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Новости Война
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Россия готовит массированный удар по Киеву в ответ на Курскую операцию, - The Sunday Times

ракети

После Курска РФ будет готовиться к масштабному удару по центрам принятия решений в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Sunday Times, об этом пишет британский журналист Том Болл со ссылкой на анонимные источники.

Он заявил, что Кремль выпустит сотни ракет и дронов. Под ударом якобы будут правительственные здания Украины и Верховная Рада.

"Россия чувствует необходимость дать очень жесткий ответ, что-то грандиозное, чтобы показать всему миру, что она всесильна и что такое, как Курск, не останется безнаказанным", - пишет издание со ссылкой на источник в украинском оборонном ведомстве.

Собеседник The Times считает, что российская атака в отместку за Курскую область, вероятно, будет насчитывать гораздо больше, чем четыре ракеты.

"Это могут быть сотни, с использованием сложного вооружения - крылатых ракет, баллистических ракет и шахедов. И это может стать большой проблемой для нашей противовоздушной обороны. Но я верю, что мы сможем их остановить", - заявил источник издания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина ведет переговоры с США: хочет применить американские ракеты для ударов по Курской области, - The Washington Post

Автор: 

ракеты (3556) россия (95388)


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Топ комментарии
+42
А до цього часу вони себе стримували
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12.08.2024 06:52
+33
Навіть не сумніваюсь що щось подібне готують.
Знов по школах і лікарнях.
Ницість і гнидлісьть в рашистах нікуди не ділась
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12.08.2024 06:49
+23
Отсосешь чепушило ватноголовое, ****** твоей раиссии уже настает, принимай в позиции на бутылке
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12.08.2024 07:04
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Лаптями закидають?
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12.08.2024 06:42 Ответить
Навіть не сумніваюсь що щось подібне готують.
Знов по школах і лікарнях.
Ницість і гнидлісьть в рашистах нікуди не ділась
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12.08.2024 06:49 Ответить
А до цього часу вони себе стримували
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12.08.2024 06:52 Ответить
Точно всё,всёпропальщик херов?
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12.08.2024 09:22 Ответить
Абсолютно логічно. "Авторітєта опустілі прі всєй братвє, надо восстанавлівать рєпутацію, єдінствєнний способ - образцово-показатєльно унічтожіть обідчіка".
Інакше й бути не може. На очах тане "образ сили" росії. І всередині самої росії, і у всьому світі.
Тому немає у русні іншого виходу, як завдати настільки потужних ударів у відповідь, наскільки це взагалі для них можливо.
Наші теж готуються зустрічати.
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12.08.2024 06:55 Ответить
ще в 2014-му написав анекдот:
Вирішив Путін до України посвататься І за дурною кацапською звичкою поліз відразу їй рукою під спідницю А та йому ввалила червоним черевичком по яйцях Крекче "женишок", скаче навприсідки з почервонілою пикою, сльози з очей течуть - а зробить нічого не може І "перед пацанами стыдно"!
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12.08.2024 07:23 Ответить
Але "отвєтка" таки буде, і наші таки до неї готуються.
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12.08.2024 07:34 Ответить
Не сумніваюся Але поспішний удар не завжди буває точним А Путька зараз якраз "спішитиме" - бо "авторитет" здувається Уже і всередині Росії Зараз йому вже й не треба самому свої будинки в Росії підривать - ми йому ТАКОГО "САХАРКУ РЯЗАНСКАВА" підсунули - що далі нікуди Але щось я не бачу "бравурних" речей! Коли німців почали тіснить на всіх фронтах - Геббельс виступив з своєю знаменитою промовою про "тотальну війну" А Путін з своїми "геббельсами" "затягнув язик у сраку" і мовчить!
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12.08.2024 07:51 Ответить
Ні, вони не поспішають, на жаль. Вже скоро тиждень від початку наступу на Курськ, а жодного масованого обстрілу. Так що хранителям неба таки буде важко.
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12.08.2024 09:33 Ответить
Нагадать - ХТО виступив по радіо 22 червня 1941 року? Сталін "очухався" лише через ДВА ТИЖНІ - коли фронту як такого вже не було і РСЧА почала панічно відступать Путін лише щось "промямлив" незрозуміле кілька днів тому Вони зараз розгублені та гарячково шукають шляхи виходу з цієї "жопи" Я аж ніяк не "ура-патріот" - просто реально оцінюю ситуацію спираючись на історичні факти
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12.08.2024 09:51 Ответить
На жаль, ми пам'ятаємо, де і чим закінчилось 22.06.1941.
І це при фактично повному розгромі регулярної РККА.
рососія зараз - все ж не тоталітарна держава, але вона значно більша за Україну.
На цій хвилі можуть оголосити мобілізацію додаткових 500к тушок, і це для них з точки зору наявних ресурсів - не така вже й велика проблема.
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12.08.2024 10:09 Ответить
Ті "тушки" треба не тільки одягти нагодувать та розмістить десь Іх ще й озброїть та підготувать треба Стрілять з автомата і мавпа здатна! Але скажи мені - ЧОМУ навкруги НПЗ та аеродромів у глибині РОсії до цих пір не стоїть купа "Тунгусок" і "Шилок" для перехоплення наших дронів? Саме тому що у них немає НАВЧЕНИХ "тушок"
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12.08.2024 10:28 Ответить
Вони ненавченими непогано валять. На Покровському напрямку так. Йдуть доти, доки у наших БК і дрони не закінчаться. Скільки відео було з горами трупів, але для них це прийнятна ціна.
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12.08.2024 11:19 Ответить
Я згоден! У німців на Зєєловських висотах було те саме Кулемети перегрівалися Але РОсія - не СРСР А Путін - не Сталін!
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12.08.2024 12:41 Ответить
Це нас і рятує. Вони досі не наважуються оголосити масштабну мобілізацію, хоча для будь-якої справжньої диктатури "курськ" - це майже бездоганний привід.
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12.08.2024 12:47 Ответить
А може випередити їх на цей раз?Завдати масованого чим є як не по масквє,то хоч по заправках курска чи Брянська,підстанція,жддепо....
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12.08.2024 06:56 Ответить
Отсосешь чепушило ватноголовое, ****** твоей раиссии уже настает, принимай в позиции на бутылке
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12.08.2024 07:04 Ответить
...воно по фсіх гілках насрало...черв дощовий
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12.08.2024 07:17 Ответить
Не опускайся до його рівня... А то цей "гімноплюй" "возомнит" себе рівним тобі Просто з такими треба обходиться саме як з "гнидами" - мовчки чавить...
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12.08.2024 07:33 Ответить
А ще вони кажуть, що то ми - фашисти.
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12.08.2024 07:05 Ответить
Здохни рашиська мерзота ,смерть нациській росії кацапи ви настільки тупі що навіть не уявляєте як вас ненавидять.
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12.08.2024 07:23 Ответить
Сдохни ******!
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12.08.2024 07:25 Ответить
Что,кацапский онанист-подрачиваешь на обрсраные труселя кремлёвского карлика?
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12.08.2024 08:07 Ответить
зари кацапи як пердануть в лужу, то ховайся в жито
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12.08.2024 07:16 Ответить
Контррозвідка, ви робіть вже щось із цими "джерелами". Третій рік війни йде...
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12.08.2024 07:19 Ответить
А що можна зробити з потолком,звідки беруть інфу подібні журналюги?
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12.08.2024 08:09 Ответить
Учитывая то что их пропагандоны, да и официальные лица, постоянно рассказывают что они воюют с НАТО, англосаксами и т.д. то логично было бы наносить "удар возмездия" по "центрам принятия решений" в Лондоне или Вашингтоне... Но туда бить сцыкотно, могут ведь перестать бояться и нанести удар в ответ...
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12.08.2024 07:21 Ответить
Кацапське бидло не розуміє поки не буде горіти москва ,а світовий злочинець терорист путін не буде знищений.
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12.08.2024 07:30 Ответить
О, а так бы они ракеты разобрали обратно на запчасти.
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12.08.2024 07:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=csmOuJFOeVw це ж було вже...
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12.08.2024 07:31 Ответить
Ну, так.
За Курськ вони замутять "акцію возмєздія".
А, по друге, ці ж істотки ******* приурочувати все до якихось подій. Пригадую 24.08. День Незалежності що в 22-му, що в 23-му.
В 22-му підігнали в Комишеваху ХЗ скільки танків і примудрилися пристрилятися по селу. Раніше то переліти, то недоліти. А тут конкретно по нам тандемами дві доби в одну точку. Сказати, що то була жесть - не сказати нічого. Якби вже не був сивий - посивів би.
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12.08.2024 07:34 Ответить
До речі. Вже додам ))) За два тижні ми пішли в наступ на Ізюм і ці усі танки у підорів затрофеїли. І не тільки танки.
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12.08.2024 07:39 Ответить
Кацапня б'є не у відповідь а тому що може. До жирафів у Sunday Times це ніяк чомусь не доходить.
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12.08.2024 07:46 Ответить
Я с февраля 2022 г. уверен и не скрываю, что бить надо было сразу по мааацкве, а не по всяким курскам. Но для этого надо было откопать из-под асфальта ракеты Сапсан, которые были туда закатаны с 2019 г. Янелохом по приказу Ху#ла.
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12.08.2024 07:47 Ответить
Том Яйця із бульварного листка звісно більше всіх знає про 100500 раз удару кацапів по центрам прийняття рішень. Тому що на чергових "умовах анонімності" йому нібито хтось розповів очевидні речі.
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12.08.2024 08:03 Ответить
Слуги вже терміново звалили у "відпуску".
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12.08.2024 08:12 Ответить
Друже, таке враження, що на твоєму календарі досі 24.02.22.
Сьогодні рівно 900 днів, як ті ванькопахоми роблять це щодня.
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12.08.2024 08:36 Ответить
Давно по головному болоті не прилітали бобри ..А краще по Валдаю
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12.08.2024 08:34 Ответить
и шо? как будто первый или последний раз,ракетами поплюються с кпд 10% и затишье на 1-2 месяца....29 декабря,2 января потом затишье,потом 8 июля
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12.08.2024 08:53 Ответить
Це "кпд 10%" нам енергетику в нуль винесло, будинки зносять з дітьми, лікарні, а ви, диванні чепушили, досі гигикаєте. Точно не в Україні живеш, жив би тут таку ахінєю не ніс би. Значить, ще одна подоляцька ботяра під впн.
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12.08.2024 10:26 Ответить
мабуть будуть до дня Незалежності тянуть, готуватись
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12.08.2024 08:59 Ответить
Це і без іноземних журналюг всім ясно. Нічого нового. Як завжди, зеля з їрмаком кудись срочно звалять, це так завжди було. А ми виживемо і будемо далі найвеличнішого підносити до небес.
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12.08.2024 10:19 Ответить
На День Незалежності чекайте. А так за три роки війни вже можна було б не перфоманси для підняття обвислого рейтингу Гундосого Трупожера робити, а питання страт авіа вирішити. Але ні, хай кацапи зносять ракетами лікарні і енергетику.
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12.08.2024 10:29 Ответить
 
 