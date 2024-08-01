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Эстония вводит полный таможенный контроль на границе с РФ

Естонія запроваджує митний контроль на кордоні з РФ

Эстония с 8 августа вводит полный таможенный контроль на границе с Россией.

Об этом в соцсети X сообщил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, передает Цензор.НЕТ.

"С 8 августа Эстония введет полный таможенный контроль на границе с Россией, чтобы лучше убедиться, что мы не кормим российскую военную машину и не помогаем агрессору избегать санкций", - отметил он.

По словам министра, Эстония должна сделать все, чтобы сделать войну дороже для РФ и помочь Украине победить.

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россия (95352) Эстония (1410) таможенный контроль (34) Цахкна (39)


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Протитанкові рви, суцільне мінування, реактивна та ствольна арта, секрети із кулеметниками-гранатометниками, по усій "нитці" - підрозділи дроноводів, це на початок, бо високий паркан та рви із крокодилами проти кацапських пі@арів важ вже як метвому припарки
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01.08.2024 16:05 Ответить
А раньше был не полный контроль? Типа под чессное слово верили дальнойобщикам из расеи?
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01.08.2024 16:23 Ответить
Раздевать до трусов. И карантин 2 месяца.
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01.08.2024 21:23 Ответить
 
 