Бійці вантажать захоплених у полон на Курщині росіян у бронеавтомобіль. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому українські воїни готують для транспортування росіян, захоплених у полон на території Курської області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі близько півтора десятка полонених по команді заходять до бронеавтомобіля.
Топ коментарі
+30 Олег Квиташ
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+24 Olena Teslenko
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+22 SlavaGeroyam
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Є надія, що хоч за своїх дітей (а хлопцям на вигляд по 18-20 років) мамки кацапські поборятья!!
чи знову на колінах будуть "чєлобітную царю подавать"??
"Хто з мечем прийшов, той від меча і загине!" (с) Біблія
у вас синок в сраші строковик??
https://nzl.theukrainians.org/trykutnyk-smerti-unr-chomu-**********-mayut-pamyataty-czyu-istoriyu.html