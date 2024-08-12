Росія готує масований удар по Києву у відповідь на Курську операцію, - The Sunday Times

Після Курську РФ буде готуватися до масштабного удару по центрах прийняття рішень у Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Sunday Times, про це пише британський журналіст Том Болл із посиланням на анонімні джерела.

Він заявив, що Кремль випустить сотні ракет і дронів. Під ударом нібито будуть урядові будівлі України та Верховна Рада.

"Росія відчуває необхідність дати дуже жорстку відповідь, щось грандіозне, щоб показати всьому світу, що вона всесильна і що таке, як Курськ, не залишиться безкарним", - пише видання з посиланням на джерело в українському оборонному відомстві.

Співрозмовник The Times вважає, що російська атака в помсту за Курську область, ймовірно, налічуватиме набагато більше, ніж чотири ракети.

"Це можуть бути сотні, з використанням складного озброєння - крилатих ракет, балістичних ракет і шахедів. І це може стати великою проблемою для нашої протиповітряної оборони. Але я вірю, що ми зможемо їх зупинити", - заявило джерело видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна веде переговори зі США: хоче застосувати американські ракети для ударів по Курській області, - The Washington Post