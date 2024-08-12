Россия готовит массированный удар по Киеву в ответ на Курскую операцию, - The Sunday Times
После Курска РФ будет готовиться к масштабному удару по центрам принятия решений в Киеве.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Sunday Times, об этом пишет британский журналист Том Болл со ссылкой на анонимные источники.
Он заявил, что Кремль выпустит сотни ракет и дронов. Под ударом якобы будут правительственные здания Украины и Верховная Рада.
"Россия чувствует необходимость дать очень жесткий ответ, что-то грандиозное, чтобы показать всему миру, что она всесильна и что такое, как Курск, не останется безнаказанным", - пишет издание со ссылкой на источник в украинском оборонном ведомстве.
Собеседник The Times считает, что российская атака в отместку за Курскую область, вероятно, будет насчитывать гораздо больше, чем четыре ракеты.
"Это могут быть сотни, с использованием сложного вооружения - крылатых ракет, баллистических ракет и шахедов. И это может стать большой проблемой для нашей противовоздушной обороны. Но я верю, что мы сможем их остановить", - заявил источник издания.
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Знов по школах і лікарнях.
Ницість і гнидлісьть в рашистах нікуди не ділась
Інакше й бути не може. На очах тане "образ сили" росії. І всередині самої росії, і у всьому світі.
Тому немає у русні іншого виходу, як завдати настільки потужних ударів у відповідь, наскільки це взагалі для них можливо.
Наші теж готуються зустрічати.
Вирішив Путін до України посвататься І за дурною кацапською звичкою поліз відразу їй рукою під спідницю А та йому ввалила червоним черевичком по яйцях Крекче "женишок", скаче навприсідки з почервонілою пикою, сльози з очей течуть - а зробить нічого не може І "перед пацанами стыдно"!
І це при фактично повному розгромі регулярної РККА.
рососія зараз - все ж не тоталітарна держава, але вона значно більша за Україну.
На цій хвилі можуть оголосити мобілізацію додаткових 500к тушок, і це для них з точки зору наявних ресурсів - не така вже й велика проблема.
За Курськ вони замутять "акцію возмєздія".
А, по друге, ці ж істотки ******* приурочувати все до якихось подій. Пригадую 24.08. День Незалежності що в 22-му, що в 23-му.
В 22-му підігнали в Комишеваху ХЗ скільки танків і примудрилися пристрилятися по селу. Раніше то переліти, то недоліти. А тут конкретно по нам тандемами дві доби в одну точку. Сказати, що то була жесть - не сказати нічого. Якби вже не був сивий - посивів би.
Сьогодні рівно 900 днів, як ті ванькопахоми роблять це щодня.