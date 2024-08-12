Бійці вантажать захоплених у полон на Курщині росіян у бронеавтомобіль. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому українські воїни готують для транспортування росіян, захоплених у полон на території Курської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі близько півтора десятка полонених по команді заходять до бронеавтомобіля.

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