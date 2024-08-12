ЗСУ та війська РФ окопуються у Курській області, розраховуючи на позиційну війну вздовж нинішньої лінії фронту, - Forbes
Українські війська готуються до тривалого протистояння у Курській області, риючи окопи та будуючи оборону на підконтрольних територіях. Росіяни теж окопуються і мають можливість контратакувати.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Forbes.
"Кожен день, коли росіяни не контратакують – це день, коли українці окопуються все глибше. На 6-й день наступу українських військ у Курській області на півдні Росії з'являється все більше доказів того, що українці – дехто або і всі з п'яти бригад чисельністю до 2000 осіб плюс щонайменше один окремий батальйон чисельністю 400 осіб – планують залишитися", - йдеться у статті.
Видання зазначає, що українці риють траншеї, а росіяни, "очікуючи на позиційну війну, вздовж або поблизу наявної лінії фронту, теж окопуються".
"Те, що обидві сторони укріплюють свої позиції, не означає, що українці припинили наступати. Це також не означає, що росіяни не можуть контратакувати – і відкинути українців назад до кордону, на 10 миль (16 км – ред.). Але це означає, що стабілізація лінії фронту і довгострокове перебування українців на території частини Курщини стоїть на порядку денному", - пише Forbes.
Видання також посилається на українські джерела, які повідомляють, що по обидва боки лінії фронту працюють промислові екскаватори.
"Російським військовим знадобилося шість місяців, щоб відкинути українську оборону в Авдіївці, і це коштувало їм десятків тисяч жертв. Можливо, росіяни виграли битву за Авдіївку в середині лютого лише тому, що в українців закінчилися боєприпаси після багатомісячних затримок у наданні американської допомоги Україні", - зазначають журналісти.
Тепер, коли американська допомога знову надходить, російські війська у Курській області не можуть розраховувати на те, що в українських військ закінчаться боєприпаси.
"Щоб витіснити потенційно тисячі українських військових з Курщини, їм доведеться захоплювати одну траншею за одною", - додає Forbes.
Нагадаємо, Росія знімає частини з інших ділянок фронту не тими темпами, яких хотілося б українському командуванню.
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А з території @уйлостану бити по @уйлостану Атакамсами можна?
США! Ваш вихід
чого ти туди влізеш ?
гроссі обісрався, гутереш обісрався, та сша нам заборонили?
+ ніхто не вирішив проблему з авіацією кацапів (2 збиті гвинтокрили ні про що)
Такі цінні думки!
Мабуть і цю операцію без вас не розробили.
Можливо ви нас проінформуйте по кінцеву мету ?
І все одно, кожного разу оде і те саме:
"Гречка-цукор", тупи брехливі обіцянки та розвод лохів.
Взагалі вважаю право голосувати повинно бути НЕ безкоштовним привілеєм з мінімальним порогом проходу на розумність.
А боротися за голоси ідіотів - ідіотизм та спускатися на їх рівень.
Краще боріться за виховання, освіту та політичну грамотність.
Нічого страшного! Найвеличніші послідовники "великого крадівництва" допоможуть і з "великим фортіфікаційництвом"! (Як то "раптом" трапилось" на Харківщині та Донбасі)
Чи може з фортифікаціями в Харківській області та на Донбасі все просто круть було? А може діюча влада після розголосу про стан захисних споруд, на які виділялись мільярди, схаменулась, провела розслідування і все виправила?
Я лише констатував факт і можливий (!!!), на мою думку (!), розвиток подій з огляду на попередні дії дєрьмаківських "узеленських".
Не подобається моя думка - ігноруй.