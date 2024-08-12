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Бойцы 225-го ОШБ зачистили село Дарьино на Курщине и сняли флаг РФ с админздания. ВИДЕО

Украинские воины из 225-го ОШБ взяли под контроль село Дарьино Курской области России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой заснят момент, когда бойцы снимают российский флаг с админздания.

"Населенный пункт Дарьино, Курской области. После зачистки бойцами 225-го ОШБ перешел на сторону добра", - отмечает в комментарии автор публикации.

Также смотрите: Захваченный в плен на Курщине россиянин поет украинскую народную песню "Ти ж мене підманула...". ВИДЕО

Автор: 

Курск (1097)


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Топ комментарии
+18
Голів сільрад сіл та мерів містечок теж треба брати в полон, як представників партії путіна. У нас багато цивільних людей в заручниках у московії, треба фонд на обмін. І пох що там скажуть.
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12.08.2024 15:31
+17
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12.08.2024 15:38
+9
Красунчики!
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12.08.2024 15:34
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Ні, продовжуй ридати та завивати, розмазувати шмарклі по пиці...
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12.08.2024 18:03 Ответить
курська операція це й є реальність, реальніше не вигадаеш...
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12.08.2024 19:03 Ответить
цікаво, як там поживають кромскіє бикі, а також карови і кози?
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12.08.2024 15:23 Ответить
Голів сільрад сіл та мерів містечок теж треба брати в полон, як представників партії путіна. У нас багато цивільних людей в заручниках у московії, треба фонд на обмін. І пох що там скажуть.
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12.08.2024 15:31 Ответить
Навряд чи вони лишилися на місцях.
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12.08.2024 15:33 Ответить
Треба шукать.
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12.08.2024 15:36 Ответить
Красунчики!
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12.08.2024 15:34 Ответить
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12.08.2024 15:38 Ответить
 
 