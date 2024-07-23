РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4648 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине Война
816 8

Эстония будет поддерживать Украину до ее победы, - новый премьер Михал

Новий прем’єр Естонії Міхал запевнив у продовження підтримки України

Новый премьер Эстонии Кристен Михал заявил, что правительство страны будет поддерживать Украину до ее победы в войне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Reuters.

"Мы будем поддерживать Украину до ее победы в этой войне. Мы в этой войне надолго, надеюсь, и наши союзники тоже", - сказал глава правительства Эстонии.

По словам Михала, правительство может попытаться собрать около 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Эстонии, согласно плану, который будет разработан до сентября.

"Послание нашим врагам: Эстония хорошо защищена, мы увеличим наши расходы на оборону", - добавил он.

Читайте: Эстония собирается ограничить работу пунктов пропуска на границе с Россией

Автор: 

Эстония (1412)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якби Естонія мала ресурси як США ми б уже давно перемогли
показать весь комментарий
23.07.2024 17:18 Ответить
а потім ?
показать весь комментарий
23.07.2024 17:21 Ответить
Дякую
показать весь комментарий
23.07.2024 17:27 Ответить
Щира подяка естонцям!! Разом знищимо Моськовську орду!!))
показать весь комментарий
23.07.2024 17:30 Ответить
Дякуємо, ести!

Маленька за чисельністю, але велика за духом нація!
показать весь комментарий
23.07.2024 19:27 Ответить
Тої Естонії кіт наплакав
показать весь комментарий
23.07.2024 21:23 Ответить
Японії теж кіт наплакав.
Італія розміром з чобіт ...
Це не заважає Тойоті бути номером 1 у світі.
А Італії випускати Феррарі й Мазераті ...
показать весь комментарий
23.07.2024 23:01 Ответить
В Эстонии действует программа избавляния от украинцев. Например раньше ID карточки давали на год., то сейчас до 03.03.25. Забирают государственное дешевое жильё. На работе хуже отношение и работу переводят с постоянной на временную по договору после увольняют. Многие мои знакомые украинцы уехали в другие страны.
показать весь комментарий
24.07.2024 00:33 Ответить
 
 