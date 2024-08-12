Росія готує масований удар по Києву у відповідь на Курську операцію, - The Sunday Times
Після Курську РФ буде готуватися до масштабного удару по центрах прийняття рішень у Києві.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Sunday Times, про це пише британський журналіст Том Болл із посиланням на анонімні джерела.
Він заявив, що Кремль випустить сотні ракет і дронів. Під ударом нібито будуть урядові будівлі України та Верховна Рада.
"Росія відчуває необхідність дати дуже жорстку відповідь, щось грандіозне, щоб показати всьому світу, що вона всесильна і що таке, як Курськ, не залишиться безкарним", - пише видання з посиланням на джерело в українському оборонному відомстві.
Співрозмовник The Times вважає, що російська атака в помсту за Курську область, ймовірно, налічуватиме набагато більше, ніж чотири ракети.
"Це можуть бути сотні, з використанням складного озброєння - крилатих ракет, балістичних ракет і шахедів. І це може стати великою проблемою для нашої протиповітряної оборони. Але я вірю, що ми зможемо їх зупинити", - заявило джерело видання.
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Знов по школах і лікарнях.
Ницість і гнидлісьть в рашистах нікуди не ділась
Інакше й бути не може. На очах тане "образ сили" росії. І всередині самої росії, і у всьому світі.
Тому немає у русні іншого виходу, як завдати настільки потужних ударів у відповідь, наскільки це взагалі для них можливо.
Наші теж готуються зустрічати.
Вирішив Путін до України посвататься І за дурною кацапською звичкою поліз відразу їй рукою під спідницю А та йому ввалила червоним черевичком по яйцях Крекче "женишок", скаче навприсідки з почервонілою пикою, сльози з очей течуть - а зробить нічого не може І "перед пацанами стыдно"!
І це при фактично повному розгромі регулярної РККА.
рососія зараз - все ж не тоталітарна держава, але вона значно більша за Україну.
На цій хвилі можуть оголосити мобілізацію додаткових 500к тушок, і це для них з точки зору наявних ресурсів - не така вже й велика проблема.
За Курськ вони замутять "акцію возмєздія".
А, по друге, ці ж істотки ******* приурочувати все до якихось подій. Пригадую 24.08. День Незалежності що в 22-му, що в 23-му.
В 22-му підігнали в Комишеваху ХЗ скільки танків і примудрилися пристрилятися по селу. Раніше то переліти, то недоліти. А тут конкретно по нам тандемами дві доби в одну точку. Сказати, що то була жесть - не сказати нічого. Якби вже не був сивий - посивів би.
Сьогодні рівно 900 днів, як ті ванькопахоми роблять це щодня.