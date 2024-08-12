На Курщине повреждена газоизмерительная станция "Суджа", через которую идет газ в ЕС
Газоизмерительная станция "Суджа" в Курской области РФ, через которую идет газ в ЕС, повреждена.
Фотографии обнародовало Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.
Так, часть повреждений появилась между 9 и 10 августа, а часть - между 10 и 11 августа.
"На фото за 11 августа видно, что практически полностью разрушено одно из административных зданий станции, а также одна из площадок, на которой установлено измерительное оборудование. При этом утром в понедельник "Газпром" утверждал, что продолжает прокачку газа через ГИС "Суджа" в Европу в обычном объеме", - пишет издание.
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бо московські терористи зовсім абарзєлі..
?????
ЗСУ може тоді не буде палити москву..
але дешевого газу всерівно вже не буде!
А якщо захочете знати де знаходиться компресорна станція, яка качає на ГВС "Суджа", то точне місезнаходження можу вам надати. Сєвєрнєє вона не знаходиться.
Зараз питання виникне про те, скільки його прокачується.
А сума сплати - це ціна за одиницю помножити на кількість.
Кількості ніхто тепер не знає. Тобто за що платити ?
Качають кілометрів на 50-50 північно-західніше, ніж Суджа.
В Суджі не качають, а лише лічильники стоять
згорів сєвєрний поток, гори і газовимірювальна станція!
безкоштовний...
Газпром подал заявку сегодня примерно на 39 млн куб. Если завтра не будет - значит усе. Еще жирный кусок из прибыли выпал. Примерно 5 млрд баксов в год или 450 ярдов рублей.
Как жить то блдь!? Как жить то?! На что башни новые строить и негров в Зенит докупать?
Туарегі слаиалі счьотчік