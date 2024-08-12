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Росія втратила контроль над 44 населеними пунктами Курської області, - DeepState

Росія втратила контроль над 44 населеними пунктами Курської області, - DeepState

Станом на понеділок, 12 серпня, українські військові контролюють орієнтовно 44 населені пункти в Курській області Росії. Статус ще 10 невідомий.

Відповідні підрахунки озвучили аналітики ресурсу DeepState, повідомляє Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що 12 серпня влада Курської області заявила, що втратила контроль над 28 населеними пунктами.

Однак в DeepState заявили, що за їхніми підрахунками, наразі Росія не контролює 44 населених пункти, а статус ще 10 невідомий.

Таку оцінку аналітики ресурсу назвали "вкрай консервативною".

У DeepState додали, що реальної кількості населених пунктів у Курській області, які втратила Росія, майже ніхто не знає.

Читайте також: У селі Гир’ї на Курщині зафіксували переміщення бронетехніки ЗСУ: Влада оголосила про евакуацію району

"Зараз майже ніхто не знає реального числа, але є села, біля яких була світлина наших бійців, але контроль був не наш", - пише Telegram-канал.

Раніше губернатор Курської області Олексій Смирнов заявляв, що РФ втратила контроль над 28 населеними пунктами.

Дивіться також: Бійці 225-го ОШБ зачистили село Дар’їно на Курщині та зняли прапор РФ із адмінбудівлі. ВIДЕО

Автор: 

росія (64969) Курськ (1094)


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Топ коментарі
+15
перезмінка

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12.08.2024 18:14
+13
***** казало, що нема про що говорити...
Ну ок. Продовжуємо.
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12.08.2024 18:27
+10
Понад 50 н/п під контролем ЗСУ, а не 28, як розповідають @уйлу
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12.08.2024 18:06
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12.08.2024 18:04 Відповісти
Понад 50 н/п під контролем ЗСУ, а не 28, як розповідають @уйлу
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12.08.2024 18:06 Відповісти
А куди всі дописувачі подівались, ті що ...всьо пропало, надаа дагаваріватьсяяя... Тут що, одні кацапи?
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12.08.2024 18:08 Відповісти
перезмінка

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12.08.2024 18:14 Відповісти
Ага, мабуть...
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12.08.2024 18:17 Відповісти
Вони зараз перекваліфікуються у всьопропальщіков.
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12.08.2024 18:51 Відповісти
свідки "марахфона", я так розумію, переконані, що це "пєрємоха"?

а якщо ***** витребує сили країн, які входять в ОДКБ на допомогу в захисті "союзної країни"?

а якщо ***** зараз запросить корєйців з якими нещодавно підписав договір про військову допомогу в разі нападу на одну зі сторін?
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12.08.2024 19:19 Відповісти
А если бы он все это сделал без захода ВСУ в курскую область? То что? Он записал себе пять областей в конституцию и считает их территорией рф или всё-таки не считает? А союзники по ОДКБ думаешь дебилы? Думаешь Армения и Казахстан будут пуйлу помогать,да они скорее выйдут из ОДКБ чем впишуться в войну и получат весь набор санкций и международной изоляции,а бульбаш только трындеть может.
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12.08.2024 20:01 Відповісти
Якщо б тебе мати на кафєль в пензенском сортірі не впустила, то мабуть ти щось іньше тут писав...
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12.08.2024 20:03 Відповісти
Да - дали путлєру під дих
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12.08.2024 18:11 Відповісти
По дзю-до....ну так, на "юко" звичайно є...він це розуміє, падло
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12.08.2024 18:19 Відповісти
ваза-арі ближче до іпона
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12.08.2024 18:38 Відповісти
...до ваза-арі ще пихтіть треба. Тобто, чим довше і більше ми там, тим ближче до ваза-арі ну і до іпона, звичайно. Можна тільки уявити - яке рило у пуйла перед своїми ближніми там ковальчуками, вротенбергами і іншими ....опущене чмо в порваному кімоно, без поясу
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12.08.2024 18:43 Відповісти
понад 1 тис. кв. км ворожої території ядерної наддержави під повним контролем ЗСУ - це мінімум ваза-арі
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12.08.2024 18:48 Відповісти
...нууу ни нада, 1000 з"явилась інфа хв.тому. Звичайно, шо ваза-арі тепер, най буде ...
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12.08.2024 18:49 Відповісти
Сирський доповів офіційно ще після обіду
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12.08.2024 18:52 Відповісти
Тілтки схоже, що він не хоче у це вірити. Покищо...
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12.08.2024 18:25 Відповісти
Сьодні ***** особливо личать рузьге визначення "бєдолага" та "горємика".
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12.08.2024 18:14 Відповісти
Терпигорец
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12.08.2024 18:59 Відповісти
А чого на карті DeepState ще не відмітили шо Суджанаш?
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12.08.2024 18:14 Відповісти
Терпіння...
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12.08.2024 18:15 Відповісти
Так DeepState ж позиціонує себе як онлайн карту війни. А Суджанаш ще з 8 серпня, а сьогодні вже 12.
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12.08.2024 18:19 Відповісти
Терпіння...
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12.08.2024 18:42 Відповісти
тотбто українська дрг успішно кацепнею вибита за кордон? 🤣
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12.08.2024 18:15 Відповісти
Красавы! Теперь главное захватить Курскую АЭС
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12.08.2024 18:17 Відповісти
Курськ нажаль сили поки не вистачає а ось "дамбіть" здалеку необхідно
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12.08.2024 18:21 Відповісти
як раз цей головняк нахєр не треба. Там є достатньо військових цілей, які потребують уваги ЗСУ.
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12.08.2024 18:25 Відповісти
А как тогда получить обратно Запорожскую АЭС? Только обмен возможен с орками, добровольно не отдадут
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12.08.2024 19:03 Відповісти
Добровільно не віддадуть. тому точно так же, як і Чернігівщину, і Сумщину з Харківщиною.
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12.08.2024 19:08 Відповісти
Курська область плавно перетворюється на Укрську
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12.08.2024 18:17 Відповісти
міняємо правил перемовин - до уралу там додайте щє алтай!
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12.08.2024 18:18 Відповісти
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12.08.2024 18:21 Відповісти
швидко однако
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12.08.2024 18:23 Відповісти
це ми ще нічого не знаємо як там кромскіє бики.
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12.08.2024 18:28 Відповісти
2 питання не дають спокою третю добу - які сили кинуть кацорилі і як з логістикою у хлопців
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12.08.2024 18:34 Відповісти
на початках з Криму щось перекинуть, з Маріуполя. Через пару тижнів почнуть дуть на воду.
Головне - закопатись на дистанції вогневого контролю із стволки і fpv траси Е38. А з логістикою - якщо на тралах вивозять в ремонт пошкоджену техніку, то і з усім іншим повинно бути добре.
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12.08.2024 18:51 Відповісти
ЗСУ контролюють близько 1000 кв. км у Курській області, - Сирський Джерело:

Херасє швидкості
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12.08.2024 18:45 Відповісти
кромскіє бики ревуть.
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12.08.2024 18:53 Відповісти
що таке рф, і що вона втрачає..

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12.08.2024 18:22 Відповісти
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12.08.2024 18:26 Відповісти
***** казало, що нема про що говорити...
Ну ок. Продовжуємо.
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12.08.2024 18:27 Відповісти
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12.08.2024 18:40 Відповісти
 
 