Бійці 225-го ОШБ зачистили село Дар’їно на Курщині та зняли прапор РФ із адмінбудівлі. ВIДЕО

Українські воїни із 225-го ОШБ взяли під контроль село Дар'їно Курської області Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент, коли бійці знімають російський прапор із адмінбудівлі.

"Населений пункт Дар’їно, Курській області. Після зачистки бійцями 225-го ОШБ перейшов на сторону добра", - зазначає у коментарі автор публікації.

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