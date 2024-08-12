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РФ втратила контроль над 28 населеними пунктами Курської області, - губернатор. ВIДЕО

Влада Курської області заявили, що втратила контроль над 28 населеними пунктами.

Про це заявив тво губернатора Курської області Олексій Смирнов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

За його словами, ситуація в регіоні складна.

"Під контролем противника 28 населених пунктів. Ми не знаємо про долю близько 2 тисяч осіб. ... Глибина проникнення на територію Курської області складає 12 км. Ширина по фронту - 40 км", - цитують його пропагандистські ЗМІ.

Також дивіться: Бійці 225-го ОШБ зачистили село Дар’їно на Курщині та зняли прапор РФ із адмінбудівлі. ВIДЕО

Автор: 

росія (65146) Курськ (1108)


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Топ коментарі
+21
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12.08.2024 15:35
+12
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12.08.2024 15:33
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12.08.2024 15:33
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Заради цікавості... ти кацапський бот чи просто дурник?
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12.08.2024 15:34 Відповісти
А що не так?
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12.08.2024 15:39 Відповісти
Це відео обміну полоненими.
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12.08.2024 15:50 Відповісти
Точно. Якість звіряча..все, перші кадри - далі можна не дивитесь, щоб очі не вилізли. А я перші спочатку про..пустила..
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12.08.2024 15:53 Відповісти
значить над півсотнею.
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12.08.2024 15:24 Відповісти
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12.08.2024 15:31 Відповісти
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12.08.2024 15:33 Відповісти
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12.08.2024 15:33 Відповісти
Хочу нагадати що Суджа був першою столицею проголошеної більшовиками у 1918 році радянської України котра була ними проголошена для обгрунтування "громадянської війни" проти УНР (на кшталт того як створювались рашистами "ЛНР" та "ДНР"), потім внаслідок захоплення то деникінцями, то махновцями вони переносили "столицю" то у Харків то у Таганрог. Я розумію що московсько-нацистські території нам і даром не потрібні з оцим охлосом неспроможним зрозуміти ганебність та злочинність війни проти України, але у суперечках про "ісконність" якогось клаптика землі рашистів легко покласти на лопатки, але їх маразм не дозволить їм і цього зрозуміти, тож не варто втрачати час на ненавчаємих!
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12.08.2024 15:56 Відповісти
, і Таганрог..

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12.08.2024 16:04 Відповісти
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12.08.2024 15:35 Відповісти
Родственники из Москвы пишут письмо в Курск:

- Николай, как ты там?

Приходит ответ:

- Я не Николай,
я - Мыкола.
Идите нафиг, Москали...
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12.08.2024 15:58 Відповісти
***** даже гази свої контроліровать нє может!
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12.08.2024 15:39 Відповісти
Якщо сприймати інформацію буквально то виходить що щільність населених пунктів на Курщині один на 17 кв км. Такого не може бути бо так й дихати населенню не буде чим тож явно він бреше і територія більше ніж прямокутник 40 на 12-ть км. Для прикладу - щільно заселений Ізмаїльській район має 52 населених пункти та площу 3439.9 км² і на вказаній території у 480 км² опинилося б лише 7 населених пунктів, тож нехай вигадують краще, або збільшують територію що втрачена для рашистів, або зменшують кількість поселень що навряд чи стали б перебільшувати, швидше навпаки!!!
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12.08.2024 15:46 Відповісти
звісно, що московські змі брешуть..
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12.08.2024 16:09 Відповісти
"Так Курск уже таво... не наш?"

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12.08.2024 15:46 Відповісти
Чекаємо Зеленського з візитом на Курщину!
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12.08.2024 15:46 Відповісти
Ой не треба...
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12.08.2024 16:03 Відповісти
просрочка
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12.08.2024 16:12 Відповісти
Китай, лови момент - забирай у рашки своє!
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12.08.2024 15:46 Відповісти
РФ втратила контроль над 28 населеними пунктами Курської області, точніше Україна вже повернула частину Курської області назад до себе. Попереду Україна поверне інші окуповані свої території - Крим, Кубань.
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12.08.2024 15:47 Відповісти
РФ втратила контроль над 28 населеними пунктами Курської області

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12.08.2024 15:51 Відповісти
З оцим питанням будь ласка зверніться до особи що вказана на відео, ГШ ЗСУ від коментарів відмовляється!
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12.08.2024 15:58 Відповісти
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12.08.2024 15:50 Відповісти
Відчуваю що зелені дали команду на Курськ, бо хочуть якусь значно більше падлянку приховати.
Ой щось мутить д'Єрмак з Татіровим, а Валодька розважає шановне панство, добірне товариство.
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12.08.2024 16:20 Відповісти
"Я-а-а-а... Курска волост!" )))

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12.08.2024 16:45 Відповісти
Це не його військова операція , це міжнародна . Воно само в шоці ))
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12.08.2024 18:04 Відповісти
ПУТИН ТАКОЙ ПЗДЮК ЧТО ЕГО ВСЕМ БЛИЗКИМ ДО ПОСЛЕДНЕГО КОЛЕНА ДОЛЖНА БЫТЬ ПЗДА !!!
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13.08.2024 00:26 Відповісти
 
 