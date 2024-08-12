Українські війська просунулись на 30 км углиб території РФ, - ВВС

ЗСУ просунулися вглиб Росії на 30 км, що стало найглибшим і найзначнішим вторгненням з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року. Російські окупанти будують нові лінії оборони біля Курської АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВВС.

11 серпня Міноборони РФ заявило про нібито зірвані спроби українських військ прорватись углиб російської території в районах населених пунктів Толпіно та Общій Колодєц Курської області, які розташовані приблизно за 25 і 30 км від російсько-українського кордону.

Видання називає це очевидним визнанням того, що Збройні сили України просунулися вглиб Курського прикордонного району.

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Також кадри, поширені в мережі та підтверджені BBC, демонструють російський удар біля села Левшинка, що знаходиться приблизно у 25 км від кордону, йдеться у матеріалі.

Крім того, у Сумах, які межують з Курською областю, кореспонденти BBC стали свідками постійного потоку бронетранспортерів і танків, які рухалися в бік Росії.

На бронеколонах були білі трикутні знаки розрізнення, нібито щоб відрізнити їх від техніки, яка використовується в самій Україні.

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Укріплення біля Курської АЕС

На фотографіях, які проаналізувала BBC Verify, також видно, що росіяни будують нові оборонні лінії поблизу Курської атомної електростанції.

Зазначається, що українські військові просунулись в межах 50 км від об'єкта.

Порівнюючи супутникові знімки, зроблені 10 серпня, зі знімками, зробленими кількома днями раніше, можна побачити кілька нових траншей, найближча з яких знаходиться приблизно за 8 км від станції, додає BBC.

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Раніше видання The Sunday Times опублікувало статтю, в якій зазначалося, що після Курську РФ буде готуватися до масштабного удару по центрах прийняття рішень у Києві.

Що передувало?

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.

Тим часом глава оборонного комітету Бундестагу Фабер побажав ЗСУ удачі під Курськом. За даними Міноборони Франції, "наступ ЗСУ в Курській області має початковий успіх". The Washington Post повідомляє, що Україна взяла під контроль газову станцію "Суджа".

Разом з тим, у Генсека ООН не мають жодної інформації щодо подій у Курській області РФ: "У нас немає представників у цьому районі".

Видання Forbes писало, що в операції у Курській області беруть участь щонайменше три бригади, кожна з яких налічує до 2 000 військовослужбовців. Одна з них, 80-та десантно-штурмова бригада є однією з найпотужніших у ЗСУ.

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