В России вряд ли закончится военная техника в 2025 году, - разведка Эстонии
Руководитель Центра военной разведки Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг считает, что Россия, несмотря на существенные потери на поле боя в Украине, имеет достаточно ресурсов для ведения боевых действий в 2025 году и после него.
Об этом он сказал в пятницу, 26 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Кивисельг отметил, что России пока не удается достичь целей летней наступательной кампании, поэтому есть признаки того, что Украина летом сможет удержать оборону. В качестве примера он привел недавнее отражение массированного российского наступления на Кураховском направлении в Донецкой области.
"Возможно, попытка на этой неделе - это еще одна такая отчаянная попытка немножко протиснуться сбоку и попытаться повлиять на тылы украинцев таким образом, чтобы те другие участки, где идут активные боевые действия, чтобы украинцы были вынуждены выйти оттуда просто потому, что их логистические пути где-то отрезаны", - предположил он.
В то же время представитель эстонской разведки предостерег от оптимистичных оценок о якобы исчерпании военной техники и сил в России.
"К сожалению, я не могу утверждать, что у России точно закончится военная техника в 2025 году, потому что у них также есть какие-то партнеры или союзники, которые все равно будут предоставлять или присылать им ресурсы для ведения войны. Будь то Северная Корея или Иран", - пояснил Кивисельг.
Он, однако, добавил, что с нынешним темпом боевых действий и потерями России "будет очень трудно пополнять свой личный состав и технику": только в июне она теряла от 1000 до 1800 человек на фронте ежедневно.
"Но в то же время население России все еще настолько велико, что пока не наблюдается тенденции к серьезным изменениям на фронте", - подытожил Кивисельг.
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У Китаю НІКОЛИ НЕ ЗАКІНЧАТЬСЯ мопеди, гольф-кари та таратайки.
Бо всі ці прогнози та пророцтва від британців, естонців, литовців чутно лише про росію, але не про Україну. Наче вона якась константа, чи просто локація і не більше.
Он облил себя горючей жидкостью и поджег
МТЛБ гарантовано не закінчаться в 2025 році. Вони вже закінчились - в 2024 році.
Дивне повідомлення. ЗВІСНО що техніка в засрашки в 2025 році не закінчиться - якщо її в атаки не кидати, то і не закінчиться. А так-то - бази зберігання по багатьом видам техніки вже показали дно. Тих же танків, в придатному до відновлення стані, залишилось, по даним осінтерів, не більше 700 штук.
І добре пам'ятаю, як влітку 2022 року панікери та зрадойоби волали "та в засрашки майже справних танків на базх - 15'000 штук!!!". Той же Жданов з вумним та впевненим видом втирав цю єрєсь. Аж ось літо 2024 року - і на супутникових знімках важко нарахувати навіть "в стані металобрухту" більше 2000 танків на базах зберігання.
Якщо гроші від експорту нафти зникнуть, наймати нове м'ясо стане проблемним.
Росія поки що тримається ТІЛЬКИ тому, що по нутрощах її ще не били.