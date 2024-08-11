Для Путина выгода от использования ядерного оружия не оправдывает возможные последствия, - глава Минобороны Эстонии Певкур

К ядерным угрозам руководителя РФ Владимира Путина надо отнестись серьезно, но не стоит их преувеличивать.

Об этом в интервью немецкому изданию Welt заявил глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщает Цензор.НЕТ.

Эстонский чиновник подчеркнул, что единственным инициатором эскалации в Украине является диктатор РФ Путин. Певкур считает, что к ядерным угрозам главы Кремля нужно относиться серьезно, но в то же время и не стоит их преувеличивать.

По словам министра, потенциальные выгоды от использования ядерного оружия Путиным не оправдывают те возможные последствия, с которыми ему пришлось бы столкнуться.

"Я не вижу никакой выгоды, которую Путин мог бы получить от применения тактического ядерного оружия. Он рисковал бы только смертью десятков тысяч людей. Это не сломает моральный дух украинцев. И использование Россией ядерного оружия было бы красной линией не только для многих союзников по НАТО, но и для многих партнеров России, таких как Китай. Цена использования ядерного оружия для Путина была бы гораздо выше, чем польза", - сказал глава оборонного ведомства Эстонии.

Также он отметил, что за последние полгода Россия не достигла значительных успехов в войне против Украины. В то же время, по его словам, есть признаки того, что страна-агрессор готовится провести новую волну мобилизации. Она может начаться осенью, добавляет Певкур.

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Кроме этого, он призвал страны Запада увеличили военную помощь Украине, подчеркнув, что Киев нуждается в ПВО, ракетах и высокоточном оружии.

"Поэтому так важно, чтобы Запад сейчас наращивал поставки вооружений и продолжал обучение украинских военных... Украина срочно нуждается в большем и более быстром оружии Запада: боеприпасах, ПВО, ракетах и высокоточном оружии", - сказал Певкур.

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