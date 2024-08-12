Бійці 225-го ОШБ зачистили село Дар’їно на Курщині та зняли прапор РФ із адмінбудівлі. ВIДЕО
Українські воїни із 225-го ОШБ взяли під контроль село Дар'їно Курської області Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент, коли бійці знімають російський прапор із адмінбудівлі.
"Населений пункт Дар’їно, Курській області. Після зачистки бійцями 225-го ОШБ перейшов на сторону добра", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+18 Bobcat #501910
показати весь коментар12.08.2024 15:31
+17 частный сектор
показати весь коментар12.08.2024 15:38
+9 Pawlo Kit
показати весь коментар12.08.2024 15:34
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Sergii Ustim
показати весь коментар12.08.2024 18:03 Відповісти Мені подобається 8
WRX WRX
показати весь коментар12.08.2024 19:03 Відповісти Мені подобається 3
✘
Urs
показати весь коментар12.08.2024 15:23 Відповісти Мені подобається 3
Bobcat #501910
показати весь коментар12.08.2024 15:31 Відповісти Мені подобається 18
Ярослав Кийко
показати весь коментар12.08.2024 15:33 Відповісти Мені подобається 5
Bobcat #501910
показати весь коментар12.08.2024 15:36 Відповісти Мені подобається 1
Pawlo Kit
показати весь коментар12.08.2024 15:34 Відповісти Мені подобається 9
частный сектор
показати весь коментар12.08.2024 15:38 Відповісти Мені подобається 17
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль