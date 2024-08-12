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Новости Война
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Россия потеряла контроль над 44 населенными пунктами Курской области, - DeepState

Росія втратила контроль над 44 населеними пунктами Курської області, - DeepState

По состоянию на понедельник, 12 августа, украинские военные контролируют ориентировочно 44 населенных пункта в Курской области России. Статус еще 10 неизвестен.

Соответствующие подсчеты озвучили аналитики ресурса DeepState, сообщает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что 12 августа власти Курской области заявили, что потеряли контроль над 28 населенными пунктами.

Однако в DeepState заявили, что по их подсчетам, сейчас Россия не контролирует 44 населенных пункта, а статус еще 10 неизвестен.

Такую оценку аналитики ресурса назвали "крайне консервативной".

В DeepState добавили, что реального количества населенных пунктов в Курской области, которые потеряла Россия, почти никто не знает.

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"Сейчас почти никто не знает реального числа, но есть села, возле которых была фотография наших бойцов, но контроль был не наш", - пишет Telegram-канал.

Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов заявлял, что РФ потеряла контроль над 28 населенными пунктами.

Смотрите также: Путин об атаке на Курскую область: Киев хочет улучшить переговорные позиции. С ними не о чем говорить. ВИДЕО

Автор: 

россия (95388) Курск (1082)


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Топ комментарии
+15
перезмінка

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12.08.2024 18:14
+13
***** казало, що нема про що говорити...
Ну ок. Продовжуємо.
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12.08.2024 18:27
+10
Понад 50 н/п під контролем ЗСУ, а не 28, як розповідають @уйлу
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12.08.2024 18:06
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12.08.2024 18:04 Ответить
Понад 50 н/п під контролем ЗСУ, а не 28, як розповідають @уйлу
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12.08.2024 18:06 Ответить
А куди всі дописувачі подівались, ті що ...всьо пропало, надаа дагаваріватьсяяя... Тут що, одні кацапи?
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12.08.2024 18:08 Ответить
перезмінка

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12.08.2024 18:14 Ответить
Ага, мабуть...
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12.08.2024 18:17 Ответить
Вони зараз перекваліфікуються у всьопропальщіков.
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12.08.2024 18:51 Ответить
свідки "марахфона", я так розумію, переконані, що це "пєрємоха"?

а якщо ***** витребує сили країн, які входять в ОДКБ на допомогу в захисті "союзної країни"?

а якщо ***** зараз запросить корєйців з якими нещодавно підписав договір про військову допомогу в разі нападу на одну зі сторін?
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12.08.2024 19:19 Ответить
А если бы он все это сделал без захода ВСУ в курскую область? То что? Он записал себе пять областей в конституцию и считает их территорией рф или всё-таки не считает? А союзники по ОДКБ думаешь дебилы? Думаешь Армения и Казахстан будут пуйлу помогать,да они скорее выйдут из ОДКБ чем впишуться в войну и получат весь набор санкций и международной изоляции,а бульбаш только трындеть может.
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12.08.2024 20:01 Ответить
Якщо б тебе мати на кафєль в пензенском сортірі не впустила, то мабуть ти щось іньше тут писав...
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12.08.2024 20:03 Ответить
Да - дали путлєру під дих
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12.08.2024 18:11 Ответить
По дзю-до....ну так, на "юко" звичайно є...він це розуміє, падло
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12.08.2024 18:19 Ответить
ваза-арі ближче до іпона
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12.08.2024 18:38 Ответить
...до ваза-арі ще пихтіть треба. Тобто, чим довше і більше ми там, тим ближче до ваза-арі ну і до іпона, звичайно. Можна тільки уявити - яке рило у пуйла перед своїми ближніми там ковальчуками, вротенбергами і іншими ....опущене чмо в порваному кімоно, без поясу
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12.08.2024 18:43 Ответить
понад 1 тис. кв. км ворожої території ядерної наддержави під повним контролем ЗСУ - це мінімум ваза-арі
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12.08.2024 18:48 Ответить
...нууу ни нада, 1000 з"явилась інфа хв.тому. Звичайно, шо ваза-арі тепер, най буде ...
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12.08.2024 18:49 Ответить
Сирський доповів офіційно ще після обіду
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12.08.2024 18:52 Ответить
Тілтки схоже, що він не хоче у це вірити. Покищо...
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12.08.2024 18:25 Ответить
Сьодні ***** особливо личать рузьге визначення "бєдолага" та "горємика".
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12.08.2024 18:14 Ответить
Терпигорец
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12.08.2024 18:59 Ответить
А чого на карті DeepState ще не відмітили шо Суджанаш?
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12.08.2024 18:14 Ответить
Терпіння...
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12.08.2024 18:15 Ответить
Так DeepState ж позиціонує себе як онлайн карту війни. А Суджанаш ще з 8 серпня, а сьогодні вже 12.
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12.08.2024 18:19 Ответить
Терпіння...
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12.08.2024 18:42 Ответить
тотбто українська дрг успішно кацепнею вибита за кордон? 🤣
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12.08.2024 18:15 Ответить
Красавы! Теперь главное захватить Курскую АЭС
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12.08.2024 18:17 Ответить
Курськ нажаль сили поки не вистачає а ось "дамбіть" здалеку необхідно
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12.08.2024 18:21 Ответить
як раз цей головняк нахєр не треба. Там є достатньо військових цілей, які потребують уваги ЗСУ.
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12.08.2024 18:25 Ответить
А как тогда получить обратно Запорожскую АЭС? Только обмен возможен с орками, добровольно не отдадут
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12.08.2024 19:03 Ответить
Добровільно не віддадуть. тому точно так же, як і Чернігівщину, і Сумщину з Харківщиною.
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12.08.2024 19:08 Ответить
Курська область плавно перетворюється на Укрську
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12.08.2024 18:17 Ответить
міняємо правил перемовин - до уралу там додайте щє алтай!
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12.08.2024 18:18 Ответить
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12.08.2024 18:21 Ответить
швидко однако
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12.08.2024 18:23 Ответить
це ми ще нічого не знаємо як там кромскіє бики.
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12.08.2024 18:28 Ответить
2 питання не дають спокою третю добу - які сили кинуть кацорилі і як з логістикою у хлопців
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12.08.2024 18:34 Ответить
на початках з Криму щось перекинуть, з Маріуполя. Через пару тижнів почнуть дуть на воду.
Головне - закопатись на дистанції вогневого контролю із стволки і fpv траси Е38. А з логістикою - якщо на тралах вивозять в ремонт пошкоджену техніку, то і з усім іншим повинно бути добре.
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12.08.2024 18:51 Ответить
ЗСУ контролюють близько 1000 кв. км у Курській області, - Сирський Джерело:

Херасє швидкості
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12.08.2024 18:45 Ответить
кромскіє бики ревуть.
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12.08.2024 18:53 Ответить
що таке рф, і що вона втрачає..

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12.08.2024 18:22 Ответить
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12.08.2024 18:26 Ответить
***** казало, що нема про що говорити...
Ну ок. Продовжуємо.
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12.08.2024 18:27 Ответить
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12.08.2024 18:40 Ответить
 
 