Естонія підтримуватиме Україну до її перемоги, - новий прем’єр Міхал

Новий прем'єр Естонії Крістен Міхал заявив, що уряд країни підтримуватиме Україну до її перемоги у війні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Reuters.

"Ми будемо підтримувати Україну до її перемоги в цій війні. Ми в цій війні надовго, сподіваюся, і наші союзники теж", - сказав глава уряду Естонії.

За словами Міхала, уряд може спробувати зібрати близько 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для Естонії, згідно з планом, який буде розроблено до вересня.

"Послання нашим ворогам: Естонія добре захищена, ми збільшимо наші витрати на оборону", - додав він.

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