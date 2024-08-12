Россия готовит массированный удар по Киеву в ответ на Курскую операцию, - The Sunday Times

После Курска РФ будет готовиться к масштабному удару по центрам принятия решений в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Sunday Times, об этом пишет британский журналист Том Болл со ссылкой на анонимные источники.

Он заявил, что Кремль выпустит сотни ракет и дронов. Под ударом якобы будут правительственные здания Украины и Верховная Рада.

"Россия чувствует необходимость дать очень жесткий ответ, что-то грандиозное, чтобы показать всему миру, что она всесильна и что такое, как Курск, не останется безнаказанным", - пишет издание со ссылкой на источник в украинском оборонном ведомстве.

Собеседник The Times считает, что российская атака в отместку за Курскую область, вероятно, будет насчитывать гораздо больше, чем четыре ракеты.

"Это могут быть сотни, с использованием сложного вооружения - крылатых ракет, баллистических ракет и шахедов. И это может стать большой проблемой для нашей противовоздушной обороны. Но я верю, что мы сможем их остановить", - заявил источник издания.

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