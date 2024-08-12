Бойцы 225-го ОШБ зачистили село Дарьино на Курщине и сняли флаг РФ с админздания. ВИДЕО
Украинские воины из 225-го ОШБ взяли под контроль село Дарьино Курской области России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой заснят момент, когда бойцы снимают российский флаг с админздания.
"Населенный пункт Дарьино, Курской области. После зачистки бойцами 225-го ОШБ перешел на сторону добра", - отмечает в комментарии автор публикации.
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