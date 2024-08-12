На Курщине повреждена газоизмерительная станция "Суджа", через которую идет газ в ЕС

Газоизмерительная станция "Суджа" в Курской области РФ, через которую идет газ в ЕС, повреждена.

Фотографии обнародовало Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

Так, часть повреждений появилась между 9 и 10 августа, а часть - между 10 и 11 августа.

"На фото за 11 августа видно, что практически полностью разрушено одно из административных зданий станции, а также одна из площадок, на которой установлено измерительное оборудование. При этом утром в понедельник "Газпром" утверждал, что продолжает прокачку газа через ГИС "Суджа" в Европу в обычном объеме", - пишет издание.

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