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В России вряд ли закончится военная техника в 2025 году, - разведка Эстонии

Війська РФ мають намір створити на Харківщині буферну зону

Руководитель Центра военной разведки Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг считает, что Россия, несмотря на существенные потери на поле боя в Украине, имеет достаточно ресурсов для ведения боевых действий в 2025 году и после него.

Об этом он сказал в пятницу, 26 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Кивисельг отметил, что России пока не удается достичь целей летней наступательной кампании, поэтому есть признаки того, что Украина летом сможет удержать оборону. В качестве примера он привел недавнее отражение массированного российского наступления на Кураховском направлении в Донецкой области.

Читайте также: Оккупант живьем горит на поле боя после атаки украинского дрона

"Возможно, попытка на этой неделе - это еще одна такая отчаянная попытка немножко протиснуться сбоку и попытаться повлиять на тылы украинцев таким образом, чтобы те другие участки, где идут активные боевые действия, чтобы украинцы были вынуждены выйти оттуда просто потому, что их логистические пути где-то отрезаны", - предположил он.

В то же время представитель эстонской разведки предостерег от оптимистичных оценок о якобы исчерпании военной техники и сил в России.

"К сожалению, я не могу утверждать, что у России точно закончится военная техника в 2025 году, потому что у них также есть какие-то партнеры или союзники, которые все равно будут предоставлять или присылать им ресурсы для ведения войны. Будь то Северная Корея или Иран", - пояснил Кивисельг.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 572 300 человек (+950 за сутки), 8320 танков, 15 840 артсистемы, 16 050 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Он, однако, добавил, что с нынешним темпом боевых действий и потерями России "будет очень трудно пополнять свой личный состав и технику": только в июне она теряла от 1000 до 1800 человек на фронте ежедневно.

"Но в то же время население России все еще настолько велико, что пока не наблюдается тенденции к серьезным изменениям на фронте", - подытожил Кивисельг.

Автор: 

армия РФ (18994) разведка (4168) Эстония (1408)


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Топ комментарии
+20
А я ще крутіший прогноз вам скажу..там навіть нафта не закінчиться і газ..
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26.07.2024 18:03
+13
якщо давати по сто "бредлі" та по пів-ескадрільї літаків на рік, то у кацапів ще на десять років вистачить техніки воювати. Головне, щоб ми за цей час не заїбались.
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26.07.2024 18:04
+13
- і дураки ... там їх , як відомо , на 100 років вистачить
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26.07.2024 18:07
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26.07.2024 18:01 Ответить
Дай-но і я погадаю: і у 2025, і у 2050 в ЄС та НАТО навряд чи закінчаться куколди.
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26.07.2024 18:03 Ответить
А я ще крутіший прогноз вам скажу..там навіть нафта не закінчиться і газ..
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26.07.2024 18:03 Ответить
- і дураки ... там їх , як відомо , на 100 років вистачить
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26.07.2024 18:07 Ответить
На ********** перепис населення не проводився більше двадціти років. За рівнем споживанняосновних товарів та послуг населення ********** експерти оцінюють в 89-92 мільйони і аж ніяк не в 140!!! Вже сьогодні кацапи мають суттєві проблеми з чоловічим населенням - лише 15% молоді придатні до військової служби без обмежень. Решта дебіли, олігофрени, наркомани та інваліди. Я вже не кажу про старшеі проспиртовані покоління... Так що кацапи скоро почнуть закінчуватися враховуючи середні втрати 1 до 5, а на деяких напрямках 1 ЗСУ до 18 кацапів... Вже сьогодні в провінціях постають "класичні питання" - "кто віноват?" і "что дєлать". Сьогодні "ім вождя недоставало", а завтра вони знайдуть собі ще якогось вагнера...
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26.07.2024 21:10 Ответить
Я не вірю ні в бога, ні в чорта. А от до очевидців та статистики ставлюсь уважно. Не має ніякого "тотального домінування" навіть в помині. Якби воно було то від України вже б нічого не лишилось... Після публічного оголошення Васильєвою (комітет ссолдатських матерів роzії) втрат кацапні в Донецькому аеропорту - 18,6 "вітязя" до 1 ЗСУ ***** засекретив дані про військові втрати "в мирний час" і був змушений зупинити наступ і "заморозити війну". 8 років готувався до "бліцкрігу" і що? Знову та ж історія! - вбиваємо падло як сарану... А от Васильєвій довелось втікати з *****стану...
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27.07.2024 00:34 Ответить
може, так, а, може, ні
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26.07.2024 18:04 Ответить
знаменита естонська швидкість ...))
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26.07.2024 18:04 Ответить
якщо давати по сто "бредлі" та по пів-ескадрільї літаків на рік, то у кацапів ще на десять років вистачить техніки воювати. Головне, щоб ми за цей час не заїбались.
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26.07.2024 18:04 Ответить
Побільше потужних занепокоєнь та крайніх рівнів озабочєнностєй!!!
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26.07.2024 18:04 Ответить
Треба влаштувати йому дебати з Будановим.
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26.07.2024 18:07 Ответить
Та є в них ше того заліза - півстоліття збирали - шеи дружки- неадеквати
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26.07.2024 18:10 Ответить
Я знаю одне:
У Китаю НІКОЛИ НЕ ЗАКІНЧАТЬСЯ мопеди, гольф-кари та таратайки.
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26.07.2024 18:12 Ответить
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26.07.2024 18:12 Ответить
А тепер давайте таку ж аналітику що не закінчиться в України.
Бо всі ці прогнози та пророцтва від британців, естонців, литовців чутно лише про росію, але не про Україну. Наче вона якась константа, чи просто локація і не більше.
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26.07.2024 18:18 Ответить
Я не часто тут коментую, але хто може сказати відколи "розвідка Естонії" це всесвітній стандарт точності інформації? Що взагалі означають посилання на якісь джерела з невідомим рівнем правдоподібності? Це подається в розділі новин: нас цікавить наскільки обґрунтована інформація яка в них подається або просто на рівні "хтось щось сказав"? Хіба в цьому не частина роботи відповідального журналіста?
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26.07.2024 18:18 Ответить
І це так,естонська розвідка сама *продвинута* в Східній Європі,т.я. віддавна поставила цей вид діяльності *во главу угла*.
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26.07.2024 19:11 Ответить
Поставити, це ще не означає що стоятиме. Мається на увазі що, доповіді, прес-конференції? Aбo точність та своєчасність інформації? Якщо останнє то звідки, нa яких реальних підставах? А так у світі близько 200 розвідок, і це якщо не брати до уваги приватни. Великий потенціал новин.
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26.07.2024 23:26 Ответить
Естонська розвідка напевно точно знає як на тридцять ОДНОМУ "Абрамсі" доїхати до Сімферополя?
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26.07.2024 18:20 Ответить
А чи не співпрацює естонська розвідка з британськими вченими?
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26.07.2024 18:30 Ответить
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26.07.2024 18:44 Ответить
Якщо познімати усі гармати, танки і полуторки з пам"ятників у москалів, то ще на 50 років вистачить воювати...
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26.07.2024 18:32 Ответить
Потужний аналіз, везмить мене к вам, буду давати потужні інсайди про московитів
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26.07.2024 18:47 Ответить
Так в них ще на постаментах купа Т-34! Діди воювали на Т-34, ось тепер і правнуки будуть на них воювати.
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26.07.2024 19:14 Ответить
В Москве на Красной площади пытался себя поджечь глава НИИ, занимающегося военными разработками.
Он облил себя горючей жидкостью и поджег
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26.07.2024 19:36 Ответить
Ну так, САУ Гіацинт-С навряд чи закінчаться в 2025 році. Вони вже закінчились.
МТЛБ гарантовано не закінчаться в 2025 році. Вони вже закінчились - в 2024 році.

Дивне повідомлення. ЗВІСНО що техніка в засрашки в 2025 році не закінчиться - якщо її в атаки не кидати, то і не закінчиться. А так-то - бази зберігання по багатьом видам техніки вже показали дно. Тих же танків, в придатному до відновлення стані, залишилось, по даним осінтерів, не більше 700 штук.

І добре пам'ятаю, як влітку 2022 року панікери та зрадойоби волали "та в засрашки майже справних танків на базх - 15'000 штук!!!". Той же Жданов з вумним та впевненим видом втирав цю єрєсь. Аж ось літо 2024 року - і на супутникових знімках важко нарахувати навіть "в стані металобрухту" більше 2000 танків на базах зберігання.
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27.07.2024 01:04 Ответить
Якщо родовища нафти і газу запалають, гасити доведеться років 100.
Якщо гроші від експорту нафти зникнуть, наймати нове м'ясо стане проблемним.
Росія поки що тримається ТІЛЬКИ тому, що по нутрощах її ще не били.
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27.07.2024 09:19 Ответить
 
 