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Новости
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Ядерные угрозы РФ подрывают международные усилия по разоружению, - Кисида

Ядерна зброя

Ситуация с ядерным разоружением в мире сейчас ухудшается из-за разногласий в подходах некоторых стран к сокращению ядерных вооружений. Кроме того, Россия откровенно угрожает применить ядерное оружие в войне против Украины.

Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на памятной церемонии в Хиросиме, приуроченной 79-й годовщине атомной бомбардировки города, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Углубление раскола в мировом сообществе по поводу целесообразности сокращения ядерных вооружений, а также ядерные угрозы со стороны России делают ситуацию вокруг ядерного разоружения еще более мрачной", - сказал Кисида.

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Он также подчеркнул, что Япония, единственная в мире страна, пострадавшая от атомной бомбардировки, продолжит делать все возможное для достижения мира без ядерного оружия и намерена играть роль моста в диалоге между ядерными и неядерными государствами.

"Каким бы непростым ни был путь к миру без ядерного оружия, мы просто не можем остановить наше движение к этой цели", - отметил глава японского правительства.

Нынешние памятные мероприятия в Хиросиме начались с минуты молчания в 8:15, именно тогда, когда американский бомбардировщик сбросил атомную бомбу на город 6 августа 1945-го, убив около 140 тысяч человек до конца года.

В чествовании памяти жертв атомной бомбардировки приняли участие около 50 тысяч человек, в том числе представители 109 стран и Европейского Союза. Россию и Беларусь из-за вторжения в Украину третий год подряд на церемонию не приглашали.

Автор: 

ядерное оружие (1327) Япония (1307) ядерная безопасность (490) Кисида Фумио (41)


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Топ комментарии
+7
Після підтирання жопи Будапештським Меморандумом будь-яке роззброєння немає жодного сенсу
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06.08.2024 09:10
+2
Послушай, Кисида, больше никто разоружаться не будет. Украина была последней.
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06.08.2024 09:37
+1
Які ще зусилля по розброєнню? Такого розквіту гонки озброєнь не було з часів 2 світової. В якому світі живе цей Кусіда? В світі розових поні?
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06.08.2024 09:01
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Правила форума Совет форумчан
Які ще зусилля по розброєнню? Такого розквіту гонки озброєнь не було з часів 2 світової. В якому світі живе цей Кусіда? В світі розових поні?
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06.08.2024 09:01 Ответить
Зусилля по занепокоєнню та спостеріганню за ситуацією
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06.08.2024 09:16 Ответить
А відібрати ''ядерку'' так як відібрали в України слабо?!
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06.08.2024 09:07 Ответить
Після такого прикладу жодна країна не погодиться на скорочення свого власного арсеналу.
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06.08.2024 09:32 Ответить
Если бы не 2 эти атомные бомбы, Япония тогда бы потеряла ещё 5-10 миллионов человек.
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06.08.2024 09:08 Ответить
як що б, не ті атомні бомби, сталін поліз би в турцію!
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06.08.2024 09:14 Ответить
Он туда ещё в 1940 г. через Румынию и Болгарию собрался.

Его кореш Адик как об этом узнал, сразу подписал план Барбаросса.
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06.08.2024 12:47 Ответить
Після підтирання жопи Будапештським Меморандумом будь-яке роззброєння немає жодного сенсу
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06.08.2024 09:10 Ответить
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06.08.2024 09:12 Ответить
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06.08.2024 09:18 Ответить
Ну, вони то взагалі горлали, що Київ за три дні і за тиждень будуть стояти на Польському кордоні. А що по висновку - получили по писоку. Так саме і кричать про свою ядерку в іржавих шахтах.

Головне часто і голосно погрожувати, що б усі боялись. Усі, та не Україна, бо нам вже нічого як боятись, так і втрачати.
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06.08.2024 09:23 Ответить
Послушай, Кисида, больше никто разоружаться не будет. Украина была последней.
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06.08.2024 09:37 Ответить
Яка країна світу зараз відмовиться від ядерної зброї як УКРАЇНА ?
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06.08.2024 10:01 Ответить
"Міжнародні зусилля з роззброєння" призвели до появи ядерної зброї у низці країн, навіть у північної півкореї.

Це все, що потрібно знати про "міжнародні зусилля з роззброєння."
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06.08.2024 10:49 Ответить
Навпаки,потрібно озброюватись.Щоб москалі розорилися.Грошей на заході до хріна.Вони просто їх витрачають на різних грантожерів.
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06.08.2024 11:02 Ответить
 
 