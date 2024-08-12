Бойцы грузят захваченных в плен на Курщине россиян в бронеавтомобиль. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой украинские воины готовят для транспортировки россиян, захваченных в плен на территории Курской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи около полутора десятков пленных по команде заходят в бронеавтомобиль.

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