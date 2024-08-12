ВСУ и войска РФ окапываются в Курской области, рассчитывая на позиционную войну вдоль нынешней линии фронта, - Forbes
Украинские войска готовятся к длительному противостоянию в Курской области, роя окопы и строя оборону на подконтрольных территориях. Россияне тоже окапываются и имеют возможность контратаковать.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Forbes.
"Каждый день, когда россияне не контратакуют - это день, когда украинцы окапываются все глубже. На 6-й день наступления украинских войск в Курской области на юге России появляется все больше доказательств того, что украинцы - некоторые или все из пяти бригад численностью до 2000 человек плюс по меньшей мере один отдельный батальон численностью 400 человек - планируют остаться", - говорится в статье.
Издание отмечает, что украинцы роют траншеи, а россияне, "ожидая позиционную войну, вдоль или вблизи существующей линии фронта, тоже окапываются".
"То, что обе стороны укрепляют свои позиции, не означает, что украинцы прекратили наступать. Это также не означает, что россияне не могут контратаковать - и отбросить украинцев обратно к границе, на 10 миль (16 км - ред.). Но это означает, что стабилизация линии фронта и долгосрочное пребывание украинцев на территории части Курщины стоит на повестке дня", - пишет Forbes.
Издание также ссылается на украинские источники, которые сообщают, что по обе стороны линии фронта работают промышленные экскаваторы.
"Российским военным понадобилось шесть месяцев, чтобы отбросить украинскую оборону в Авдеевке, и это стоило им десятков тысяч жертв. Возможно, россияне выиграли битву за Авдеевку в середине февраля лишь потому, что у украинцев закончились боеприпасы после многомесячных задержек в предоставлении американской помощи Украине", - отмечают журналисты.
Теперь, когда американская помощь снова поступает, российские войска в Курской области не могут рассчитывать на то, что у украинских войск закончатся боеприпасы.
"Чтобы вытеснить потенциально тысячи украинских военных с Курщины, им придется захватывать одну траншею за другой", - добавляет Forbes.
Напомним, Россия снимает части с других участков фронта не теми темпами, которых хотелось бы украинскому командованию.
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А з території @уйлостану бити по @уйлостану Атакамсами можна?
США! Ваш вихід
чого ти туди влізеш ?
гроссі обісрався, гутереш обісрався, та сша нам заборонили?
+ ніхто не вирішив проблему з авіацією кацапів (2 збиті гвинтокрили ні про що)
Такі цінні думки!
Мабуть і цю операцію без вас не розробили.
Можливо ви нас проінформуйте по кінцеву мету ?
І все одно, кожного разу оде і те саме:
"Гречка-цукор", тупи брехливі обіцянки та розвод лохів.
Взагалі вважаю право голосувати повинно бути НЕ безкоштовним привілеєм з мінімальним порогом проходу на розумність.
А боротися за голоси ідіотів - ідіотизм та спускатися на їх рівень.
Краще боріться за виховання, освіту та політичну грамотність.
Нічого страшного! Найвеличніші послідовники "великого крадівництва" допоможуть і з "великим фортіфікаційництвом"! (Як то "раптом" трапилось" на Харківщині та Донбасі)
Чи може з фортифікаціями в Харківській області та на Донбасі все просто круть було? А може діюча влада після розголосу про стан захисних споруд, на які виділялись мільярди, схаменулась, провела розслідування і все виправила?
Я лише констатував факт і можливий (!!!), на мою думку (!), розвиток подій з огляду на попередні дії дєрьмаківських "узеленських".
Не подобається моя думка - ігноруй.