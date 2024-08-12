Операція у Курській області: Путін шокований діями ЗСУ, - Bild

Раптовою атакою на Курську область українські військові шокували російського диктатора Володимира Путіна та військове керівництво РФ. Зупинити український наступ Росія наразі не може.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише німецьке видання Bild.

"ЗСУ чинить невпинний тиск ракетами, безпілотниками та артилерією. Російські війська викликали підкріплення – поки що безуспішно. Однак, на думку експертів Інституту вивчення війни США (ISW), українське просування може сповільнитися", – йдеться у статті.

Видання зазначає, що у Курській області вже кілька днів поспіль панує безлад. Російська влада оголосила про евакуацію населення з декількох районів області.

Видання також наводить цитату українського військового, який заявляє, що операція в Курській області має на меті "дестабілізувати Росію": "Ми йдемо в наступ. Задіяні тисячі українських військових. Мета розосередити позиції противника, завдати йому максимальних втрат і дестабілізувати ситуацію в Росії".

Bild додає, що у відповідь на наступальні дії Росія продовжує застосовувати удари з повітря по території України.

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Нагадаємо, Росія знімає частини з інших ділянок фронту не тими темпами, яких хотілося б українському командуванню.