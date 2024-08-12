Бойцы грузят захваченных в плен на Курщине россиян в бронеавтомобиль. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой украинские воины готовят для транспортировки россиян, захваченных в плен на территории Курской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи около полутора десятков пленных по команде заходят в бронеавтомобиль.
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Є надія, що хоч за своїх дітей (а хлопцям на вигляд по 18-20 років) мамки кацапські поборятья!!
чи знову на колінах будуть "чєлобітную царю подавать"??
"Хто з мечем прийшов, той від меча і загине!" (с) Біблія
у вас синок в сраші строковик??
https://nzl.theukrainians.org/trykutnyk-smerti-unr-chomu-**********-mayut-pamyataty-czyu-istoriyu.html