Захваченный в плен на Курщине россиянин поет украинскую народную песню "Ти ж мене підманула...". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой захваченный в плен на Курщине россиянин поет украинскую народную песню "Ти ж мене підманула...".
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что у россиянина вокруг головы закручена клейкая лента, возле него стоит бутылка с водой и лежит мобильный телефон.
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+37 Wild MadDog
показать весь комментарий12.08.2024 12:51
+35 Wild MadDog
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+22 Hrysha Hlyba #582024
показать весь комментарий12.08.2024 12:34
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вся слобожанщина, це етнічні українці.
в память Сигизмунд Лазаревича и сестру его из Кишинева.
(Музыканты по сигналу Мани начинают играть и петь:
"Безвременно, безвременно... На кого ты нас оставляешь? Ты туда, а мы - здесь. Мы здесь, а ты - туда". За кулисами крики, плач, кого-то понесли).
Бригадир (повеселел): Вот вам и покойничек! Жилец. Нет, это только что. Это мой сосед Сигизмунд Лазаревич. У него сегодня был день рождения."
https://streamable.com/112a2u ВІДЕО
https://streamable.com/112a2u
Рашисту повірити,для себе гірше.
І окупація територій кацапа буде продовжена.
Дивіться, курська область наша, навіть без референдуму . Тупі чмобіки вже українські пісні вчать.
Подумаєш, якась там Донеччина втрачається. Ось на курщину треба звертати увагу.
Лусє, лусє серєні
Лусє, лусе серєні...
А то теба буда косі
Кака буда сапрю носі?
Войовнича самурайська пісня
Вільний переклад
Луже, луже зелений
Луже луже щелений
А хто тебе буде косить
Як я буду саблю носить?©