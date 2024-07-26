Оккупант живьем горит на поле боя после атаки украинского дрона

Оператор украинского дрона попал в оккупанта, который притворялся неживым на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи успешной атаки видно, что после удара россиянин загорелся. Какое-то время оккупант шевелится и даже надевает защитный шлем. На последних секундах записи видно, что огонь охватил большую часть тела захватчика.

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