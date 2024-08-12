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Захваченный в плен на Курщине россиянин поет украинскую народную песню "Ти ж мене підманула...". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой захваченный в плен на Курщине россиянин поет украинскую народную песню "Ти ж мене підманула...".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что у россиянина вокруг головы закручена клейкая лента, возле него стоит бутылка с водой и лежит мобильный телефон.

Также смотрите: Бойцы грузят захваченных в плен на Курщине россиян в бронеавтомобиль. ВИДЕО

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музыка (790) пленные (2139) Курск (1097)


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Топ комментарии
+37
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12.08.2024 12:51
+35
Нахіба там референдум? Це історично Українська земля
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12.08.2024 12:33
+22
нажаль, у цього манкурта, пращури українці, котрих переродив кацап.
вся слобожанщина, це етнічні українці.
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12.08.2024 12:34
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Иому цю пісню б путлєру заспівати
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12.08.2024 12:32 Ответить
А казали що кацапи тупі. якщо виписати звізд.., а потім пообіцяти сала, диви як виспіюють.
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12.08.2024 12:35 Ответить
Доречі весь час крутити полоненим байрактаршину ідеальний варіант
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12.08.2024 23:53 Ответить
Нахіба там референдум? Це історично Українська земля
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12.08.2024 12:33 Ответить
Гитлер капут!
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12.08.2024 12:33 Ответить
Если плешивому отключить батарейку.
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12.08.2024 15:44 Ответить
нажаль, у цього манкурта, пращури українці, котрих переродив кацап.
вся слобожанщина, це етнічні українці.
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12.08.2024 12:34 Ответить
це ворог в квадраті, в Донецьку з Луганськом такого лайна повно, жалю нема
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12.08.2024 12:56 Ответить
звісно ворог, але ж колись, вони були людьми, українцями.
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12.08.2024 12:58 Ответить
тому що в Донецьку з Луганськом крім етнічних українців є ще дуже багато завезених колись з боліт
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12.08.2024 15:13 Ответить
мова про етнічних потвор "українців" , карати таких треба з особливою жорстокістю
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12.08.2024 15:57 Ответить
"Ще не вмерла України ні слава ні воля" - ще не вивчив. Нічо, він здібний, вивчить. Навіть вивчить "А му тую червону калину піднімемо, а ми славну Україну, гей, розвеселемо!"
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12.08.2024 12:35 Ответить
То він "Ти ж мене підманула" для Путіна співає Бо він йому обіцяв "гарячих хахлушек" а він отримав "гарячих хахлов" А це зовсім інша справа!
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12.08.2024 12:51 Ответить
Скільки омоскалених українців орки перетворили в себе подібних...............
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12.08.2024 12:36 Ответить
73%...
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12.08.2024 13:09 Ответить
За пляшку води і телефон "Ти ж мене підманула"? Хм, а за шмат сала на байді хліба Гімн України заспіває? А як ще цибулину додати, що заспіває?
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12.08.2024 12:36 Ответить
Червону калину і Гей наливайте повнії чари
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12.08.2024 12:41 Ответить
х@йлобабка ботоксна тебе "абманула і с ума разума свєла"
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12.08.2024 12:38 Ответить
Ммм-да, захочешь жить ещё не так разкарячишся (с)
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12.08.2024 12:38 Ответить
"Жилец: Хорошо, договорились. Играйте, только пойте:
в память Сигизмунд Лазаревича и сестру его из Кишинева.
(Музыканты по сигналу Мани начинают играть и петь:
"Безвременно, безвременно... На кого ты нас оставляешь? Ты туда, а мы - здесь. Мы здесь, а ты - туда". За кулисами крики, плач, кого-то понесли).
Бригадир (повеселел): Вот вам и покойничек! Жилец. Нет, это только что. Это мой сосед Сигизмунд Лазаревич. У него сегодня был день рождения."
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12.08.2024 12:38 Ответить
Полонений скажещо хочеш і зробе теж саме, тому не слід вірити що кажуть полонені з обох сторін.
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12.08.2024 12:42 Ответить
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12.08.2024 12:51 Ответить
Курщина.Вони не полонені, говорять з нашими військовими українською.

https://streamable.com/112a2u ВІДЕО

https://streamable.com/112a2u
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12.08.2024 12:56 Ответить
українські бабуські на старість років ще й на військовій техніці американській покаталися))
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12.08.2024 13:21 Ответить
з помилками,ще треба тренуватися)
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12.08.2024 12:43 Ответить
- с ума с разума свела--- розстріляти !!!! Не вивчив !
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12.08.2024 12:44 Ответить
А ще вони наш вівторок назівают"вторнік"!!!!
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12.08.2024 14:23 Ответить
українські (принципові, як мій - козак-"куркуль") прапрапрадіди за такий жахливий кацапський акцент своєму вилупку-нащадку "вуха би надрали та на гречку поставили б"..
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12.08.2024 12:44 Ответить
Рашисти хитрі,боягузливі,але підступні.Скільки таких ,,хороших"плачуть крокодилячими сльозами,а після обміну знову нас убивати йдуть.Добровільно.
Рашисту повірити,для себе гірше.
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12.08.2024 12:49 Ответить
коверкае мову, відпи..ти
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12.08.2024 12:49 Ответить
Цікаво було б подивитися на нього репертуар якби його взяли в полон війська NATO.
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12.08.2024 12:50 Ответить
AC⚡DC би заволав .
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12.08.2024 13:05 Ответить
Мимикрирует под человека
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12.08.2024 12:52 Ответить
*****, звертайся у Європейський суд з прав людини, з приводу жорстокого катування укропами, твоїх пітарасів, українською мовою.
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12.08.2024 12:56 Ответить
Дивно. Адже на Курщину зайшли нжмци-палякі-французи. Тож кацап як мінімум мав би наспівувати марш "Erika", чи хоча б "Марш Домброского". 😊
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12.08.2024 12:59 Ответить
Видел фото французов в Курской области. Как ни странно на стороне кацапов.
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12.08.2024 13:04 Ответить
Те, що ми окупували території кацапа - це дуже сильний хід.
І окупація територій кацапа буде продовжена.
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12.08.2024 13:03 Ответить
Після сала з посилки з дому , та під чарку горілки кацапи з узбеком співали (під магнітофон правда) " Ой біда біда , а я баба молода". Було це на срочній в 80-х
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12.08.2024 13:06 Ответить
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12.08.2024 13:07 Ответить
Ішак апокаліпсиса стучить копитом
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12.08.2024 14:42 Ответить
сміємось - значить не здаємось.

Дивіться, курська область наша, навіть без референдуму . Тупі чмобіки вже українські пісні вчать.

Подумаєш, якась там Донеччина втрачається. Ось на курщину треба звертати увагу.
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12.08.2024 13:09 Ответить
Знущаються над рускаязичной чєлюстью.
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12.08.2024 13:13 Ответить
Як би там не було, але кацап завжди залишиться кацапом. Вони завжди плутають букви И та І, Є та Е, А та О в українській мові. В мене у старшого брата жінка з бєлгородщини родом. Коли в радянські часи брата з інституту направляли влітку працювати в Казахстан чи на цілину чи ще чогось не пам'ятаю то там вони познайомились і він приїхав звідти вже з дружиною. Так їй зараз вже 76 років, рахуй все життя прожила в Україні в селі і до цих пір плутає ці букви і одне слово українське інше кацапське. Але вона кляне ***** і кацапщину, навіть коли чоловік її помер ще до великої війни.
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12.08.2024 13:29 Ответить
Нагадало:
Лусє, лусє серєні
Лусє, лусе серєні...
А то теба буда косі
Кака буда сапрю носі?
Войовнича самурайська пісня
Вільний переклад
Луже, луже зелений
Луже луже щелений
А хто тебе буде косить
Як я буду саблю носить?©
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12.08.2024 14:37 Ответить
Який "талант" пропадає! Плачу невтішними сльозами.
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12.08.2024 15:36 Ответить
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12.08.2024 16:01 Ответить
К чему это видео, оно должно меня расстрогать, умилить? Эта мразь должна делать что угодно, но не петь, а плакать.
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12.08.2024 19:44 Ответить
Акапелло, млять. Что за конкурс?
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12.08.2024 21:47 Ответить
Ого падлюка ще вміє співати?)))
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13.08.2024 16:08 Ответить
 
 