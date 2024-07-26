Оккупант живьем горит на поле боя после атаки украинского дрона
Оператор украинского дрона попал в оккупанта, который притворялся неживым на поле боя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи успешной атаки видно, что после удара россиянин загорелся. Какое-то время оккупант шевелится и даже надевает защитный шлем. На последних секундах записи видно, что огонь охватил большую часть тела захватчика.
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ну там щє 2-3 гранаткі?
а хлопці з ЗСУ одразу по взрослому палять колорадів !
Бережи вас бог, Вояки !
больовий шок відсутній, а потім депресія та суїцид.
на таких дозах наркоти довго кацап не протримається - почнуть виздихати.
Скабєєва із старою матвієнчихою, слиною сходять…
Смерть оркам в Україні !!