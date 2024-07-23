Эстония будет поддерживать Украину до ее победы, - новый премьер Михал

Новый премьер Эстонии Кристен Михал заявил, что правительство страны будет поддерживать Украину до ее победы в войне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Reuters.

"Мы будем поддерживать Украину до ее победы в этой войне. Мы в этой войне надолго, надеюсь, и наши союзники тоже", - сказал глава правительства Эстонии.

По словам Михала, правительство может попытаться собрать около 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Эстонии, согласно плану, который будет разработан до сентября.

"Послание нашим врагам: Эстония хорошо защищена, мы увеличим наши расходы на оборону", - добавил он.

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