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Зеленский анонсировал три программы поддержки молодежи: Жилье, бизнес и образование

Зеленський про програми підтримки молоді

Президент Владимир Зеленский заявил, что осенью начнет работать государственная программа поддержки молодежи.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом глава государства заявил во время Украинского молодежного форума "Вільні мріяти".

"Сегодня мы уже имеем государственные программы, которые работают и будут работать еще активнее в интересах молодежи. В частности, первое, в существующей государственной программе "єОселя" будет предусмотрено для молодых украинцев и украинок в возрасте до 25 лет уменьшение первого взноса до 10%. И уже осенью должна заработать соответствующая программа. Это действительно хорошая ипотечная программа. В ней предусмотрено 3% годовых для военных, врачей, учителей, правоохранителей и 7% годовых для других категорий", - отметил президент.

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Также, продолжил Зеленский, с сентября начнет работать новая программа грантов на собственное дело для украинцев и украинок в возрасте до 25 лет.

"Это создание или развитие своего малого бизнеса, и мы начинаем с грантов в 150 тысяч гривен на первый проект. Все детали будут представлены нашим правительством", - пояснил он.

Третье - образование, образовательные гранты.

"Тоже с сентября заработает программа поддержки абитуриентов. Мы с правительством постепенно будем увеличивать наполненность средств этой и других соответствующих программ поддержки нашей украинской молодежи. Таких программ должно быть гораздо больше", - добавил глава государства.

Также читайте: Зеленский: Готовим решение, которое укрепит нашу украинскую духовную независимость

Автор: 

Зеленский Владимир (20246) молодежь (243)


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Топ комментарии
+22
Без "медицинского" канабиса эти 3 программы пройдут не так весело.
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12.08.2024 16:38
+18
"житло, бізнес та освіта"???

В реалії:
- ТЦК
- війна
-могила
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12.08.2024 16:56
+17
Чекає що молодь за нього проголосує і вони своею шоблою будуть і далі красти не видчувая краю.
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12.08.2024 16:41
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Правила форума Совет форумчан
Без "медицинского" канабиса эти 3 программы пройдут не так весело.
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12.08.2024 16:38 Ответить
Що воно ******* несе, в країні війна, живемо на грошовому підсосі від США та ЄС, потрібно думати про армію, як її одіти нагодувати та озброїти, а воно знов про велике будівництво... П'яний чи що, а, може, наркоман🤔 Тут ще не відомо чим закінчиться ривок на Курську волость, як налагодити логістику з постачанням зброї, ПММ, ***********, поповнення та ротацію особового складу та не допустити оточення створеного угрупування, а воно все хрипотить та хрипотить, от правда ************ спостерігати цей непотріб при владі, за що тільки Боженька карає українців такою владою, хоча скоріше кожен народ заслуговує на таку владу, на яку заслуговує🤪
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12.08.2024 17:07 Ответить
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12.08.2024 17:20 Ответить
Рукоблудіє-2019 мудрого українського наріду

щоб у виборців ЗЄлєнського на ладонях виросла шерсть, а в голянці - курячі пурья !!!

.

.
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12.08.2024 18:11 Ответить
ніхто стільки не зробив для патріотичного виховання молоді як ЗЄлєнський
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12.08.2024 18:08 Ответить
вообще не пойдут
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12.08.2024 19:54 Ответить
скільки хабарів коштує потрапити в цю програму?
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12.08.2024 16:40 Ответить
Навпаки, хабарі дают, щоб у цю програму не потрапити. Підозрюю ця "програма" - це зниження мобілізаційного віку до 22 років. 😊 Якщо вірити зеленій владі, військові на нулі отримують 100 000 гривень щомісяця.
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12.08.2024 17:46 Ответить
Чекає що молодь за нього проголосує і вони своею шоблою будуть і далі красти не видчувая краю.
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12.08.2024 16:41 Ответить
Одного разу, він вже розповідав про свої мрії і нарід розвісив вуха, то чому б не пообііцяти ще раз? Але мені цікаво, за чий рахунок банкет, якщо країна офіційно в стані дефолту

Зеленський підписав закон про мораторій на виплату зовнішнього боргу

https://biz.censor.net/n3502446
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12.08.2024 16:53 Ответить
Так в нас мало грошей і тому треба піднімати податки й збори, чи "забагато" і можна вводити нові програми підтримки бо немає на що витрачати???!!! Задовбали, все ніяк не можуть зупинитись у піарі навіть ціною життів на фронті через відсутність чогось необхідного!!!
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12.08.2024 16:41 Ответить
Потужні програми у нєлоха в голові.
4000к долярів вчителі вже отримали.
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12.08.2024 16:42 Ответить
Де, *******, куррррва зелена діла телехвон бабусі-пенсіонерки, знов заникало, чи прикопало падло у ямках під саджанцями мільярда дерев... До речі, дерев теж не видно, - отака х*йня, малята🤗😝😝😝😝😝😜
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12.08.2024 17:12 Ответить
Не долярів а євро.
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12.08.2024 20:09 Ответить
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12.08.2024 16:42 Ответить
Да, была такая песня в 70-х... "Фонари и окна
Гасит город темный
На высоких крышах
Дремлют облака...

А мне опять приснился
Крокодил зеленый
Зеленый- и.т.д. по тексту.
Интересно, то был вещий сон, или просто сон нарика?
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12.08.2024 17:08 Ответить
Да, вспомнил. Город не темный, сонный. Столько лет прошло, целая вечность.
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12.08.2024 19:44 Ответить
Зелёный презеленый как моя тоска Таки щось є у тій пісні
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13.08.2024 05:16 Ответить
Ще є ідіоти, які довіряють його обіцянкам? Тоді повний вперед
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12.08.2024 16:43 Ответить
В тік ток наберіть в пошук, Зеленський, почитайте коменти. Ви прозрієте, скільки в нас ідіотів,особливо серед молоді.
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12.08.2024 17:14 Ответить
Житло (окопи), освіту (кілька тижнів в навчальному центрі) та бізнес (службу в армії) зе-влада прагне забезпечити всім чоловікам
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12.08.2024 16:44 Ответить
Чимось сильнодіючим воно встигло обкуритися. "...і тут Остапа понесло!.."- класика
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12.08.2024 16:46 Ответить
Дебільєро, взагалі саме існування країни зараз на кону..а ти все крадеш..щоб твої лапи волохаті відсохли.
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12.08.2024 16:48 Ответить
Горбачов теж обіцяв до 2000 року кожному окрему квартиру. Хрущов теж обіцяв людям, що вони вже будуть жити при Комунізмі. Зеленскій обіцяє регулярно. Від 4 тис євро вчителям починаючи. А далі книжку з його обіцянками цяцянками можна видавати.
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12.08.2024 16:49 Ответить
Дурень думкою багатіє. Зелупня перестань нюхати та курити, здохнеш, ти ж ще не все вкрав. А може краще і не переставай....
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12.08.2024 16:55 Ответить
Э, харош такие советы давать, тут одна надежда на передоз, а вы такое советуете!
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12.08.2024 17:09 Ответить
Чучело, ти відібрав у молоді майбутнє своїм дебілізмом! До дупи тепер твої "підтримки", у знищеній країні.
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12.08.2024 16:55 Ответить
"житло, бізнес та освіта"???

В реалії:
- ТЦК
- війна
-могила
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12.08.2024 16:56 Ответить
Забув про четверту програму: ДЕМАГОГІЯ.
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12.08.2024 16:57 Ответить
Зрозумілими словами - я вам брехав, брешу, та буду брехати. Є ще багато моїх, хто вірить у кино голоборотько і йього чесне ім'я реформатора.
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12.08.2024 16:58 Ответить
нормальна тема, всіх хто старше 25 років вибити, а молодь надурити. І опа знову улюблений дєлатєль всіх разом презік.
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12.08.2024 16:58 Ответить
значить не буде нічого біля кожного житла буде сотні дерев, і над кожним деревом буде літати учбовий дрон
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12.08.2024 17:00 Ответить
За який ***!?
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12.08.2024 17:02 Ответить
Житло за наш рахунок, ті, які накрали у нас коштів, тепер будуть їх нам давати під відсотки
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12.08.2024 17:22 Ответить
Хіба не чудово, ті, які свого часу роздерибанили прибуткові підприємста та накрали грошей, тепер гроші на житло мудрому наріду будуть давати під відсотки? А до того як ці підприємства роздерибанили, вони працівникам будували жило та давали безкоштовно!
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12.08.2024 17:03 Ответить
1 млрд. деревини вже великий ліс виріс? так що можна ще спагетті на вуха українців вішать.
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12.08.2024 17:04 Ответить
Главное вовремя, Вова.
Тем, кто не уехал.
Тем, кто ещё жив
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12.08.2024 17:10 Ответить
Дозвольте спитати. Сьогодні отримав рахунок за липень по ел.ен.(юр.особа) Тариф 11,16 грн. Я вибачаюсь - це й же тариф буде і в будівництві отого житла? Якщо - так, то весело було б подивитися на цю "стройку"
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12.08.2024 17:10 Ответить
може плєнні кацапи будуватимуть - ну так той стройбат набудує
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12.08.2024 17:11 Ответить
Полагаю в общестроительных расходах электроэнергия составляет не более пяти процентов.
Посчитайте стоимость гипсокартонного потолка с шпаклевкой и покраской и добавьте стоимость намотанных кВт
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12.08.2024 17:47 Ответить
....Ага....ну-ну
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12.08.2024 17:56 Ответить
Кредитування соціального житла вже на під плінтусом.
Як економічний паспорт, як компенсації за руйнування, як підтримка стартапів...
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12.08.2024 17:16 Ответить
Напевно усім громадянам України ця щоденна хуцпа від зе осточортіла
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12.08.2024 17:17 Ответить
Цей клоун схоже всім сподобатись і у всіх лизнуть про всяк випадок!
Лизнув у молоді, прогнувся...
Головне, шоб він російськми військовополоненим не погашував їхню іпотеку!
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12.08.2024 17:18 Ответить
Зе скільки тобі "годіків" пора іти вже на вихід напевно
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12.08.2024 17:19 Ответить
а де четверта ?
дороги, шляхи...
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12.08.2024 17:21 Ответить
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12.08.2024 17:26 Ответить
обгортка Дюрекс Нацюцюрекс?
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12.08.2024 17:41 Ответить
Якась дічь™
У атамана нема золотога запа.... чи теє, сір, ви банкроти....
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12.08.2024 17:37 Ответить
Ze не легітимний і твій термін вже закінчився.Твоє місце і сізо.
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12.08.2024 17:39 Ответить
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12.08.2024 17:40 Ответить
переживаю за молодь...
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12.08.2024 17:57 Ответить
Снова жилье не купиш! Достали эти порхатые ....
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12.08.2024 18:03 Ответить
Не бреши, нікому ця молодь не потрібна.
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12.08.2024 18:13 Ответить
да кто в это поверит
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12.08.2024 18:27 Ответить
.... оформлення через інвестняні.
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12.08.2024 20:49 Ответить
А що тільки це чмо не анонсувало: мільярди, мільйони, гігавати... І де це все, скажіть? Правильно: дурень думкю радіє.
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12.08.2024 22:20 Ответить
Це тактика називається - продай красиве майбутне, а з часом щось вигадаємо ще. Головне, що це дуже недорога концепція "я молодець"
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12.08.2024 22:38 Ответить
lapshaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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13.08.2024 10:48 Ответить
 
 