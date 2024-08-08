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Дії України в Курській області не суперечать "політиці США" щодо використання наданого озброєння, - заступниця речника Пентагону Сінгх

Курськ

У Пентагоні вважають, що Україна не порушує умови використання американської зброї в Курській області.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на журналіста "Голосу Америки" Остапа Яриша у соцмережі X.

"Дії України в Курській області "відповідають політиці США" щодо використання наданого озброєння", - сказала Сінгх.

Читайте: Не бачу проблеми, якщо Україна застосує Leopard 2 для просування на території РФ, - голова комітету Бундестагу з оборони Фабер

Що передувало

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ.

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуації.

Тим часом глава оборонного комітету Бундестагу Фабер побажав ЗСУ удачі під Курськом. За даними Міноборони Франції, "наступ ЗСУ в Курській області має початковий успіх". The Washington Post повідомляє, що Україна взяла під контроль газову станцію "Суджа".

Автор: 

зброя (7435) Пентагон (1415) Сінгх Сабріна (48) Курськ (1086)


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Топ коментарі
+21
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08.08.2024 22:22
+11
Те що я казав ще в середені квітня 2022, що ще прийде час і буде так. Але вірили тоді мені да Боже 1:100. Ну таке...

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08.08.2024 22:48
+8
Якшо ми ввіишли в рашку як ніж в масло - потрібно розвивати успіх
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08.08.2024 22:19
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ну а шо тут вже скажеш...
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08.08.2024 22:17 Відповісти
ото ж ! іноді краще щось добре прожувати і ковтнути

чи не так, таваріщь саліванов ?
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08.08.2024 22:18 Відповісти
мені здається його десь зачинили у Білому Домі у кладовці із швабрами.
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08.08.2024 22:22 Відповісти
Просто нинішній адміністрації Госдепа вже нема чого втрачати. Останні 4 місяці і адью.
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08.08.2024 22:24 Відповісти
саливонов зайнятий - підшукує нову роботу.
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08.08.2024 22:30 Відповісти
Те що я казав ще в середені квітня 2022, що ще прийде час і буде так. Але вірили тоді мені да Боже 1:100. Ну таке...

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08.08.2024 22:48 Відповісти
ну, заради справедливості слід нагадати, шо Аргентина кілька днів також володіла фолклендськими-мальвінськими островами
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08.08.2024 22:57 Відповісти
Так і я не розглядаю нинішню ситуацію як якийсь перелам у війні в цілому. Так локальна наступальна операція. Дай Боже все це втримати.
Просто сам по собі факт який відноситься до категорії рекордів як любить казати наш аналітик https://t.me/zloyodessit Злой Одессит (Алексанлр Коваленко) .
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09.08.2024 00:16 Відповісти
абрестович? будданоф? кава?
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08.08.2024 23:02 Відповісти
Не вгадав. З самого початку говорив що цей етап цієї, вже 11-й рік пішов, війни як мінімум на 3,5 роки. На відміну від згаданих тобою в пості, я володію військовою і соціальною статистикою, а на їх підгрунті - аналітичним апаратом.
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09.08.2024 00:10 Відповісти
все ж таки у срасії оборонна ядерна доктрина, а ми не агресор, так шо вони не мають права кидати ЯЗ
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09.08.2024 06:39 Відповісти
Він мене по пиці...А я що??? Суші приніс, піцу замовив.. А удруг бідьше по-пиці не вжарить? Сумлєньє є....
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08.08.2024 23:02 Відповісти
Якшо ми ввіишли в рашку як ніж в масло - потрібно розвивати успіх
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08.08.2024 22:19 Відповісти
Если Ермак не похерит всё это дело.Достаточно задержать подвоз боеприпасов и не высылать подкрепление.
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08.08.2024 22:24 Відповісти
-куме, та намазуйте масло на хліб!

- та я ж намазую...

-та ви ж не намазуєте, ви ж шматками їсте!!!
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08.08.2024 22:28 Відповісти
Вагнерівці ж показали шо 5тис солдат можуть легко діити до москви
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08.08.2024 22:33 Відповісти
кацапам по кацапам - то інша справа. Та і до москви вони не дійшли.
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08.08.2024 22:37 Відповісти
Не діишли бо Пригожин зупинив - злякався сам себе
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08.08.2024 22:45 Відповісти
чого він там злякався - то інша справа. А 5 тисяч українських військових до москви не дійдуть. Та нам цього і не треба.
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08.08.2024 22:52 Відповісти
До Москви так, До Киiва за 3 днi - не.
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08.08.2024 22:37 Відповісти
Питання: і що робити 5 тисячам з агломерацією в 30 мільйонів (москва з пригородами)?

Якщо що, то є інший приклад. В лютому 2022 кацапи дійшли до Києва. Що було далі всі в курсі.
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08.08.2024 22:54 Відповісти
думаєте "дарагіє масквічі" вишукаються у черги за автоматами? 😁
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09.08.2024 06:41 Відповісти
1. Певен, що їх і питати не стануть.

2. Таку агломерацію навіть контролюаати такою кількістю не вийде.
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09.08.2024 08:29 Відповісти
шо значить питати?

вони усі дриснуть як зараз у "укрський області" рф 😂

звісно йти "на мокву" ніхто не буде, це нереально
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09.08.2024 08:48 Відповісти
Всі 30 мільйонів?

Я тебе розчарую. Саме отака дурість призвела до розгрому кацапів під Києвом у 2022 році.
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09.08.2024 09:18 Відповісти
ти не знаеш масквічей, це окрема каста у срасії

воювати вони не будуть ні за що
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09.08.2024 09:23 Відповісти
Всі 30 мільйонів не знаю - це факт.

Не буду питати звідки у тебе такі обширні знання.
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09.08.2024 09:33 Відповісти
шо за натяки 😁
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09.08.2024 09:43 Відповісти
Та ніяких натяків.

Я знаю буквально 6-7 людей, з якими колись спілкувався бо рідня.

Да і сам туди їздив у далекі придалекі часи.

А тут таке вражаюче знання всіх та вся...
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09.08.2024 09:46 Відповісти
знаеш 7 кацапів - знаєш усіх 😁
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09.08.2024 10:03 Відповісти
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08.08.2024 22:22 Відповісти
А што случілось????

Как ми можем запрєтіть туарегам поддерживать КуНР ??? Ми нє вмєшиваємся в дела других народов
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08.08.2024 22:27 Відповісти
Це наш курiльский нарот.
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08.08.2024 22:39 Відповісти
Вже примазуються, а якщо операція провалилась речник би кащава що ми ніколи не заохочували і т.д
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08.08.2024 22:41 Відповісти
США як завжди тормозять, вже і референдум був, там 98 чи 99% за Україну і хоч каміння з неба, курщина - то наша територія зпоконвічна
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08.08.2024 22:43 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/vsu-prodvinulis-v-kurskoj-oblasti/ Олег Пономарь , свіжак інфа:
Вышел новый, свежий опрос президентских рейтингов в США. Титаник Трампа продолжает тонуть:
Харрис - 53%
Трамп - 47%.
Трамп вне себя от новых цифр - за час он написал пять душераздирающих постов.
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08.08.2024 22:49 Відповісти
арєстовіча взяли на роботу.

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08.08.2024 22:58 Відповісти
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08.08.2024 23:06 Відповісти
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08.08.2024 23:12 Відповісти
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08.08.2024 23:16 Відповісти
Сазонов каже що це газова служба зайшла в Суджу перевірити лічильники
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08.08.2024 23:21 Відповісти
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08.08.2024 23:27 Відповісти
у пітєрі вже почалось

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08.08.2024 23:31 Відповісти
"Вооружьонний двома смартфонами", плять..... 😁😂🤣
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08.08.2024 23:58 Відповісти
і прутнем
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09.08.2024 06:42 Відповісти
https://x.com/i/status/1821607943290417514 путін організував евакуацію громадян курської області
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09.08.2024 00:55 Відповісти
у когось є інструкція до курської АЕС? Бажано пдф, у мене роумінг
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09.08.2024 02:06 Відповісти
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09.08.2024 02:14 Відповісти
ахахахаа кацапура ти дурна
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09.08.2024 06:44 Відповісти
я тобі не синок

а причина є - твій висер
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09.08.2024 08:18 Відповісти
Якщо все це провалиться,то крайні будуть мешканців Сум і області
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09.08.2024 14:27 Відповісти
 
 