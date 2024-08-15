WSJ: Зеленський схвалив підрив "Північного потоку", а потім намагався скасувати операцію. В ОПУ заперечують (оновлено)
Президент Володимир Зеленський схвалив операцію з підриву газопроводу "Північний потік", а потім безуспішно намагався її скасувати.
Про це йдеться великому матеріалі The Wall Street Journal, передає "Європейська правда".
Зазначається, що у травні 2022 року кілька високопоставлених українських військових і бізнесменів зібралися на зустрічі, під час якої хтось із присутніх запропонував радикальний крок – зруйнувати "Північний потік". Нібито було досягнуто домовленості, що бізнесмени профінансують і допоможуть реалізувати проєкт, оскільки армія не мала на це коштів.
За словами людей, які брали в участь в операції, на реалізацію задуму було необхідно $300 тисяч.
В операції задіяли невелику орендовану яхту "Андромеду" з екіпажем з шести осіб, серед яких були підготовлені цивільні водолази, зокрема – жінка, присутність якої нібито допомагала створити ілюзію, що водолази були групою друзів у прогулянковому круїзі.
"Я завжди сміюся, коли читаю в ЗМІ спекуляції про якусь величезну операцію із залученням спецслужб, підводних човнів, безпілотників і супутників. Все це народилося з ночі сильної пиятики і залізної рішучості жменьки людей, які мали сміливість ризикувати своїм життям заради своєї країни", – сказав один з офіцерів, який брав участь у плануванні цієї операції.
За словами кількох співрозмовників, Зеленський спочатку схвалив цей план усно. Але пізніше, коли ЦРУ дізналося про це і звернулося до президента України з проханням припинити операцію, він наказав її зупинити.
Тим не менш, тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який нібито наглядав за проведенням операції, вирішив просуватися із планом вперед. Він нібито залучив до координації атаки найкращих українських офіцерів спецоперацій, які мають досвід організації ризикованих таємних місій проти Росії. Одним з них був Роман Червінський, полковник, який раніше служив у СБУ.
За словами трьох людей, Залужний сказав Зеленському, що диверсійна група, після того, як її відправили, перебувала без зв'язку з зовнішнім світом і не могла бути відкликана, оскільки будь-який контакт з ними міг би скомпрометувати операцію.
Один член екіпажу, військовий офіцер на дійсній службі, що брав участь у бойових діях, був досвідченим шкіпером, а четверо – досвідченими глибоководними водолазами. Шкіпер взяв короткострокову відпустку зі свого підрозділу, який воював на фронті на південному сході України, а його командира тримали в невіданні.
Маючи лише водолазне спорядження, супутникову навігацію, портативний гідролокатор і відкриті карти морського дна з позначенням положення трубопроводів, екіпаж вирушив у дорогу. За словами людей, знайомих з німецьким розслідуванням, четверо водолазів працювали в парі у непроглядній темряві крижаної води з потужною вибухівкою, відомою як HMX, яка була під'єднана до детонаторів з таймером.
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Несприятливі погодні умови змусили екіпаж зробити незаплановану зупинку в шведському порту Сандхамн. Один з водолазів випадково впустив на дно моря вибуховий пристрій. Екіпаж коротко обговорював, чи не припинити операцію через погану погоду, але шторм незабаром вщух. Свідки з інших яхт, пришвартованих у Сандхамні, відзначили, що "Андромеда" була єдиним судном, на щоглі якого був піднятий маленький український прапор.
WSJ поспілкувався з чотирма високопоставленими українськими посадовцями з питань оборони і безпеки, які або брали участь у цьому плануванні, або були безпосередньо обізнані про нього. Всі вони заявили, що трубопроводи були законною ціллю в оборонній війні України проти Росії.
Німецьке розслідування не встановило прямого зв'язку між президентом Зеленським і таємною операцією.
Залужний, який зараз є послом України у Великій Британії, заявив у текстовому листуванні, що йому нічого не відомо про таку операцію, а будь-які припущення про протилежне є "простою провокацією". Він додав, що ЗСУ не уповноважені проводити закордонні місії, і тому він не брав у них участі.
Пізніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі Reuters також відкинув причетність України до підриву "Північних потоків".
За його словами, така операція могла бути здійснена лише за наявності великих технічних і фінансових ресурсів. Такі можливості на момент вибуху мла тільки Росія, каже Подоляк.
"Україна не має нічого спільного з вибухами на "Північних потоках", – наголосив він, додавши, що Україна не отримала жодної стратегічної чи тактичної переваги від вибухів.
Що сталолся з "Північними потоками"
Нагадаємо, 26 вересня 2022 року на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".
Поліція Данії заявила, що попереднє розслідування пошкоджень двох ниток газопроводу "Північний потік" у данській частині Балтійського моря свідчить, що витоки газу були спричинені потужними вибухами. Поліція Швеції також знайшла підтвердження вибухів на газопроводах системи "Північний потік".
В ЄС офіційно не звинувачували Росію у причетності до організації вибухів на газогонах, однак не відкидали такої можливості.
Своєю чергою російський президент Владімір Путін називав бенефіціарами диверсій на "Північних потоках" США, Україну та Польщу, перед цим він звинувачував у підриві цих газогонів "англосаксів".
У лютому 2024 року Данія заявила про припинення розслідування вибухів у 2022 році на російських газопроводах "Північний потік", які транспортували газ до Німеччини, через нестачу підстав.
Раніше в лютому Швеція припинила розслідування вибухів, заявивши, що не має юрисдикції у цій справі, але передала виявлені докази німецьким слідчим, які ще не опублікували жодних висновків.
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Особливо в частині рішення Залужного та залучення Червінського.
Типове рашистсько-гебельсовське - чим дурніша брехня, тим легше в неї повірити?
Якщо Зеленський не виступить і не заперечить - черговий доказ, що він нехороший человек і кацапська шістка. Хоча цих доказів і так в досталь.
Также важен выбор момента - во время успешной Курской операции Украины.
Теперь к самой статье.
В статье написано, что операцию разработал и осуществил Залужный, Зеленский знал, но был против. Операция стоила 300 тыс долларов и оплатили ее украинские бизнесмены, а осуществили украинские водолазы.
ОК, это старая история. Разберем.
26 сентября 2022 года трубы "СП" и "СП-2" были повреждены в результате подводных взрывов, зафиксированных в районе датского острова Борнхольм. Дания и Швеция прекратили национальные расследования взрывов. Однако в Германии федеральная полиция и федеральное уголовное ведомство по поручению федеральной прокуратуры продолжают работать над этим делом, которое расценивается как акт диверсии.
Центральное место в расследовании немецких органов занимает парусная яхта "Андромеда", которая в период совершения взрывов была арендована в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания. Яхта была замечена в районе операции, на ней был поднят украинский флаг (визитка Яроша), на борту находились шесть человек.
Вот Герхард Шиндлер (Gerhard Schindler), который с 2011 по 2016 год руководил германской разведывательной службой BND, указал в беседе с Welt am Sonntag: "Результаты следствия могут вести в сторону украинской группировки. Но это не означает, что Украина была заказчиком. С точки зрения спецслужб, многое говорит, что это могла быть операция россиян под чужим флагом. Они имеют такие возможности". Что касается следов, которые ведут в Украину, то их, по словам Шиндлера, могли оставить преднамеренно.
"Андромеда" слишком мала, чтобы использоваться для такой масштабной диверсии. К тому же, она не оснащена специальным водолазным оборудованием, позволяющим заложить взрывчатку на 80-метровой глубине.
"Для проведения трех взрывов под водой потребовалось бы как минимум от 600 до 900 кг специальной военной взрывчатки. У яхты "Андромеда" нет крана, чтобы безопасно опустить под воду такой объем".
сомнения в причастности Украины ко взрывам на "Северных потоках" имеются и у польских политиков и спецслужб. Летом 2023 года польские спецслужбы передали BND список людей, которые, по их данным, были связаны с террористической атакой на трубопроводы и, как предполагается, имели контакты с Москвой.
Польские спецслужбы утверждали также, что "украинцы", которые взяли яхту "Андромеда" в аренду, пользуясь поддельными паспортами, на самом деле были гражданами РФ. Они специально оставили ложный след, чтобы дискредитировать Украину, полагают в Польше.
И еще.
Как раз в сентябре 2022 года в Балтийском море проходили учения российского флота. Три российских корабля находились непосредственно на месте взрыва. Немецкий новостной портал T-online отследил спутниковые снимки. Еще там были корабли военного сопровождения и проходили учения водолазов, именно подрывников - это даже опубликовано на сайте министерства обороны России. Есть видео тренировок этих водолазов.
Через несколько дней после подрыва выступил Александр Новак (запредседателя правительства РФ) и сказал, что три трубы разрушены, но одна осталась. И, если Германия сертифицирует оставшуюся трубу из "Северного потока - 2", то Российская Федерация может поставлять газ".
Думайте."(с) О. Пономарь.
пан Мєрдок, власник The Wall Street Journal, одружився цієї весни з токою собі, Єленай Жукавой. Яка є тещею Романа Абрамовича.