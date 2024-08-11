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Новости Война
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Для Путина выгода от использования ядерного оружия не оправдывает возможные последствия, - глава Минобороны Эстонии Певкур

Для Путіна вигода від використання ядерної зброї не виправдовує можливі наслідки, - глава Міноборони Естонії Певкур

К ядерным угрозам руководителя РФ Владимира Путина надо отнестись серьезно, но не стоит их преувеличивать.

Об этом в интервью немецкому изданию Welt заявил глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщает Цензор.НЕТ.

Эстонский чиновник подчеркнул, что единственным инициатором эскалации в Украине является диктатор РФ Путин. Певкур считает, что к ядерным угрозам главы Кремля нужно относиться серьезно, но в то же время и не стоит их преувеличивать.

По словам министра, потенциальные выгоды от использования ядерного оружия Путиным не оправдывают те возможные последствия, с которыми ему пришлось бы столкнуться.

"Я не вижу никакой выгоды, которую Путин мог бы получить от применения тактического ядерного оружия. Он рисковал бы только смертью десятков тысяч людей. Это не сломает моральный дух украинцев. И использование Россией ядерного оружия было бы красной линией не только для многих союзников по НАТО, но и для многих партнеров России, таких как Китай. Цена использования ядерного оружия для Путина была бы гораздо выше, чем польза", - сказал глава оборонного ведомства Эстонии.

Также он отметил, что за последние полгода Россия не достигла значительных успехов в войне против Украины. В то же время, по его словам, есть признаки того, что страна-агрессор готовится провести новую волну мобилизации. Она может начаться осенью, добавляет Певкур.

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Кроме этого, он призвал страны Запада увеличили военную помощь Украине, подчеркнув, что Киев нуждается в ПВО, ракетах и высокоточном оружии.

"Поэтому так важно, чтобы Запад сейчас наращивал поставки вооружений и продолжал обучение украинских военных... Украина срочно нуждается в большем и более быстром оружии Запада: боеприпасах, ПВО, ракетах и высокоточном оружии", - сказал Певкур.

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Автор: 

путин владимир (31217) Эстония (1414) ядерное оружие (1328)


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Топ комментарии
+7
ВСУ мы замедлить не можем, а Ютуб - пожалуйста.
Цели сво - границы 1991
Поймал уйло серебрянную жабу, та за свободу сказала, что выполнит желание. Хочу, чтобы Украина была в России. герасимов - Украина зашла, ничем не можем остановить
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11.08.2024 18:58
+5
А вигода від використання звичайної зброї виправдовує наслідки? Думав би путлер про вигоду не ліз би в Крим в 2014.
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11.08.2024 19:01
+5
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11.08.2024 19:20
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Правила форума Совет форумчан
якщо тебе турбують "бандформирования ЗСУ" це ще не привід бити по них ядєркою

якось смішно вийде
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11.08.2024 18:56 Ответить
До речі. Блискавка повідомила, що "трохи" тіктокерів взяли в полон в Курській волості
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11.08.2024 21:24 Ответить
ВСУ мы замедлить не можем, а Ютуб - пожалуйста.
Цели сво - границы 1991
Поймал уйло серебрянную жабу, та за свободу сказала, что выполнит желание. Хочу, чтобы Украина была в России. герасимов - Украина зашла, ничем не можем остановить
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11.08.2024 18:58 Ответить
А вигода від використання звичайної зброї виправдовує наслідки? Думав би путлер про вигоду не ліз би в Крим в 2014.
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11.08.2024 19:01 Ответить
засцить воно (х..ло), і свита не дозволить
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11.08.2024 19:07 Ответить
Делаем ставки куда русня ударит ядеркой. Воронеж или Курск
Хотя симонян визжала что за Уралом будет первый удар
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11.08.2024 19:08 Ответить
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11.08.2024 19:20 Ответить
бо сибір - це китай?
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12.08.2024 00:46 Ответить
Знає напевно, що путєн на кнопку не натисне. На 100% знає.
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11.08.2024 19:34 Ответить
Може й натисне,а чи спрацює?
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11.08.2024 19:54 Ответить
він, може і натисне, а от інші - ні
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11.08.2024 22:09 Ответить
А навіщо,коли не спрацює?! Світ засмічувати?!
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11.08.2024 22:23 Ответить
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11.08.2024 19:58 Ответить
Ще хтось після 24.02.2022 апелює по відношенню до ***** термінами вигідно-невигідно. Треба вангувати: "засцить - не засцить".
Вигідно-невигідно показав підрив дамби Каховської ГЕС - наслідків фашизація не відчула, а наступ українських Сил оборони з того напрямку був зірваний.
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11.08.2024 19:58 Ответить
Как тактическое ЯО или даже стратегическое если не использовать ради террора (удар по городам) может унести десятки тысяч жизней? У 99,9% пробелы в физике для 9 класса, не могут нормально информацию оценивать про ЯО, несут бред времен холодной войны. Еще осталось ядерную зиму вспомнить и можно смело ставить кол по физике.
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11.08.2024 20:40 Ответить
 
 