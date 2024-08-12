ВСУ и войска РФ окапываются в Курской области, рассчитывая на позиционную войну вдоль нынешней линии фронта, - Forbes

Украинские войска готовятся к длительному противостоянию в Курской области, роя окопы и строя оборону на подконтрольных территориях. Россияне тоже окапываются и имеют возможность контратаковать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Forbes.

"Каждый день, когда россияне не контратакуют - это день, когда украинцы окапываются все глубже. На 6-й день наступления украинских войск в Курской области на юге России появляется все больше доказательств того, что украинцы - некоторые или все из пяти бригад численностью до 2000 человек плюс по меньшей мере один отдельный батальон численностью 400 человек - планируют остаться", - говорится в статье.

Издание отмечает, что украинцы роют траншеи, а россияне, "ожидая позиционную войну, вдоль или вблизи существующей линии фронта, тоже окапываются".

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"То, что обе стороны укрепляют свои позиции, не означает, что украинцы прекратили наступать. Это также не означает, что россияне не могут контратаковать - и отбросить украинцев обратно к границе, на 10 миль (16 км - ред.). Но это означает, что стабилизация линии фронта и долгосрочное пребывание украинцев на территории части Курщины стоит на повестке дня", - пишет Forbes.

Издание также ссылается на украинские источники, которые сообщают, что по обе стороны линии фронта работают промышленные экскаваторы.

"Российским военным понадобилось шесть месяцев, чтобы отбросить украинскую оборону в Авдеевке, и это стоило им десятков тысяч жертв. Возможно, россияне выиграли битву за Авдеевку в середине февраля лишь потому, что у украинцев закончились боеприпасы после многомесячных задержек в предоставлении американской помощи Украине", - отмечают журналисты.

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Теперь, когда американская помощь снова поступает, российские войска в Курской области не могут рассчитывать на то, что у украинских войск закончатся боеприпасы.

"Чтобы вытеснить потенциально тысячи украинских военных с Курщины, им придется захватывать одну траншею за другой", - добавляет Forbes.

Напомним, Россия снимает части с других участков фронта не теми темпами, которых хотелось бы украинскому командованию.

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