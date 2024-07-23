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Естонія підтримуватиме Україну до її перемоги, - новий прем’єр Міхал
Новий прем'єр Естонії Крістен Міхал заявив, що уряд країни підтримуватиме Україну до її перемоги у війні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Reuters.
"Ми будемо підтримувати Україну до її перемоги в цій війні. Ми в цій війні надовго, сподіваюся, і наші союзники теж", - сказав глава уряду Естонії.
За словами Міхала, уряд може спробувати зібрати близько 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для Естонії, згідно з планом, який буде розроблено до вересня.
"Послання нашим ворогам: Естонія добре захищена, ми збільшимо наші витрати на оборону", - додав він.
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