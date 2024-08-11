Для Путіна вигода від використання ядерної зброї не виправдовує можливих наслідків, - глава Міноборони Естонії Певкур

До ядерних погроз керманича РФ Володимира Путіна треба поставитися серйозно, але не варто їх перебільшувати.

Про це в інтерв’ю німецькому виданню Welt заявив очільник Міністерства оборони Естонії Ганно Певкур, повідомляє Цензор.НЕТ.

Естонський урядовець наголосив, що єдиним ініціатором ескалації в Україні є диктатор РФ Путін. Певкур вважає, що до ядерних погроз глави Кремля потрібно ставитися серйозно, але водночас і не варто їх перебільшувати.

За словами міністра, потенційні вигоди від використання ядерної зброї Путіним не виправдовують ті можливі наслідки, з якими йому довелося б зіткнутися.

"Я не бачу жодної вигоди, яку Путін міг би отримати від застосування тактичної ядерної зброї. Він ризикував би лише смертю десятків тисяч людей. Це не зламає моральний дух українців. І використання Росією ядерної зброї було б червоною лінією не лише для багатьох союзників по НАТО, а й для багатьох партнерів Росії, таких як Китай. Ціна використання ядерної зброї для Путіна була б набагато вищою, ніж користь", - сказав очільник оборонного відомства Естонії.

Також він зазначив, що за останні пів року Росія не досягла значних успіхів у війні проти України. Водночас, за його словами, є ознаки того, що країна-агресорка готується провести нову хвилю мобілізації. Вона може розпочатися восени, додає Певкур.

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Крім цього, він закликав країни Заходу збільшили військову допомогу Україні, наголосивши, що Київ потребує ППО, ракет і високоточної зброї.

"Тому так важливо, щоб Захід зараз нарощував поставки озброєнь і продовжував навчання українських військових… Україна терміново потребує більшої та більш швидкої зброї Заходу: боєприпасів, ППО, ракет і високоточної зброї", - сказав Певкур.

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