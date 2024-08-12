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Зеленський анонсував три програми підтримки молоді: Житло, бізнес та освіта

Зеленський про програми підтримки молоді

Президент Володимир Зеленський заявив, що восени запрацює державна програма підтримки молоді. 

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це глава держави заявив під час Українського молодіжного форуму "Вільні мріяти".

"Сьогодні ми вже маємо державні програми, які працюють і працюватимуть ще активніше в інтересах молоді. Зокрема, перше, в існуючій державній програмі "єОселя" буде передбачено для молодих українців і українок віком до 25 років зменшення першого внеску до 10%. І вже восени має запрацювати відповідна програма. Це дійсно хороша іпотечна програма. В ній передбачено 3% річних для військових, лікарів, вчителів, правоохоронців і 7% річних для інших категорій", - зазначив президент.

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Також, продовжив Зеленський, із вересня запрацює нова програма грантів на власну справу для українців і українок віком до 25 років.

"Це створення або розвиток свого власного малого бізнесу, і ми починаємо з грантів у 150 тисяч гривень на перший проєкт. Всі деталі будуть представлені нашим урядом", - пояснив він.

Третє - освіта, освітні гранти.

"Теж з вересня запрацює програма підтримки абітурієнтів. Ми поступово урядом будемо збільшувати наповненість коштів цієї та інших відповідних програм підтримки нашої української молоді. Таких програм має бути набагато більше", - додав глава держави.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23715) молодь (122)


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Топ коментарі
+22
Без "медицинского" канабиса эти 3 программы пройдут не так весело.
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12.08.2024 16:38
+18
"житло, бізнес та освіта"???

В реалії:
- ТЦК
- війна
-могила
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12.08.2024 16:56
+17
Чекає що молодь за нього проголосує і вони своею шоблою будуть і далі красти не видчувая краю.
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12.08.2024 16:41
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Без "медицинского" канабиса эти 3 программы пройдут не так весело.
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12.08.2024 16:38 Відповісти
Що воно ******* несе, в країні війна, живемо на грошовому підсосі від США та ЄС, потрібно думати про армію, як її одіти нагодувати та озброїти, а воно знов про велике будівництво... П'яний чи що, а, може, наркоман🤔 Тут ще не відомо чим закінчиться ривок на Курську волость, як налагодити логістику з постачанням зброї, ПММ, ***********, поповнення та ротацію особового складу та не допустити оточення створеного угрупування, а воно все хрипотить та хрипотить, от правда ************ спостерігати цей непотріб при владі, за що тільки Боженька карає українців такою владою, хоча скоріше кожен народ заслуговує на таку владу, на яку заслуговує🤪
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12.08.2024 17:07 Відповісти
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12.08.2024 17:20 Відповісти
Рукоблудіє-2019 мудрого українського наріду

щоб у виборців ЗЄлєнського на ладонях виросла шерсть, а в голянці - курячі пурья !!!

.

.
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12.08.2024 18:11 Відповісти
ніхто стільки не зробив для патріотичного виховання молоді як ЗЄлєнський
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12.08.2024 18:08 Відповісти
вообще не пойдут
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12.08.2024 19:54 Відповісти
скільки хабарів коштує потрапити в цю програму?
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12.08.2024 16:40 Відповісти
Навпаки, хабарі дают, щоб у цю програму не потрапити. Підозрюю ця "програма" - це зниження мобілізаційного віку до 22 років. 😊 Якщо вірити зеленій владі, військові на нулі отримують 100 000 гривень щомісяця.
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12.08.2024 17:46 Відповісти
Чекає що молодь за нього проголосує і вони своею шоблою будуть і далі красти не видчувая краю.
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12.08.2024 16:41 Відповісти
Одного разу, він вже розповідав про свої мрії і нарід розвісив вуха, то чому б не пообііцяти ще раз? Але мені цікаво, за чий рахунок банкет, якщо країна офіційно в стані дефолту

Зеленський підписав закон про мораторій на виплату зовнішнього боргу

https://biz.censor.net/n3502446
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12.08.2024 16:53 Відповісти
Так в нас мало грошей і тому треба піднімати податки й збори, чи "забагато" і можна вводити нові програми підтримки бо немає на що витрачати???!!! Задовбали, все ніяк не можуть зупинитись у піарі навіть ціною життів на фронті через відсутність чогось необхідного!!!
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12.08.2024 16:41 Відповісти
Потужні програми у нєлоха в голові.
4000к долярів вчителі вже отримали.
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12.08.2024 16:42 Відповісти
Де, *******, куррррва зелена діла телехвон бабусі-пенсіонерки, знов заникало, чи прикопало падло у ямках під саджанцями мільярда дерев... До речі, дерев теж не видно, - отака х*йня, малята🤗😝😝😝😝😝😜
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12.08.2024 17:12 Відповісти
Не долярів а євро.
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12.08.2024 20:09 Відповісти
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12.08.2024 16:42 Відповісти
Да, была такая песня в 70-х... "Фонари и окна
Гасит город темный
На высоких крышах
Дремлют облака...

А мне опять приснился
Крокодил зеленый
Зеленый- и.т.д. по тексту.
Интересно, то был вещий сон, или просто сон нарика?
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12.08.2024 17:08 Відповісти
Да, вспомнил. Город не темный, сонный. Столько лет прошло, целая вечность.
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12.08.2024 19:44 Відповісти
Зелёный презеленый как моя тоска Таки щось є у тій пісні
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13.08.2024 05:16 Відповісти
Ще є ідіоти, які довіряють його обіцянкам? Тоді повний вперед
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12.08.2024 16:43 Відповісти
В тік ток наберіть в пошук, Зеленський, почитайте коменти. Ви прозрієте, скільки в нас ідіотів,особливо серед молоді.
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12.08.2024 17:14 Відповісти
Житло (окопи), освіту (кілька тижнів в навчальному центрі) та бізнес (службу в армії) зе-влада прагне забезпечити всім чоловікам
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12.08.2024 16:44 Відповісти
Чимось сильнодіючим воно встигло обкуритися. "...і тут Остапа понесло!.."- класика
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12.08.2024 16:46 Відповісти
Дебільєро, взагалі саме існування країни зараз на кону..а ти все крадеш..щоб твої лапи волохаті відсохли.
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12.08.2024 16:48 Відповісти
Горбачов теж обіцяв до 2000 року кожному окрему квартиру. Хрущов теж обіцяв людям, що вони вже будуть жити при Комунізмі. Зеленскій обіцяє регулярно. Від 4 тис євро вчителям починаючи. А далі книжку з його обіцянками цяцянками можна видавати.
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12.08.2024 16:49 Відповісти
Дурень думкою багатіє. Зелупня перестань нюхати та курити, здохнеш, ти ж ще не все вкрав. А може краще і не переставай....
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12.08.2024 16:55 Відповісти
Э, харош такие советы давать, тут одна надежда на передоз, а вы такое советуете!
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12.08.2024 17:09 Відповісти
Чучело, ти відібрав у молоді майбутнє своїм дебілізмом! До дупи тепер твої "підтримки", у знищеній країні.
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12.08.2024 16:55 Відповісти
"житло, бізнес та освіта"???

В реалії:
- ТЦК
- війна
-могила
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12.08.2024 16:56 Відповісти
Забув про четверту програму: ДЕМАГОГІЯ.
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12.08.2024 16:57 Відповісти
Зрозумілими словами - я вам брехав, брешу, та буду брехати. Є ще багато моїх, хто вірить у кино голоборотько і йього чесне ім'я реформатора.
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12.08.2024 16:58 Відповісти
нормальна тема, всіх хто старше 25 років вибити, а молодь надурити. І опа знову улюблений дєлатєль всіх разом презік.
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12.08.2024 16:58 Відповісти
значить не буде нічого біля кожного житла буде сотні дерев, і над кожним деревом буде літати учбовий дрон
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12.08.2024 17:00 Відповісти
За який ***!?
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12.08.2024 17:02 Відповісти
Житло за наш рахунок, ті, які накрали у нас коштів, тепер будуть їх нам давати під відсотки
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12.08.2024 17:22 Відповісти
Хіба не чудово, ті, які свого часу роздерибанили прибуткові підприємста та накрали грошей, тепер гроші на житло мудрому наріду будуть давати під відсотки? А до того як ці підприємства роздерибанили, вони працівникам будували жило та давали безкоштовно!
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12.08.2024 17:03 Відповісти
1 млрд. деревини вже великий ліс виріс? так що можна ще спагетті на вуха українців вішать.
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12.08.2024 17:04 Відповісти
Главное вовремя, Вова.
Тем, кто не уехал.
Тем, кто ещё жив
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12.08.2024 17:10 Відповісти
Дозвольте спитати. Сьогодні отримав рахунок за липень по ел.ен.(юр.особа) Тариф 11,16 грн. Я вибачаюсь - це й же тариф буде і в будівництві отого житла? Якщо - так, то весело було б подивитися на цю "стройку"
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12.08.2024 17:10 Відповісти
може плєнні кацапи будуватимуть - ну так той стройбат набудує
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12.08.2024 17:11 Відповісти
Полагаю в общестроительных расходах электроэнергия составляет не более пяти процентов.
Посчитайте стоимость гипсокартонного потолка с шпаклевкой и покраской и добавьте стоимость намотанных кВт
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12.08.2024 17:47 Відповісти
....Ага....ну-ну
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12.08.2024 17:56 Відповісти
Кредитування соціального житла вже на під плінтусом.
Як економічний паспорт, як компенсації за руйнування, як підтримка стартапів...
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12.08.2024 17:16 Відповісти
Напевно усім громадянам України ця щоденна хуцпа від зе осточортіла
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12.08.2024 17:17 Відповісти
Цей клоун схоже всім сподобатись і у всіх лизнуть про всяк випадок!
Лизнув у молоді, прогнувся...
Головне, шоб він російськми військовополоненим не погашував їхню іпотеку!
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12.08.2024 17:18 Відповісти
Зе скільки тобі "годіків" пора іти вже на вихід напевно
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12.08.2024 17:19 Відповісти
а де четверта ?
дороги, шляхи...
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12.08.2024 17:21 Відповісти
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12.08.2024 17:26 Відповісти
обгортка Дюрекс Нацюцюрекс?
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12.08.2024 17:41 Відповісти
Якась дічь™
У атамана нема золотога запа.... чи теє, сір, ви банкроти....
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12.08.2024 17:37 Відповісти
Ze не легітимний і твій термін вже закінчився.Твоє місце і сізо.
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12.08.2024 17:39 Відповісти
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12.08.2024 17:40 Відповісти
переживаю за молодь...
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12.08.2024 17:57 Відповісти
Снова жилье не купиш! Достали эти порхатые ....
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12.08.2024 18:03 Відповісти
Не бреши, нікому ця молодь не потрібна.
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12.08.2024 18:13 Відповісти
да кто в это поверит
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12.08.2024 18:27 Відповісти
.... оформлення через інвестняні.
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12.08.2024 20:49 Відповісти
А що тільки це чмо не анонсувало: мільярди, мільйони, гігавати... І де це все, скажіть? Правильно: дурень думкю радіє.
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12.08.2024 22:20 Відповісти
Це тактика називається - продай красиве майбутне, а з часом щось вигадаємо ще. Головне, що це дуже недорога концепція "я молодець"
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12.08.2024 22:38 Відповісти
lapshaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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13.08.2024 10:48 Відповісти
 
 