Путин об атаке на Курскую область: Киев хочет улучшить переговорные позиции. С ними не о чем говорить. ВИДЕО
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина атаковала Курскую область якобы для улучшения переговорных позиций.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом он заявил во время совещания.
По словам диктатора, Минобороны должно "выбить противника с территории региона".
Президент страны-оккупанта в очередной раз заявил, что Запад якобы воюет против России "руками украинцев".
"Противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые наносят удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре. Или пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. О чем с ними вообще можно говорить?" - добавил Путин.
Что происходит в Курской области
Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.
Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".
Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.
В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ
Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".
Сейчас украинская сторона официально не комментирует ситуацию.
Тем временем, глава оборонного комитета Бундестага Фабер пожелал ВСУ удачи под Курском. По данным Минобороны Франции, "наступление ВСУ в Курской области имеет начальный успех". The Washington Post сообщает, что Украина взяла под контроль газовую станцию "Суджа".
Вместе с тем, у Генсека ООН не имеют никакой информации о событиях в Курской области РФ: "У нас нет представителей в этом районе".
Издание Forbes писало, что в операции в Курской области участвуют как минимум три бригады, каждая из которых насчитывает до 2 000 военнослужащих. Одна из них, 80-я десантно-штурмовая бригада является одной из самых мощных в ВСУ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але так звана рф"опозиція" уєала за кордон..і унісон разам з )(уйлом вимагає -атменіть санкції.
на жаль....з )(уйлом не піде в історію покоління...вони вирощещені на імперскості..а це мінімум років 20
Що радять лікарі? Які прогнози, є шанс на одужання?
"Але про які переговори взагалі може йтися з людьми, які завдають ударів по мирних людях та цивільній інфраструктурі. Або намагаються створити загрози для об'єктів ядерної енергетики. Про що із ними взагалі можна говорити?" Джерело:
Шизофренія зайшла занадто далеко.
Тільки вбити, як скаженого собаку.
Ми розтягуємо по максимуму лінію фронту і змушуємо твоїх тупорилих генералів перекидати резерви з інших напрямків. Тобто намгаємося звести нанівець твою чисельну перевагу. При цьому знищуючи по максимуму твоє залізяччя.
До біса самокритично! 😁
війну почало, миру не хоче..
прийдеться хлу труїтись в бункері..
За всю їхню майже тисячолітню історію огидного існування були різні правителі, були й іноземні: сталін і Катерина, той же Юрій довгорукий (ну чому його батько його не прикінчив?.. Все це наше українське милосердя). Одне залишалося незмінним - регулярні спроби геноциду українців та винищення їхньої культури. Ну і привласнення слов'янського генофонду. Де не могли привласнити - знову ж-таки геноцидили.
Бо не в правителях там справа.
тому що, якщо домовляьтись враховуючи "текущие реальности на земле" - прийдеться віддавати https://youtu.be/a50qT9bW2Qo?t=3735 курську волость
".... Але про які переговори взагалі може йтися з людьми, які завдають ударів по мирних людях та цивільній інфраструктурі. Джерело:
Які ще потрібно аргументи?
Для закріплення ще б безпілотника в Гелінжик запустити...