ЗСУ та війська РФ окопуються у Курській області, розраховуючи на позиційну війну вздовж нинішньої лінії фронту, - Forbes

Українські війська готуються до тривалого протистояння у Курській області, риючи окопи та будуючи оборону на підконтрольних територіях. Росіяни теж окопуються і мають можливість контратакувати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Forbes.

"Кожен день, коли росіяни не контратакують – це день, коли українці окопуються все глибше. На 6-й день наступу українських військ у Курській області на півдні Росії з'являється все більше доказів того, що українці – дехто або і всі з п'яти бригад чисельністю до 2000 осіб плюс щонайменше один окремий батальйон чисельністю 400 осіб – планують залишитися", - йдеться у статті.

Видання зазначає, що українці риють траншеї, а росіяни, "очікуючи на позиційну війну, вздовж або поблизу наявної лінії фронту, теж окопуються".

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"Те, що обидві сторони укріплюють свої позиції, не означає, що українці припинили наступати. Це також не означає, що росіяни не можуть контратакувати – і відкинути українців назад до кордону, на 10 миль (16 км – ред.). Але це означає, що стабілізація лінії фронту і довгострокове перебування українців на території частини Курщини стоїть на порядку денному", - пише Forbes.

Видання також посилається на українські джерела, які повідомляють, що по обидва боки лінії фронту працюють промислові екскаватори.

"Російським військовим знадобилося шість місяців, щоб відкинути українську оборону в Авдіївці, і це коштувало їм десятків тисяч жертв. Можливо, росіяни виграли битву за Авдіївку в середині лютого лише тому, що в українців закінчилися боєприпаси після багатомісячних затримок у наданні американської допомоги Україні", - зазначають журналісти.

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Тепер, коли американська допомога знову надходить, російські війська у Курській області не можуть розраховувати на те, що в українських військ закінчаться боєприпаси.

"Щоб витіснити потенційно тисячі українських військових з Курщини, їм доведеться захоплювати одну траншею за одною", - додає Forbes.

Нагадаємо, Росія знімає частини з інших ділянок фронту не тими темпами, яких хотілося б українському командуванню.

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