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Новини Війна
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Для Путіна вигода від використання ядерної зброї не виправдовує можливих наслідків, - глава Міноборони Естонії Певкур

Для Путіна вигода від використання ядерної зброї не виправдовує можливі наслідки, - глава Міноборони Естонії Певкур

До ядерних погроз керманича РФ Володимира Путіна треба поставитися серйозно, але не варто їх перебільшувати.

Про це в інтерв’ю німецькому виданню Welt заявив очільник Міністерства оборони Естонії Ганно Певкур, повідомляє Цензор.НЕТ.

Естонський урядовець наголосив, що єдиним ініціатором ескалації в Україні є диктатор РФ Путін. Певкур вважає, що до ядерних погроз глави Кремля потрібно ставитися серйозно, але водночас і не варто їх перебільшувати.

За словами міністра, потенційні вигоди від використання ядерної зброї Путіним не виправдовують ті можливі наслідки, з якими йому довелося б зіткнутися.

"Я не бачу жодної вигоди, яку Путін міг би отримати від застосування тактичної ядерної зброї. Він ризикував би лише смертю десятків тисяч людей. Це не зламає моральний дух українців. І використання Росією ядерної зброї було б червоною лінією не лише для багатьох союзників по НАТО, а й для багатьох партнерів Росії, таких як Китай. Ціна використання ядерної зброї для Путіна була б набагато вищою, ніж користь", - сказав очільник оборонного відомства Естонії.

Також він зазначив, що за останні пів року Росія не досягла значних успіхів у війні проти України. Водночас, за його словами, є ознаки того, що країна-агресорка готується провести нову хвилю мобілізації. Вона може розпочатися восени, додає Певкур.

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Крім цього, він закликав країни Заходу збільшили військову допомогу Україні, наголосивши, що Київ потребує ППО, ракет і високоточної зброї. 

"Тому так важливо, щоб Захід зараз нарощував поставки озброєнь і продовжував навчання українських військових… Україна терміново потребує більшої та більш швидкої зброї Заходу: боєприпасів, ППО, ракет і високоточної зброї", - сказав Певкур.

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Автор: 

путін володимир (23795) Естонія (1609) ядерна зброя (1151)


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Топ коментарі
+7
ВСУ мы замедлить не можем, а Ютуб - пожалуйста.
Цели сво - границы 1991
Поймал уйло серебрянную жабу, та за свободу сказала, что выполнит желание. Хочу, чтобы Украина была в России. герасимов - Украина зашла, ничем не можем остановить
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11.08.2024 18:58
+5
А вигода від використання звичайної зброї виправдовує наслідки? Думав би путлер про вигоду не ліз би в Крим в 2014.
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11.08.2024 19:01
+5
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11.08.2024 19:20
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якщо тебе турбують "бандформирования ЗСУ" це ще не привід бити по них ядєркою

якось смішно вийде
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11.08.2024 18:56 Відповісти
До речі. Блискавка повідомила, що "трохи" тіктокерів взяли в полон в Курській волості
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11.08.2024 21:24 Відповісти
ВСУ мы замедлить не можем, а Ютуб - пожалуйста.
Цели сво - границы 1991
Поймал уйло серебрянную жабу, та за свободу сказала, что выполнит желание. Хочу, чтобы Украина была в России. герасимов - Украина зашла, ничем не можем остановить
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11.08.2024 18:58 Відповісти
А вигода від використання звичайної зброї виправдовує наслідки? Думав би путлер про вигоду не ліз би в Крим в 2014.
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11.08.2024 19:01 Відповісти
засцить воно (х..ло), і свита не дозволить
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11.08.2024 19:07 Відповісти
Делаем ставки куда русня ударит ядеркой. Воронеж или Курск
Хотя симонян визжала что за Уралом будет первый удар
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11.08.2024 19:08 Відповісти
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11.08.2024 19:20 Відповісти
бо сибір - це китай?
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12.08.2024 00:46 Відповісти
Знає напевно, що путєн на кнопку не натисне. На 100% знає.
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11.08.2024 19:34 Відповісти
Може й натисне,а чи спрацює?
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11.08.2024 19:54 Відповісти
він, може і натисне, а от інші - ні
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11.08.2024 22:09 Відповісти
А навіщо,коли не спрацює?! Світ засмічувати?!
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11.08.2024 22:23 Відповісти
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11.08.2024 19:58 Відповісти
Ще хтось після 24.02.2022 апелює по відношенню до ***** термінами вигідно-невигідно. Треба вангувати: "засцить - не засцить".
Вигідно-невигідно показав підрив дамби Каховської ГЕС - наслідків фашизація не відчула, а наступ українських Сил оборони з того напрямку був зірваний.
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11.08.2024 19:58 Відповісти
Как тактическое ЯО или даже стратегическое если не использовать ради террора (удар по городам) может унести десятки тысяч жизней? У 99,9% пробелы в физике для 9 класса, не могут нормально информацию оценивать про ЯО, несут бред времен холодной войны. Еще осталось ядерную зиму вспомнить и можно смело ставить кол по физике.
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11.08.2024 20:40 Відповісти
 
 