(ВАТА) хоровод пусть водит...
Где ярость благородная? Где вскипающая волна? Где ополчение? Где 28 панфиловцев? Где подвиг русского солдата освободителя? Где слава русского оружия?
Где Алеша в Болгарии русский солдат?
Где не числом, а умением?
Где «братья и сестры».
Где Совинформбюро.
Зоя Космодемьянская.
Суворов, ты где?
Ну или Жуков.
Хотя бы.
Ау…
https://t.me/babchenko77/10359
"Братья і сєстри, ацци і матєрЯ!
Извєнітє што я к вам абращаюсь!
Самі ми нємєсниє!"
.......
https://www.youtube.com/watch?v=szph74jmbDY В Курске массовая паника. Весь город пустой. Жители плачут. Срочники рассказали правду.
https://www.youtube.com/watch?v=Ikt-KNAQ5ak Убегают из Курска на лодках. Город берут в кольцо. Жители в панике.
Ну, так какое тогда, *****, вторжение.
Гражданская война.
Впервые с 1917-го.
https://t.me/babchenko77/10377
Слава ЗСУ!
Багато чого видають бажане за дійсне.
Шокуйся далі задниця.
так само, як пукін-шаломов напав спочатку на Грузію прямо під час олімпіади 2008, а потім зразу після олімпіади 2014 на Україну, то так само і тепер другий єврей зЄлЄнскій напав на єврея пукіна ЗНОВУ під час олімпіади! ХАХАХАХАХА!!!!
Друже ти забув олімпіаду 1936 року