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Оккупант живьем горит на поле боя после атаки украинского дрона

Оператор украинского дрона попал в оккупанта, который притворялся неживым на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи успешной атаки видно, что после удара россиянин загорелся. Какое-то время оккупант шевелится и даже надевает защитный шлем. На последних секундах записи видно, что огонь охватил большую часть тела захватчика.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вражеская бронемашина взлетает в воздух после наезда на мину. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19188) уничтожение (6904) дроны (3908)


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Топ комментарии
+29
Схоже, лаптєногих реально препаратами накачують на доданок до уродженого кретинизму.
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26.07.2024 15:26
+19
Fire Man. Каску надягнув, щоб вуха не відморозити. Бо мамка заругає
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26.07.2024 15:24
+17
дякую нашим літунам та доначу...
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26.07.2024 15:30
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Хоч би дощик не пішов😍
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26.07.2024 15:24 Ответить
Fire Man. Каску надягнув, щоб вуха не відморозити. Бо мамка заругає
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26.07.2024 15:24 Ответить
Схоже, лаптєногих реально препаратами накачують на доданок до уродженого кретинизму.
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26.07.2024 15:26 Ответить
може бухий вхламину
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26.07.2024 20:55 Ответить
Раптом що, алкоголь - важкий наркотик. ))
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26.07.2024 21:10 Ответить
дякую нашим літунам та доначу...
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26.07.2024 15:30 Ответить
прикурнулі курносі, шось не в туди пішло....
ми можемо чим то допомогти?
ну там щє 2-3 гранаткі?
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26.07.2024 15:31 Ответить
Ти дивись, вогнетривкий падло...
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26.07.2024 15:31 Ответить
Скоріш вогненебезпечний
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26.07.2024 15:42 Ответить
Він горілки нахлебтався. Спирт метаболював у ацетальдегід, а залишилася сама вода - от він падло і не горить
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26.07.2024 15:44 Ответить
пригадалось: в дитинстві колорадських жуків так в баночці з каросином палив,
а хлопці з ЗСУ одразу по взрослому палять колорадів !

Бережи вас бог, Вояки !
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26.07.2024 16:07 Ответить
Бог
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26.07.2024 17:01 Ответить
угашене гівно
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26.07.2024 15:40 Ответить
👍🏼
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26.07.2024 15:41 Ответить
Може на такі шашлики Невтікач запрошував ...
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26.07.2024 15:44 Ответить
притворялась тварь
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26.07.2024 15:56 Ответить
хотів погрітись
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26.07.2024 16:43 Ответить
При перегляді відео розстроївся що горить, а йому хоть би хни, а вкінці зрадів- догорів таки!
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26.07.2024 15:58 Ответить
Придивився, в нього ноги нижче коліна якось по середині дивно рухаються, мабуть перебиті
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26.07.2024 16:16 Ответить
кацап йде на штурм під добрячою дозою наркоти.
больовий шок відсутній, а потім депресія та суїцид.

на таких дозах наркоти довго кацап не протримається - почнуть виздихати.
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26.07.2024 16:42 Ответить
барана кусок - приперлося на згоріти...
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26.07.2024 16:59 Ответить
Де наші хакери,ламайте їхні змі та покажіть підарам на усю скабеївську країну
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26.07.2024 21:08 Ответить
Ибо, нефиг дохлым прикидываться. Хорошо, что все-таки получил по заслугам.
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26.07.2024 22:31 Ответить
Терміново викликайте пожежників із Старо-***********!
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27.07.2024 11:28 Ответить
«Пекельна кухня», від обмилка прутіна, для московитів в Украні …
Скабєєва із старою матвієнчихою, слиною сходять…
Смерть оркам в Україні !!
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27.07.2024 14:18 Ответить
 
 