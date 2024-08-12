Путін про атаку на Курську область: Київ хоче покращити переговорні позиції. Із ними нема про що говорити. ВIДЕО

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна атакувала Курську область нібито для покращення переговорних позицій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це він заявив під час наради.

За словами диктатора, Міноборони має "вибити противника з території регіону".

Президент країни-окупанта вкотре заявив, що Захід нібито воює проти Росії "руками українців".

"Противник прагне до покращення своїх переговорних позицій в майбутньому. Але про які переговори взагалі може йтися з людьми, які завдають ударів по мирних людях та цивільній інфраструктурі. Або намагаються створити загрози для об'єктів ядерної енергетики. Про що із ними взагалі можна говорити?" - додав Путін.

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Що відбувається у Курській області

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.

Тим часом глава оборонного комітету Бундестагу Фабер побажав ЗСУ удачі під Курськом. За даними Міноборони Франції, "наступ ЗСУ в Курській області має початковий успіх". The Washington Post повідомляє, що Україна взяла під контроль газову станцію "Суджа".

Разом з тим, у Генсека ООН не мають жодної інформації щодо подій у Курській області РФ: "У нас немає представників у цьому районі".

Видання Forbes писало, що в операції у Курській області беруть участь щонайменше три бригади, кожна з яких налічує до 2 000 військовослужбовців. Одна з них, 80-та десантно-штурмова бригада є однією з найпотужніших у ЗСУ.

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