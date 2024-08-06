Ядерные угрозы РФ подрывают международные усилия по разоружению, - Кисида

Ситуация с ядерным разоружением в мире сейчас ухудшается из-за разногласий в подходах некоторых стран к сокращению ядерных вооружений. Кроме того, Россия откровенно угрожает применить ядерное оружие в войне против Украины.

Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на памятной церемонии в Хиросиме, приуроченной 79-й годовщине атомной бомбардировки города, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Углубление раскола в мировом сообществе по поводу целесообразности сокращения ядерных вооружений, а также ядерные угрозы со стороны России делают ситуацию вокруг ядерного разоружения еще более мрачной", - сказал Кисида.

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Он также подчеркнул, что Япония, единственная в мире страна, пострадавшая от атомной бомбардировки, продолжит делать все возможное для достижения мира без ядерного оружия и намерена играть роль моста в диалоге между ядерными и неядерными государствами.

"Каким бы непростым ни был путь к миру без ядерного оружия, мы просто не можем остановить наше движение к этой цели", - отметил глава японского правительства.

Нынешние памятные мероприятия в Хиросиме начались с минуты молчания в 8:15, именно тогда, когда американский бомбардировщик сбросил атомную бомбу на город 6 августа 1945-го, убив около 140 тысяч человек до конца года.

В чествовании памяти жертв атомной бомбардировки приняли участие около 50 тысяч человек, в том числе представители 109 стран и Европейского Союза. Россию и Беларусь из-за вторжения в Украину третий год подряд на церемонию не приглашали.