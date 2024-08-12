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Бійці 225-го ОШБ зачистили село Дар’їно на Курщині та зняли прапор РФ із адмінбудівлі. ВIДЕО

Українські воїни із 225-го ОШБ взяли під контроль село Дар'їно Курської області Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент, коли бійці знімають російський прапор із адмінбудівлі.

"Населений пункт Дар’їно, Курській області. Після зачистки бійцями 225-го ОШБ перейшов на сторону добра", - зазначає у коментарі автор публікації.

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Автор: 

Курськ (1108)


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Топ коментарі
+18
Голів сільрад сіл та мерів містечок теж треба брати в полон, як представників партії путіна. У нас багато цивільних людей в заручниках у московії, треба фонд на обмін. І пох що там скажуть.
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12.08.2024 15:31
+17
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12.08.2024 15:38
+9
Красунчики!
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12.08.2024 15:34
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Ні, продовжуй ридати та завивати, розмазувати шмарклі по пиці...
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12.08.2024 18:03 Відповісти
курська операція це й є реальність, реальніше не вигадаеш...
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12.08.2024 19:03 Відповісти
цікаво, як там поживають кромскіє бикі, а також карови і кози?
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12.08.2024 15:23 Відповісти
Голів сільрад сіл та мерів містечок теж треба брати в полон, як представників партії путіна. У нас багато цивільних людей в заручниках у московії, треба фонд на обмін. І пох що там скажуть.
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12.08.2024 15:31 Відповісти
Навряд чи вони лишилися на місцях.
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12.08.2024 15:33 Відповісти
Треба шукать.
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12.08.2024 15:36 Відповісти
Красунчики!
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12.08.2024 15:34 Відповісти
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12.08.2024 15:38 Відповісти
 
 