WSJ: Зеленський схвалив підрив "Північного потоку", а потім намагався скасувати операцію. В ОПУ заперечують (оновлено)

Президент Володимир Зеленський схвалив операцію з підриву газопроводу "Північний потік", а потім безуспішно намагався її скасувати.

Про це йдеться великому матеріалі The Wall Street Journal, передає "Європейська правда".

Зазначається, що у травні 2022 року кілька високопоставлених українських військових і бізнесменів зібралися на зустрічі, під час якої хтось із присутніх запропонував радикальний крок – зруйнувати "Північний потік". Нібито було досягнуто домовленості, що бізнесмени профінансують і допоможуть реалізувати проєкт, оскільки армія не мала на це коштів.

За словами людей, які брали в участь в операції, на реалізацію задуму було необхідно $300 тисяч.

В операції задіяли невелику орендовану яхту "Андромеду" з екіпажем з шести осіб, серед яких були підготовлені цивільні водолази, зокрема – жінка, присутність якої нібито допомагала створити ілюзію, що водолази були групою друзів у прогулянковому круїзі.

"Я завжди сміюся, коли читаю в ЗМІ спекуляції про якусь величезну операцію із залученням спецслужб, підводних човнів, безпілотників і супутників. Все це народилося з ночі сильної пиятики і залізної рішучості жменьки людей, які мали сміливість ризикувати своїм життям заради своєї країни", – сказав один з офіцерів, який брав участь у плануванні цієї операції.

За словами кількох співрозмовників, Зеленський спочатку схвалив цей план усно. Але пізніше, коли ЦРУ дізналося про це і звернулося до президента України з проханням припинити операцію, він наказав її зупинити.

Тим не менш, тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який нібито наглядав за проведенням операції, вирішив просуватися із планом вперед. Він нібито залучив до координації атаки найкращих українських офіцерів спецоперацій, які мають досвід організації ризикованих таємних місій проти Росії. Одним з них був Роман Червінський, полковник, який раніше служив у СБУ.

За словами трьох людей, Залужний сказав Зеленському, що диверсійна група, після того, як її відправили, перебувала без зв'язку з зовнішнім світом і не могла бути відкликана, оскільки будь-який контакт з ними міг би скомпрометувати операцію.

Один член екіпажу, військовий офіцер на дійсній службі, що брав участь у бойових діях, був досвідченим шкіпером, а четверо – досвідченими глибоководними водолазами. Шкіпер взяв короткострокову відпустку зі свого підрозділу, який воював на фронті на південному сході України, а його командира тримали в невіданні.

Маючи лише водолазне спорядження, супутникову навігацію, портативний гідролокатор і відкриті карти морського дна з позначенням положення трубопроводів, екіпаж вирушив у дорогу. За словами людей, знайомих з німецьким розслідуванням, четверо водолазів працювали в парі у непроглядній темряві крижаної води з потужною вибухівкою, відомою як HMX, яка була під'єднана до детонаторів з таймером.

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Несприятливі погодні умови змусили екіпаж зробити незаплановану зупинку в шведському порту Сандхамн. Один з водолазів випадково впустив на дно моря вибуховий пристрій. Екіпаж коротко обговорював, чи не припинити операцію через погану погоду, але шторм незабаром вщух. Свідки з інших яхт, пришвартованих у Сандхамні, відзначили, що "Андромеда" була єдиним судном, на щоглі якого був піднятий маленький український прапор.

WSJ поспілкувався з чотирма високопоставленими українськими посадовцями з питань оборони і безпеки, які або брали участь у цьому плануванні, або були безпосередньо обізнані про нього. Всі вони заявили, що трубопроводи були законною ціллю в оборонній війні України проти Росії.

Німецьке розслідування не встановило прямого зв'язку між президентом Зеленським і таємною операцією.

Залужний, який зараз є послом України у Великій Британії, заявив у текстовому листуванні, що йому нічого не відомо про таку операцію, а будь-які припущення про протилежне є "простою провокацією". Він додав, що ЗСУ не уповноважені проводити закордонні місії, і тому він не брав у них участі.

Пізніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі Reuters також відкинув причетність України до підриву "Північних потоків".

За його словами, така операція могла бути здійснена лише за наявності великих технічних і фінансових ресурсів. Такі можливості на момент вибуху мла тільки Росія, каже Подоляк.

"Україна не має нічого спільного з вибухами на "Північних потоках", – наголосив він, додавши, що Україна не отримала жодної стратегічної чи тактичної переваги від вибухів.

Що сталолся з "Північними потоками"

Нагадаємо, 26 вересня 2022 року на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Поліція Данії заявила, що попереднє розслідування пошкоджень двох ниток газопроводу "Північний потік" у данській частині Балтійського моря свідчить, що витоки газу були спричинені потужними вибухами. Поліція Швеції також знайшла підтвердження вибухів на газопроводах системи "Північний потік".

В ЄС офіційно не звинувачували Росію у причетності до організації вибухів на газогонах, однак не відкидали такої можливості.

Своєю чергою російський президент Владімір Путін називав бенефіціарами диверсій на "Північних потоках" США, Україну та Польщу, перед цим він звинувачував у підриві цих газогонів "англосаксів".

У лютому 2024 року Данія заявила про припинення розслідування вибухів у 2022 році на російських газопроводах "Північний потік", які транспортували газ до Німеччини, через нестачу підстав.

Раніше в лютому Швеція припинила розслідування вибухів, заявивши, що не має юрисдикції у цій справі, але передала виявлені докази німецьким слідчим, які ще не опублікували жодних висновків.