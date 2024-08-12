Захваченный в плен на Курщине россиянин поет украинскую народную песню "Ти ж мене підманула...". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой захваченный в плен на Курщине россиянин поет украинскую народную песню "Ти ж мене підманула...".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что у россиянина вокруг головы закручена клейкая лента, возле него стоит бутылка с водой и лежит мобильный телефон.

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