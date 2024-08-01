Эстония вводит полный таможенный контроль на границе с РФ

Эстония с 8 августа вводит полный таможенный контроль на границе с Россией.

Об этом в соцсети X сообщил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, передает Цензор.НЕТ.

"С 8 августа Эстония введет полный таможенный контроль на границе с Россией, чтобы лучше убедиться, что мы не кормим российскую военную машину и не помогаем агрессору избегать санкций", - отметил он.

По словам министра, Эстония должна сделать все, чтобы сделать войну дороже для РФ и помочь Украине победить.

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