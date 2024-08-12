Украинские войска продвинулись на 30 км вглубь территории РФ, - BBC

ВСУ продвинулись вглубь России на 30 км, что стало самым глубоким и значительным вторжением с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Российские оккупанты строят новые линии обороны возле Курской АЭС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС.

11 августа Минобороны РФ заявило о якобы сорванных попытках украинских войск прорваться вглубь российской территории в районах населенных пунктов Толпино и Общий Колодезь Курской области, которые расположены примерно в 25 и 30 км от российско-украинской границы.

Издание называет это очевидным признанием того, что Вооруженные силы Украины продвинулись вглубь Курского пограничного района.

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Также кадры, распространенные в сети и подтвержденные BBC, демонстрируют российский удар возле села Левшинка, что находится примерно в 25 км от границы, говорится в материале.

Кроме того, в Сумах, которые граничат с Курской областью, корреспонденты BBC стали свидетелями постоянного потока бронетранспортеров и танков, которые двигались в сторону России.

На бронеколонах были белые треугольные знаки различия, якобы чтобы отличить их от техники, которая используется в самой Украине.

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Укрепления возле Курской АЭС

На фотографиях, которые проанализировала BBC Verify, также видно, что россияне строят новые оборонительные линии вблизи Курской атомной электростанции.

Отмечается, что украинские военные продвинулись в пределах 50 км от объекта.

Сравнивая спутниковые снимки, сделанные 10 августа, со снимками, сделанными несколькими днями ранее, можно увидеть несколько новых траншей, ближайшая из которых находится примерно в 8 км от станции, добавляет BBC.

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Ранее издание The Sunday Times опубликовало статью, в которой отмечалось, что после Курска РФ будет готовиться к масштабному удару по центрам принятия решений в Киеве.

Что предшествовало?

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Сейчас украинская сторона официально не комментирует ситуацию.

Тем временем глава оборонного комитета Бундестага Фабер пожелал ВСУ удачи под Курском. По данным Минобороны Франции, "наступление ВСУ в Курской области имеет начальный успех". The Washington Post сообщает, что Украина взяла под контроль газовую станцию "Суджа".

Вместе с тем, у Генсека ООН не имеют никакой информации о событиях в Курской области РФ: "У нас нет представителей в этом районе".

Издание Forbes писало, что в операции в Курской области участвуют как минимум три бригады, каждая из которых насчитывает до 2 000 военнослужащих. Одна из них, 80-я десантно-штурмовая бригада является одной из самых мощных в ВСУ.

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