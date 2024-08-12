Россия потеряла контроль над 44 населенными пунктами Курской области, - DeepState

По состоянию на понедельник, 12 августа, украинские военные контролируют ориентировочно 44 населенных пункта в Курской области России. Статус еще 10 неизвестен.

Соответствующие подсчеты озвучили аналитики ресурса DeepState, сообщает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что 12 августа власти Курской области заявили, что потеряли контроль над 28 населенными пунктами.

Однако в DeepState заявили, что по их подсчетам, сейчас Россия не контролирует 44 населенных пункта, а статус еще 10 неизвестен.

Такую оценку аналитики ресурса назвали "крайне консервативной".

В DeepState добавили, что реального количества населенных пунктов в Курской области, которые потеряла Россия, почти никто не знает.

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"Сейчас почти никто не знает реального числа, но есть села, возле которых была фотография наших бойцов, но контроль был не наш", - пишет Telegram-канал.

Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов заявлял, что РФ потеряла контроль над 28 населенными пунктами.

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