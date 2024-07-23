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Естонія підтримуватиме Україну до її перемоги, - новий прем’єр Міхал

Новий прем’єр Естонії Міхал запевнив у продовження підтримки України

Новий прем'єр Естонії Крістен Міхал заявив, що уряд країни підтримуватиме Україну до її перемоги у війні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Reuters.

"Ми будемо підтримувати Україну до її перемоги в цій війні. Ми в цій війні надовго, сподіваюся, і наші союзники теж", - сказав глава уряду Естонії.

За словами Міхала, уряд може спробувати зібрати близько 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для Естонії, згідно з планом, який буде розроблено до вересня.

"Послання нашим ворогам: Естонія добре захищена, ми збільшимо наші витрати на оборону", - додав він.

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Автор: 

Естонія (1609)


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Якби Естонія мала ресурси як США ми б уже давно перемогли
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23.07.2024 17:18 Відповісти
а потім ?
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23.07.2024 17:21 Відповісти
Дякую
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23.07.2024 17:27 Відповісти
Щира подяка естонцям!! Разом знищимо Моськовську орду!!))
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23.07.2024 17:30 Відповісти
Дякуємо, ести!

Маленька за чисельністю, але велика за духом нація!
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23.07.2024 19:27 Відповісти
Тої Естонії кіт наплакав
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23.07.2024 21:23 Відповісти
Японії теж кіт наплакав.
Італія розміром з чобіт ...
Це не заважає Тойоті бути номером 1 у світі.
А Італії випускати Феррарі й Мазераті ...
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23.07.2024 23:01 Відповісти
В Эстонии действует программа избавляния от украинцев. Например раньше ID карточки давали на год., то сейчас до 03.03.25. Забирают государственное дешевое жильё. На работе хуже отношение и работу переводят с постоянной на временную по договору после увольняют. Многие мои знакомые украинцы уехали в другие страны.
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24.07.2024 00:33 Відповісти
 
 