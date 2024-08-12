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Новости Война
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Путин об атаке на Курскую область: Киев хочет улучшить переговорные позиции. С ними не о чем говорить. ВИДЕО

Путін про ситуацію в Курській області

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина атаковала Курскую область якобы для улучшения переговорных позиций.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом он заявил во время совещания.

По словам диктатора, Минобороны должно "выбить противника с территории региона".

Президент страны-оккупанта в очередной раз заявил, что Запад якобы воюет против России "руками украинцев".

"Противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые наносят удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре. Или пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. О чем с ними вообще можно говорить?" - добавил Путин.

Также читайте: Операция в Курской области: Путин шокирован действиями ВСУ, - Bild

Что происходит в Курской области

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Сейчас украинская сторона официально не комментирует ситуацию.

Тем временем, глава оборонного комитета Бундестага Фабер пожелал ВСУ удачи под Курском. По данным Минобороны Франции, "наступление ВСУ в Курской области имеет начальный успех". The Washington Post сообщает, что Украина взяла под контроль газовую станцию "Суджа".

Вместе с тем, у Генсека ООН не имеют никакой информации о событиях в Курской области РФ: "У нас нет представителей в этом районе".

Издание Forbes писало, что в операции в Курской области участвуют как минимум три бригады, каждая из которых насчитывает до 2 000 военнослужащих. Одна из них, 80-я десантно-штурмовая бригада является одной из самых мощных в ВСУ.

Смотрите также: Житель Суджи после общения с военными в центре города: "Сказали учить гимн Украины и готовится к референдуму. Пох#й под каким флагом жить. Лишь бы мирно". ВИДЕО

Автор: 

путин владимир (31217) россия (95388) Курск (1082)


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Топ комментарии
+87
Він точно описав чому саме з ним не можна говорити, бо все перелічене він і зробив в Україні
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12.08.2024 15:06
+80
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12.08.2024 15:08
+66
ну дійсно, про що з тобою уйобок говорити?
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12.08.2024 15:07
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Він точно описав чому саме з ним не можна говорити, бо все перелічене він і зробив в Україні
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12.08.2024 15:06 Ответить
В МАцкві і побалакаємо.
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12.08.2024 15:13 Ответить
відзеркалювання - це типовий кацапський прийом.
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12.08.2024 15:30 Ответить
Та так,до речі про зеркало,там зліва в формі чувак,часом не Сирський.😃
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12.08.2024 15:47 Ответить
У нього давно вже протєчка ботаксу головного мозку!
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12.08.2024 15:40 Ответить
Починаючи з 24 секунди - це про свої вчинки......
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12.08.2024 17:56 Ответить
ну дійсно, про що з тобою уйобок говорити?
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12.08.2024 15:07 Ответить
Ти ба яке воно тендітне.
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12.08.2024 15:07 Ответить
тендітний окурок..
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12.08.2024 15:08 Ответить
Недопалок
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12.08.2024 15:20 Ответить
Недопалки залишати не культурно - треба затушити апасфальт
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12.08.2024 17:06 Ответить
***** четко описал свой диагноз и обяснил почему с ним никакие переговоры не возможны
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12.08.2024 15:08 Ответить
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12.08.2024 15:08 Ответить
це не )(уйло-це ціла система,****** по всі рашці
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12.08.2024 15:12 Ответить
х**уйлостан і масквабад.. адін нарот..
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12.08.2024 15:18 Ответить
мочі нєту... чекати на ті мощі хла..
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12.08.2024 15:16 Ответить
Аннушка вже несе масло.
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12.08.2024 15:45 Ответить
👍👏👏👏😀
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12.08.2024 17:12 Ответить
Путін лише гвинтик у системі яку він створив разом Патрушевим і Собчаком і від його волі вже давно нічого не залежить. ФСБ можуть у будь-який вигідний момент прибрати путіна і поставити нову людину. Перестаньте думати, що якщо уб'ють путіна то війна припиниться, що за поребриком почнеться громадянка. Завдання путіна - стати для рузьких цапом-відбувайлом на якого потім повісять усі невдачі у війні, проблеми з емігрантами (які сама влада і створює). Путін зараз робить все можливе щоб його потім скинули і поставили нову людину. А кого можуть поставити замість нього ? Кожен претендент - україноненависник, ось і думайте.
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12.08.2024 17:29 Ответить
А що тут думати: "в'язниця народів" має бути знищена - це і буде справжньою перемогою ...
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12.08.2024 20:37 Ответить
Починаи з себе - для чого ти напав на Украіну?
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12.08.2024 15:08 Ответить
поки ),(уйла не грохнуть...нема чого і про що домовлятись..
Але так звана рф"опозиція" уєала за кордон..і унісон разам з )(уйлом вимагає -атменіть санкції.
на жаль....з )(уйлом не піде в історію покоління...вони вирощещені на імперскості..а це мінімум років 20
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12.08.2024 15:10 Ответить
от якби ж хтось сказав кацапам напочатку: корочє заре починаєм, Херсон візьмем потім віддамо, півроку довбитимемо бахмут і покладемо 50к зеків, а потім Курська битва - от такий план СВО
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12.08.2024 15:11 Ответить
Дивно, що цілком толково ***** пояснило китайозам і всіляким австріякам, чому будь-які переговори зараз, ло звільнення ним окупованих територій України включно з Кримом - неможливі.
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12.08.2024 15:14 Ответить
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12.08.2024 15:15 Ответить
Идиотская карикатура.
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12.08.2024 15:38 Ответить
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12.08.2024 15:56 Ответить
чому? підкреслює лицемірство Західного світу
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12.08.2024 16:19 Ответить
Потому что подчеркивает псевдомачизм плешивого карлика и намекает на его победу над Украиной.
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12.08.2024 16:31 Ответить
Потому что автор безграмотен.
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12.08.2024 17:33 Ответить
Об этом я даже и не говорю уже.
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12.08.2024 22:36 Ответить
Текст, который у вас слева - он, по членораздельности, недалеко ушёл от текста справа. Не надо в школе прогуливать уроки английского.
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12.08.2024 17:32 Ответить
нравиЦа-ненравиЦа - терпи, **************...
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12.08.2024 15:15 Ответить
Мир никому не выгоден. Ни Украине, ни рашке, ни Западу, ни Китаю, ни обезьянам в Африке. Для чего это всеобщее притворство.
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12.08.2024 15:15 Ответить
Давно це у Вас?
Що радять лікарі? Які прогнози, є шанс на одужання?
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12.08.2024 16:59 Ответить
Бред.
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12.08.2024 17:32 Ответить
Війна нікому не вигідна, крім рашки! Мир не вигідний тільки одній рашки!
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12.08.2024 22:45 Ответить
Какая лицемерная тварь!!!
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12.08.2024 15:16 Ответить
Як воно себе точно описало:
"Але про які переговори взагалі може йтися з людьми, які завдають ударів по мирних людях та цивільній інфраструктурі. Або намагаються створити загрози для об'єктів ядерної енергетики. Про що із ними взагалі можна говорити?" Джерело:
Шизофренія зайшла занадто далеко.
Тільки вбити, як скаженого собаку.
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12.08.2024 15:18 Ответить
це воно про себе казало..
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12.08.2024 15:21 Ответить
куйлуша жаліється своїм бессловесним тварям на судьбу...
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12.08.2024 15:21 Ответить
А хтось тобі пропонував переговори???

Ми розтягуємо по максимуму лінію фронту і змушуємо твоїх тупорилих генералів перекидати резерви з інших напрямків. Тобто намгаємося звести нанівець твою чисельну перевагу. При цьому знищуючи по максимуму твоє залізяччя.
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12.08.2024 15:21 Ответить
"Противник прагне до покращення своїх переговорних позицій в майбутньому. Але про які переговори взагалі може йтися з людьми, які завдають ударів по мирних людях та цивільній інфраструктурі. Або намагаються створити загрози для об'єктів ядерної енергетики. Про що із ними взагалі можна говорити?" - додав Путін." Джерело:

До біса самокритично! 😁
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12.08.2024 15:21 Ответить
Тільки хотів привести цю цитату і написать коментар! А тут дивлюся - ти наче мені в голову заглянув!
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12.08.2024 15:47 Ответить
Добре, коли є однодумці! 😊
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12.08.2024 15:57 Ответить
Ну,вот вова.Теперь насыпь соли на хвост украинцам.А как угрожал накануне 24 февраля.Вова,ты проиграл.
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12.08.2024 15:23 Ответить
от жеж іванушка дурачок..
війну почало, миру не хоче..
прийдеться хлу труїтись в бункері..
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12.08.2024 15:23 Ответить
"Дєдушка каторий Бабушка" - зачитує явку з повинною.
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12.08.2024 15:25 Ответить
Жалюгідне відео,а де будем мочить в сартірах,покажем кузькіну мать і лаптєм по столі постукати.Ех,зламався цей путін,несіть другого.
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12.08.2024 15:28 Ответить
Обосраная крыса... Альфа самец кастрирований
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12.08.2024 15:30 Ответить
А как же "мы открыты для переговоров с учетом сложившихся реалий"?
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12.08.2024 15:38 Ответить
Тоді були інші реалії. До таких реалій росія виявилась не готовою.
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12.08.2024 17:12 Ответить
Путин размечтался, что Украина будет вести с ним переговоры. Переговоров не будет, будет капитуляция России на условиях Украины и ее союзников. Исконно украинские земли, в частности Курскую область, Украина уже начала возвращать себе.
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12.08.2024 15:41 Ответить
обидился
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12.08.2024 15:42 Ответить
аж горлянка пересохла, кулачки стиснуті...в голові воші штурмом беруть Київ...немічна звірюка
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12.08.2024 16:17 Ответить
Значит, будет война до последнего как цапа.
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12.08.2024 15:42 Ответить
https://t.me/voynareal/95873 Лагідна українізація відбувається в Курську - продаж прапорців та значків України оголошено відкритим Правда поки російською продають, але це ненадовго 🤭
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12.08.2024 15:42 Ответить
здається ця дєдушка вже втратила статеві ознаки дєдушки і стала бабушкой
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12.08.2024 15:48 Ответить
Он *******, владимир путин, чтоб вы поняли" - Борис Немцов
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12.08.2024 15:48 Ответить
Щоб ти здох,падло,бо сказати більше нічого.
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12.08.2024 15:49 Ответить
"кто обзиваєцца тот так і називаіцца" (с)
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12.08.2024 15:52 Ответить
А ти чим, вибл*док ботоксний в Україні займаєшся?! Не тероризуєш цивільних?! Не б'єш по будинкам та лікарням дитячим?! По енергетиці не б'єш, відридка ти ьотоксна?! Або геть *******, або лицемірна сволота.
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12.08.2024 15:55 Ответить
Геть хвора на голову ліцемірна сволота, труслива й мерзотна - Вова *****.
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12.08.2024 17:02 Ответить
Цинізму цього рашиського виродка немає меж ,перевернуло все з голови на с-ку ,твої варвари вбивають кожен день десятки мирних українців ,"асвабадітелі" зруйнували сотні міст і сіл і далі продовжують, твоя варварська орда захопила найбільшу ЗАЕС і ти приписуєш українцям якісь злочини які воюють проти злочиної нациської орди ?переговори справді немає з ким вести доки сидить в кремлі цей злочинець терорист ,ця нікчемна істота ,коли ти вже здхнеш паскуда.
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12.08.2024 15:58 Ответить
Аби ж тільки цей недолюдок, то й війни б не було. Там вони всі такі, на болотах.
За всю їхню майже тисячолітню історію огидного існування були різні правителі, були й іноземні: сталін і Катерина, той же Юрій довгорукий (ну чому його батько його не прикінчив?.. Все це наше українське милосердя). Одне залишалося незмінним - регулярні спроби геноциду українців та винищення їхньої культури. Ну і привласнення слов'янського генофонду. Де не могли привласнити - знову ж-таки геноцидили.
Бо не в правителях там справа.
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13.08.2024 04:11 Ответить
буратінка, ти чув? пуйло відмінив усі ваші оманські домовленості. Тепер якшо впіймає тебе, то підвісить за яйця. Майте це на увазі з дєрьмаком.
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12.08.2024 16:03 Ответить
Та в сраку ті переговори!!! Відділяй Слобожанщину від кацапляндії і далі сопи у дві дірочки!
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12.08.2024 16:04 Ответить
, до курська ти потворо які умови ставив, маразматик
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12.08.2024 16:08 Ответить
Рубль обвалился до более чем двухмесячного минимума: причина
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12.08.2024 16:13 Ответить
Жалюгідно це падло вже виглядає. Мямлить щось під носа. Сподіваюся, скоро здохне. Швидше б.
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12.08.2024 16:16 Ответить
Ше сподіваєтеся на якісь зміни опісля того, коли воно здохне? Війна буде тривати ше декілька років. Готуймося до гіршого; сподіваймося на краще.
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12.08.2024 16:40 Ответить
Цікаво. Цим виступом ***** одним махом закопав так званий "мирний план" від китайозів і два роки намагань відбілити кацапів і виставити українців недоговороспроможними.
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12.08.2024 16:41 Ответить
Зачем врать? Он же не так сказал. Он сказал, что с русскими не о чем говорить.
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12.08.2024 16:44 Ответить
Кавеенщіка можєт абідєть каждий...
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12.08.2024 16:53 Ответить
ахах, і тут войнушка прішла к кацапам , Киев за 3 дня
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12.08.2024 16:59 Ответить
Тепер план Китаю, та росії не працює

тому що, якщо домовляьтись враховуючи "текущие реальности на земле" - прийдеться віддавати https://youtu.be/a50qT9bW2Qo?t=3735 курську волость
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12.08.2024 17:13 Ответить
Коментуючі!, ну годі собі бре🤣🤣🤣🤣хати
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12.08.2024 17:24 Ответить
Пуйло наглядно " вчить" Президента України, який носиться з ідеєю переговорів з Росією:
".... Але про які переговори взагалі може йтися з людьми, які завдають ударів по мирних людях та цивільній інфраструктурі. Джерело:
Які ще потрібно аргументи?
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12.08.2024 17:27 Ответить
Та і взагалі ...весь світ вже сказав пішов нах* й х* йло !!! Вони там у фсб оглухлі хронічно ...нормальні фсбешникі, які дружать з головою, вже давно би цього кремлівського під* філа, відправили туди ,де посилає світ !!!
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12.08.2024 17:45 Ответить
ну фсьо, суджа, ви йому не потрібні. розходніки дальніх рубєжєй
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12.08.2024 17:50 Ответить
Тварина їбуча навіть " Охматдет" ракетами трощить, а ******* наче Троцький
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12.08.2024 18:17 Ответить
путлєр *уйло-іди за своїм крейсером ла-ла-ла!
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12.08.2024 19:15 Ответить
Картковий шулєр!!! Жодному слову не вірити, блефує!
Для закріплення ще б безпілотника в Гелінжик запустити...
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12.08.2024 19:55 Ответить
***** слушать - себя НЕ уважать.
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12.08.2024 19:59 Ответить
він хоть розуміє на скільки слабким він тепер виглядає ? чи ботекс залив мозок повністю
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12.08.2024 21:12 Ответить
кацапйо смердяче.
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12.08.2024 21:57 Ответить
Гнида починало катастрофою Курська і Курськом і закінчить!
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12.08.2024 22:00 Ответить
ДАВАЙ ПДР **** ЯДЕРОМ !!! И ТВОИМ ВОЙСКАМ И ТВОЕЙ СЕМЬЕ И БЛИЗКИМ - ПЗДА - СМЕРТЬ !!!
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12.08.2024 23:15 Ответить
ВОТ ОН РЕАЛЬНЫЙ БАНДЕРЛОГ И ПОПУГАЙ ))) КАК И ЕГО БЛИЗКИЕ !!!
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12.08.2024 23:26 Ответить
Наближається палацовий переворот у кремлі, достатньо буде ЗСУ просунутися до Орловської обл.
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13.08.2024 08:15 Ответить
 
 