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Путін про атаку на Курську область: Київ хоче покращити переговорні позиції. Із ними нема про що говорити. ВIДЕО

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна атакувала Курську область нібито для покращення переговорних позицій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це він заявив під час наради.

За словами диктатора, Міноборони має "вибити противника з території регіону".

Президент країни-окупанта вкотре заявив, що Захід нібито воює проти Росії "руками українців".

"Противник прагне до покращення своїх переговорних позицій в майбутньому. Але про які переговори взагалі може йтися з людьми, які завдають ударів по мирних людях та цивільній інфраструктурі. Або намагаються створити загрози для об'єктів ядерної енергетики. Про що із ними взагалі можна говорити?" - додав Путін.

Читайте: Операція у Курській області: Путін шокований діями ЗСУ, - Bild

Що відбувається у Курській області

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.

Тим часом глава оборонного комітету Бундестагу Фабер побажав ЗСУ удачі під Курськом. За даними Міноборони Франції, "наступ ЗСУ в Курській області має початковий успіх". The Washington Post повідомляє, що Україна взяла під контроль газову станцію "Суджа".

Разом з тим, у Генсека ООН не мають жодної інформації щодо подій у Курській області РФ: "У нас немає представників у цьому районі".

Видання Forbes писало, що в операції у Курській області беруть участь щонайменше три бригади, кожна з яких налічує до 2 000 військовослужбовців. Одна з них, 80-та десантно-штурмова бригада є однією з найпотужніших у ЗСУ.

Читайте: Для Путіна вигода від використання ядерної зброї не виправдовує можливих наслідків, - глава Міноборони Естонії Певкур

Автор: 

путін володимир (23766) росія (64969) Курськ (1094)


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Топ коментарі
+87
Він точно описав чому саме з ним не можна говорити, бо все перелічене він і зробив в Україні
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12.08.2024 15:06
+80
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12.08.2024 15:08
+66
ну дійсно, про що з тобою уйобок говорити?
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12.08.2024 15:07
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Він точно описав чому саме з ним не можна говорити, бо все перелічене він і зробив в Україні
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12.08.2024 15:06 Відповісти
В МАцкві і побалакаємо.
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12.08.2024 15:13 Відповісти
відзеркалювання - це типовий кацапський прийом.
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12.08.2024 15:30 Відповісти
Та так,до речі про зеркало,там зліва в формі чувак,часом не Сирський.😃
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12.08.2024 15:47 Відповісти
У нього давно вже протєчка ботаксу головного мозку!
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12.08.2024 15:40 Відповісти
Починаючи з 24 секунди - це про свої вчинки......
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12.08.2024 17:56 Відповісти
ну дійсно, про що з тобою уйобок говорити?
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12.08.2024 15:07 Відповісти
Ти ба яке воно тендітне.
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12.08.2024 15:07 Відповісти
тендітний окурок..
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12.08.2024 15:08 Відповісти
Недопалок
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12.08.2024 15:20 Відповісти
Недопалки залишати не культурно - треба затушити апасфальт
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12.08.2024 17:06 Відповісти
***** четко описал свой диагноз и обяснил почему с ним никакие переговоры не возможны
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12.08.2024 15:08 Відповісти
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12.08.2024 15:08 Відповісти
це не )(уйло-це ціла система,****** по всі рашці
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12.08.2024 15:12 Відповісти
х**уйлостан і масквабад.. адін нарот..
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12.08.2024 15:18 Відповісти
мочі нєту... чекати на ті мощі хла..
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12.08.2024 15:16 Відповісти
Аннушка вже несе масло.
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12.08.2024 15:45 Відповісти
👍👏👏👏😀
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12.08.2024 17:12 Відповісти
Путін лише гвинтик у системі яку він створив разом Патрушевим і Собчаком і від його волі вже давно нічого не залежить. ФСБ можуть у будь-який вигідний момент прибрати путіна і поставити нову людину. Перестаньте думати, що якщо уб'ють путіна то війна припиниться, що за поребриком почнеться громадянка. Завдання путіна - стати для рузьких цапом-відбувайлом на якого потім повісять усі невдачі у війні, проблеми з емігрантами (які сама влада і створює). Путін зараз робить все можливе щоб його потім скинули і поставили нову людину. А кого можуть поставити замість нього ? Кожен претендент - україноненависник, ось і думайте.
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12.08.2024 17:29 Відповісти
А що тут думати: "в'язниця народів" має бути знищена - це і буде справжньою перемогою ...
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12.08.2024 20:37 Відповісти
Починаи з себе - для чого ти напав на Украіну?
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12.08.2024 15:08 Відповісти
поки ),(уйла не грохнуть...нема чого і про що домовлятись..
Але так звана рф"опозиція" уєала за кордон..і унісон разам з )(уйлом вимагає -атменіть санкції.
на жаль....з )(уйлом не піде в історію покоління...вони вирощещені на імперскості..а це мінімум років 20
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12.08.2024 15:10 Відповісти
от якби ж хтось сказав кацапам напочатку: корочє заре починаєм, Херсон візьмем потім віддамо, півроку довбитимемо бахмут і покладемо 50к зеків, а потім Курська битва - от такий план СВО
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12.08.2024 15:11 Відповісти
Дивно, що цілком толково ***** пояснило китайозам і всіляким австріякам, чому будь-які переговори зараз, ло звільнення ним окупованих територій України включно з Кримом - неможливі.
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12.08.2024 15:14 Відповісти
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12.08.2024 15:15 Відповісти
Идиотская карикатура.
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12.08.2024 15:38 Відповісти
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12.08.2024 15:56 Відповісти
чому? підкреслює лицемірство Західного світу
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12.08.2024 16:19 Відповісти
Потому что подчеркивает псевдомачизм плешивого карлика и намекает на его победу над Украиной.
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12.08.2024 16:31 Відповісти
Потому что автор безграмотен.
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12.08.2024 17:33 Відповісти
Об этом я даже и не говорю уже.
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12.08.2024 22:36 Відповісти
Текст, который у вас слева - он, по членораздельности, недалеко ушёл от текста справа. Не надо в школе прогуливать уроки английского.
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12.08.2024 17:32 Відповісти
нравиЦа-ненравиЦа - терпи, **************...
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12.08.2024 15:15 Відповісти
Мир никому не выгоден. Ни Украине, ни рашке, ни Западу, ни Китаю, ни обезьянам в Африке. Для чего это всеобщее притворство.
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12.08.2024 15:15 Відповісти
Давно це у Вас?
Що радять лікарі? Які прогнози, є шанс на одужання?
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12.08.2024 16:59 Відповісти
Бред.
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12.08.2024 17:32 Відповісти
Війна нікому не вигідна, крім рашки! Мир не вигідний тільки одній рашки!
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12.08.2024 22:45 Відповісти
Какая лицемерная тварь!!!
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12.08.2024 15:16 Відповісти
Як воно себе точно описало:
"Але про які переговори взагалі може йтися з людьми, які завдають ударів по мирних людях та цивільній інфраструктурі. Або намагаються створити загрози для об'єктів ядерної енергетики. Про що із ними взагалі можна говорити?" Джерело:
Шизофренія зайшла занадто далеко.
Тільки вбити, як скаженого собаку.
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12.08.2024 15:18 Відповісти
це воно про себе казало..
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12.08.2024 15:21 Відповісти
куйлуша жаліється своїм бессловесним тварям на судьбу...
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12.08.2024 15:21 Відповісти
А хтось тобі пропонував переговори???

Ми розтягуємо по максимуму лінію фронту і змушуємо твоїх тупорилих генералів перекидати резерви з інших напрямків. Тобто намгаємося звести нанівець твою чисельну перевагу. При цьому знищуючи по максимуму твоє залізяччя.
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12.08.2024 15:21 Відповісти
"Противник прагне до покращення своїх переговорних позицій в майбутньому. Але про які переговори взагалі може йтися з людьми, які завдають ударів по мирних людях та цивільній інфраструктурі. Або намагаються створити загрози для об'єктів ядерної енергетики. Про що із ними взагалі можна говорити?" - додав Путін." Джерело:

До біса самокритично! 😁
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12.08.2024 15:21 Відповісти
Тільки хотів привести цю цитату і написать коментар! А тут дивлюся - ти наче мені в голову заглянув!
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12.08.2024 15:47 Відповісти
Добре, коли є однодумці! 😊
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12.08.2024 15:57 Відповісти
Ну,вот вова.Теперь насыпь соли на хвост украинцам.А как угрожал накануне 24 февраля.Вова,ты проиграл.
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12.08.2024 15:23 Відповісти
от жеж іванушка дурачок..
війну почало, миру не хоче..
прийдеться хлу труїтись в бункері..
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12.08.2024 15:23 Відповісти
"Дєдушка каторий Бабушка" - зачитує явку з повинною.
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12.08.2024 15:25 Відповісти
Жалюгідне відео,а де будем мочить в сартірах,покажем кузькіну мать і лаптєм по столі постукати.Ех,зламався цей путін,несіть другого.
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12.08.2024 15:28 Відповісти
Обосраная крыса... Альфа самец кастрирований
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12.08.2024 15:30 Відповісти
А как же "мы открыты для переговоров с учетом сложившихся реалий"?
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12.08.2024 15:38 Відповісти
Тоді були інші реалії. До таких реалій росія виявилась не готовою.
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12.08.2024 17:12 Відповісти
Путин размечтался, что Украина будет вести с ним переговоры. Переговоров не будет, будет капитуляция России на условиях Украины и ее союзников. Исконно украинские земли, в частности Курскую область, Украина уже начала возвращать себе.
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12.08.2024 15:41 Відповісти
обидился
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12.08.2024 15:42 Відповісти
аж горлянка пересохла, кулачки стиснуті...в голові воші штурмом беруть Київ...немічна звірюка
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12.08.2024 16:17 Відповісти
Значит, будет война до последнего как цапа.
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12.08.2024 15:42 Відповісти
https://t.me/voynareal/95873 Лагідна українізація відбувається в Курську - продаж прапорців та значків України оголошено відкритим Правда поки російською продають, але це ненадовго 🤭
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12.08.2024 15:42 Відповісти
здається ця дєдушка вже втратила статеві ознаки дєдушки і стала бабушкой
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12.08.2024 15:48 Відповісти
Он *******, владимир путин, чтоб вы поняли" - Борис Немцов
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12.08.2024 15:48 Відповісти
Щоб ти здох,падло,бо сказати більше нічого.
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12.08.2024 15:49 Відповісти
"кто обзиваєцца тот так і називаіцца" (с)
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12.08.2024 15:52 Відповісти
А ти чим, вибл*док ботоксний в Україні займаєшся?! Не тероризуєш цивільних?! Не б'єш по будинкам та лікарням дитячим?! По енергетиці не б'єш, відридка ти ьотоксна?! Або геть *******, або лицемірна сволота.
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12.08.2024 15:55 Відповісти
Геть хвора на голову ліцемірна сволота, труслива й мерзотна - Вова *****.
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12.08.2024 17:02 Відповісти
Цинізму цього рашиського виродка немає меж ,перевернуло все з голови на с-ку ,твої варвари вбивають кожен день десятки мирних українців ,"асвабадітелі" зруйнували сотні міст і сіл і далі продовжують, твоя варварська орда захопила найбільшу ЗАЕС і ти приписуєш українцям якісь злочини які воюють проти злочиної нациської орди ?переговори справді немає з ким вести доки сидить в кремлі цей злочинець терорист ,ця нікчемна істота ,коли ти вже здхнеш паскуда.
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12.08.2024 15:58 Відповісти
Аби ж тільки цей недолюдок, то й війни б не було. Там вони всі такі, на болотах.
За всю їхню майже тисячолітню історію огидного існування були різні правителі, були й іноземні: сталін і Катерина, той же Юрій довгорукий (ну чому його батько його не прикінчив?.. Все це наше українське милосердя). Одне залишалося незмінним - регулярні спроби геноциду українців та винищення їхньої культури. Ну і привласнення слов'янського генофонду. Де не могли привласнити - знову ж-таки геноцидили.
Бо не в правителях там справа.
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13.08.2024 04:11 Відповісти
буратінка, ти чув? пуйло відмінив усі ваші оманські домовленості. Тепер якшо впіймає тебе, то підвісить за яйця. Майте це на увазі з дєрьмаком.
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12.08.2024 16:03 Відповісти
Та в сраку ті переговори!!! Відділяй Слобожанщину від кацапляндії і далі сопи у дві дірочки!
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12.08.2024 16:04 Відповісти
, до курська ти потворо які умови ставив, маразматик
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12.08.2024 16:08 Відповісти
Рубль обвалился до более чем двухмесячного минимума: причина
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12.08.2024 16:13 Відповісти
Жалюгідно це падло вже виглядає. Мямлить щось під носа. Сподіваюся, скоро здохне. Швидше б.
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12.08.2024 16:16 Відповісти
Ше сподіваєтеся на якісь зміни опісля того, коли воно здохне? Війна буде тривати ше декілька років. Готуймося до гіршого; сподіваймося на краще.
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12.08.2024 16:40 Відповісти
Цікаво. Цим виступом ***** одним махом закопав так званий "мирний план" від китайозів і два роки намагань відбілити кацапів і виставити українців недоговороспроможними.
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12.08.2024 16:41 Відповісти
Зачем врать? Он же не так сказал. Он сказал, что с русскими не о чем говорить.
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12.08.2024 16:44 Відповісти
Кавеенщіка можєт абідєть каждий...
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12.08.2024 16:53 Відповісти
ахах, і тут войнушка прішла к кацапам , Киев за 3 дня
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12.08.2024 16:59 Відповісти
Тепер план Китаю, та росії не працює

тому що, якщо домовляьтись враховуючи "текущие реальности на земле" - прийдеться віддавати https://youtu.be/a50qT9bW2Qo?t=3735 курську волость
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12.08.2024 17:13 Відповісти
Коментуючі!, ну годі собі бре🤣🤣🤣🤣хати
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12.08.2024 17:24 Відповісти
Пуйло наглядно " вчить" Президента України, який носиться з ідеєю переговорів з Росією:
".... Але про які переговори взагалі може йтися з людьми, які завдають ударів по мирних людях та цивільній інфраструктурі. Джерело:
Які ще потрібно аргументи?
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12.08.2024 17:27 Відповісти
Та і взагалі ...весь світ вже сказав пішов нах* й х* йло !!! Вони там у фсб оглухлі хронічно ...нормальні фсбешникі, які дружать з головою, вже давно би цього кремлівського під* філа, відправили туди ,де посилає світ !!!
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12.08.2024 17:45 Відповісти
ну фсьо, суджа, ви йому не потрібні. розходніки дальніх рубєжєй
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12.08.2024 17:50 Відповісти
Тварина їбуча навіть " Охматдет" ракетами трощить, а ******* наче Троцький
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12.08.2024 18:17 Відповісти
путлєр *уйло-іди за своїм крейсером ла-ла-ла!
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12.08.2024 19:15 Відповісти
Картковий шулєр!!! Жодному слову не вірити, блефує!
Для закріплення ще б безпілотника в Гелінжик запустити...
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12.08.2024 19:55 Відповісти
***** слушать - себя НЕ уважать.
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12.08.2024 19:59 Відповісти
він хоть розуміє на скільки слабким він тепер виглядає ? чи ботекс залив мозок повністю
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12.08.2024 21:12 Відповісти
кацапйо смердяче.
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12.08.2024 21:57 Відповісти
Гнида починало катастрофою Курська і Курськом і закінчить!
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12.08.2024 22:00 Відповісти
ДАВАЙ ПДР **** ЯДЕРОМ !!! И ТВОИМ ВОЙСКАМ И ТВОЕЙ СЕМЬЕ И БЛИЗКИМ - ПЗДА - СМЕРТЬ !!!
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12.08.2024 23:15 Відповісти
ВОТ ОН РЕАЛЬНЫЙ БАНДЕРЛОГ И ПОПУГАЙ ))) КАК И ЕГО БЛИЗКИЕ !!!
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12.08.2024 23:26 Відповісти
Наближається палацовий переворот у кремлі, достатньо буде ЗСУ просунутися до Орловської обл.
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13.08.2024 08:15 Відповісти
 
 