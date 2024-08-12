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Новости Война
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Операция в Курской области: армия РФ снизила интенсивность атак на востоке Украины, - ISW

Окупанти

Операция украинских войск в Курской области позволила Силам обороны хотя бы временно перехватить инициативу на одном участке фронта и продолжить противостояние на всей территории военных действий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Операция ВСУ в Курской области позволила украинским войскам по крайней мере временно перехватить инициативу на поле боя на одном участке фронта и противостоять российской инициативе на всей территории военных действий", - отмечают аналитики.

И добавляют, что владение Россией инициативой на всей территории боевых действий с ноября 2023 года позволило ей определять место, время, масштаб и требования к ведению боевых действий в Украине и заставило Украину тратить материальные и человеческие ресурсы на реактивные оборонительные операции.

Однако украинская операция в Курской области заставила Кремль и российское военное командование отреагировать и перебросить силы и средства в сектор, где украинские войска начали атаку.

Российские войска, однако, не проводили активных боевых действий в Курской области. Россия использовала свою общевойсковую инициативу для давления на Украину и попыток помешать украинским войскам накапливать живую силу и материально-технические средства для будущих контрнаступательных операций, одновременно определяя темп боевых действий, который позволил бы российским войскам поддерживать последовательные наступательные операции.

"Владимир Путин и российское военное командование, вероятно, неверно оценили, что Украина не имеет возможности перехватить эту инициативу, а способность Украины достичь оперативной неожиданности и перехватить общевойсковую инициативу ставит под сомнение оперативно-стратегические предположения, которые лежат в основе нынешних российских наступательных усилий в Украине", - говорится в обзоре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ созывает неформальную встречу Совбеза ООН, чтобы пожаловаться на наступление ВСУ в Курской области

FT пишет, что в субботу вечером, 10 августа, президент Украины Владимир Зеленский нарушил пятидневное молчание, чтобы впервые публично вспомнить о вторжении своих войск в Россию. В своем традиционном вечернем видеообращении он сказал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил ему о "выдавливании войны на территорию агрессора".

В свою очередь неназванный представитель Министерства обороны Украины в комментарии FT сказал, что украинская сторона не собирается разглашать детали операции, поскольку они "сначала ждут, как она будет развиваться".

Автор: 

армия РФ (19087) Курск (1082) ISW (493)


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Топ комментарии
+10
потрібно бити туди де ворог слабкий, а не туди де сильний
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12.08.2024 07:51
+8
Нова, від Сунь Узи, всього пару тисяч років
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12.08.2024 08:07
+4
Якби не курській напрямок - просунулися значно глибше за цей період.
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12.08.2024 07:35
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Війська РФ просунулись в Північному і Нью-Йорку на Донеччині, - DeepState
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12.08.2024 07:30 Ответить
Якби не курській напрямок - просунулися значно глибше за цей період.
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12.08.2024 07:35 Ответить
якби зміцнили тими резервами, що пішли на Курськ-могли зовсім не просунуться або навіть відступити.
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12.08.2024 07:46 Ответить
потрібно бити туди де ворог слабкий, а не туди де сильний
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12.08.2024 07:51 Ответить
Нова методичка під'їхала
у Зе-марафоні так сказали ?

Ну ладно, поживемо побачимо
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12.08.2024 07:56 Ответить
Нова, від Сунь Узи, всього пару тисяч років
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12.08.2024 08:07 Ответить
звільняти свою територію, ви не наміряні
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12.08.2024 07:58 Ответить
************** вишкребків забули спитати, як нам воювати з ордою.
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12.08.2024 08:30 Ответить
О, ************* повилазили. Які краще за ГШ ЗСУ знають, як і де воювати...

Відкрию тобі страшну таємницю, прокацапська дупка, спроба прив'язати тєлємарафон чи єрмака до будь-чого в Україні - ніхєра не працює. Порохоботи просто розуміють, що і до чого, а зє-стаду просто насрати. Тож твої кукарікання "аааа, єрмак тобі заплатив" - просто смішні.

Обтєкай, обтєкай, вишкребок...
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12.08.2024 08:29 Ответить
Ні,вони йдуть по плану, якщо такий і є. На сьогодні стан війни не змінився, досить теплої ванни,бо атомна орків ще далеко,дуже.
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12.08.2024 08:25 Ответить
В лісах та на берегах кацапських річок звісно краще наступати та оборонятися ніж у випалених степах Півдня та Донбасу.
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12.08.2024 07:32 Ответить
Ещё один стратех вылезло!
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12.08.2024 09:20 Ответить
Є таке. Плахотнюк aka Ватакаратель у крайньму блозі розповів, що по Бахмутьскому напрямку останніми днями відносно тихо.
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12.08.2024 07:36 Ответить
Щоб коментувати події такого роду потрібно знати більше
А коментувати з тих ,,відомостей ,, можно прийти до невірних
Висновків
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12.08.2024 08:17 Ответить
Нужен еще один заход в Брянскую область.
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12.08.2024 08:25 Ответить
 
 