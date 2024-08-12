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Новини Війна
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ЗСУ та війська РФ окопуються у Курській області, розраховуючи на позиційну війну вздовж нинішньої лінії фронту, - Forbes

ЗСУ окопуються на Курщині

Українські війська готуються до тривалого протистояння у Курській області, риючи окопи та будуючи оборону на підконтрольних територіях. Росіяни теж окопуються і мають можливість контратакувати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Forbes.

"Кожен день, коли росіяни не контратакують – це день, коли українці окопуються все глибше. На 6-й день наступу українських військ у Курській області на півдні Росії з'являється все більше доказів того, що українці – дехто або і всі з п'яти бригад чисельністю до 2000 осіб плюс щонайменше один окремий батальйон чисельністю 400 осіб – планують залишитися", - йдеться у статті. 

Видання зазначає, що українці риють траншеї, а росіяни, "очікуючи на позиційну війну, вздовж або поблизу наявної лінії фронту, теж окопуються".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці вантажать захоплених у полон на Курщині росіян у бронеавтомобіль. ВIДЕО

"Те, що обидві сторони укріплюють свої позиції, не означає, що українці припинили наступати. Це також не означає, що росіяни не можуть контратакувати – і відкинути українців назад до кордону, на 10 миль (16 км – ред.). Але це означає, що стабілізація лінії фронту і довгострокове перебування українців на території частини Курщини стоїть на порядку денному", - пише Forbes.

Видання також посилається на українські джерела, які повідомляють, що по обидва боки лінії фронту працюють промислові екскаватори.

"Російським військовим знадобилося шість місяців, щоб відкинути українську оборону в Авдіївці, і це коштувало їм десятків тисяч жертв. Можливо, росіяни виграли битву за Авдіївку в середині лютого лише тому, що в українців закінчилися боєприпаси після багатомісячних затримок у наданні американської допомоги Україні", - зазначають журналісти.

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Тепер, коли американська допомога знову надходить, російські війська у Курській області не можуть розраховувати на те, що в українських військ закінчаться боєприпаси.

"Щоб витіснити потенційно тисячі українських військових з Курщини, їм доведеться захоплювати одну траншею за одною", - додає Forbes. 

Нагадаємо, Росія знімає частини з інших ділянок фронту не тими темпами, яких хотілося б українському командуванню.

Також читайте: Українські війська просунулись на 30 км углиб території РФ, - ВВС

Автор: 

армія рф (17250) ЗСУ (7507) Курськ (1094)


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Топ коментарі
+11
З території України бити Атакамсами по @уйлостану заборонено. Ок
А з території @уйлостану бити по @уйлостану Атакамсами можна?
США! Ваш вихід
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12.08.2024 12:30
+5
Як вас на хватає на фронті!
Такі цінні думки!
Мабуть і цю операцію без вас не розробили.
Можливо ви нас проінформуйте по кінцеву мету ?
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12.08.2024 12:52
+3
Правильно роблять - наших же менше - таи зброю Захід дає - як від серця відриває
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12.08.2024 12:29
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Правильно роблять - наших же менше - таи зброю Захід дає - як від серця відриває
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12.08.2024 12:29 Відповісти
З території України бити Атакамсами по @уйлостану заборонено. Ок
А з території @уйлостану бити по @уйлостану Атакамсами можна?
США! Ваш вихід
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12.08.2024 12:30 Відповісти
цей п'ятачок під постійним контролем БПЛА.

чого ти туди влізеш ?
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12.08.2024 13:30 Відповісти
Нагадаю вам обом що нехай не ATACAMSом але іншою ракетою від ХАЙМАРС вже були нанесені удари по колонам рашистів на Курщині з відомими наслідками. Тож не переймайтесь, якщо не проти аби били їх озброєнням на глибину до 90 км, то врешті решт будуть і 300 км! Додам, що на таку ж приблизно відстань б'є й "Нептун", а для нього точно заборони не має!
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12.08.2024 13:51 Відповісти
Додам для "Vasya Tata" - якщо територія у 500 кв км це "п'ятачок" (дехто вже каже про 650 кв км) то Москва має п'ять "п'ятачків", Пітер майже три, а Курськ два. Тож не треба тут брехнею займатися та применшенням на кшталт )(уйла (воно ж путін) та його посіпак. Чи ти теж з них?!
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12.08.2024 14:04 Відповісти
Цікаво, в КуНР риють траншеї, а з Авдіївки відступали у чисте поле...
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12.08.2024 12:30 Відповісти
то, до аес, не дійщли?
гроссі обісрався, гутереш обісрався, та сша нам заборонили?
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12.08.2024 12:36 Відповісти
до неї не можна було дійти: занадто далеко, занадто малі сили. Та й кацапи вже там окопуються.

+ ніхто не вирішив проблему з авіацією кацапів (2 збиті гвинтокрили ні про що)
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12.08.2024 13:11 Відповісти
Якщо )(уйло (воно ж путін) буде намагатись ігнорувати загрозу захоплення АЕС і намагатись все вирішити руками строковиків, то таки вона буде захоплена ЗСУ хоча б аби привернути увагу і нарешті дати зрозуміти рашистам що скільки б вони не намагались перемогти українців нічого в них не вийде. Тож час іде, годинник тікає і з кожною хвилиною програш московських нацистів стає все ближче і лише від них залежить наскільки він буде боліснішим для них!!!
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12.08.2024 13:47 Відповісти
Якщо КАЕС не візьмемо, то успішність операції можна оцінювати приблизно у 30%.
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12.08.2024 12:45 Відповісти
Ну, КАЕС це взагалі джекпот. Дуже б хотілося, але...
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12.08.2024 12:46 Відповісти
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12.08.2024 13:32 Відповісти
То ти "Vasya Tata" з яких, битих чи не битих?!
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12.08.2024 13:43 Відповісти
Як вас на хватає на фронті!
Такі цінні думки!
Мабуть і цю операцію без вас не розробили.
Можливо ви нас проінформуйте по кінцеву мету ?
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12.08.2024 12:52 Відповісти
А ти хто, поранений у голову рекрутер ТЦК?
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12.08.2024 13:25 Відповісти
А ти так до ТЦК й не дійшов "Small Jerboa", щось "заважає" і тому тебе непокоїть це питання???!!!
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12.08.2024 13:41 Відповісти
Єдине, що мене непокоїть, то це 73% ідіотів, з ефектом Даннинга-Крюгера.
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12.08.2024 13:52 Відповісти
Може не варто ТАК переоцінювати оті 73% що проголосували котрі насправді складали лише 45% від загальної кількості виборців (бо на жаль не усі прийняли участь у виборах) через ніби наявність в них 100% впевненості у собі що швидше природня для рашистів і додам, що це не є ознакою ідіотизму, а є ознакою впертості та слабкості до впливу пропаганди за відсутності критичного мислення, а воно, від народження, є природньою лише для 25% населення Землі незалежно від національності, освіти, соціального статусу і заможності що доведено дослідженнями опублікованими під назвою "П'ять законів дурня"! Просто варто й опозиції навчитися не налаштовувати людей проти себе через образливі висловлювання, а схиляти їх на свій бік, бо їх БІЛЬШІСТЬ і нам потрібна БІЛЬШІСТЬ голосів, а не ворогів!!!
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12.08.2024 14:13 Відповісти
А то їх 30+ років не умовляли, не переконували, не благали...
І все одно, кожного разу оде і те саме:
"Гречка-цукор", тупи брехливі обіцянки та розвод лохів.
Взагалі вважаю право голосувати повинно бути НЕ безкоштовним привілеєм з мінімальним порогом проходу на розумність.
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12.08.2024 14:23 Відповісти
І чим це "гірше" за вибір американців коли вони обрали Трампа маючи досвід демократії з 4 липня 1776 р?! Та й зараз вони можуть це повторити (не дай но Боже!!! Тому повторюсь, за голоси треба боротись а не робити усе аби їх не було через якісь "принципи" та зневагу до опонента! Чого Ви бажаєте - перемоги демократії чи її програшу, приходу до влади більш досвідчених та свідоміших чи навпаки?! Отже навчиться пересилювати себе і не давати волю емоціям котрі точно погані помічники у досягнені мети!!!
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12.08.2024 14:34 Відповісти
США не зірець "ідеальної демократії" і то, 4 роки Трампа пережити спромоглися.
А боротися за голоси ідіотів - ідіотизм та спускатися на їх рівень.
Краще боріться за виховання, освіту та політичну грамотність.
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12.08.2024 14:49 Відповісти
..так надо брать больше территорий чтобы они не успели окопаться.. Немцы в 41-м продвигались каждый день на сотни километров..
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12.08.2024 12:55 Відповісти
Мета ніщо....головне процес
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12.08.2024 12:57 Відповісти
Окопи?(Ну по них москалі кабами пресуватимуть(Хіба,як для відводу уваги.
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12.08.2024 12:59 Відповісти
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12.08.2024 13:01 Відповісти
"Щоб витіснити потенційно тисячі українських військових з Курщини, їм доведеться захоплювати одну траншею за одною" Джерело:

Нічого страшного! Найвеличніші послідовники "великого крадівництва" допоможуть і з "великим фортіфікаційництвом"! (Як то "раптом" трапилось" на Харківщині та Донбасі)
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12.08.2024 13:18 Відповісти
Якщо все так "погано" то чого втрачаєш час "Evgeny N", йди й допоможи зробити все як треба, ти "краще знаєш"! На щастя нашим хлопцям аби робити як треба не потрібні ні твої поради, ні поради Зеленського, і вони краще знають і краще розуміють що саме й як треба робити!!! Тож нещодавно це кремлеботи називали "диверсією" та "провокацією", потім до них дійшло що далі принижувати важливість подій не можна і тому почали розповідати про те "як багато" в рашистів ресурсів і вони "всіх зметуть", але після такої величезної кількості полонених московських нацистів що вимірюється сотнями серед котрих не менш ніж 30-ть тільки кадировцев час змінювати знов риторику й розуміти що все це надовго, можливо до кінця війни, і повернемо московитам (т.з. "руССким") їх території не раніше ніж від них будуть звільнені наші!!!
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12.08.2024 13:39 Відповісти
Я десь писав, що "все пагано"? Чи може написав що "краще знаю" щось? Чому ти свої фантазії проектуєш на мої висловлювання?
Чи може з фортифікаціями в Харківській області та на Донбасі все просто круть було? А може діюча влада після розголосу про стан захисних споруд, на які виділялись мільярди, схаменулась, провела розслідування і все виправила?
Я лише констатував факт і можливий (!!!), на мою думку (!), розвиток подій з огляду на попередні дії дєрьмаківських "узеленських".
Не подобається моя думка - ігноруй.
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12.08.2024 13:57 Відповісти
Для того щоб зрозуміти що саме й для чого ти пишеш не треба мати прямі формулювання а достатньо бачити контекст! Від констатації факту що у 2019 році ми обрали (незалежно від того за кого голосували) усім суспільством явно не найкращих людей до керівництва країни і ці особи натворили чимало злочинного по відношенню до України ситуацію не виправиш тим більше під час війни і неможливість демократичних виборів до її завершення. Тому може краще продовжувати пам'ятати про помилки АЛЕ при цьому робити та казати те що допоможе перемозі та її пришвидшенню, а не вдаватись до суцільного критиканства котре точно нічого доброго не несе ані тому хто цим займається, ані суспільству котре подібне лише засмучує що призводить до зневіри?! Я вважаю що всьому свій час і зараз час не розкидуватись камінням, а збирати його, а от вже після перемоги пригадайте усе що допоможе зробити правильний вибір і кидайте каміння саме у злочинця, але не промахніться! Поки ж давайте просто допомагати ЗСУ або становитись до його лав!!!
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12.08.2024 14:23 Відповісти
Я вже писав скептичні коментарі стосовно "експертів" Forbes по військових питаннях а зараз зазначу наступне - Підготовка позицій (окопів, бліндажів, блокпостів, траншей й т.д.) є повсякденною практикою на війні при зміні позицій на випадок переходу від наступу до оборони. Тому робити висновок через будівництво цих фортифікаційних споруд про те що просування далі "не буде" безглуздо. Зможуть та побажають зайти далі то зайдуть і там вже збудують нові а старі можуть згодитись на випадок відступу і так до нескінченності. Тож як завжди у Forbes поспішають заради хайпу. До речі, саме ці "професіонали" акцентували увагу саме на 80-й бригаді як основному учаснику подій на Курщині, тоді як виявляється більше це стосується 61-ї та 225-ї у той час як від 80-ї ми бачили дії лише в межах розвідки та диверсійних дій. Тож не раджу надто дослухатись до цих "аналітиків" бо легко буде помилитись йдучи в них на поводу!!!
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12.08.2024 13:32 Відповісти
Та так,80-ка за кілька днів до цих подій,кажись відправлена в іншому напрямку.
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12.08.2024 14:19 Відповісти
У більшості новин про цю бригаду згадувався східний напрямок. Спецпідрозділи цієї бригади можуть діяти на багатьох напрямках, але думаю що основний склад досі там.
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12.08.2024 14:28 Відповісти
 
 