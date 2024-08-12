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Новини Війна
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Росія готує масований удар по Києву у відповідь на Курську операцію, - The Sunday Times

ракети

Після Курську РФ буде готуватися до масштабного удару по центрах прийняття рішень у Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Sunday Times, про це пише британський журналіст Том Болл із посиланням на анонімні джерела.

Він заявив, що Кремль випустить сотні ракет і дронів. Під ударом нібито будуть урядові будівлі України та Верховна Рада.

"Росія відчуває необхідність дати дуже жорстку відповідь, щось грандіозне, щоб показати всьому світу, що вона всесильна і що таке, як Курськ, не залишиться безкарним", - пише видання з посиланням на джерело в українському оборонному відомстві.

Співрозмовник The Times вважає, що російська атака в помсту за Курську область, ймовірно, налічуватиме набагато більше, ніж чотири ракети.

"Це можуть бути сотні, з використанням складного озброєння - крилатих ракет, балістичних ракет і шахедів. І це може стати великою проблемою для нашої протиповітряної оборони. Але я вірю, що ми зможемо їх зупинити", - заявило джерело видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна веде переговори зі США: хоче застосувати американські ракети для ударів по Курській області, - The Washington Post

Автор: 

ракети (4009) росія (64969)


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Топ коментарі
+42
А до цього часу вони себе стримували
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12.08.2024 06:52
+33
Навіть не сумніваюсь що щось подібне готують.
Знов по школах і лікарнях.
Ницість і гнидлісьть в рашистах нікуди не ділась
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12.08.2024 06:49
+23
Отсосешь чепушило ватноголовое, ****** твоей раиссии уже настает, принимай в позиции на бутылке
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12.08.2024 07:04
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Лаптями закидають?
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12.08.2024 06:42 Відповісти
Навіть не сумніваюсь що щось подібне готують.
Знов по школах і лікарнях.
Ницість і гнидлісьть в рашистах нікуди не ділась
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12.08.2024 06:49 Відповісти
А до цього часу вони себе стримували
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12.08.2024 06:52 Відповісти
Точно всё,всёпропальщик херов?
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12.08.2024 09:22 Відповісти
Абсолютно логічно. "Авторітєта опустілі прі всєй братвє, надо восстанавлівать рєпутацію, єдінствєнний способ - образцово-показатєльно унічтожіть обідчіка".
Інакше й бути не може. На очах тане "образ сили" росії. І всередині самої росії, і у всьому світі.
Тому немає у русні іншого виходу, як завдати настільки потужних ударів у відповідь, наскільки це взагалі для них можливо.
Наші теж готуються зустрічати.
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12.08.2024 06:55 Відповісти
ще в 2014-му написав анекдот:
Вирішив Путін до України посвататься І за дурною кацапською звичкою поліз відразу їй рукою під спідницю А та йому ввалила червоним черевичком по яйцях Крекче "женишок", скаче навприсідки з почервонілою пикою, сльози з очей течуть - а зробить нічого не може І "перед пацанами стыдно"!
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12.08.2024 07:23 Відповісти
Але "отвєтка" таки буде, і наші таки до неї готуються.
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12.08.2024 07:34 Відповісти
Не сумніваюся Але поспішний удар не завжди буває точним А Путька зараз якраз "спішитиме" - бо "авторитет" здувається Уже і всередині Росії Зараз йому вже й не треба самому свої будинки в Росії підривать - ми йому ТАКОГО "САХАРКУ РЯЗАНСКАВА" підсунули - що далі нікуди Але щось я не бачу "бравурних" речей! Коли німців почали тіснить на всіх фронтах - Геббельс виступив з своєю знаменитою промовою про "тотальну війну" А Путін з своїми "геббельсами" "затягнув язик у сраку" і мовчить!
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12.08.2024 07:51 Відповісти
Ні, вони не поспішають, на жаль. Вже скоро тиждень від початку наступу на Курськ, а жодного масованого обстрілу. Так що хранителям неба таки буде важко.
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12.08.2024 09:33 Відповісти
Нагадать - ХТО виступив по радіо 22 червня 1941 року? Сталін "очухався" лише через ДВА ТИЖНІ - коли фронту як такого вже не було і РСЧА почала панічно відступать Путін лише щось "промямлив" незрозуміле кілька днів тому Вони зараз розгублені та гарячково шукають шляхи виходу з цієї "жопи" Я аж ніяк не "ура-патріот" - просто реально оцінюю ситуацію спираючись на історичні факти
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12.08.2024 09:51 Відповісти
На жаль, ми пам'ятаємо, де і чим закінчилось 22.06.1941.
І це при фактично повному розгромі регулярної РККА.
рососія зараз - все ж не тоталітарна держава, але вона значно більша за Україну.
На цій хвилі можуть оголосити мобілізацію додаткових 500к тушок, і це для них з точки зору наявних ресурсів - не така вже й велика проблема.
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12.08.2024 10:09 Відповісти
Ті "тушки" треба не тільки одягти нагодувать та розмістить десь Іх ще й озброїть та підготувать треба Стрілять з автомата і мавпа здатна! Але скажи мені - ЧОМУ навкруги НПЗ та аеродромів у глибині РОсії до цих пір не стоїть купа "Тунгусок" і "Шилок" для перехоплення наших дронів? Саме тому що у них немає НАВЧЕНИХ "тушок"
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12.08.2024 10:28 Відповісти
Вони ненавченими непогано валять. На Покровському напрямку так. Йдуть доти, доки у наших БК і дрони не закінчаться. Скільки відео було з горами трупів, але для них це прийнятна ціна.
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12.08.2024 11:19 Відповісти
Я згоден! У німців на Зєєловських висотах було те саме Кулемети перегрівалися Але РОсія - не СРСР А Путін - не Сталін!
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12.08.2024 12:41 Відповісти
Це нас і рятує. Вони досі не наважуються оголосити масштабну мобілізацію, хоча для будь-якої справжньої диктатури "курськ" - це майже бездоганний привід.
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12.08.2024 12:47 Відповісти
А може випередити їх на цей раз?Завдати масованого чим є як не по масквє,то хоч по заправках курска чи Брянська,підстанція,жддепо....
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12.08.2024 06:56 Відповісти
Отсосешь чепушило ватноголовое, ****** твоей раиссии уже настает, принимай в позиции на бутылке
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12.08.2024 07:04 Відповісти
...воно по фсіх гілках насрало...черв дощовий
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12.08.2024 07:17 Відповісти
Не опускайся до його рівня... А то цей "гімноплюй" "возомнит" себе рівним тобі Просто з такими треба обходиться саме як з "гнидами" - мовчки чавить...
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12.08.2024 07:33 Відповісти
А ще вони кажуть, що то ми - фашисти.
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12.08.2024 07:05 Відповісти
Здохни рашиська мерзота ,смерть нациській росії кацапи ви настільки тупі що навіть не уявляєте як вас ненавидять.
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12.08.2024 07:23 Відповісти
Сдохни ******!
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12.08.2024 07:25 Відповісти
Что,кацапский онанист-подрачиваешь на обрсраные труселя кремлёвского карлика?
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12.08.2024 08:07 Відповісти
зари кацапи як пердануть в лужу, то ховайся в жито
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12.08.2024 07:16 Відповісти
Контррозвідка, ви робіть вже щось із цими "джерелами". Третій рік війни йде...
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12.08.2024 07:19 Відповісти
А що можна зробити з потолком,звідки беруть інфу подібні журналюги?
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12.08.2024 08:09 Відповісти
Учитывая то что их пропагандоны, да и официальные лица, постоянно рассказывают что они воюют с НАТО, англосаксами и т.д. то логично было бы наносить "удар возмездия" по "центрам принятия решений" в Лондоне или Вашингтоне... Но туда бить сцыкотно, могут ведь перестать бояться и нанести удар в ответ...
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12.08.2024 07:21 Відповісти
Кацапське бидло не розуміє поки не буде горіти москва ,а світовий злочинець терорист путін не буде знищений.
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12.08.2024 07:30 Відповісти
О, а так бы они ракеты разобрали обратно на запчасти.
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12.08.2024 07:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=csmOuJFOeVw це ж було вже...
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12.08.2024 07:31 Відповісти
Ну, так.
За Курськ вони замутять "акцію возмєздія".
А, по друге, ці ж істотки ******* приурочувати все до якихось подій. Пригадую 24.08. День Незалежності що в 22-му, що в 23-му.
В 22-му підігнали в Комишеваху ХЗ скільки танків і примудрилися пристрилятися по селу. Раніше то переліти, то недоліти. А тут конкретно по нам тандемами дві доби в одну точку. Сказати, що то була жесть - не сказати нічого. Якби вже не був сивий - посивів би.
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12.08.2024 07:34 Відповісти
До речі. Вже додам ))) За два тижні ми пішли в наступ на Ізюм і ці усі танки у підорів затрофеїли. І не тільки танки.
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12.08.2024 07:39 Відповісти
Кацапня б'є не у відповідь а тому що може. До жирафів у Sunday Times це ніяк чомусь не доходить.
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12.08.2024 07:46 Відповісти
Я с февраля 2022 г. уверен и не скрываю, что бить надо было сразу по мааацкве, а не по всяким курскам. Но для этого надо было откопать из-под асфальта ракеты Сапсан, которые были туда закатаны с 2019 г. Янелохом по приказу Ху#ла.
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12.08.2024 07:47 Відповісти
Том Яйця із бульварного листка звісно більше всіх знає про 100500 раз удару кацапів по центрам прийняття рішень. Тому що на чергових "умовах анонімності" йому нібито хтось розповів очевидні речі.
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12.08.2024 08:03 Відповісти
Слуги вже терміново звалили у "відпуску".
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12.08.2024 08:12 Відповісти
Друже, таке враження, що на твоєму календарі досі 24.02.22.
Сьогодні рівно 900 днів, як ті ванькопахоми роблять це щодня.
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12.08.2024 08:36 Відповісти
Давно по головному болоті не прилітали бобри ..А краще по Валдаю
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12.08.2024 08:34 Відповісти
и шо? как будто первый или последний раз,ракетами поплюються с кпд 10% и затишье на 1-2 месяца....29 декабря,2 января потом затишье,потом 8 июля
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12.08.2024 08:53 Відповісти
Це "кпд 10%" нам енергетику в нуль винесло, будинки зносять з дітьми, лікарні, а ви, диванні чепушили, досі гигикаєте. Точно не в Україні живеш, жив би тут таку ахінєю не ніс би. Значить, ще одна подоляцька ботяра під впн.
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12.08.2024 10:26 Відповісти
мабуть будуть до дня Незалежності тянуть, готуватись
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12.08.2024 08:59 Відповісти
Це і без іноземних журналюг всім ясно. Нічого нового. Як завжди, зеля з їрмаком кудись срочно звалять, це так завжди було. А ми виживемо і будемо далі найвеличнішого підносити до небес.
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12.08.2024 10:19 Відповісти
На День Незалежності чекайте. А так за три роки війни вже можна було б не перфоманси для підняття обвислого рейтингу Гундосого Трупожера робити, а питання страт авіа вирішити. Але ні, хай кацапи зносять ракетами лікарні і енергетику.
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12.08.2024 10:29 Відповісти
 
 