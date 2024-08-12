Росія втратила контроль над 44 населеними пунктами Курської області, - DeepState

Станом на понеділок, 12 серпня, українські військові контролюють орієнтовно 44 населені пункти в Курській області Росії. Статус ще 10 невідомий.

Відповідні підрахунки озвучили аналітики ресурсу DeepState, повідомляє Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що 12 серпня влада Курської області заявила, що втратила контроль над 28 населеними пунктами.

Однак в DeepState заявили, що за їхніми підрахунками, наразі Росія не контролює 44 населених пункти, а статус ще 10 невідомий.

Таку оцінку аналітики ресурсу назвали "вкрай консервативною".

У DeepState додали, що реальної кількості населених пунктів у Курській області, які втратила Росія, майже ніхто не знає.

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"Зараз майже ніхто не знає реального числа, але є села, біля яких була світлина наших бійців, але контроль був не наш", - пише Telegram-канал.

Раніше губернатор Курської області Олексій Смирнов заявляв, що РФ втратила контроль над 28 населеними пунктами.

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