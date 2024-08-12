Операция в Курской области: армия РФ снизила интенсивность атак на востоке Украины, - ISW

Операция украинских войск в Курской области позволила Силам обороны хотя бы временно перехватить инициативу на одном участке фронта и продолжить противостояние на всей территории военных действий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Операция ВСУ в Курской области позволила украинским войскам по крайней мере временно перехватить инициативу на поле боя на одном участке фронта и противостоять российской инициативе на всей территории военных действий", - отмечают аналитики.

И добавляют, что владение Россией инициативой на всей территории боевых действий с ноября 2023 года позволило ей определять место, время, масштаб и требования к ведению боевых действий в Украине и заставило Украину тратить материальные и человеческие ресурсы на реактивные оборонительные операции.

Однако украинская операция в Курской области заставила Кремль и российское военное командование отреагировать и перебросить силы и средства в сектор, где украинские войска начали атаку.

Российские войска, однако, не проводили активных боевых действий в Курской области. Россия использовала свою общевойсковую инициативу для давления на Украину и попыток помешать украинским войскам накапливать живую силу и материально-технические средства для будущих контрнаступательных операций, одновременно определяя темп боевых действий, который позволил бы российским войскам поддерживать последовательные наступательные операции.

"Владимир Путин и российское военное командование, вероятно, неверно оценили, что Украина не имеет возможности перехватить эту инициативу, а способность Украины достичь оперативной неожиданности и перехватить общевойсковую инициативу ставит под сомнение оперативно-стратегические предположения, которые лежат в основе нынешних российских наступательных усилий в Украине", - говорится в обзоре.

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FT пишет, что в субботу вечером, 10 августа, президент Украины Владимир Зеленский нарушил пятидневное молчание, чтобы впервые публично вспомнить о вторжении своих войск в Россию. В своем традиционном вечернем видеообращении он сказал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил ему о "выдавливании войны на территорию агрессора".

В свою очередь неназванный представитель Министерства обороны Украины в комментарии FT сказал, что украинская сторона не собирается разглашать детали операции, поскольку они "сначала ждут, как она будет развиваться".