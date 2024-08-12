Зеленський анонсував три програми підтримки молоді: Житло, бізнес та освіта

Президент Володимир Зеленський заявив, що восени запрацює державна програма підтримки молоді.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це глава держави заявив під час Українського молодіжного форуму "Вільні мріяти".

"Сьогодні ми вже маємо державні програми, які працюють і працюватимуть ще активніше в інтересах молоді. Зокрема, перше, в існуючій державній програмі "єОселя" буде передбачено для молодих українців і українок віком до 25 років зменшення першого внеску до 10%. І вже восени має запрацювати відповідна програма. Це дійсно хороша іпотечна програма. В ній передбачено 3% річних для військових, лікарів, вчителів, правоохоронців і 7% річних для інших категорій", - зазначив президент.

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Також, продовжив Зеленський, із вересня запрацює нова програма грантів на власну справу для українців і українок віком до 25 років.

"Це створення або розвиток свого власного малого бізнесу, і ми починаємо з грантів у 150 тисяч гривень на перший проєкт. Всі деталі будуть представлені нашим урядом", - пояснив він.

Третє - освіта, освітні гранти.

"Теж з вересня запрацює програма підтримки абітурієнтів. Ми поступово урядом будемо збільшувати наповненість коштів цієї та інших відповідних програм підтримки нашої української молоді. Таких програм має бути набагато більше", - додав глава держави.

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