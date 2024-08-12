РФ втратила контроль над 28 населеними пунктами Курської області, - губернатор. ВIДЕО
Влада Курської області заявили, що втратила контроль над 28 населеними пунктами.
Про це заявив тво губернатора Курської області Олексій Смирнов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
За його словами, ситуація в регіоні складна.
"Під контролем противника 28 населених пунктів. Ми не знаємо про долю близько 2 тисяч осіб. ... Глибина проникнення на територію Курської області складає 12 км. Ширина по фронту - 40 км", - цитують його пропагандистські ЗМІ.
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Топ коментарі
+21 частный сектор
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+12 Bad Robot
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- Николай, как ты там?
Приходит ответ:
- Я не Николай,
я - Мыкола.
Идите нафиг, Москали...
Ой щось мутить д'Єрмак з Татіровим, а Валодька розважає шановне панство, добірне товариство.