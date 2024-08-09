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Україна веде переговори зі США: хоче застосувати американські ракети для ударів по Курській області, - The Washington Post

ATACMS

Влада України веде переговори зі Сполученими Штатами щодо отримання дозволу на використання балістичних ракет ATACMS для ураження військових аеродромів на території Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post.

Радник президента України Володимира Зеленського на умовах анонімності зазначив, що удари ATACMS потрібні для знищення російських винищувачів, які використовуються для авіаударів у відповідь на український наступ у Курській області. Це дозволить ЗСУ утримати захоплені території та посилить позицію України на майбутніх переговорах з Росією.

"Це дасть їм важелі впливу, необхідні для переговорів з Росією – ось про що йдеться", – зазначив радник.

Радник зазначає, Україна залучила велику кількість солдатів, які захопили близько 100 квадратних кілометрів ворожої території. Також за три дні українські війська пройшли вглиб території повз багатотисячні міста. Також ЗСУ взяли тисячі полонених.

Видання пише, що газовимірювальна станція, яку зараз контролює Україна, розташована приблизно за п'ять миль на території Росії.

"У четвер газ все ще надходив через Суджу, - останній чинний пункт відвантаження трубопроводу, що транспортує російський природний газ до Європи через Україну. За словами радника, станція навряд чи буде використовуватися як важіль тиску, оскільки трубопровід все одно проходить через Україну, і Київ міг би перекрити потоки в будь-який момент", – пише видання.

Хоча точні цілі українського наступу в Курській області залишаються неясними, аналітики припускають, що, окрім можливого відволікання російських сил зі сходу України, Київ прагне зміцнити свої позиції на майбутніх переговорах з Москвою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дії України в Курській області не суперечать "політиці США" щодо використання наданого озброєння - заступниця речника Пентагону Сінгх

Американські офіційні особи висловлюють різні думки щодо стратегічних цілей України. Одні вважають, що ЗСУ намагаються перешкодити перекиданню російських військ до Харківської області, інші - що Україна прагне виснажити ворожі підрозділи, а не утримувати захоплену територію тривалий час.

"Українські офіційні особи звернулися до Вашингтона з проханням дозволити Силам оборони використовувати американські ракети великої дальності ATACMS для ураження аеродромів, які Росія використовує у відповідь на вторгнення. В разі схвалення, таке рішення може дозволити Києву протягом деякого часу утримувати частину Курської області", – зазначає The Washington Post.

Автор: 

зброя (7435) ракети (4008) росія (64935) США (22525)


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Топ коментарі
+20
А своїх ракет немає? А бубачка казав,що є.
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09.08.2024 07:55
+17
"...Радник президента України Володимира Зеленського на умовах анонімності..." Джерело:

СБУ! Ти де?
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09.08.2024 07:55
+13
не переймайтесь, бити не будуть, будуть - *******!, та Так, що аж гай шуміти буде!(,
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09.08.2024 08:08
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"...Радник президента України Володимира Зеленського на умовах анонімності..." Джерело:

СБУ! Ти де?
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09.08.2024 07:55 Відповісти
А своїх ракет немає? А бубачка казав,що є.
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09.08.2024 07:55 Відповісти
А він багато шо казав, одним словом --- фантазьор
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09.08.2024 08:31 Відповісти
кутіше ...

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09.08.2024 08:43 Відповісти
Агент крємля Салівон на таке пойтіть не зможе.
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09.08.2024 07:57 Відповісти
Єму нада посовєтовацца с шефом. С Міхал Іваничєм? Нє, - с Владім Владімичєм.

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09.08.2024 09:29 Відповісти
«Шансов уцелеть у них было мало»

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Военный обозреватель Русской службы Би-би-си Илья Абишев - об ударе по колонне

BBC Verify подтвердила достоверность видеозаписи с последствиями удара и место съемки - возле села Октябрьское, а это в 35 километрах от ближайшей точки границы.

Независимые исследователи насчитали на видео 14 разбитых грузовиков, в кузовах некоторых из них видны тела погибших военных. Точное число убитых неизвестно, российские и украинские источники пишут, что в колонне мог находиться личный состав численностью до батальона
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10.08.2024 00:37 Відповісти
Казав Кірбі шо тривожно якось по рашці бити
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09.08.2024 07:58 Відповісти
не переймайтесь, бити не будуть, будуть - *******!, та Так, що аж гай шуміти буде!(,
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09.08.2024 08:08 Відповісти
Інші Telegram-канали зазначають, що у Рильського району села Жовтневе ударом українських ракет HIMARS знищено російську військову колону на марші. Джерело:

І як це внєзапно ракети "хаймарс" стали українськими, і стали летіти у Курську область?? Вже пора якось домовитись і визначитись, а то всі уже заплутались що пизписати.
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09.08.2024 08:05 Відповісти
Бо учора та і раніше було пояснення від країн-донорів,а також від США, що надана зброя є уже зброєю ЗСУ, а не країни-донора,але смі смакують цю тему день в день. Невже так далеко і вправно летить асфальт Зеленського?
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09.08.2024 08:21 Відповісти
не знаю що то було за таке хитре пояснення, що ні один ATACMS, "шторм" або "скалп" ще не прилетів по жодній авіабазі. Щось мені здається, що хтось бреше.
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09.08.2024 08:26 Відповісти
Бо брехати--доволі вигідна справа у ********* житті, а у політиці й поготів.
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09.08.2024 08:37 Відповісти
Основна територія Чернігівського князівства була на лівобережжі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0) Дніпра , в басейні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0 річок https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0 Десни й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%BC_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0) Сейму , на землях, заселених https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8 сіверським племенем. Згодом територія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE князівства поширилася на землі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D1%96 радимичів і частково https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%27%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D1%96 в'ятичів і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%96 дреговичів . Столицею князівства було місто https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2 Чернігів . Інші міста: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Новгород-Сіверський , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B1 Стародуб , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA Брянськ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D1%8C Путивль , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA Курськ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2 Карачев , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA Козельськ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8 Кроми , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA Трубчевськ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%87 Любеч , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D1%96%D0%B2 Глухів , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA Чечерськ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C Гомель , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%96_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96 Біловеж , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0) Вир , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%8C Глібль , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%89 Оргощ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80 Хоробор , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA Морівськ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%89%D0%B8%D0%B6 Вщиж та інші.

Володіння й вплив Чернігівського князівства до XII століття поширювалися далеко на північний схід (https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE-%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1 Муромо-Рязанська земля ) і південний схід (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Тмутороканське князівство ).
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09.08.2024 08:05 Відповісти
А це Герб Чернігівського Князівства...і історія вже починає виглядати по іншому...

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09.08.2024 08:18 Відповісти
Нічого дивного, у них, кацапів, усе--крадене. Так швидше за "своїх" приймуть.
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09.08.2024 08:42 Відповісти
соСалліван кістьми ляже,щоб його любімую расіюшку спасти і недопустити надання Україні дозволів розхірачити всі аеродроми на прикордонні.
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09.08.2024 08:13 Відповісти
давай вже, Госдеп
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09.08.2024 08:15 Відповісти
Вони виконають свою мантру, це не ескалація, це не ескалація, все добре, все добре...
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09.08.2024 08:45 Відповісти
Все логічно. Американці не хочуть щоб кацапи почали допомагати різним мавпам воювати проти Америки.
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09.08.2024 08:17 Відповісти
Знову ця передача - в гостях у Вашингтон пост .

.
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09.08.2024 08:33 Відповісти
Перепрошую але Курська Народна Республіка ісконно українська земля!
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09.08.2024 09:52 Відповісти
The Washington Pos- Радник президента України Володимира Зеленського на умовах анонімності ....гебнява метода вкидувати потрібні лайновкиди в світові новини...За цими анонімними дописами .стирчать рога і копита,та гроші , рашистського упира
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09.08.2024 10:10 Відповісти
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09.08.2024 10:21 Відповісти
В Білорусії теж є цікаві цяцьки для позичання. Азову вже натякав... Придністров'є теж можна демілітаризувати якщо з молдовою правильно поговорити...Але саме погане, це казати три роки що винні всі а ми тут на білих конях.
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09.08.2024 10:42 Відповісти
а з території рф-ки по території рф-ки мови ж не було
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09.08.2024 16:51 Відповісти
і сміх і гріх, питати дозволу бити по агресору-людожеру...
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09.08.2024 10:27 Відповісти
Ради сміху, а двайте заявимо, що ми вже вписали курську обл в конституцію України як навід'ємну частиу! І будемо бити, бо ми ж в Україні воюємо, на нових територіях!!!
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09.08.2024 10:29 Відповісти
Якщо це публічним стає, то це лише маніпуляції офісу для подальшого виправдовування своєї бездіяльності чи відвертої недбалості на користь ворога.

Знають що буде за відповідь, але провокація їм потрібна. Жодна країна не буде підписантом під військовими діями нашого уряду, бо не ті стосунки.
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09.08.2024 10:38 Відповісти
Да колонну уже поразили. Так что аэродромы тоже разрешат
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09.08.2024 12:00 Відповісти
Переговоры здорового человека
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09.08.2024 14:33 Відповісти
Однією середньою вулицею Києва протягом дня пересувається кількість автомобілів, чия вартість дорівнює вартості всієї ракетної програми зенітних і тактичних комплексів. Не враховуючи вартість вантажу.
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09.08.2024 15:47 Відповісти
тому й дороги були пріорітетніші!
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09.08.2024 16:55 Відповісти
У кіно Зіон показаний як сховище від Матриці. Єрмаківсько-хабадний зіон як точно навпаки - матриця, насунута на очі, яка заперечує дійсність. Саботаж, паразитизм і геноцид, який показується як державне управління, боротьба за бла-бла цілісність, суверенітет і бла-блакратичний вибір.
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09.08.2024 19:06 Відповісти
ну, без авіації далеко не понаступаєш, і москалі це теж розуміють . . .
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09.08.2024 17:54 Відповісти
Цікава ситуація. Всім відомо, що, нажаль, наші партнери не погоджують використання іхньої зброї, тих же АТАСМS, для враження з теритрії України цілей на території москалів. Але ніхто з них не казав, що вони проти ударів по рф з теритрії самої рф. Чому б не завезти надану нам зброю в ту саму суджу - і "гей гуй... тримай х..!" Все до ладу ! Які питання ?
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09.08.2024 21:24 Відповісти
До відома кацапів...У всьому винні західні партнери...Вони забороняли лупити по вам з нашої території🥺
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10.08.2024 09:11 Відповісти
 
 