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Новини Війна
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Операція у Курській області: армія РФ знизила інтенсивність атак на сході України, - ISW

Окупанти

Операція українських військ у Курській області дозволила Силам оборони хоча б тимчасово перехопити ініціативу на одній ділянці фронту й продовжити протистояння на всій території воєнних дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Операція ЗСУ в Курській області дозволила українським військам принаймні тимчасово перехопити ініціативу на полі бою на одній ділянці фронту і протистояти російській ініціативі на всій території воєнних дій", - зазначають аналітики.

Та додають, що володіння Росією ініціативою на всій території бойових дій з листопада 2023 року дозволило їй визначати місце, час, масштаб і вимоги до ведення бойових дій в Україні та змусило Україну витрачати матеріальні та людські ресурси на реактивні оборонні операції.

Однак українська операція в Курській області змусила Кремль і російське військове командування відреагувати та перекинути сили та засоби в сектор, де українські війська розпочали атаку.

Російські війська, однак, не проводили активних бойових дій в Курській області. Росія використовувала свою загальновійськову ініціативу для тиску на Україну і спроб перешкодити українським військам накопичувати живу силу і матеріально-технічні засоби для майбутніх контрнаступальних операцій, одночасно визначаючи темп бойових дій, який дозволив би російським військам підтримувати послідовні наступальні операції.

"Володимир Путін і російське військове командування, ймовірно, невірно оцінили, що Україна не має можливості перехопити цю ініціативу, а здатність України досягти оперативної несподіванки й перехопити загальновійськову ініціативу ставить під сумнів оперативно-стратегічні припущення, які лежать в основі нинішніх російських наступальних зусиль в Україні", – ідеться в огляді.

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FT пише, що у суботу ввечері, 10 серпня, президент України Володимир Зеленський порушив п’ятиденне мовчання, щоб уперше публічно згадати про вторгнення своїх військ до Росії. У своєму традиційному вечірньому відеозверненні він сказав, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів йому про "витискання війни на територію агресора".

Своєю чергою неназваний представник Міністерства оборони України у коментарі FT сказав, що українська сторона не збирається розголошувати деталі операції, оскільки вони "спочатку чекають, як вона розвиватиметься".

Автор: 

армія рф (17250) Курськ (1094) ISW (653)


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Топ коментарі
+10
потрібно бити туди де ворог слабкий, а не туди де сильний
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12.08.2024 07:51
+8
Нова, від Сунь Узи, всього пару тисяч років
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12.08.2024 08:07
+4
Якби не курській напрямок - просунулися значно глибше за цей період.
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12.08.2024 07:35
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Війська РФ просунулись в Північному і Нью-Йорку на Донеччині, - DeepState
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12.08.2024 07:30 Відповісти
Якби не курській напрямок - просунулися значно глибше за цей період.
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12.08.2024 07:35 Відповісти
якби зміцнили тими резервами, що пішли на Курськ-могли зовсім не просунуться або навіть відступити.
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12.08.2024 07:46 Відповісти
потрібно бити туди де ворог слабкий, а не туди де сильний
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12.08.2024 07:51 Відповісти
Нова методичка під'їхала
у Зе-марафоні так сказали ?

Ну ладно, поживемо побачимо
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12.08.2024 07:56 Відповісти
Нова, від Сунь Узи, всього пару тисяч років
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12.08.2024 08:07 Відповісти
звільняти свою територію, ви не наміряні
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12.08.2024 07:58 Відповісти
************** вишкребків забули спитати, як нам воювати з ордою.
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12.08.2024 08:30 Відповісти
О, ************* повилазили. Які краще за ГШ ЗСУ знають, як і де воювати...

Відкрию тобі страшну таємницю, прокацапська дупка, спроба прив'язати тєлємарафон чи єрмака до будь-чого в Україні - ніхєра не працює. Порохоботи просто розуміють, що і до чого, а зє-стаду просто насрати. Тож твої кукарікання "аааа, єрмак тобі заплатив" - просто смішні.

Обтєкай, обтєкай, вишкребок...
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12.08.2024 08:29 Відповісти
Ні,вони йдуть по плану, якщо такий і є. На сьогодні стан війни не змінився, досить теплої ванни,бо атомна орків ще далеко,дуже.
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12.08.2024 08:25 Відповісти
В лісах та на берегах кацапських річок звісно краще наступати та оборонятися ніж у випалених степах Півдня та Донбасу.
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12.08.2024 07:32 Відповісти
Ещё один стратех вылезло!
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12.08.2024 09:20 Відповісти
Є таке. Плахотнюк aka Ватакаратель у крайньму блозі розповів, що по Бахмутьскому напрямку останніми днями відносно тихо.
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12.08.2024 07:36 Відповісти
Щоб коментувати події такого роду потрібно знати більше
А коментувати з тих ,,відомостей ,, можно прийти до невірних
Висновків
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12.08.2024 08:17 Відповісти
Нужен еще один заход в Брянскую область.
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12.08.2024 08:25 Відповісти
 
 