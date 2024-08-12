РФ втратила контроль над 28 населеними пунктами Курської області, - губернатор. ВIДЕО

Влада Курської області заявили, що втратила контроль над 28 населеними пунктами.

Про це заявив тво губернатора Курської області Олексій Смирнов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

За його словами, ситуація в регіоні складна.

"Під контролем противника 28 населених пунктів. Ми не знаємо про долю близько 2 тисяч осіб. ... Глибина проникнення на територію Курської області складає 12 км. Ширина по фронту - 40 км", - цитують його пропагандистські ЗМІ.

Також дивіться: Бійці 225-го ОШБ зачистили село Дар’їно на Курщині та зняли прапор РФ із адмінбудівлі. ВIДЕО