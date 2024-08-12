Операція у Курській області: армія РФ знизила інтенсивність атак на сході України, - ISW

Операція українських військ у Курській області дозволила Силам оборони хоча б тимчасово перехопити ініціативу на одній ділянці фронту й продовжити протистояння на всій території воєнних дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Операція ЗСУ в Курській області дозволила українським військам принаймні тимчасово перехопити ініціативу на полі бою на одній ділянці фронту і протистояти російській ініціативі на всій території воєнних дій", - зазначають аналітики.

Та додають, що володіння Росією ініціативою на всій території бойових дій з листопада 2023 року дозволило їй визначати місце, час, масштаб і вимоги до ведення бойових дій в Україні та змусило Україну витрачати матеріальні та людські ресурси на реактивні оборонні операції.

Однак українська операція в Курській області змусила Кремль і російське військове командування відреагувати та перекинути сили та засоби в сектор, де українські війська розпочали атаку.

Російські війська, однак, не проводили активних бойових дій в Курській області. Росія використовувала свою загальновійськову ініціативу для тиску на Україну і спроб перешкодити українським військам накопичувати живу силу і матеріально-технічні засоби для майбутніх контрнаступальних операцій, одночасно визначаючи темп бойових дій, який дозволив би російським військам підтримувати послідовні наступальні операції.

"Володимир Путін і російське військове командування, ймовірно, невірно оцінили, що Україна не має можливості перехопити цю ініціативу, а здатність України досягти оперативної несподіванки й перехопити загальновійськову ініціативу ставить під сумнів оперативно-стратегічні припущення, які лежать в основі нинішніх російських наступальних зусиль в Україні", – ідеться в огляді.

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FT пише, що у суботу ввечері, 10 серпня, президент України Володимир Зеленський порушив п’ятиденне мовчання, щоб уперше публічно згадати про вторгнення своїх військ до Росії. У своєму традиційному вечірньому відеозверненні він сказав, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів йому про "витискання війни на територію агресора".

Своєю чергою неназваний представник Міністерства оборони України у коментарі FT сказав, що українська сторона не збирається розголошувати деталі операції, оскільки вони "спочатку чекають, як вона розвиватиметься".