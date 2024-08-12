Зеленский анонсировал три программы поддержки молодежи: Жилье, бизнес и образование

Президент Владимир Зеленский заявил, что осенью начнет работать государственная программа поддержки молодежи.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом глава государства заявил во время Украинского молодежного форума "Вільні мріяти".

"Сегодня мы уже имеем государственные программы, которые работают и будут работать еще активнее в интересах молодежи. В частности, первое, в существующей государственной программе "єОселя" будет предусмотрено для молодых украинцев и украинок в возрасте до 25 лет уменьшение первого взноса до 10%. И уже осенью должна заработать соответствующая программа. Это действительно хорошая ипотечная программа. В ней предусмотрено 3% годовых для военных, врачей, учителей, правоохранителей и 7% годовых для других категорий", - отметил президент.

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Также, продолжил Зеленский, с сентября начнет работать новая программа грантов на собственное дело для украинцев и украинок в возрасте до 25 лет.

"Это создание или развитие своего малого бизнеса, и мы начинаем с грантов в 150 тысяч гривен на первый проект. Все детали будут представлены нашим правительством", - пояснил он.

Третье - образование, образовательные гранты.

"Тоже с сентября заработает программа поддержки абитуриентов. Мы с правительством постепенно будем увеличивать наполненность средств этой и других соответствующих программ поддержки нашей украинской молодежи. Таких программ должно быть гораздо больше", - добавил глава государства.

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