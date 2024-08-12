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Бойцы грузят захваченных в плен на Курщине россиян в бронеавтомобиль. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой украинские воины готовят для транспортировки россиян, захваченных в плен на территории Курской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи около полутора десятков пленных по команде заходят в бронеавтомобиль.

Смотрите также: Наши бойцы взяли плен еще нескольких оккупантов в Курской области. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) пленные (2139) Курск (1097)


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Топ комментарии
+30
Тетріс
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12.08.2024 10:52
+24
Боже!!! Одне з найкращих ,,кіно"! Слава ЗСУ!!!
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12.08.2024 10:48
+22
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12.08.2024 11:07
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Правила форума Совет форумчан
А в кузові вантажівки їх везти!
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12.08.2024 10:46 Ответить
Боже!!! Одне з найкращих ,,кіно"! Слава ЗСУ!!!
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12.08.2024 10:48 Ответить
Тетріс
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12.08.2024 10:52 Ответить
Так це вже хороші чи ще ні?
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12.08.2024 12:01 Ответить
лапте-одиновые петушки
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12.08.2024 12:15 Ответить
Полонені автомобіль заправили?
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12.08.2024 10:56 Ответить
Так заправлять, що потім неділю теба буде відмивати.
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12.08.2024 13:50 Ответить
ними і заправили
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12.08.2024 16:33 Ответить
на мотузці їх,виродків транспортувати ,а не автівкою!
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12.08.2024 10:59 Ответить
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12.08.2024 10:59 Ответить
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12.08.2024 11:07 Ответить
у мобільний крематорій або пазик з чорною смугою, хай звикають
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12.08.2024 11:00 Ответить
Це відео потягне на Залу Кінослави
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12.08.2024 11:01 Ответить
Щось вони не надто пижжені. 🤔
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12.08.2024 11:03 Ответить
лайном смердить..руки задовбаєшся мити потім
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12.08.2024 11:09 Ответить
Нагадує добрі старі часи рабовласницького устрою. А шо? Нормальний набіг за рабами.
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12.08.2024 11:07 Ответить
якби ж то... а реально табір для в/п, триразове гаряче харчування, медицина, телебачення, дзвінки на @уйлостан, права людини за стандартами Європи, млять..
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12.08.2024 11:12 Ответить
Знаю. Теж іноді дивлюся феєричне від Золкіна з Апостолом. Дивує - чому не на розбірі завалів?
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12.08.2024 11:13 Ответить
Nu eta drugoie , piar company ot Jermakovshchini i "haroshih "ruskih 🤮
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12.08.2024 11:32 Ответить
Кауапи кругом ствержують, що гомінід, залишки якого знайшли в Денисовій печері на Алтаї, до них ніяким боком не відноситься. За геномом не Homo sapiens, і навіть не неандерталець. Але ж прямі нащадки. Мавпи грьобані.
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12.08.2024 11:40 Ответить
скоро і дзвінків не буде, на кацапії блокують сигнал, вацап і доступ до VPN
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12.08.2024 16:36 Ответить
Та набіг нормальний... але раби зуйові - рукодупі, злодійкуваті й завжди хочуть залити очі.
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12.08.2024 21:02 Ответить
Броньовиком полонених возять ? Н-да, мабуть так багато.
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12.08.2024 11:12 Ответить
до точки збору та фільтрації
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12.08.2024 11:39 Ответить
А ти хтів, щоб вагонами прямо з поля бою?
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12.08.2024 12:03 Ответить
🙄😁😂👍
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12.08.2024 12:45 Ответить
тентованими, звичайний поширений спосіб перевезення ОС
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12.08.2024 14:14 Ответить
Значить в них не було таких машин. Вони ж то на території ворога знаходяться. Ще обоз не під'їхав
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12.08.2024 14:17 Ответить
все як завєщав рюрік
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12.08.2024 12:23 Ответить
самі діти((. За їх спинами поховалися бородаті вівцейоби. Виродки!!
Є надія, що хоч за своїх дітей (а хлопцям на вигляд по 18-20 років) мамки кацапські поборятья!!
чи знову на колінах будуть "чєлобітную царю подавать"??
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12.08.2024 14:09 Ответить
та в бан би вас, раз ви ще здатні жаліти їх...
"Хто з мечем прийшов, той від меча і загине!" (с) Біблія
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12.08.2024 20:12 Ответить
ті строковики не прийшли в Україну. Чи ви не в курсі що події відбувались на території засрахи?? Це по-перше. А по-друге я сподіваюсь що кацапськи мамки своїм гвалтом прискорять обмін НА НАШИХ ХЛОПЦІВ.. А в бан йдіть самі, раз такий тупізм має місце.
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13.08.2024 11:45 Ответить
де не прийшли? саме ці? чи взагалі жоден?..
у вас синок в сраші строковик??
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13.08.2024 20:41 Ответить
ні, саме ті, яких наловили в курській області.
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14.08.2024 10:29 Ответить
Мені здається, Ви робите помилку, вважаючи, що свино-суки будуть діяти як людські жінки (боротимуться за своїх дітей, чого б їм то не вартувало). Відомі випадки (про це вже було на "Цензорі"), коли орчихи "на голубом глазу" заявляли, що у них синів взагалі ніколи не було; а отже, якісь полонені - то не їхні сини.
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12.08.2024 20:58 Ответить
ну, я вже більше 100 ефірів на каналі в Золкіна передивилась. Є там і адекватні самки, які своїх чад *******. Звісно пропорція невтішна, але все ж таки є й такі.
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13.08.2024 11:46 Ответить
Не знаю, чи має відношення, але відмітка "трикутник" мене навела на історичний дискурс:
https://nzl.theukrainians.org/trykutnyk-smerti-unr-chomu-**********-mayut-pamyataty-czyu-istoriyu.html
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12.08.2024 20:09 Ответить
А ще на відео "ставки" з доповіддю Сирського всі так чухали потилиці, що явно ніхто нічого й не підозрював.... Тому гадаю що скоріш пов'язано з тим, що вище писав...
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12.08.2024 22:37 Ответить
 
 