Захоплений у полон на Курщині росіянин співає українську народну пісню "Ти ж мене підманула...". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому захоплений у полон на Курщині росіянин співає українську народну пісню "Ти ж мене підманула...".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що у росіянина навколо голови закручена клейка стрічка, біля нього стоїть пляшка із водою і лежить мобільний телефон.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці вантажать захоплених у полон на Курщині росіян у бронеавтомобіль. ВIДЕО