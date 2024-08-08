Дії України в Курській області не суперечать "політиці США" щодо використання наданого озброєння, - заступниця речника Пентагону Сінгх

У Пентагоні вважають, що Україна не порушує умови використання американської зброї в Курській області.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на журналіста "Голосу Америки" Остапа Яриша у соцмережі X.

"Дії України в Курській області "відповідають політиці США" щодо використання наданого озброєння", - сказала Сінгх.

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Що передувало

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ.

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуації.

Тим часом глава оборонного комітету Бундестагу Фабер побажав ЗСУ удачі під Курськом. За даними Міноборони Франції, "наступ ЗСУ в Курській області має початковий успіх". The Washington Post повідомляє, що Україна взяла під контроль газову станцію "Суджа".