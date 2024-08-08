Дії України в Курській області не суперечать "політиці США" щодо використання наданого озброєння, - заступниця речника Пентагону Сінгх
У Пентагоні вважають, що Україна не порушує умови використання американської зброї в Курській області.
Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на журналіста "Голосу Америки" Остапа Яриша у соцмережі X.
"Дії України в Курській області "відповідають політиці США" щодо використання наданого озброєння", - сказала Сінгх.
Що передувало
Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.
Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".
Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.
У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ.
Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".
Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуації.
Тим часом глава оборонного комітету Бундестагу Фабер побажав ЗСУ удачі під Курськом. За даними Міноборони Франції, "наступ ЗСУ в Курській області має початковий успіх". The Washington Post повідомляє, що Україна взяла під контроль газову станцію "Суджа".
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чи не так, таваріщь саліванов ?
Просто сам по собі факт який відноситься до категорії рекордів як любить казати наш аналітик https://t.me/zloyodessit Злой Одессит (Алексанлр Коваленко) .
- та я ж намазую...
-та ви ж не намазуєте, ви ж шматками їсте!!!
Якщо що, то є інший приклад. В лютому 2022 кацапи дійшли до Києва. Що було далі всі в курсі.
2. Таку агломерацію навіть контролюаати такою кількістю не вийде.
вони усі дриснуть як зараз у "укрський області" рф 😂
звісно йти "на мокву" ніхто не буде, це нереально
Я тебе розчарую. Саме отака дурість призвела до розгрому кацапів під Києвом у 2022 році.
воювати вони не будуть ні за що
Не буду питати звідки у тебе такі обширні знання.
Я знаю буквально 6-7 людей, з якими колись спілкувався бо рідня.
Да і сам туди їздив у далекі придалекі часи.
А тут таке вражаюче знання всіх та вся...
Как ми можем запрєтіть туарегам поддерживать КуНР ??? Ми нє вмєшиваємся в дела других народов
Вышел новый, свежий опрос президентских рейтингов в США. Титаник Трампа продолжает тонуть:
Харрис - 53%
Трамп - 47%.
Трамп вне себя от новых цифр - за час он написал пять душераздирающих постов.
а причина є - твій висер