Україна веде переговори зі США: хоче застосувати американські ракети для ударів по Курській області, - The Washington Post
Влада України веде переговори зі Сполученими Штатами щодо отримання дозволу на використання балістичних ракет ATACMS для ураження військових аеродромів на території Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post.
Радник президента України Володимира Зеленського на умовах анонімності зазначив, що удари ATACMS потрібні для знищення російських винищувачів, які використовуються для авіаударів у відповідь на український наступ у Курській області. Це дозволить ЗСУ утримати захоплені території та посилить позицію України на майбутніх переговорах з Росією.
"Це дасть їм важелі впливу, необхідні для переговорів з Росією – ось про що йдеться", – зазначив радник.
Радник зазначає, Україна залучила велику кількість солдатів, які захопили близько 100 квадратних кілометрів ворожої території. Також за три дні українські війська пройшли вглиб території повз багатотисячні міста. Також ЗСУ взяли тисячі полонених.
Видання пише, що газовимірювальна станція, яку зараз контролює Україна, розташована приблизно за п'ять миль на території Росії.
"У четвер газ все ще надходив через Суджу, - останній чинний пункт відвантаження трубопроводу, що транспортує російський природний газ до Європи через Україну. За словами радника, станція навряд чи буде використовуватися як важіль тиску, оскільки трубопровід все одно проходить через Україну, і Київ міг би перекрити потоки в будь-який момент", – пише видання.
Хоча точні цілі українського наступу в Курській області залишаються неясними, аналітики припускають, що, окрім можливого відволікання російських сил зі сходу України, Київ прагне зміцнити свої позиції на майбутніх переговорах з Москвою.
Американські офіційні особи висловлюють різні думки щодо стратегічних цілей України. Одні вважають, що ЗСУ намагаються перешкодити перекиданню російських військ до Харківської області, інші - що Україна прагне виснажити ворожі підрозділи, а не утримувати захоплену територію тривалий час.
"Українські офіційні особи звернулися до Вашингтона з проханням дозволити Силам оборони використовувати американські ракети великої дальності ATACMS для ураження аеродромів, які Росія використовує у відповідь на вторгнення. В разі схвалення, таке рішення може дозволити Києву протягом деякого часу утримувати частину Курської області", – зазначає The Washington Post.
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Военный обозреватель Русской службы Би-би-си Илья Абишев - об ударе по колонне
BBC Verify подтвердила достоверность видеозаписи с последствиями удара и место съемки - возле села Октябрьское, а это в 35 километрах от ближайшей точки границы.
Независимые исследователи насчитали на видео 14 разбитых грузовиков, в кузовах некоторых из них видны тела погибших военных. Точное число убитых неизвестно, российские и украинские источники пишут, что в колонне мог находиться личный состав численностью до батальона
І як це внєзапно ракети "хаймарс" стали українськими, і стали летіти у Курську область?? Вже пора якось домовитись і визначитись, а то всі уже заплутались що
пизписати.
Володіння й вплив Чернігівського князівства до XII століття поширювалися далеко на північний схід (https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE-%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1 Муромо-Рязанська земля ) і південний схід (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Тмутороканське князівство ).
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Знають що буде за відповідь, але провокація їм потрібна. Жодна країна не буде підписантом під військовими діями нашого уряду, бо не ті стосунки.