Эстония вводит полный таможенный контроль на границе с РФ
Эстония с 8 августа вводит полный таможенный контроль на границе с Россией.
Об этом в соцсети X сообщил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, передает Цензор.НЕТ.
"С 8 августа Эстония введет полный таможенный контроль на границе с Россией, чтобы лучше убедиться, что мы не кормим российскую военную машину и не помогаем агрессору избегать санкций", - отметил он.
По словам министра, Эстония должна сделать все, чтобы сделать войну дороже для РФ и помочь Украине победить.
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Wild MadDog
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Підлога Маккартні
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Colt
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